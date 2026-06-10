ماحولیات: حیدرآباد کا گنڈی پیٹ خطرے میں، اگر ہم ابھی نہیں بیدار ہوئے تو ہمیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی
حیدرآباد اپنے ہی ورثے کو تباہ کررہا ہے۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کیچمنٹ کے علاقے خطرے میں ہیں۔ کرشنا کشور جستی کا مضمون پڑھیں۔
Published : June 10, 2026 at 1:24 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: شہر شاذ و نادر ہی کسی ایک آفت سے تباہ ہوتے ہیں۔ اکثر، وہ آہستہ آہستہ ان قدرتی نظاموں کو تباہ کر دیتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نتائج اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد شاید ایک ایسے موڑ پر پہنچ رہا ہے۔ 1908 میں، دریائے موسی میں سیلاب آیا، جس سے 15,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے بعد ہی بصیرت والے انجینئروں نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے ذخائر تعمیر کیے — یہ آبی ذخائر حیدرآباد کے آبی تحفظ کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ایک صدی سے زائد عرصے سے یہ دونوں آبی ذخائر خاموشی سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج حیدرآباد اس ورثے کو تباہ کرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔
2022 میں گورنمنٹ آرڈر 111 کی منسوخی نے اس حفاظتی ڈھانچے کو ختم کردیا جس نے 1996 سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے کیچمنٹ ایریاز کی حفاظت کی تھی۔ 84 دیہاتوں میں تقریباً 1.32 لاکھ ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ محفوظ علاقہ قدرتی ماحولیاتی بفر کے طور پر کام کرتا ہے، زمین کو محفوظ کرنے کے لیے کھلی جگہ اور زمین کو محفوظ کرتا ہے۔ علاقے اور خطے کی ماحولیاتی صحت کے لیے اہم تھا۔
داؤ پر صرف حکومت کا حکم نہیں ہے بلکہ حیدرآباد کی طویل مدتی ماحولیاتی سلامتی بھی ہے۔ بنگلور نے ایک سخت انتباہ پیش کیا۔ ایک بار آپس میں جڑی ہوئی جھیلوں کے نیٹ ورک کے لیے مشہور، شہر نے بتدریج تجاوزات، سڑکوں اور بے قابو شہری کاری کو اپنے کیچمنٹ ایریاز اور معاون نہروں کو تباہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے نتیجے میں آبی ذخائر سکڑ رہے ہیں، زیر زمین پانی کے ریچارج میں کمی، بار بار سیلاب اور بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے۔ بنگلورو کے مضافات میں جندل انسٹی ٹیوٹ آف نیچروپیتھی کے قریب واقع مداوارا جھیل اس رجحان کی ایک مثال ہے۔ ایک بار ایک صحت مند آبی جسم، یہ پانی کے بہاؤ میں کمی اور اس کے کیچمنٹ ایریا کے ارد گرد بڑھتی ہوئی ترقی کے دباؤ سے دوچار ہے۔ اسی طرح کی کہانیاں شہر بھر میں چلائی جاتی ہیں۔ سبق واضح ہے: جب جھیل کی پرورش اور حفاظت کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو جھیل خود ہی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج حیدرآباد کے گنڈی پیٹ کو بھی ان دباؤ کا سامنا ہے۔
اس کے نتائج کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے، پانی کا معیار خراب ہوسکتا ہے. GO 111 کا مقصد دونوں آبی ذخائر کے ماحولیاتی توازن کو ان کے زیر قبضہ علاقوں میں آلودگی اور ضرورت سے زیادہ ترقی کو روکنا تھا۔ ماحولیاتی ماہرین نے بارہا خبردار کیا ہے کہ ان آبی ذخائر کے ارد گرد بڑے پیمانے پر شہری کاری پینے کے پانی کے ذرائع کے طور پر ان کی طویل مدتی افادیت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دوسرا، سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ حد سے زیادہ شہری کاری بارش کے پانی کو جذب کرنے کی زمین کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، طوفانی پانی کی مقدار میں اضافہ اور شدید موسمی واقعات کے دوران نکاسی آب کے نظام پر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ پانی جو پہلے مٹی، پودوں اور کھلی جگہوں سے جذب ہوتا تھا اب سطح بہاؤ بن جاتا ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں شہری سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
