مغربی بنگال انتخابات: ٹی ایم سی کیمپ پریشان، اویسی-ہمایوں اتحاد کوئی 'کھیلا' کر سکتا ہے
ہمایوں کبیر نے واضح طور پر کہاکہ ان کا اتحاد آئندہ انتخابات کے بعد ریاست میں نئی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔
Published : March 25, 2026 at 10:25 PM IST
مالدہ (مغربی بنگال): آئندہ بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل حکمران ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی تشویش بڑھتی جارہی ہے۔ کم از کم مالدہ اور مرشدآباد اضلاع میں پارٹی کو انتہائی محتاط رہنا پڑے گا۔ اقلیتی اکثریت والے مالدہ ضلع میں اسدالدین اویسی، نوشاد صدیقی اور ہمایوں کبیر کے درمیان اتحاد کے ممکنہ اثرات کے بارے میں ٹی ایم سی کے اندر گہرا تجزیہ جاری ہے۔
یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ترنمول نے الیکشن کے بعد الیکشن جیتا ہے کیونکہ اسے اقلیتی ووٹ بینک کی خاصی حمایت ملی ہے۔ تاہم، ترنمول کے انتخابی حکمت عملی سازوں کے لیے 2026 کے لیے انتخابی منظرنامے کسی حد تک غیر واضح ہیں۔ اگر سیاسی تجزیہ کاروں کی بات مانی جائے تو اس اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی ریاضی خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اس بار کئی سیٹوں پر سخت مقابلہ ہوگا۔ مزید برآں، پیچیدہ اقلیتی ووٹ کی مساوات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اس انتخاب کے لیے اے آئی ایم آئی ایم نے نو تشکیل شدہ عام جنتا اننین پارٹی (اے جے یو پی) کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔
اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے منگل کو ریاست کا دورہ کیا۔ عام جنتا اُنان پارٹی کے سربراہ ہمایوں کبیر ان کے استقبال کے لیے مرشد آباد سے روانہ ہوئے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں پارٹیاں ملدہ ضلع کی تمام 11 اسمبلی سیٹوں پر مشترکہ طور پر مقابلہ کریں گی۔ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت نے ابھی تک ایک نشست انگلش بازار سے متعلق آ خری فیصلہ نہیں کر پائی ہے۔ توقع ہے کہ انڈین سیکولر فرنٹ (آئی ایس ایف) بھی ضلع میں امیدوار کھڑا کرے گی۔ تاہم، اقلیتی ووٹروں کی حرکیات کو دیکھتے ہوئے، یہ واضح نہیں ہے کہ نوشاد صدیقی اور آئی ایس ایف بالآخر ضلع میں کتنی نشستوں پر مقابلہ کریں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آئی ایس ایف نے 2021 کے اسمبلی انتخابات میں اس ضلع کی سیٹوں پر مقابلہ کیا تھا۔
گزشتہ لوک سبھا انتخابات سے پہلے اے آئی ایم آئی ایم نے شمالی مالدہ میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ خود اسد الدین اویسی نے رتوعہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ تاہم، اس الیکشن میں، وہ ضلع میں کوئی خاص انتخابی اثر ڈالنے میں ناکام رہے۔ تاہم، اس بار - آنے والے انتخابات سے پہلے اے آئی ایم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتری ہے۔ انتخابات کے اعلان سے بہت پہلے، انہوں نے ضلع کے مختلف اسمبلی حلقوں میں اپنے کیڈر کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان میں سے اکثر علاقوں میں اپنے دفاتر کھول رکھے ہیں۔
نہ صرف مالدہ ضلع میں سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے۔ پڑوسی مرشد آباد میں بھی، انتخابی میدان اب اویسی، صدیقی اور ہمایوں کے اتحاد کے سیاسی ترشول سے گونج رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ترشول ریاست بھر میں تقریباً 114 اسمبلی سیٹوں پر حکمران ترنمول کانگریس کے اقلیتی ووٹ بینک کو بڑا دھچکا دے سکتا ہے۔
معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے، کانگریس پارٹی گزشتہ انتخابات میں کھوئی ہوئی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی شدت سے کوشش کر رہی ہے، جس میں بائیں محاذ کے ساتھ اتحاد میں مقابلہ کرتے ہوئے اس کا عملی طور پر صفایا ہو گیا تھا۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس مؤثر طریقے سے مہم چلاتی ہے تو اس بار کچھ سیٹیں جیتنا تقریباً طے ہے۔ تاہم انہوں نے ابھی تک اپنے امیدواروں کی فہرست جاری نہیں کی ہے۔ اس تاخیر کی وجہ معلوم نہیں ہے۔
