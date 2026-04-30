ایگزٹ پول سے ہٹ کر کیا ہے زمینی حقیقت؟ سیاسی تجزیہ نگاروں کا جائزہ؛ بنگال میں ترنمول کا قبضہ رہے گا برقرار، کیرالم میں یو ڈی ایف کی ہوگی واپسی
سیاسی تجزیہ نگاروں نے پیش گوئی کی ہے کہ ٹی ایم سی مغربی بنگال میں اقتدار برقرار رکھے گی۔
Published : April 30, 2026 at 12:22 PM IST
نئی دہلی: کیرالم، تمل ناڈو، مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان چار مئی کو ہونے والا ہے، جس کا سیاسی پارٹیاں اور ان کے امیدوار بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز، سیاسی تجزیہ کاروں نے اندازہ لگایا کہ کیرالم میں، کانگریس کی زیر قیادت یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) وزیراعلیٰ پنارائی وجین کی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) حکومت کو شکست دے گی۔ دریں اثنا، مغربی بنگال میں، ممتا بنرجی کی قیادت میں برسراقتدار ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اقتدار برقرار رکھنے کی امید ہے، اور آسام میں، بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے حکومت بننے کا امکان ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مغربی بنگال میں ووٹنگ کا دوسرا اور آخری مرحلہ بدھ کی شام کو ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آسام، تمل ناڈو، کیرالم اور پڈوچیری سمیت مختلف ریاستوں کے اسمبلی انتخابات باضابطہ طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ مختلف ایگزٹ پول مغربی بنگال میں بی جے پی کی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ نگاروں کا کچھ اور ہی ماننا ہے۔
کیرالم میں یو ڈی ایف کی واپسی
کیرالم میں سیاسی منظر نامے کا ایک مختصر جائزہ پیش کرتے ہوئے، سینئر سیاسیات دان اور کیرالم کی سنٹرل یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر جی گوپا کمار نے پیش گوئی کی ہے کہ یو ڈی ایف ریاست میں حکمران ایل ڈی ایف کو بے دخل کر دے گی۔
اگر انتخابی نتائج یو ڈی ایف کے حق میں نکلتے ہیں، تو یہ 10 سال کے وقفے کے بعد ریاست میں اقتدار میں ان کی واپسی کی نشاندہی کرے گا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پروفیسر گوپا کمار نے کہا، "یو ڈی ایف یقینی طور پر اقتدار میں آئے گی۔ وہ قطعی اکثریت حاصل کرے گی۔ موجودہ سیاسی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے، یہ کیرالم میں سب سے زیادہ ممکنہ نتیجہ ہے۔"
اس اسمبلی انتخابات کے دوران یو ڈی ایف کے حق میں کام کرنے والے دو اہم عوامل پر زور دیتے ہوئے، پروفیسر گوپا کمار نے کہا کہ، "سوشل انجینئرنگ کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے سے، یو ڈی ایف ایک بہت ہی آرام دہ اور محفوظ پوزیشن میں ہے۔ پوری مسلم اور عیسائی برادری یو ڈی ایف کی حمایت کر رہی ہے۔ دوسرا، 'اینٹی انکمبنسی' کا عنصر ہے۔ ایل ڈی ایف کے 10 سال کے حکمرانی کے بعد، ہر کوئی بہتری کے لیے تبدیلی کے لیے ترس رہا ہے۔" ایل ڈی ایف کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "بائیں بازو کا مکمل صفایا نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تاہم حکمرانی میں تبدیلی ضروری ہے۔"
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے تبصرہ کیا، "پنارائی 'یکطرفہ طریقے سے' حکومت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کی تجاویز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور پارٹی اور حکومت دونوں پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، نتیجتاً، سخت گیر بائیں بازو کے لوگ اس کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیڈر بن جائیں۔
پروفیسر گوپا کمار نے مزید کہا، "وہ صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے کیڈر بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی ہے کہ انھوں نے اپنے داماد کو ترقی دی ہے۔ پچھلی انتظامیہ میں وزیر کے طور پر کام کرنے والی اہم شخصیات کو بعد کی حکومت میں کوئی موقع نہیں دیا گیا۔"
بی جے پی کا حوالہ دیتے ہوئے - جو جنوبی علاقے میں قدم جمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے - انہوں نے کہا، "بی جے پی حکومت مخالف جذبات کا ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ان کے کئی حلقوں میں دوسرے نمبر پر رہنے کا امکان ہے، جو پارٹی کے لیے ایک اہم کامیابی ہوگی۔ بی جے پی یقینا کیرالم میں قدم جمانے میں کامیاب ہو جائے گی۔"
کیرالم میں 140 سیٹوں کے لیے اسمبلی انتخابات 9 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ہوئے تھے۔یہاں 78.03 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
ٹی ایم سی مغربی بنگال میں اقتدار برقرار رکھے گی!
