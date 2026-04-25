'راگھو چڈھا نے جو کچھ بھی کیا وہ ہندوستانی آئین کے تحت مکمل طور پر قانونی تھا'
انسداد انحراف قانون کے تحت دو تہائی ارکان کسی بھی پارٹی میں ضم ہو سکتے ہیں۔ پڑھیں قانون کیا کہتا ہے۔
Published : April 25, 2026 at 3:51 PM IST
نئی دہلی: جب راگھو چڈھا نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ اور عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے دیگر چھ اتحادی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) میں شامل ہوں گے، تو یہ خبر حیران کن تھی۔ تاہم یہ سیاسی انحراف کی واضح مثال ثابت ہوئی۔ بھارت کے انحراف مخالف فریم ورک کا قریب سے جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس اقدام کو درحقیقت آئینی طور پر تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔
آئین کے 10ویں شیڈول میں دو تہائی انضمام کی شق کا حوالہ دیتے ہوئے، چڈھا کا گروپ راجیہ سبھا سے نااہل ہونے کے خطرے کے بغیر قانونی طور پر پارٹی وابستگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔
جمعہ کی سہ پہر ایک پریس کانفرنس میں راگھو چڈھا نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے 10 راجیہ سبھا ممبران میں سے تقریباً دو تہائی بی جے پی میں ضم ہو جائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بدعنوانی مخالف پلیٹ فارم پر دہلی میں اقتدار میں آنے والی عام آدمی پارٹی صاف ستھری سیاست کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ چڈھا نے کہا، "ہم نے (بی جے پی کے ساتھ انضمام کے فیصلے پر) دستخط کیے ہیں اور اسے راجیہ سبھا کے چیئرمین کو بھیج دیا ہے۔"
چڈھا کے مطابق ان کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہونے والے دیگر چھ ارکان میں اشوک متل، سندیپ پاٹھک، ہربھجن سنگھ، راجندر گپتا، وکرم ساہنی، اور سواتی مالیوال شامل ہیں۔ راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے 10 ارکان ہیں۔
چڈھا کے اعلان کے بعد اے اے پی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام رہنماؤں نے پارٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، راجیہ سبھا میں اے اے پی کے باقی تین ارکان میں سے ایک سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی نے پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان کی قیادت والی اے اے پی حکومت کے اچھے کاموں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اے اے پی کے سات راجیہ سبھا ممبران بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی عوام کو یہ سات نام یاد رکھنے چاہئیں۔ پنجاب کی عوام انہیں کبھی نہیں بھولے گی۔
ہندوستانی سیاست میں وسط مدتی پارٹیوں کو تبدیل کرنا عام طور پر نااہلی کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال چڈھا اور اے اے پی کے راجیہ سبھا کے دو تہائی ممبران اسمبلی کا بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ آئینی طور پر درست ہو سکتا ہے۔ یہ انحراف مخالف قانون میں موجود ایک مخصوص استثناء کی وجہ سے ہے، جو ایک بڑے قانون ساز گروپ کو بغیر کسی جرمانے کے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ضم ہونے کی اجازت دیتا ہے۔
انسداد انحراف قانون یا ہندوستانی آئین میں 52 ویں ترمیم ایک آئینی ترمیم ہے جو پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کی انحراف کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے۔ آئین میں ترمیم کی گئی تاکہ منتخب ایم ایل ایز اور ایم پیز کو انحراف سے روکا جا سکے۔ انحراف مخالف قانون کے نافذ ہونے سے پہلے بعض ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کا انتخاب اکثر ایم ایل اے کے اپنی سیاسی وفاداریاں بدلنے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت ہندوستانی آئین میں سیاسی پارٹی کی اصطلاح کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق، 1967 اور 1971 کے عام انتخابات میں پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے لیے منتخب ہونے والے 4,000 ایم ایل ایز میں سے تقریباً 50 فیصد بعد میں منحرف ہو گئے، جس سے ملک میں سیاسی افراتفری پھیل گئی۔
اس قانون کا مقصد ہندوستان میں انحراف کو محدود کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے، پارلیمنٹ نے 1985 میں ہندوستانی آئین کی 52 ویں ترمیم کا دسویں شیڈول منظور کیا، جس میں ہندوستانی آئین میں "سیاسی پارٹی" کی اصطلاح شامل تھی۔ اس طرح سیاسی جماعتوں کو آئین میں تسلیم کیا گیا۔ 1984 میں واضح اکثریت حاصل کرنے کے فوراً بعد، انسداد انحراف قانون کے لیے بڑھتی ہوئی عوامی حمایت کو دیکھتے ہوئے، اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ میں ایک نیا انسداد انحراف بل پیش کیا۔