مالدہ کے حالیہ دورے کے دوران ہمایوں کبیر نے واضح طور پر کہا کہ ان کا اتحاد آئندہ انتخابات کے بعد ریاست میں نئی حکومت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ریاست بھر کی تمام 182 اسمبلی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ اے یو جے پی کے سربراہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ ان کے انتخابی اتحاد کے تحت، ہر پارٹی جن مخصوص نشستوں پر مقابلہ کرے گی ان میں کچھ معمولی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔
بی جے پی کا ردعمل
بی جے پی جنوبی مالدہ ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کے صدر اجے گنگولی ایم آئی ایم کو ایک اہم عنصر پر غور نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اور ہم دوبارہ کہتے ہیں: اس بار، بی جے پی ضلع مالدہ کی ایک ایک سیٹ اپنے زور پر جیتے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ بی جے پی اس بار بنگال میں برسراقتدار آئے گی۔ مزید برآں، ایک جمہوری ملک میں، کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے آزاد ہے؛ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ لیکن، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں: اس بار اقلیت بی جے پی کو ووٹ ڈالے گی کیونکہ اقلیتوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ترنمول حکومت نے انہیں صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اس کے بجائے انہیں مختلف مسائل پر گمراہ کیا گیا ہے۔
اے آئی ایم آئی ایم کا کیا کہنا ہے؟
اے آئی ایم آئی ایم کے ضلع صدر رضا الکریم نے کہا، "ایک طویل عرصے سے، ترنمول اقلیتوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ اب اقلیتوں کے لیے واضح ہو گیا ہے۔ محض بھتے کی تقسیم سے، حکومت نے اقلیتوں کے ساتھ بھکاریوں جیسا سلوک کیا ہے۔ ریاستی حکومت کے پاس ان کی مجموعی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے؛"
انہوں نے مزید کہا، "بہت سے لوگ ہمیں بی جے پی کی 'بی ٹیم' کہہ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے بنگال میں 2021 کا الیکشن بھی نہیں لڑا، تو اس الیکشن میں بی جے پی نے اتنی سیٹیں کیسے جیت لی ہیں کہ اتنے سالوں سے سیاسی پارٹیوں نے انہیں صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے؟
اے آئی ایم آئی ایم لیڈر نے کہا، "اس بار، ہم واقعی بنگال میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم نے عام جنتا اُنان پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ ہمیں اقلیتی برادری سے زبردست حمایت ملنے کا یقین ہے۔ اویسی صاحب ریاست میں آچکے ہیں، اور ہم ان کے پیغام کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔"
ترنمول کانگریس کا جھکاؤ ممتا بنرجی پر ہے
تاہم، ترنمول کانگریس کے مالدہ ضلع صدر عبدالرحیم بخشی کو اے آئی ایم آئی ایم، آئی ایس ایف، اور اے یو جے پی جیسی جماعتوں میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کا موقف واضح ہے: "ریاست کے 294 حلقوں میں ہمارے پاس صرف ایک امیدوار ہے، اور وہ ہے ممتا بنرجی۔ لوگ صرف ان کی وجہ سے ترنمول کانگریس کو ووٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے ہر باشندے کے لیے خواہ وہ کسی بھی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتے ہوں، سرکاری اسکیمیں بنائی ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہر کوئی ان اسکیموں سے مستفید ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہر مشکل سے ریاست کے عوام کی جدوجہد جاری ہے۔" بی جے پی مرکزی حکومت کے خلاف، یہاں تک کہ بنگال کے لوگ ان چیزوں کو بھول نہیں سکتے، چاہے ایم آئی ایم، آئی ایس ایف، یا اے یو جے پی ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیں، انہوں نے صرف فرقہ پرست بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہاں تک کہ اگر ہم رحیم اویسی، نوشاد اور ہمایوں کی ’تینیوں‘ کو نظر انداز کر دیں، تب بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں آنے والے انتخابات میں ترنمول کے لیے بڑا دردِ سر ثابت ہو سکتی ہیں۔ مزید برآں، صرف مالدہ ضلع میں، تقریباً 800,000 ووٹرز درج ہیں جن کی ایس آئی آر کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ مرشد آباد میں یہ تعداد تقریباً 1.1 ملین ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ ووٹرز کو حتمی ووٹر لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان ووٹرز میں سے 100 فیصد انتخابات سے پہلے کامیابی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