کیا مسلم اکثریتی مرشدآبارمیں ایس آئی آر سے ٹی ایم سی کا کھیل بگڑ جائے گا؟
مرشد آباد کی تشدد زدہ سیٹوں پر ایس آئی آر مشق، فرقہ وارانہ تشدد نے انتخابی جنگ کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔
Published : March 31, 2026 at 12:09 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کا مرشد آباد ایک ایسا ضلع ہے جہاں آبادی کا تقریباً دو تہائی مسلمان ہیں۔ یہاں مسلم ووٹر اسمبلی انتخابات کے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ضلع کے فرقہ وارانہ پس منظر اور ایس آئی آر کے تحت انتخابی فہرستوں سے ناموں کو حذف کرنے کو اب یہاں بڑے عوامل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
28 فروری کو انتخابی فہرستوں کے شائع ہونے کے بعد، پوسٹ اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے تحت مرشد آباد میں 11 لاکھ سے زیادہ رائے دہندوں کو زیر سماعت رکھا گیا۔ یہ ضلع کے 55 لاکھ ووٹروں میں سے تقریباً 20 فیصد ہیں۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگرچہ ایس آئی آر کو حذف کرنے سے ترنمول کانگریس مشکل میں پڑ سکتی ہے، لیکن ایس آئی آر کے مرحلے کو کامیابی سے عبور کرنے والے ووٹر بی جے پی کے خلاف برسراقتدار پارٹی کو مضبوطی فراہم کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، 2025 سے ضلع میں بار بار ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد نے سیاسی بحث پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور یہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔
12 اپریل 2025 کو ایک ہجوم نے سمسیر گنج میں 72 سالہ ہروگوبند داس اور اس کے بیٹے چندن (42) کو قتل کیا۔
اسی ہفتے کے شروع میں وقف (ترمیمی) ایکٹ 2025 کے خلاف مظاہروں کا آغاز جنگی پور، سمسیر گنج، دھولیاں اور سوتی علاقوں میں تیزی سے پرتشدد ہو گیا۔ مشتعل افراد نے قومی شاہراہوں کو بلاک کردیا اور پولیس کی گاڑیوں کو نذر آتش کردیا۔
گھروں کو آگ لگا دی گئی، جب کہ ہجوم کی جانب سے آگ بجھانے سے روکنے کے لیے پانی کی سپلائی منقطع کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔
اس معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔ ہائی کورٹ نے مسلح مرکزی فورسز کی تعیناتی، ریاست کی جانب سے ممنوعہ احکامات جاری کرنے، اور تشدد کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کی عارضی معطلی کا حکم دیا۔
تقریباً 60 ایف آئی آر درج کی گئیں، اور تقریباً 300 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ سینکڑوں متاثرین کے مبینہ طور پر نقل مکانی کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں۔
واقعے کے تقریباً ایک سال بعد ترنمول کانگریس نے 2021 کے انتخابات میں سمسیر گنج، سوتی اور جنگی پور سیٹوں پر بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کی تھی۔
جنگی پور کے رگھوناتھ گنج علاقے میں 27 مارچ کو رام نومی کی ریلی کے دوران پھر فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔
ایک ہجوم نے مسلمانوں کی ملکیت والی دکانوں، پھلوں کے اسٹالوں اور کھانے پینے کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور نذر آتش کر دیا۔
جنگی پور سے ٹی ایم سی کے دو میعاد کے ایم ایل اے، ذاکر حسین نے بدامنی کو بی جے پی کی سازش قرار دیا۔ ذاکر حسین یہاں سے دوبارہ انتخاب لڑنے کے خواہاں ہیں۔
حسین نے بی جے پی کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، "بی جے پی خطے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کر کے ہندو ووٹوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کے کتنے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔
حسین نے الزام لگایا، "یہ ان واقعات کو انتخابات سے پہلے علاقے میں پارٹی کی اندرونی دھڑے بندی کو ختم کرنے کے لیے انجینئرنگ کر رہے ہیں۔"