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے، سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار برین بھٹاچاریہ نے یقین ظاہر کیا کہ ٹی ایم سی اقتدار برقرار رکھے گی، جب کہ بی جے پی - جو ٹی ایم سی کو بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے - اپنی سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کرے گی، اور کانگریس کچھ سیٹیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "بی جے پی کی سیٹوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، لیکن ممتا بنرجی اقتدار میں رہیں گی۔ کانگریس بھی کچھ سیٹیں جیت لے گی، جب کہ بائیں بازو اپنا کھاتہ بھی نہیں کھول پائے گی۔"
خواتین ووٹروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بھٹاچاریہ نے تبصرہ کیا، "خواتین ووٹر ممتا بنرجی کے حق میں ہیں۔ شہری علاقوں میں خواتین کے ووٹوں کا ایک خاص فیصد بی جے پی کو جائے گا؛ تاہم دیہی علاقوں میں، خواتین ٹی ایم سی کے ساتھ کھڑی ہیں۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی ریاست میں خواتین ووٹروں کو راغب کرنے میں ناکام رہی ہے۔
بھٹاچاریہ نے کہا، "بی جے پی خواتین ووٹروں کو راغب کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خواتین بی جے پی کو ایک ایسی پارٹی کے طور پر سمجھتی ہیں جو خواتین کے مقاصد کی حمایت نہیں کرتی، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ پارٹی میں ایک ممتاز خاتون قومی رہنما کی کمی ہے۔ ان کے پاس فی الحال صرف ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔" انتخابی نتائج کو پیش کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تاریخی طور پر، سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی اور دوسرے نمبر پر آنے والی پارٹی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم میں ہمیشہ نمایاں تفاوت رہا ہے۔
انہوں نے کہا، "مغربی بنگال ایسی ریاست نہیں ہے جہاں ایک پارٹی کو 160 سیٹیں حاصل ہوں جب کہ دوسری کو 120۔ بنگال میں، جیتنے والی پارٹی عام طور پر 200 سیٹوں کا ہندسہ عبور کر لیتی ہے، جب کہ اپوزیشن 100 سے نیچے رہتی ہے۔ اس بار بھی اسی طرز کے نتائج سامنے آنے کی امید ہے۔"
مغربی بنگال میں، انتخابات کے 23 اپریل کو ہونے والے پہلے مرحلے میں 294 اسمبلی حلقوں میں سے 152 کا احاطہ کیا گیا- پولنگ 91.78 فیصد رہی دوسرے اور آخری مرحلے میں 142 حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے مرحلے میں شام 5 بجے تک تقریباً 90 فیصد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔
آسام میں این ڈی اے آگے
آسام انتخابات کے متوقع نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے، سیاسی تجزیہ کار ابھینو بوربورا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "حکمران بی جے پی کو واضح فائدہ حاصل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ لوک سبھا انتخابات (2024) میں اگر ہم اسمبلی حلقہ کی بنیاد پر نتائج کا تجزیہ کریں تو - بی جے پی نے 90 سے زیادہ سیٹوں پر برتری حاصل کی تھی (کل میں سے) بی جے پی کو 12 سیٹوں پر برتری حاصل ہوئی۔ اب بی جے پی کو 12 سیٹوں پر برتری حاصل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور بھی بہتری آئی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ترقی پر زور دینے کی وجہ سے، خواتین ووٹر بڑی حد تک بی جے پی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں- یہ رجحان مختلف اسکیموں کے ذریعے چلایا جاتا ہے جن کا مقصد خاص طور پر خواتین کو راغب کرنا ہے۔
اپوزیشن کانگریس پارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے، بوربورا نے کہا، " کانگریس کے مقابلے میں، بی جے پی پچھلی دہائی میں کہیں زیادہ مضبوط طاقت کے طور پر ابھری ہے۔ پچھلے انتخابات میں، بی جے پی نے کانگریس پر کافی برتری حاصل کی تھی۔ اس کے نتیجے میں، اپوزیشن کو بی جے پی کو ختم کرنے کے لیے، انہیں اس سے کہیں زیادہ زمینی کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔"
آسام کانگریس کے صدر گورو گوگوئی، آسام جاتیہ پریشد کے سربراہ لورین جیوتی گوگوئی، اور رائیور دل کے صدر اکھل گوگوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ، "وہ اپنے اپنے حلقوں میں برتری رکھتے ہیں۔ تاہم، بی جے پی اور حزب اختلاف کے درمیان فاصلہ بہت بڑا ہے۔ موجودہ حالات میں، 'تین گوگوئیوں کو پاٹنا ممکن نہیں'۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے کے برعکس، اپوزیشن پوری ریاست میں وسیع البنیاد "سماجی اتحاد" قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔
آسام میں اسمبلی انتخابات - 9 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں کل 126 سیٹوں کے لیے ہوئے تھے- اس میں 85.38 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
