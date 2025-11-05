کیا ہے سوڈان کا خونی تنازعہ؟ متحدہ عرب امارات کس حد تک ذمہ دار؟ سونے سے مالامال سوڈان کی مکمل کہانی
سوڈان کی جنگ کنٹرول سے باہر ہوتی جارہی ہے۔ RSF پر شہریوں کی نسلی کشی اور جنسی حملوں کا الزام ہے۔
Published : November 5, 2025 at 1:16 PM IST
اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل نے منگل کو خبردار کیا کہ سوڈان میں جنگ "کنٹرول سے باہر" ہوتی جا رہی ہے۔ انتونیو گوٹیرس کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک نیم فوجی تنظیم، ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) نے محصور اور قحط سے متاثرہ الفشر کے دارفور شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔
انتونیو گوٹیرس نے سوڈان تنازعہ کو دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے دو سال سے جاری تنازعہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔
I call for an immediate cessation of hostilities in Sudan.— António Guterres (@antonioguterres) November 4, 2025
I call for the safe, rapid & unimpeded delivery of humanitarian aid to all civilians in need & an end to the flow of weapons & fighters into the country.
I call on the Sudanese Armed Forces & the Rapid Support Forces to…
انھوں نے کہا کہ اس محاصرے میں لاکھوں شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ "لوگ غذائی قلت، بیماری اور تشدد سے مر رہے ہیں۔" انہوں نے نوٹ کیا کہ "ریپڈ سپورٹ فورسز کے شہر میں داخل ہونے کے بعد سے بڑے پیمانے پر پھانسیوں کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔"
سوڈان تنازعہ اچانک سے سرخیوں میں کیوں آگیا؟
نیم فوجی آر ایس ایف نے ایک اسپتال میں 450 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا اور گزشتہ ہفتے شہر پر قبضہ کرتے ہوئے شہریوں کی نسلی طور پر ٹارگٹ کلنگ کی اور جنسی حملوں کو انجام دیا۔ آر ایس ایف نے 18 مہینوں تک الفشر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس دوران دسیوں ہزار لوگوں کو درکار زیادہ تر خوراک اور دیگر سامان کاٹ دیا گیا تھا۔
حالانکہ آر ایس ایف نے مظالم کا ارتکاب کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن فرار ہونے والوں کی شہادتیں، آن لائن ویڈیوز اور سیٹلائٹ امیجز ان کی حیوانیت کو بیان کررہی ہیں۔
آر ایس ایف کیا ہے اور اس کا سربراہ محمد حمدان دگولو کون ہے؟
ملک کے نصف حصے پر قابض نیم فوجی تنظیم، ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) کو ’حمیدتی‘ کے نام سے مشہور محمد حمدان دگولو کنٹرول کرتا ہے۔ حمیدتی سوڈان کے سیاسی منظرنامے پر ایک طاقتور شخصیت کے طور پر ابھرا ہے۔
حیرت اس بات پر ہے کہ اونٹوں کی تجارت کرنے والا محمد حمدان دگولو نصف سوڈان پر قبضہ کرنے میں کس طرح کامیاب ہوگیا۔
دارفور سوڈان کا بیابان مغرب سمجھا جاتا تھا جو کہ پسماندہ، بے قانون اور عمر البشیر کی حکومت کی عدم توجہی کا شکار علاقہ رہا ہے۔ عرب جنگجو، جو جنجاوید کے نام سے جانے جاتے تھے، مقامی فُر قوم کی بستیوں پر حملے کرتے تھے۔ ان کے گروپ میں جمعہ دگولو کی قیادت میں ایک لشکر بھی شامل تھا۔ جمعہ دگولو ، محمد حمدان دگولو کا چچا تھا۔