انہوں نے 2021 کے انتخابات میں 53.65 فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے کلین سویپ کیا تھا۔ بی جے پی 22.17 فیصد ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔
زعفرانی پارٹی نے اس بار جنگی پور سیٹ سے ایڈوکیٹ چٹو مکھرجی کو میدان میں اتارا ہے اور انہیں حسین کے بنیادی مخالف کے طور پر پیش کیا ہے۔
سمسیر گنج میں، ٹی ایم سی نے ایک مقامی کاروباری شخص نور عالم کو میدان میں اتارا ہے، جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔
جیوری اس بارے میں متفقہ رائے نہیں رکھتی کہ آیا حکمراں پارٹی کے سمسیر گنج کے 10 سال سے موجودہ ایم ایل اے امیر الاسلام کو تبدیل کرنے کے فیصلے کا ایک سال قبل خطے میں ہونے والے تشدد سے کوئی تعلق تھا یا کیا حکومت مخالف پارٹی نے اسے ملحقہ فراقہ سیٹ سے کھڑا کرنے پر مجبور کیا تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ایس آئی آر مشق کے بعد انتخابی پینل کی "زیر سماعت" فہرست میں عالم کا نام شامل کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "میری گھر گھر مہم کے دوران مجھے لوگوں سے زبردست ردعمل مل رہا ہے۔ میں ممتا بنرجی کی فلاحی اسکیموں پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا کہ اس ( فلاحی اسکیموں) کے فوائد پسماندہ طبقات تک پہنچیں۔"
زعفرانی کیمپ سے تعلق رکھنے والے عالم کے حریف، مرشد آباد میں جن سنگھ کے پرانے زمانے کے بی جے پی کے سینئر کارکن سستھی چرن گھوش دھولیان سے تعلق رکھتے ہیں جو ریاست کی انتخابی سیاست میں کوئی نیا چہرا نہیں ہیں تاہم انھیں ابھی جیت کا مزہ چکھنا ہے۔
گھوش کا کہنا ہے، "میری مہمات ٹی ایم سی کی بدعنوانی پر مرکوز ہیں۔ میرا انتخابی سرمایہ ٹی ایم سی کے تئیں لوگوں کی بیزاری ہے۔ نکاسی کی سہولت کی کمی، صحت کی دیکھ بھال اور سڑکوں کے خستہ حال، گنگا ندی کا کٹاؤ اور بے روزگاری دیرینہ مسائل میں سے ہیں۔ میں انہیں بی جے پی کا متبادل ترقیاتی ماڈل پیش کر رہا ہوں۔"
سوتی سیٹ پر ٹی ایم سی نے موجودہ ایم ایل اے ایمانی بسواس پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وہ بی جے پی کے مہابیر گھوش سے مقابلہ کریں گے، جو پارٹی کی انتخابی سیاست میں ایک نیا چہرہ ہے۔
2021 میں، بسواس نے کانگریس سے سوتی سیٹ چھین لی تھی۔ انھوں نے تقریباً 59 فیصد ووٹ شیئر حاصل کیا تھا۔ ان کے بی جے پی حریف بسواس کو ملے ووٹوں سے نصف کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔
لیکن مرشد آباد میں بڑے پیمانے پر ووٹروں کے صفایا ہونے کے بعد اس بار ٹی ایم سی کے لئے یہ مارجن بہت کم آرام دہ ہیں۔
ضلع کی اسمبلی سیٹوں میں، سمسیر گنج، 1.2 لاکھ مقدمات کے ساتھ اور سوتی، 1.1 لاکھ مقدمات کے ساتھ، زیر سماعت کی فہرست میں سرفہرست ہے۔
سینٹر فار اسٹڈیز ان سوشل سائنسز، کولکتہ میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر معید الاسلام کا ماننا ہے کہ، "بڑے پیمانے پر ایس آئی آر کو حذف کرنے سے ان تین سیٹوں پر ٹی ایم سی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس اندازہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بی جے پی کے خلاف ٹی ایم سی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تب بھی اس بار نتائج کا فرق زیادہ نہیں ہوگا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ، "لیکن یہ صرف ایک ریاضی کا نقطہ نظر ہے۔ سیاسی کیمسٹری کے نقطہ نظر سے، کوئی بھی محفوظ طریقے سے یہ فرض کر سکتا ہے کہ ٹی ایم سی کو ان ووٹروں کی مضبوط حمایت سے فائدہ پہنچے گا جنہوں نے ایس آئی آر کا مرحلہ عبور کر لیا ہے۔" پروفیسر معید الاسلام نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ وہ خطے میں کسی اور غیر بی جے پی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: