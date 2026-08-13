زیر سمندر کیبلز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں واٹس ایپ اور انسٹاگرام، ایران۔امریکہ جنگ سے سب سی کیبلز کو خطرہ لاحق
کیبلز کی تزویراتی اہمیت اس سال فروری کے آخر سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کےدرمیان وقفے وقفے سے جاری جنگ کے بعد سامنے آئی ہے۔
Published : August 13, 2026 at 6:05 PM IST
نئی دہلی: ذیلی سی کیبلز جیو سنکرونس مدار میں سیٹلائٹ کی طرح نظر نہیں آتی ہیں، لیکن وہ ہماری زندگیوں کو طاقت بخشتی ہیں۔ کاروبار کرنے اور بینکنگ لین دین کو مکمل کرنے کے علاوہ، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم ای میلز وصول کرتے ہیں، انسٹاگرام پوسٹس پوسٹ کرتے ہیں، اور واٹس ایپ پیغامات بھیجتے ہیں۔ یہ سب سی کیبلز شاید نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے اس دور میں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔
ان کیبلز کی تزویراتی اہمیت اس سال فروری کے آخر سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان وقفے وقفے سے جاری جنگ کے بعد سامنے آئی ہے۔ جہاں تمام تر توجہ عالمی تیل کی سپلائی چین میں رکاوٹوں پر مرکوز ہے، وہیں یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر سے گزرنے والی زیر سمندر تاریں بھی خطرے میں ہیں۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقائی پانیوں سے گزرنے والی سب میرین کیبلز پر محصولات عائد کرے گا اور ساتھ ہی ان کی دیکھ بھال اور مرمت کی بھی نگرانی کرے گا۔ اس سے جنگی علاقے سے گزرنے والی ان سب میرین کیبلز کو ممکنہ نقصان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔
یمن کے شیعہ ملیشیا گروپ، حوثیوں کی طرف سے نشانہ بنائے گئے جہاز سے لنگر گرنے سے کیبلز کو نقصان پہنچا، جس سے 25 فیصد انٹرنیٹ اور مواصلاتی بہاؤ میں خلل پڑا۔
عالمی تنازعات کے فوری مطالبات سے ہٹ کر جس نے شدید سیاسی بحثوں کو ہوا دی ہے، میٹا اور گوگل جیسی بڑی عالمی کمپنیوں کے ذریعے بنائے جانے والے ڈیٹا سینٹرز کا عروج اور مصنوعی ذہانت کا عروج زیر سمندر کیبلز کی دنیا میں انقلاب برپا کر رہا ہے۔
ان بڑے ڈیٹا سینٹرز کو کام کرنے کے لیے نہ صرف زیادہ پانی اور بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ڈیٹا سینٹرز کو مربوط کرنے اور انٹر کلاؤڈ کلسٹر ایکسچینج کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اپڈیٹڈ سب سی کیبل نیٹ ورکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ زیر سمندر کیبلز کی یہ جدید کاری پورے نیٹ ورک میں ڈیٹا کی منتقلی کی رفتار اور صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرے گی۔
ان ذیلی سمندری کیبل نیٹ ورکس کی افادیت کا انحصار زیادہ تر ان کے "لینڈنگ اسٹیشنز" پر ہوگا، جو ساحل کے اہم نکات ہیں جہاں سے ڈیٹا ملک کے اندر (زمین پر) منتقل کیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ڈیٹا سینٹرز کتنے ہی طاقتور ہوں، وہ بالآخر لینڈنگ اسٹیشنوں کو چلانے کے لیے اپنی فطری صلاحیت پر منحصر ہوتے ہیں۔
ہندوستان میں لینڈنگ اسٹیشنز فی الحال زیادہ تر ممبئی اور چنئی تک محدود ہیں۔ لہٰذا، لینڈنگ اسٹیشنوں کے اس نیٹ ورک کو پھیلانا بہت ضروری ہوگا۔ یہ سب سی کیبل نیٹ ورک، جو پوری دنیا کو جوڑتا ہے، اب بین الاقوامی رسائی کے ساتھ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ایک اہم ستون بن گیا ہے۔
