طلاق کے لیے پہل کرنے میں خواتین مردوں سے آگے، جانیں کس ملک کی شادیاں نہیں چلتیں، بھارت کے حالات کتنے خراب ہیں؟
کیرالہ کو ازدواجی رشتوں میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، جب کہ دیہی علاقوں میں رشتے اب بھی شہروں سے زیادہ مضبوط ہیں۔
Published : February 26, 2026 at 3:01 PM IST
رپورٹ: نریندر چودھری
حیدرآباد: میاں بیوی کے رشتے کو انتہائی اعتماد رشتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر، دونوں پارٹنرز اس رشتے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات تنازعات ان کے درمیان ایک بڑی دراڑ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اس بحران سے دوچار ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے کورٹ کچہری تک تیزی سے پہنچ رہے ہیں۔
حالیہ رپورٹس کے مطابق اسپین میں ازدواجی رشتے سب سے زیادہ خراب حالات سے گزر رہے ہیں۔ دریں اثنا، بھارت جو مذہبی روایات کو برقرار رکھتا ہے اور رشتوں کے وقار کو خاصا اہمیت دیتا ہے، اس کی صورت حال بہت بہتر ہے۔ عالمی ادارہ شماریات (ورلڈ آف اسٹیٹکس) نے دنیا بھر میں میاں بیوی کے درمیان طلاق کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان اس سلسلے میں بہت بہتر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں طلاق کی شرح کافی کم ہے۔ تاہم امریکن سوشیالوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ کے مطابق خواتین طلاق لینے میں سب سے زیادہ پہل کرتی ہیں۔
اسپین میں سب سے زیادہ طلاق
سال 2025 کی عالمی شماریات (ورلڈ آف اسٹیٹکس) کی رپورٹ کے مطابق اسپین میں میاں بیوی کے درمیان تنازعات سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں 86 فیصد جوڑے طلاق لے لیتے ہیں اور پھر الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فیصد دنیا بھر کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2024 میں یہاں طلاق کے 82,991 کیسز ہوئے۔ سپین میں لوگ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جوڑے نوکری پیشہ ہیں۔ ایک دوسرے پر انحصار نہ ہونے کی وجہ سے معمولی اختلاف پر طلاق لے لیتے ہیں۔
روس، یوکرین اور اٹلی میں کیا صورت حال ہے؟
سپین کے بعد روس دنیا میں طلاق کی شرح کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 74 فیصد جوڑے شادی کے بعد طلاق لے لیتے ہیں۔ اسی طرح یوکرین میں 71 فیصد جوڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اٹلی میں 69 فیصد جوڑے طلاق لے لیتے ہیں۔ طلاقوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں یوکرین تیسرے اور اٹلی چوتھے نمبر پر ہے۔ ان ممالک میں طلاق کی وجہ بھی مختلف ہیں، جیسے کہ اعتماد کی کمی، شک اور تنازعات وغیرہ۔
فرانس، لکسمبرگ اور پرتگال بھی پیچھے نہیں
فرانس میں طلاق کی شرح 55 فیصد، لکسمبرگ 54 فیصد اور پرتگال میں 50 فیصد ہے۔ یہ ممالک ان دس ممالک میں شامل ہیں جہاں دنیا میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ فرانس میں باہمی رضامندی سے طلاق کو ایک عام رواج سمجھا جاتا ہے۔ طلاق اکثر گھریلو تشدد، اختلاف رائے اور اکتاہٹ سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ لکسمبرگ میں، میاں بیوی ایک دوسرے کو آسانی سے طلاق دے سکتے ہیں، جیسا کہ قانون میں سہولت فراہم کی گئی ہے۔
دیگر ممالک میں میاں بیوی رشتے کیسے ہیں؟
کینیڈا میں طلاق کی شرح 48 فیصد ہے۔ اسی طرح طلاق کی شرح جنوبی کوریا میں 47 فیصد، امریکہ میں 45 فیصد، چین میں 45 فیصد، برطانیہ میں 41 فیصد، جرمنی میں 36 فیصد، جاپان میں 35 فیصد، کولمبیا میں 30 فیصد، انڈونیشیا میں 28 فیصد، ایتھوپیا میں 25 فیصد، ترکی میں 25 فیصد، تھائی لینڈ میں 25 فیصد، تھائی لینڈ میں 25 فیصد ہے۔ جنوبی افریقہ میں 17 فیصد، میکسیکو میں 17 فیصد، مصر میں 17 فیصد، الجزائر میں 16 فیصد، اور ایران میں 14 فیصد ہے۔ ان ممالک میں میاں بیوی کے درمیان تنازعات اکثر مختلف وجہوں سے طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔
بھارت ان ممالک میں طلاق کی شرح کم
ویتنام میں ہر سال طلاق کے سات فیصد واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جب کہ تنزانیہ، سوڈان، میانمار اور نائجیریا میں تین فیصد طلاق کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ ممالک ازدواجی تنازعات کے لحاظ سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں صرف ایک فیصد طلاق ہوتی ہے۔ یہ تینوں ممالک عالمی سطح پر بہت بہتر حالت میں ہیں۔ یہاں کے لوگ رشتوں کی اہمیت اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔
بھارت میں طلاق کی شرح کم مگر بڑھ رہی ہے
سال 2020 سے 2025 تک کے اعداد و شمار کے مطابق، بھارت میں طلاق کی شرح عالمی معیار کے مطابق کم ہے۔ زیادہ تر معاملات میں، شادی کو اب بھی زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ساتھی سے تعلقات توڑنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ یہاں فی 1000 افراد میں صرف 0.01 طلاقیں ہوتی ہیں۔ bhatlalawfirm.com کے مطابق ملک میں طلاق یافتہ افراد کی تعداد 1.36 ملین ہے۔ تاہم یہ تعداد اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔
ملک کی تین ریاستوں کے حالات پر ایک نظر
کیرالہ: ایل آئی ٹی ای ایم (LITEM) کے اعداد و شمار کے مطابق، کیرالہ (اب کیرلم) کو ملک کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ترقی پسند ریاستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں طلاق کے کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سال 2023 میں کیرالہ میں طلاق کی شرح 2.5 فیصد تھی، جو ملک کی کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ ہے۔
ممبئی: ملک کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں بھی اکثر میاں بیوی کے درمیان طلاق کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ شہر کے تیز رفتار طرز زندگی میں جوڑے تیزی سے اعتماد کھو رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں طلاق کی شرح تقریباً 1.7 فیصد ہے، اور یہاں بھی طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔
دہلی: قومی راجدھانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی نوجوان جوڑوں میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ دہلی این سی آر میں طلاق کی شرح تقریباً 1.9 فیصد ہے۔ یہ حقائق اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ شہر کاری اور معاشی ترقی کو اذدواجی رشتوں میں دراڑ ڈالنے والے دو اہم عوامل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے دیگر وجوہات بھی ذمہ دار ہوتی ہیں۔
مزید پڑھیں:
کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے... کرکٹر راہل چاہر نے اپنی فیشن ڈیزائنر بیوی کو طلاق دے دی
واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے طلاق، اگر طلاق پر پابندی لگائی گئی تو لوگ ہمارے بارے میں الگ تصورات قائم کرلیں گے: سپریم کورٹ
بیوی کا شوہر کے لیے کھانا نہ پکانا ظلم نہیں، طلاق نہیں دی جا سکتی: تلنگانہ ہائی کورٹ
سپریم کورٹ میں طلاق کا انوکھا کیس! خاتون نے ساس کی طرف سے دیا گیا سونے کا کڑا کر دیا واپس، بھتہ لینے سے بھی کیا انکار
'ماہواری نہ آنے کی بات چھپانا ذہنی ظلم، چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے طلاق کے خلاف بیوی کی عرضی خارج کر دی
باہمی رضامندی کے ساتھ مسلم طلاق قانونی، گجرات ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