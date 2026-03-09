ایران سے پنجہ لڑاکر واشنگٹن دلدل میں پھنس گیا
امریکہ کو اندازہ تھا کہ خامنہ ای کے قتل سے قیادت کا بحران جنم لے گا اور عوامی بغاوت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
امریکہ اور اسرائیل نے ان مختلف نسلی گروہوں کو استعمال کرکے ایران کے حصے بخرے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو طویل عرصے سے حکومت کے خلاف برسرپیکار ہیں اور حکومت کو گرانے کے صحیح موقع کے انتظار میں رہے ہیں۔ ان میں سے، ایرانی کرد، جو دنیا کے بہترین اور مؤثر جنگجو تصور کئے جاتے ہیں اور شام میں امریکی فوج کی تربیت کی مدد سے داعش سے لڑنے کی تاریخ رکھ رہے ہیں، ملک کے اندر اور باہر حکومت کے ساتھ بنرد آزما ہونے کیلئے تیار ہیں۔ امریکہ نے بنیادی طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ سپریم لیڈر کے قتل سے قیادت کا خلا پیدا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں، اقتصادی طور اپاہج ہوچکی قوم امریکی ایجنڈے کی حمایت کرنے والے مختلف نسلی گروہوں کی حمایت میں بڑے پیمانے پر بغاوت پر اتر آئے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس، جنگ نے ایک غیر مقبول حکومت کو ایک مقبول حکومت میں تبدیل کر دیا۔ اب امریکا اور اسرائیل خطے میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے زمینی کارروائی شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
کرد، ایران کی مجموعی آبادی کا 10 فیصد حصہ ہیں اور ایران میں اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بے چین ہیں۔ زمینی حملے کی صورت میں وہ امریکہ کے بہتر حلیف ثابت ہوسکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ شام میں حکومت کے خلاف خاص طور پر آئی آر جی سی کے سپاہیوں کے خلاف لڑتے رہے جب کہ دولت اسلامیہ یا آئی ایس آئی ایس کو بھگا نے میں بھی انکا اہم رول رہا۔ کرد پیشمرگ (ڈیتھ اسکواڈ) ایرانی افواج کے خلاف زمینی جنگ کے لیے سرحد عبور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ طویل عرصے سے خطے میں امریکہ کی درپردہ جنگ لڑ رہے ہیں اس امید پر کہ انکے صلے میں انہیں کچھ اچھا ملے گا۔
ان کے سابقہ تجربات اچھے نہیں رہے، خاص طور پر اسد حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے خود کو ترکی اور ایران کے درمیان ایسے پایا جیسے چکی کے دو پاٹوں میں پھنس گئے ہوں۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے کارڈز میں کردوں سے بھی آگے ایک اور قوم ہے جنہیں بلوچ کہا جاتا ہے۔ بلوچ عوام بھارت کی بھرپور اخلاقی حمایت کے ساتھ پاکستان کے خلاف بلوچ آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بلوچ ایران کے خلاف کسی قسم کی لڑائی میں شریک ہوجائیں، پاکستان نے چند روز قبل ایرانی حکام کو خبردار کیا کہ وہ ڈرون اور میزائل استعمال نہ کریں۔ پاکستان نے اس تنبیہہ کیلئے گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے باہمی سلامتی کے معاہدے کا حوالہ دیا۔
ایران کے خلاف بلوچوں یا کردوں کے ذریعے زمینی کارروائی پورے خطے کو افراتفری میں بدل سکتی ہے، ممکنہ طور پر امریکہ افغان جنگ جیسی صورت حال کو دہرایا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے تنازع میں، امریکہ نے دوسرے بڑے نسلی گروہ، ہزارہ کو تربیت دی اور انہیں طالبان کے خلاف کھڑا کیا۔ ہزارہ جنگجو بیس سال سے زیادہ عرصے تک طالبان کے خلاف نبرد آزما رہے اور آخرکار انکے درمیان ایک مشکل مفاہمت ہوئی جس کے بعد امریکی فوج خطے سے جانے پر مجبور ہوئی اور اپنے پیچھے مہلک اور مہنگے ہتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ چھوڑ دی۔ طالبان جو امریکہ کی نظر میں بیس سال تک ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا اور اس کے تقریباً تمام اہم رہنما امریکہ کی دہشت گردی کی فہرست میں شامل تھے، اب امریکہ کے ساتھ مذاکراتی میز پر نظر آتے ہیں۔ اس گروپ کے ساتھ، امریکہ نے ایک معاہدہ کیا اور دوحہ میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی رو سے ملک کو اسی گروپ کے زیر انتظام چھوڑ دیا گیا جسے وہ پہلے دہشت گرد گروپ قرار دے چکے تھے۔ طالبان کے اراکین بنیادی طور ایک بڑے نسلی گروہ پشتون سے تعلق رکھتے ہیں جو مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ ہیں۔