آب و ہوا کا پہلو بھی قابل غور ہے۔ یہ دو آبی ذخائر، ارد گرد کے سرسبز مناظر اور مروگاوانی نیشنل پارک کے ساتھ، حیدرآباد کا سب سے اہم مغربی سبز نیلے گزرگاہ بناتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی نظام درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں، زمینی پانی کو ری چارج کرتے ہیں، حیاتیاتی تنوع کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہوا کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کی کمی حیدرآباد کے شہری گرمی جزیرے کے اثر کو بڑھا دے گی اور شہر کو شدید موسم کے لیے مزید کمزور بنا دے گی۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حیدرآباد اب ان آبی ذخائر پر منحصر نہیں ہے کیونکہ اب یہ کرشنا اور گوداوری ندیوں سے پانی کھینچتا ہے۔ یہ دلیل ایک اہم حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے: پانی کی حفاظت اضافی دستیابی اور لچک پر مبنی ہے۔ خشک سالی، بنیادی ڈھانچے کی ناکامی، یا غیر متوقع مانگ میں اضافے کے دوران، ہر دستیاب ذریعہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد جیسے بڑے شہر کے لیے ان اسٹریٹجک آبی وسائل کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ حالیہ موسم گرما نے پہلے ہی آنے والے خطرات کی ایک جھلک فراہم کی ہے۔ کئی علاقوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ہزاروں خاندانوں کو پانی کے نجی ٹینکروں پر انحصار کرنا پڑا۔ جیسا کہ زیر زمین پانی کی سطح میں کمی آئی اور طلب میں اضافہ ہوا، ٹینکر کی دستیابی کم ہوئی اور قیمتیں تیزی سے بڑھ گئیں، جس سے خاندانوں اور کاروباروں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا۔ ہر تباہ شدہ ریچارج ایریا، ہر آلودہ جھیل اور ہر تباہ شدہ کیچمنٹ ایریا حیدرآباد کی طویل مدتی پانی کی حفاظت کو کمزور کرتا ہے۔ لہذا، گنڈی پیٹ کی حفاظت صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک معاشی اور سماجی ضرورت ہے۔
مسئلہ یہ نہیں کہ ترقی ہونی چاہیے یا نہیں۔ ترقی ضروری ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ترقی اس طریقے سے ہونی چاہیے جس سے شہر کو سپورٹ کرنے والے ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچے۔ حیدرآباد کو اب کسی انتخاب کا سامنا نہیں ہے۔ پالیسی سازوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا GO 111 کا علاقہ ایک کام کرنے والی ماحولیاتی ڈھال رہے گا یا بے قابو شہری توسیع کا ایک اور زون بن جائے گا۔
ان زمینوں کو قلیل مدتی رئیل اسٹیٹ کے مواقع کے طور پر علاج کرنے سے فوری فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پانی کی حفاظت، سیلاب کے انتظام اور موسمیاتی تبدیلیوں کی لچک کے لیے طویل مدتی خطرات کو بھی بڑھا دے گا۔ بنگلورو تاخیر کی قیمت کو واضح کرتا ہے۔ حیدرآباد کے پاس اب بھی کام کرنے کا وقت ہے۔ ریاست کو عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے ارد گرد ایک مضبوط ماحولیاتی طور پر حساس فریم ورک قائم کرنا چاہیے، ریچارج اور نکاسی آب کے علاقوں کی سختی سے حفاظت کرنی چاہیے اور مستقبل کی ترقی کے لیے سخت ماحولیاتی نگرانی کو یقینی بنانا چاہیے۔
سوال یہ نہیں ہے کہ کیا حیدرآباد گنڈی پیٹ کی حفاظت کا متحمل ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا حیدرآباد متحمل ہوسکتا ہے؟ ایک بار جب کیچمنٹ ایریا شہری بن جاتا ہے اور آبی ذخائر کی حالت بگڑ جاتی ہے تو بحالی میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس، روک تھام کے لیے صرف دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حیدرآباد نے ابھی کام نہیں کیا تو آنے والی نسلیں پانی کی قلت، سیلاب اور شدید گرمی کی صورت میں بھاری قیمت ادا کر سکتی ہیں۔
(مصنف - کرشنا کشور جستی، سابق انکم ٹیکس کمشنر)