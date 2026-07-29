اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی دوڑ ہوئی دلچسپ: بھارت کس کی حمایت کر سکتا ہے؟
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتخابات میں ہندوستان، گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک آواز کے طورپر ابھر کر اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیارہے۔
Published : July 29, 2026 at 11:57 AM IST
نئی دہلی: اقوام متحدہ (یو این) کے اگلے سیکرٹری جنرل کی دوڑ ہندوستان کے سفارتی نقطہ نظر سے ایک نازک موڑ پر پہنچ رہی ہے۔ جاری تنازعات، جغرافیائی سیاسی دشمنیوں اور کثیرالجہتی اداروں میں گہرے عدم اعتماد کے درمیان، نئی دہلی اقوام متحدہ کے ایک ایسے سربراہ کی تلاش میں ہے جو بڑی طاقتوں اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے کے قابل ہو۔
اتوار کو یوگنڈا کی 75 سالہ اولارا اوتنو اس باوقار عہدے کی دوڑ میں شامل ہونے والے تازہ ترین امیدوار بن گئے ہیں۔ وہ مقابلے میں حصہ لینے والے دوسرے افریقی اور مجموعی طور پر ساتویں امیدوار ہیں۔
اوتنو کی امیدواری کو جو چیز دلچسپ بناتی ہے وہ اقوام متحدہ کے ایک تجربہ کار مصلح کے طور پر ان کی پوزیشن ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہوئے ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
تاہم، ایک اہم سوال 2026 کی انتخابی دوڑ کو تشکیل دے رہا ہے: اگلا سیکرٹری جنرل کس علاقے سے آنا چاہیے؟
علاقائی گردش کا غیر رسمی نظام اہم سیاسی وزن رکھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی رسمی اصول نہیں ہے۔ موجودہ سیکرٹری جنرل انتونیو گتیرس کا تعلق پرتگال سے ہے، جو مغربی یورپی اور دیگر گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے پیش رو بان کی مون کا تعلق ایشیا سے تھا جب کہ کوفی عنان کا تعلق افریقہ سے تھا۔
نتیجتاً، ان دلائل نے زور پکڑا ہے کہ لاطینی امریکہ اور کیریبین خطہ اگلی سیکرٹری جنرل شپ حاصل کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ مزید برآں، پہلی بار کسی خاتون کے سیکرٹری جنرل کے طور پر منتخب ہونے کا امکان اس انتخاب کی ایک بڑی خاص بات ہے۔ سات امیدواروں میں سے چار خواتین ہیں۔ اس نے ایک انوکھی صورت حال پیدا کر دی ہے جہاں صنفی نمائندگی اور علاقائی گردش کے بارے میں غوروخوض ایک ساتھ کیا جارہا ہے، کیونکہ کئی مضبوط خواتین دعویدار لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں،جسے بہت سے سفارت کار اگلی مدت کے لیے موزوں سمجھتے ہیں۔
لاطینی امریکی اور کیریبین خطے کے امیدواروں کا دعویٰ موجودہ ریس میں غالب ہے۔ ان میں چلی کی مشیل بیچلیٹ، کوسٹا ریکا کی ریبیکا گرینسپین، ایکواڈور کی ماریا فرنینڈا ایسپینوسا اور گیانا کی کیرولین روڈریگس برکیٹ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ارجنٹائن کے رافیل ماریانو گروسی بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، سینیگال کے میکی سیل ایک اور امیدوار ہیں، جو افریقہ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
اوتنو کے علاوہ چھ دیگر امیدواروں نے بھی اپنی منفرد قابلیت کو اجاگر کیا ہے۔
گروسی، جو اس وقت انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، اس دوڑ میں سب سے نمایاں تکنیکی ماہر ہیں۔ ارجنٹائن نے انہیں نومبر 2025 میں نامزد کیا، جس سے وہ مقابلے میں پہلے باضابطہ امیدوار بن گئے۔ وہ اپنے آپ کو ایک تجربہ کار سفارت کار کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو عالمی طاقتوں کی حریفوں کو نیویگیٹ کرنے اور بین الاقوامی سلامتی کے بحرانوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
چلی کے سابق صدر بیچلیٹ دو بار اپنے ملک کی قیادت کر چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ ان کا عالمی پروفائل، سیاسی تجربہ، اور اقوام متحدہ میں ٹریک ریکارڈ انہیں حکومتی اور کثیر جہتی دونوں فورمز میں وسیع تجربہ فراہم کرتا ہے۔ وہ زور دے کر کہتی ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی اخلاقی ساکھ اور سیاسی آزادی کو بحال کر سکتی ہیں۔
کوسٹا ریکا نے مارچ 2026 میں گرینسپین کو نامزد کیا۔ وہ انکٹاڈ (UNCTAD) کی سیکرٹری جنرل ہیں اور اقوام متحدہ اور بین امریکی ترقیاتی فریم ورک کے اندر اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکی ہیں۔ انھوں نے خود کو ترقی پر مرکوز کثیرالجہتی کے طور پر پیش کیا ہے جو عالمی سلامتی اور 'گلوبل ساؤتھ' (ترقی پذیر ممالک) کے معاشی خدشات کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
ایسپینوسا ایکواڈور کی وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکومتی کردار ادا کر چکی ہیں، اور 2018-19 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے) کی صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین سطحوں پر ان کا تجربہ انہیں تنظیم کی ادارہ جاتی طاقتوں اور کمزوریوں کا گہرا ادراک فراہم کرتا ہے۔ سکریٹری جنرل کی دوڑ میں، وہ خود کو اقوام متحدہ کی ایک اصلاحی سوچ رکھنے والی اندرونی شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہیں جن کا خیال ہے کہ تنظیم کو اہم ادارہ جاتی اور سیاسی تبدیلی کی ضرورت ہے — اور یہ کہ ایک عورت کو اس تبدیلی کی قیادت کرنی چاہیے۔
روڈریگس برکیٹ ریس میں کیریبین اور 'گلوبل ساؤتھ' کا ایک الگ نظریہ لے کر آئی ہیں۔ گیانا نے انھیں جون 2026 میں نامزد کیا۔ ایک تجربہ کار سفارت کار اور سابق وزیر خارجہ، وہ قومی حکومت اور کثیر جہتی سفارت کاری دونوں میں وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ایک چھوٹے ملک سے تعلق رکھنے والی سفارت کار کے طور پر وہ عالمی سطح پر ترقی پذیر ممالک، موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک اور کیریبین خطہ کی آواز کو مزید بلند کر سکتی ہیں۔
انھوں نے سال 2012 سے 2024 تک سینیگال کے صدر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں برونڈی نے نامزد کیا تھا، جو اس وقت افریقی یونین کی صدارت پر فائز تھے۔ اس کے بعد سے، ان کی امیدواری کو سینیگال کے موجودہ صدر، باسیروں دیو مائے فائی کی حمایت بھی حاصل ہوئی ہے۔
یہ حمایت سیاسی طور پر اہم ہے، کیونکہ فائی نے سال کے بعد اقتدار حاصل کیا تھا اور اس سے قبل وہ سال کے کچھ فیصلوں پر تنقید کر چکے تھے۔ فائی انتظامیہ نے اس بولی کو افریقہ کی خدمت میں سینیگال کی امیدواری کے طور پر تیار کیا ہے۔ سال نے خود کو ایک تجربہ کار افریقی سیاستدان کے طور پر پیش کیا ہے جو افریقہ اور ترقی پذیر دنیا کے خدشات کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے مرکز میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
عوامی مہمات اور جنرل اسمبلی کے ٹاؤن ہال اجلاسوں کے باوجود، حقیقی اور فیصلہ کن مقابلہ بنیادی طور پر بند دروازوں کے پیچھے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) کے اندر ہوگا۔
اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت سیکرٹری جنرل کا تقرر سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی کرتا ہے۔ اس کا مؤثر مطلب یہ ہے کہ اگر کسی امیدوار کو اقوام متحدہ کے تمام 193 ارکان کی وسیع حمایت حاصل ہو، سلامتی کونسل کا ایک مستقل رکن ان کی بولی کو روک سکتا ہے۔
سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان- امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس- اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرکے کسی بھی امیدوار کو آگے بڑھنے سے مؤثر طریقے سے روک سکتے ہیں۔ نتیجتاً، پوزیشن کے لیے ایک ایسے امیدوار کی ضرورت ہوتی ہے جو گہری جغرافیائی سیاسی دراڑوں اور بلاکس سے منقسم دنیا میں تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔
اقوام متحدہ کے اگلے سیکرٹری جنرل کے لیے 2026 کے انتخابات کے بارے میں ہندوستان کا موقف ممکنہ طور پر اسٹریٹجک مفادات، علاقائی نمائندگی، اقوام متحدہ کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت، اور ایک ایسے امیدوار کی ضرورت ہے جو بڑی جغرافیائی سیاسی تقسیم میں ساکھ کا مظاہرہ کر سکے۔ تاہم، نئی دہلی نے ابھی تک دوڑ میں شامل کسی بھی موجودہ امیدوار کی عوامی طور پر تائید نہیں کی ہے۔
ہندوستان اقوام متحدہ کا ایک کلیدی رکن ہے، جو 'گلوبل ساؤتھ' (ترقی پذیر ممالک) کے لیے ایک سرکردہ آواز ہے، اور 2028-29 کی مدت کے لیے سلامتی کونسل میں غیر مستقل نشست کے لیے بھی کوشاں ہے۔ لہٰذا، ہندوستان کا اثر و رسوخ بنیادی طور پر سفارت کاری، جنرل اسمبلی میں اس کے اہم ووٹنگ بلاک، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات، اور تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ مشغول ہونے کی صلاحیت سے ہے۔
نئی دہلی میں قائم انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے سابق ڈائریکٹر اشونی نارائن رائے کے مطابق، اس خطے نے لاطینی امریکہ کو دنیا کے پہلے جوہری ہتھیاروں سے پاک زون کے طور پر 'Tlatelolco' کے معاہدے (باضابطہ طور پر جوہری ہتھیاروں کی ممانعت کا معاہدہ) لاطینی امریکہ کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
لاطینی امریکہ کے ایک ماہر رائے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "Tlatelolco کے معاہدے کو اس لحاظ سے ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جسے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری نے جوہری ہتھیاروں سے پاک زون قرار دیا ہے۔ لاطینی امریکی ممالک نے اقوام متحدہ میں امن کا ایک خطہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لہذا وہ بین الاقوامی اقتصادی ترتیب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتخاب کے لیے فائدہ مند ہیں۔"
انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ سات امیدواروں میں سے چلی کی بیچلیٹ کے جیتنے کا قوی امکان ہے۔ رائے نے زور دے کر کہا، "وہ انسانی حقوق کے ایک بین الاقوامی ادارے کی سربراہ رہ چکی ہیں اور چلی کی صدر کے طور پر بھی دو مرتبہ خدمات انجام دے چکی ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کا ووٹ اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "امیدوار اے یا بی کے لیے حمایت کو متحرک کرنے کی ہندوستان کی صلاحیت بھی اتنی ہی اہم ہوگی۔ اس لیے، آپ ممکنہ طور پر ان امیدواروں میں سے کچھ ہندوستانی وزیر اعظم سے ملنے اور بات چیت اور لابنگ کے لیے دہلی آنے کی توقع کر سکتے ہیں۔"
ویویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے تھنک ٹینک کی سینئر فیلو اور افریقی امور کی ماہر روچیرا بیری کا بھی خیال ہے کہ لاطینی امریکی اور کیریبین خطے سے تعلق رکھنے والے امیدوار کے پاس گتیرس کا جاں نشین چنے جانے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ بیری نے کہا، "افریقہ سے صرف دو امیدوار ہیں، جب کہ لاطینی امریکی اور کیریبین خطے سے چار امیدوار ہیں۔"
جب کہ انھوں نے رائے سے اتفاق کیا کہ بیچلیٹ کے جیتنے کا قوی امکان ہے، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے سربراہ کے طور پر اُن کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ارجنٹائن کی گروسی کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ ہندوستان کے بارے میں بیری نے کہا کہ نئی دہلی گلوبل ساؤتھ (ترقی پذیر ممالک) کے امیدوار کی حمایت کرے گی۔
انہوں نے کہا، "گلوبل ساؤتھ کی آواز کے طور پر اپنے آپ کو پوزیشن میں لانے کے بعد، ہندوستان اقوام متحدہ کے ایسا سکریٹری جنرل چاہے گا جو ترقی پذیر ممالک کو درپیش چیلنجوں سے نمایاں طور پر نمٹ سکے۔"
2026 کے سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہندوستان کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب نئی دہلی بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں بڑے کردار کی تلاش میں ہے۔
ہندوستان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ عالمی حکمرانی کا نظام 1945 کے طاقت کے توازن کی بجائے 21ویں صدی کے حقائق کی عکاسی کرے۔ لیکن اس عہدے پر فائز شخص بات چیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اتفاق رائے پیدا کر سکتا ہے اور تنظیم کی ترجیحات کا تعین کر سکتا ہے۔
لہٰذا، ہندوستان کے لیے مثالی امیدوار ممکنہ طور پر کوئی ایسا شخص ہو گا جو اقوام متحدہ کو جغرافیائی سیاسی تعطل سے نکالنے اور اسے زیادہ موثر اور نمائندہ ادارہ بنانے میں مدد دے سکے۔
(ڈسکلیمر: اس مضمون میں بیان کردہ خیالات مصنف کے ذاتی ہیں۔)
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