طویل بحث کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے بالترتیب 30 اور 31 جنوری 1985 کو بل کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس بل کو 15 فروری 1985 کو صدر کی منظوری حاصل ہوئی اور یہ ایکٹ 18 مارچ 1985 کو نافذ ہوا۔
قانون میں کسی منتخب رکن کو ان کی بقیہ مدت کے لیے نااہل قرار دینے کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے اگر وہ یا تو پارٹی سے استعفیٰ دیتے ہیں، اپنی پارٹی کی خواہشات کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، یا کسی اہم بل پر ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہتے ہیں۔ تاہم، قانون نے سیاسی جماعتوں کے انضمام اور تقسیم کی اجازت دی ہے، پارٹی کی رکنیت کے ایک تہائی حصے اور انضمام (دوسری پارٹی میں شمولیت) کی اجازت پارٹی کی دو تہائی رکنیت کے ذریعے دی گئی ہے۔
بنیادی طور پر، انسداد انحراف قانون کے تحت، پارٹی وابستگی کو تبدیل کرتے وقت نشستیں کھونے سے بچنے کا واحد واضح آئینی طریقہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کے کم از کم دو تہائی ارکان پارلیمنٹ کسی دوسری پارٹی میں ضم ہو جائیں۔ راگھو چڈھا کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے دو تہائی ممبران کی بی جے پی میں شمولیت قانونی طور پر درست ہے اگر یہ حقیقت میں اور باضابطہ طور پر انضمام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور وہ ممبران قانونی طور پر اپنی نشستیں برقرار رکھ سکتے ہیں اور وزیر مقرر ہو سکتے ہیں۔
لوک سبھا کے سابق سکریٹری جنرل وی کے اگنی ہوتری کے مطابق چڈھا کے بی جے پی میں شامل ہونے کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اگنی ہوتری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کسی پارٹی کی دو تہائی رکنیت کا دوسری پارٹی میں انضمام قانونی طور پر درست ہے۔ انحراف مخالف قانون آئین کے تحت اسے لازمی قرار دیتا ہے۔ چڈھا کا یہ اقدام انسداد انحراف قانون کے تحت اس طرح کا پہلا معاملہ نہیں ہے۔
جولائی 2019 میں گوا اسمبلی میں کانگریس کے 15 میں سے 10 ایم ایل اے بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ اس نے گوا میں کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی کی دو تہائی نمائندگی کی۔ اسپیکر نے اسے دسویں شیڈول کے تحت ایک درست انضمام کے طور پر تسلیم کیا۔ ایم ایل اے کو نااہل نہیں کیا گیا اور وہ بی جے پی کے بینر تلے ممبر رہے۔
جون 2019 میں تلنگانہ میں کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی کے 18 میں سے 12 ایم ایل اے اس وقت کی حکمران تلنگانہ راشٹرا سمیتی (ٹی آر ایس) میں شامل ہوئے۔ یہ تعداد دو تہائی حد سے تجاوز کر گئی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر نے اسے انضمام کے طور پر تسلیم کیا نہ کہ انحراف کے طور پر۔ یہ اقدام طویل عرصے تک چیلنج نہیں رہا کیونکہ یہ دسویں شیڈول کے عددی معیار پر پورا اترتا تھا۔
2019 میں ہی راجستھان اسمبلی میں تمام چھ بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی) ایم ایل اے کانگریس میں ضم ہو گئے۔ چونکہ ایوان میں بی ایس پی قانون ساز پارٹی کے 100 فیصد ایک ساتھ شامل ہوئے، انضمام کو آسانی سے تسلیم کیا گیا۔ کوئی نااہلی نہیں تھی۔ اس کیس نے یہ ظاہر کیا کہ انضمام کی فراہمی کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹے گروہوں کو بھی مکمل طور پر جذب کیا جا سکتا ہے۔
نومبر 2021 میں میگھالیہ کے 17 کانگریس ایم ایل اے میں سے 12 نے آل انڈیا ترنمول کانگریس (اے آئی ٹی سی) میں شمولیت اختیار کی۔ یہ دو تہائی اکثریت سے تجاوز کر گیا۔ سپیکر نے اس انضمام کو دسویں شیڈول کے تحت درست سمجھا۔ یہ گروپ سیٹیں کھوئے بغیر اسمبلی میں حزب اختلاف کی اہم جماعت بن گیا۔
شمال مشرق کی کئی اسمبلیوں میں انضمام کی تجویز کو بار بار پکارا گیا ہے۔ کانگریس ایم ایل اے 2016 میں اروناچل پردیش اور 2017-2020 میں منی پور میں علاقائی پارٹیوں یا بی جے پی میں ضم ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے معاملات میں، اسپیکرز نے ان انضمام کو انضمام کے طور پر قبول کیا، کیونکہ دو تہائی اکثریت کی ضرورت کو پورا کیا گیا تھا۔
مختصراً، انسداد انحراف قانون کے تحت، پارٹی کے کم از کم دو تہائی ارکان پارلیمنٹ کا دوسری پارٹی میں انضمام ہی واحد واضح آئینی طریقہ ہے جس سے پارٹی وابستگی کو تبدیل کرتے وقت نشستیں کھونے سے بچ سکیں۔ راگھو چڈھا کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے دو تہائی ارکان کا بی جے پی میں جانا قانونی طور پر درست ہے، اور وہ ارکان قانونی طور پر اپنی نشستیں برقرار رکھ سکتے ہیں اور وزیر مقرر ہو سکتے ہیں۔