جنجاوید کے مظالم کے خلاف 2003 میں ایک مکمل بغاوت شروع ہوگئی، جب فُر جنگجوؤں کے ساتھ مسالیت، زغاوہ اور دیگر قبیلوں نے بھی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ باغیوں نے ملک کے عرب اشرافیہ پر انھیں نظرانداز کرنے کا الزام لگایا۔
جنجاوید ملیشیا میں ایک دستہ محمد حمدان دگولو کا بھی تھا۔ 2004 میں جب تشدد عروج پر تھا، حمیدتی نے چالاکی سے اپنے پتے کھیلے اور ایک طاقتور نیم فوجی قوت، کاروباری سلطنت اور سیاسی مشین کا سربراہ بن گیا۔ حمیدتی نے مختصر وقت کے لیے بغاوت کی، اپنے سپاہیوں کے لیے تنخواہیں، ترقیاں اور اپنے بھائی کے لیے سیاسی عہدے کا مطالبہ کیا۔ عمر البشیر نے زیادہ تر مطالبات مان لیے اور حمیدتی دوبارہ حکومت کے ساتھ ہو گیا۔
آر ایس ایف سے متحدہ عرب امارات کا رشتہ
حمیدتی کی زندگی کا اصل موڑ اس وقت آیا۔ جنجاوید دستوں نے بغاوت کی، تو حمیدتی نے حکومتی افواج کی قیادت کی اور انھیں شکست دی۔ اسی دوران انھوں نے دارفور کی سب سے بڑی سونے کی کان جبل عامر پر قبضہ کر لیا۔
جلد ہی، حمیدتی کے خاندانی کاروبار الجنید نے سوڈان کے سب سے بڑے سونے کے برآمد کنندہ کا اعزاز حاصل کر لیا۔
2013 میں حمیدتی نے ایک نئی نیم فوجی تنظیم، ریپڈ سپورٹ فورسز (آر ایس ایف) تشکیل دی۔ اس نے آر ایس ایف کی سربراہی کے لیے سرکاری حیثیت بھی حاصل کر لی۔ یہ فورس براہِ راست البشیر کو جواب دہ تھی۔
آر ایس ایف نے دارفور کے باغیوں کے خلاف لگاتار فتوحات حاصل کیں۔ یہی وجہ رہی کہ آر ایس ایف کو بڑی آسانی سے لیبیا کی سرحد کی نگرانی کا ٹھیکہ مل گیا۔
اب وقت تھا سوڈان میں متحدہ عرب امارات کی انٹری کا۔ 2015 میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے سوڈانی فوج سے یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے فوجی بھیجنے کی اپیل کی۔
سوڈانی فوج کی قیادت جنرل عبدالفتح البرہان کر رہا تھا، جو اب آر ایس ایف سے برسرِپیکار سوڈانی فوج کا سربراہ ہے۔
حمیدتی کو یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، حمیدتی نے موقع دیکھا اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں سے علیحدہ علیحدہ معاہدہ کیا۔ جس کے تحت یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آر ایس ایف کے کرائے کے فوجی فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یہ معاہدہ یو اے ای کے صدر محمد بن زاید کے ساتھ حمیدتی کے قریبی تعلقات کی ابتدا تھی۔
بڑے پیمانے پر نوجوان سوڈانی نقد رقم کے لیے آر ایس ایف میں شامل ہونے لگے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، آر ایس ایف اپنے فوجیوں کو چھ چھ ہزار ڈالر بھی ادا کر رہی تھی۔
حمیدتی نے روس کے ویگنر گروپ کے ساتھ بھی شراکت داری کی۔ حمیدتی کے اس اقدام کو دور اندیشی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بدلے میں اسے اپنے فوجیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ تجارتی فوائد جیسے سونے کے کاروبار میں، حاصل ہوئے۔
البشیر کے خلاف عوامی بغاوت اور حمیدتی کی سیاسی چال
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آر ایس ایف کی مرکزی لڑاکا اکائیاں بتدریج منظم اور پیشہ ور بنتی گئیں۔ جب حکومت کو عوامی احتجاجات میں شدت کا سامنا ہوا تو بشیر نے حمیدتی کی افواج کو دارالحکومت خرطوم بھیجنے کا حکم دیا۔
اپریل 2019 میں جمہوریت کا مطالبے کرتے ہوئے ہزاروں شہریوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین نے فوجی ہیڈکوارٹر کا گھیراؤ کر لیا۔ بشیر نے فوج کو ان پر گولی چلانے کا حکم دیا لیکن حمیدتی سمیت دیگر جرنیلوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جرنیلوں میں مشاورت ہوئی اور بشیر کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بشیر کی معزولی کے فیصلے کا جشن فتح کے طور پر منایا۔