بھارت اب سب میرین کیبل لچک کے لیے بین الاقوامی مشاورتی باڈی کا حصہ ہے، جس میں 40 رکن ممالک شامل ہیں۔ اس باڈی کو نومبر 2024 میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن یونین (آئی ٹی یو) اور انٹرنیشنل کیبل پروٹیکشن کمیٹی (آئی سی پی سی) نے تشکیل دیا تھا۔
تنظیم نے اب تک دو سربراہی اجلاس منعقد کیے ہیں- پہلی 2025 میں ابوجا، نائیجیریا میں اور دوسری اس سال (2026) کے فروری میں پورٹو، پرتگال میں۔ اے آئی کی آمد سمیت کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے نئے اصول اور رہنما خطوط تیار کیے جا رہے ہیں۔
انڈیا کا نیٹ ورک
توسیع، اپ گریڈ، اور دیکھ بھال سب میرین کیبل نیٹ ورک ٹیکنالوجی کے دو اہم پہلو ہیں۔ کوئی ایک ملک یا کمپنی اکیلے ان کا انتظام یا کام نہیں کر سکتی۔
بھارت کے سب میرین کیبل نیٹ ورک میں بڑی تبدیلیاں، نئے کنکشن
میٹا نے 2026 کے اے آئی سمٹ میں اعلان کیا کہ وہ بھارت اور امریکہ کو جوڑنے والا ایک نیا زیر سمندر کیبل نیٹ ورک بچھا رہا ہے، جسے " پروجکٹ واٹر ورتھ" کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نیٹ ورک ہندوستان اور دوسرے ممالک کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔
گوگل، جو وشاکھاپٹنم میں 15 بلین ڈالر کا ڈیٹا سینٹر بنا رہا ہے، چنئی کے ساتھ زیر سمندر براہ راست کیبل نیٹ ورک بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنئی کا یہ نیٹ ورک ایک عالمی زیر سمندر کیبل نیٹ ورک کا حصہ ہے جو جنوبی افریقہ کے راستے امریکی مشرقی ساحل تک پہنچے گا۔
ہندوستانی اور بین الاقوامی ٹیلی کام آپریٹرز، نیز انٹرنیٹ کمپنیاں، دونوں نے محسوس کیا ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنے زیر سمندر کیبل نیٹ ورکس کو پھیلانا ضروری ہے۔ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بنیادی ڈھانچہ ہندوستان کی نسبت بہتر اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔
ہندوستان کے 900 ملین سے زیادہ اسمارٹ فون صارفین اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ جو ڈیٹا وصول کرتے اور شیئر کرتے ہیں وہ اس غیر مرئی زیر سمندر کیبل نیٹ ورک کے ذریعہ ممکن ہوا ہے جو براعظموں کو جوڑتا ہے۔ اور یہ لینڈنگ اسٹیشن آخری میل انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے اتنے ہی اہم ہیں۔
انٹرنیٹ کنکشن اور ڈیٹا کی منتقلی کا جادو پانی کے اندر کیبل کنکشن کے فزیکل انفراسٹرکچر پر منحصر
فائبر آپٹکس اس سب کی بنیاد ہے، اور ڈیٹا کو شیشے اور پلاسٹک کے انتہائی پتلے کناروں کے ذریعے روشنی کی لہروں کے طور پر بھیجا جاتا ہے۔ اے آئی کے فوائد کو مزید فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں ایک بار پھر کلاس روم میں پڑھائی جانے والی بنیادی طبیعیات کی طرف لوٹنا ہو گا۔
مزید برآں، سمندر کی سطح کے نیچے سیکڑوں اور ہزاروں فٹ تک فائبر آپٹک کیبلز بچھانے کے لیے انجینئرنگ کی اختراعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیبلز کی مرمت کے لیے ٹیکنالوجی بھی اتنی ہی اہم ہے جب وہ ٹوٹتی ہیں اور جب وہ رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے یہ ڈیجیٹل عجائبات سنجیدہ سائنس پر مبنی ہیں۔
بہر حال زیر سمندر کیبلز کو جیو پولیٹیکل سے لے کر آپریشنل تک متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، یہاں تک کہ یہ بنیادی ڈھانچہ بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ آسٹریلیا کے وزیر دفاع، رچرڈ مارلس نے ان اثاثوں پر حملوں کے بارے میں خبردار کیا، ایک بڑی سیکیورٹی کانفرنس میں کہا کہ "زیر سمندر کیبلز جدید تہذیب کی شریانیں ہیں۔