اسی طرح ایرانی حکومت اپنے زیادہ تر کارکنان ایران کے دو مذہبی مراکز حوزۂ علمیہ قم اور حوزہ علمیہ مشہد سے حاصل کرتی ہے۔ حکومت نے ان کاروباری اداروں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کئے ہیں جو ایران کے اندر اور باہر ان دو مذہبی اداروں کے کام کاج اور توسیعی کاموں کیلئے فنڈز فراہم کرتے رہے ہیں۔ ایرانی کرد مقامی علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں اور انہیں تجربہ ہے کہ پاسداران انقلاب اور دیگر گروپوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ تاہم،بادی النظر میں یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے خاص طور پر اس پس منظر میں کہ آیت اللہ خامنہ ای کی مخصوص حالات میں موت واقع ہوئی ہے۔ کردوں کے درپردہ یا اعلانیہ طور جنگ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خامنہ ای کے قتل میں خود کو ملوث کررہے ہیں۔
دریں اثنا، بلوچ امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور بھی بے چین ہیں کیونکہ وہ ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف بنرد آزما ہیں اور علیحدگی کی تحریک چلارہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چین پاکستان اکنامک کوریڈور یا سیپیک کی مخالفت کی ہے اور متعدد مرتبہ چینی انجینئرز پر حملہ کیا۔ پاکستان میں چین کے پراجیکٹس کے خلاف ان کی دشمنی کے پیش نظر، بلوچ عوام، طے شدہ طور پر، امریکہ کے لیے اچھے حلیف بن جاتے ہیں۔ تاہم انہیں استعمال کرنے میں یہ دقت درپیش ہے کہ اس اقدام سے پاکستان ناراض ہوگا۔ بلوچ جنگجوؤں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کا مقصد تب ہی حاصل کیا جاسکتا ہے جب بدلے میں بلوچوں کو کوئی فائدہ دینے کا وعدہ کیا جائے۔ ان سے کسی قسم کی رعایت کا وعدہ کرنا امریکہ کے لیے دو دھاری تلوار ثابت ہو گا کیونکہ بلوچوں سے کوئی بھی وعدہ پاکستان پر ضرب لگائے گا اور اسکے مفادات کو ٹھیس پہنچائے گا۔ امریکہ اس بات کا خیال رکھ سکتا ہے تاہم اس کے برعکس اسرائیل کو ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں بلوچ جنگجوؤں کو استعمال کرنے میں کوئی عزر درپیش نہیں ہوگا۔
کیا ایران میں انتشار، تقسیم اور افراتفری انہی خطوط پر ہورہی ہے جنکی واشنگٹن کو توقع تھی جب انہوں نے خامنہ ای کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ایران میں ناراض نسلی گروہ سڑکوں پر نکلیں گے اور حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک شروع کریں گے۔ تاہم، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ امریکہ کے تصورات میں نہیں تھا۔ انہیں ایران سے اس ردعمل کی توقع نہیں تھی۔ مزید برآں، زمینی حملہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ حمایتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد کردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اسی طرح وہ افغان جنہوں نے امریکا کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں، وہ کس طرح ملک سے فرار ہونے لگے اور کیسے فضا میں اڑان بھرنے والے جہازوں کے ساتھ چمٹے رہے تاکہ وہ رجیم کی تبدیلی کے بعد نئے حکمرانون کے عتاب کا نشانہ نہ بنیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے زمینی حملہ کرنا اور اپنی فوجیں بھیجنا حکمت عملی کے لحاظ سے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ زمینی حملے یا عوامی بغاوت کے بغیر، ایران میں حکومت کی تبدیلی آسان نظر نہیں آتی۔ اسرائیل کو اپنے اہداف کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن سب سے عجیب صورتحال امریکہ کی ہوگئی ہے جو اب اس دلدل میں دھنس رہا ہے جو اس نے ایرانی حکومت کو گرانے کے لیے تیار کیا تھا۔
(مضمون نگار ای ٹی وی بھارت کے نیٹ ورک ایڈیٹر ہیں)