اس دوران حمیدتی کو سوڈان کے روشن مستقبل کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن عوام کا یہ بھرم اس وقت ٹوٹ گیا جب حمیدتی اور جنرل برہان اقتدار کو سویلین حکومت کے سپرد کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے۔
فوج کے اس رویہ کے خلاف عوامی احتجاج پھوٹ پڑا۔ حمیدتی نے آر ایس یف کو مظاہروں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا۔ اس دوران آر ایس ایف نے سینکڑوں افراد کو قتل کیا، عورتوں کی عصمت دری کی، اور مردوں کو اینٹیں باندھ کر دریائے نیل میں پھینک دیا۔ تاہم حمیدتی نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔
سوڈان میں امن و جمہوریت کے فروغ کے لیے قائم چار ملکی اتحاد نے دباؤ ڈالا تو فوجی اور سویلین رہنماؤں نے افریقی ثالثوں کے تیار کردہ ایک سمجھوتے پر اتفاق کر لیا۔ دو برس تک ایک غیر مستحکم انتظام چلتا رہا، جس میں ایک فوجی غلبے والا خودمختار کونسل اور ایک سویلین کابینہ بظاہر ساتھ کام کرتے رہے۔
The situation in El Fasher is horrendous.— United Nations Geneva (@UNGeneva) October 31, 2025
" we have accounts of summary executions, mass killings, rapes, attacks against humanitarian workers, looting, abductions, forced displacement." - @UNHumanRights
"There is no longer any humanitarian health presence in the city." - @WHO pic.twitter.com/MUn6osu2zF
حمیدتی اور برہان الگ الگ ہو گئے
کابینہ کی رپورٹ میں فوج، سلامتی اداروں اور آر ایس ایف کی ملکیتی کمپنیوں کا راز افشا ہونے کے خطرے کو برہان اور حمیدتی نے فوری طور پر محسوس کیا اور سویلین حکومت کو برطرف کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس رپورٹ میں حمیدتی کے تیزی سے اپنی کاروباری سلطنت پھیلانے کی بات سامنے آنے والی تھی۔
لیکن برہان اور حمیدتی کا اتحاد زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا۔ برہان نے آر ایس ایف کو فوج کے ماتحت کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ حمیدتی کو منظور نہیں تھا۔ برہان کے اس مطالبے کے خلاف اپریل 2023 میں آر ایس ایف کے دستے فوجی ہیڈکوارٹر، اہم فوجی اڈوں اور خرطوم کے قومی محل کو گھیرنے کے لیے حرکت میں آگئے۔
یہ بغاوت ناکام رہی۔ اقوامِ متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس خونریزی میں تقریباً 15000 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے اسے نسل کشی قرار دیا۔ آر ایس ایف نے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا۔
آر ایس ایف کے کمانڈروں نے اپنے جنگجوؤں کی جانب سے تشدد، اذیت اور قتل کے مناظر کی ویڈیوز خود پھیلائیں، جو ان کے بے خوف ہونے اور سزا سے استثنا کے احساس کی علامت تھیں۔
آر ایس ایف اور اس کی حامی ملیشیاؤں نے سوڈان بھر میں لوٹ مار اور تباہی مچا دی۔
کیا متحدہ عرب امارات نے آر ایس ایف کو مضبوط کیا؟
جنگ کے ابتدائی ہفتوں میں قومی محل میں حمیدتی بری طرح زخمی ہوا اور کچھ عرصہ غائب رہا۔ جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے جنگ جیتنے کے عزم میں کوئی کمی نہیں دیکھی گئی۔
اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ، آر ایس ایف کو کون مضبوط کر رہا ہے؟ کون اس کی پشت پناہی میں لگا ہوا ہے؟ آر ایس ایف کے پاس جدید ہتھیار کہاں سے آگئے؟
