امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد کیا ہوگا؟ جانئے اسرائیل سپر پاور کا کھیل کیسے بگاڑ سکتا ہے!
امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ پڑھیں، اسرائیل اس ڈیل پر کیوں ناراض ہے؟
Published : June 17, 2026 at 5:02 PM IST
حیدرآباد: امریکہ اور ایران دونوں نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کو باضابطہ بنانے کے لیے جنیوا میں جمعہ 19 جون 2026 کو ایک سرکاری دستاویز پر دستخط کیے جائیں گے۔
اس 14 نکاتی معاہدے کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ تاہم، موجودہ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ مجوزہ معاہدے (ایم او یو) میں دشمنی کا مستقل خاتمہ، آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کو ہٹانا، اور تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے اسے کھولنا شامل ہو سکتا ہے۔
Iran has agreed to never have a Nuclear Weapon! Also, the story that the U.S. is paying Iran 300 million Dollars is Fake News, put out by the Dumocrats!!! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 15, 2026
( TS: Jun 15 2026, 7:17 PM ET )… pic.twitter.com/EctFxKcpPs
اس کے ساتھ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانا اور اس کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا، جنگ سے متاثرہ ایران کی تعمیر نو کے لیے 300 بلین ڈالر تک کی گرانٹ دینا، خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے دائرہ کار کا تعین اور ایران کے جوہری پروگرام کا اہم مسئلہ بھی شامل ہونے کا امکان ہے۔
یہ سب کچھ مرحلہ وار ہونے کی توقع ہے۔ تاہم، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا اس معاہدے میں ایران کی پراکسی تنظیموں (جیسے حزب اللہ، حماس اور حوثی) یا 'محور مزاحمت' کے کردار کو کوئی جگہ ملے گی۔
یہ معاہدہ پہلی نظر میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس پر آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ تاہم، یہ دیکھنا باقی ہے کہ 2015 کے جوہری معاہدے میں پہلے سے طے شدہ شرائط کے علاوہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر کیا قبول کرے گا (جس میں ایران اور P-5+ جرمنی شامل تھے، اور جس سے صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کے دوران خود کو دور کیا تھا)۔
ایران تقریباً 440 کلو گرام انتہائی افزودہ یورینیم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے حوالے کرنے پر راضی ہو سکتا ہے، جو کہ ہتھیاروں کے درجے کی افزودگی کے بہت قریب ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا ایک بڑا نکتہ رہا ہے۔
اس معاہدے کو لے کر امریکہ میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ ایران اس پر محتاط ردعمل ظاہر کر رہا ہے اور محتاط رویہ اپنا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی سمیت دنیا بھر کے لیڈروں نے اس مثبت تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں امن و استحکام لائے گا اور عالمی معیشت کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔
تاہم اس معاملے میں اسرائیل کا ردعمل تشویشناک ہے۔ اس سے اس امن معاہدے کی پائیداری اور خطے میں دیرپا امن کے امکانات پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔
اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے ایک بیان میں کہا: "وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور میں ایک واضح پالیسی پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت اسرائیلی فوج غیر معینہ مدت تک لبنان، شام اور غزہ کے سیکیورٹی زونز میں موجود رہے گی، تاکہ جہادی عناصر کے خلاف ہماری سرحدوں اور اسرائیلی برادریوں کی حفاظت کی جا سکے۔"
ایک اندازے کے مطابق پچھلے ڈھائی سالوں میں اسرائیل نے غزہ، لبنان اور شام کے تقریباً ایک ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ 'گریٹر اسرائیل' (متحدہ اسرائیل) کا خواب پورا کرنے میں مصروف ہے۔
تمام امکانات میں، ہم ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اسرائیل کو اخلاقی اور مادی (ہتھیار اور اقتصادی) مدد فراہم کرنا جاری رکھ سکتا ہے۔ امریکہ یہ مدد اسرائیل کے ان حتمی مقاصد کی تکمیل کے لیے فراہم کرے گا، جس کے تحت وہ اپنے پڑوس میں ایران کی پراکسی تنظیموں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اگر ایران کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتا تو اسے حتی الامکان کمزور کرنا چاہتا ہے۔
اگر امریکا میں رواں برس نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے نتائج صدر ٹرمپ کے حق میں نکلتے ہیں تو امریکا کے دوبارہ اس تنازعے میں آنے کے امکان کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا۔
تاہم خطے میں اس وقت تک پائیدار امن و استحکام ممکن نہیں جب تک اقوام متحدہ کی طرف سے تجویز کردہ 'دو ریاستی حل' کو قبول نہیں کیا جاتا اور فلسطینیوں کو ایک خودمختار وطن نہیں مل جاتا۔ تاکہ اسرائیل کے خلاف ایران اور اس کی پراکسی تنظیموں کی مداخلت کی ضرورت ختم ہو جائے۔ بدقسمتی سے، یہ مسئلہ فی الحال ایجنڈے میں کہیں نظر نہیں آرہا ہے۔
اس مثبت امید کے ساتھ کہ یہ معاہدہ کامیاب ہو گا اور امریکہ اور ایران اس پر پوری طرح عمل درآمد کریں گے، کسی حد تک اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مستقل امن کا خواب ہی بعید از قیاس ہے، تب بھی یہ معاہدہ حالات کو معمول پر لانے میں مددگار ثابت ہو گا۔ اس سے عالمی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا۔
ایران کے تیل پر سے پابندی کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی (تیل اور گیس) کی سپلائی دوبارہ شروع کرنے سے تیل کی قیمتیں مستحکم ہوں گی اور افراط زر کو روکنے میں مدد ملے گی۔ درحقیقت، خام تیل کی قیمتیں پہلے ہی نیچے آ چکی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔
ہندوستان کے نقطہ نظر سے، یہ ایران سے توانائی کی سپلائی کو دوبارہ شروع کرنے اور ایران میں چابہار بندرگاہ کے منصوبے کے احیاء کی راہ ہموار کرے گا، جس کے نتیجے میں ایران کے راستے افغانستان اور یورپ کے ساتھ ہندوستان کے رابطوں کو فروغ ملے گا۔ میری ٹائم ٹریڈ اور سول ایوی ایشن انڈسٹری کو بھی یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔
بغیر کسی رکاوٹ کے کھاد کی درآمد ہندوستانی زراعت کے لیے ایک بڑی راحت ہوگی۔ خام تیل کی قیمتوں میں ممکنہ استحکام سے زرمبادلہ کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی خوردہ قیمتوں میں کمی مہنگائی کو روکے گی۔ اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں رہنے والے 10 ملین (1 کروڑ) ہندوستانی تارکین وطن کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے، جو ہندوستان کو غیر ملکی کرنسی بھیجنے کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔
مختصراً، اگرچہ اس تنازع کا کوئی مکمل اور حتمی حل ابھی تک نظر نہیں آرہا ہے، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی کا خاتمہ، سپلائی چین میں رکاوٹوں کا خاتمہ اور اس کے نتیجے میں ہموار تجارت پوری دنیا کے لیے ایک اچھی علامت ہے۔