آر ایس ایف کے پاس اب جدید ڈرون بھی ہیں، جس کا استعمال اس نے پورٹ سوڈان پر حملے اور الفاشر پر قبضے کے لیے کیا ہے۔
بی بی سی کی ایک رپورٹ میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے کہ، تحقیقی رپورٹوں کے مطابق یہ ہتھیار متحدہ عرب امارات کے زیرِ انتظام چاڈ کی سرحد کے اندر بنائے گئے ایک فضائی اڈے اور سپلائی بیس کے ذریعے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات نے آر ایس ایف کو اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کی ہے۔
حمیدتی اب ایک سیاسی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے جس میں بعض سویلین گروہ اور مسلح تحریکوں کے علاوہ نوبا پہاڑوں کے پرانے دشمن بھی شامل ہیں۔ حمیدتی نے حکومت امن و اتحاد کے نام سے ایک متوازی حکومت قائم کی ہے، جس کی سربراہی وہ خود کر رہا ہے۔
آج دیکھا جائے تو الفاشر پر قبضے کے بعد آر ایس ایف اب دریائے نیل کے مغرب میں تقریباً تمام آباد علاقوں پر قابض ہے۔ نصف سوڈان پر قابض حمیدتی کے تعلق سے سوڈانی عوام میں قیاس آرائیاں ہیں ہیں کہ حمیدتی خود کو یا تو ایک علیحدہ ریاست کا صدر بننے کے لیے تیار کر رہا ہے یا پھر پورے سوڈان پر حکمرانی کے خواب سے دستبردار نہیں ہو سکا ہے۔
Sudan’s catastrophic humanitarian crisis is worsening amid executions, attacks on civilians & other grave violations.— United Nations (@UN) October 30, 2025
The UN & partners urge global action to protect civilians, end the violence, ensure access & accountability, and fund aid. https://t.co/n1vdCuw8eT — via @UNOCHA pic.twitter.com/NMfeVTukRG
اقوام متحدہ کا مطالبہ
RSF اور سوڈانی فوج کے درمیان جنگ اپریل 2023 میں شروع ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 40,000 سے زیادہ افراد اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی حقیقی تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔
جنگ نے 14 ملین سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا ہے۔ بیماریوں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ سوڈان کے دو علاقے قحط کا شکار ہیں جس کے احاطے میں اضافے کا خطرہ ہے۔
جب اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیریس سے سوڈان میں بین الاقوامی امن دستوں کے کسی کردار سے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ، "تمام بین الاقوامی برادری اور ان تمام لوگوں کو جمع کرنا ضروری ہے جو سوڈان کی جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔"
گوٹیریس نے یہ بھی کہا کہ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ "سوڈان میں مزید ہتھیار نہ آئیں"، انہوں نے مزید کہا: "ہمیں جوابدہی کا طریقہ کار بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو جرائم کیے جا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔"
اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی کے مطابق، جب سے آر ایس ایف نے الفشر کا کنٹرول سنبھالا ہے، تقریباً 71,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ کیمپ کو چلانے والی نارویجین ریفیوجی کونسل کے مطابق، چند ہزار سوڈانی عوام 65 کلومیٹر (40 میل) دور تویلا کے قریب ترین نقل مکانی کے کیمپ میں پہنچ چکے ہیں۔
(AP ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھین: