ایران جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا
بہت سے ماہرین اقتصادیات خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عالمی تجارت تازہ ترین بحران کے ذریعے لڑکھڑا سکتی ہے۔
Published : March 10, 2026 at 12:50 PM IST
واشنگٹن: ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ عالمی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ تنازعہ توانائی اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ غریب ممالک میں خوراک کی قلت کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ پاکستان جیسے نازک ممالک کو یہ جنگ غیر مستحکم کر نے لگی ہے اور مرکزی بینکوں جیسے فیڈرل ریزرو میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔
ایران نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کا پانچواں حصہ تیل گزرتا ہے۔ پیٹرسن انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے سینئر فیلو اور سابق چیف اکانومسٹ ماریس اوبسٹفیلڈ نے کہا کہ "ایک طویل عرصے تک، وہ خوفناک منظر جس نے امریکہ کو ایران پر حملے کے بارے میں سوچنے سے بھی روکا اور جس نے انہیں اسرائیل پر تحمل سے کام لینے پر زور دیا وہ یہ تھا کہ ایرانی آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔"
ایک اہم شپنگ روٹ منقطع ہونے کے بعد، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں - 27 فروری کو فی بیرل 70 ڈالر سے پھر پیر کے اوائل میں 90 ڈالر کے قریب پھر سیدھے 120 ڈالر کی بلندی۔۔جنگ نے پٹرول کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا۔
اے اے اے کے مطابق، امریکی پٹرول کی اوسط قیمت ایک ہفتہ قبل صرف 3 ڈالر سے کم کے مقابلے میں 3.48 ڈالر فی گیلن تک بڑھ گئی ہے۔ قیمتیں ایشیا اور یورپ میں بھی زیادہ نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہیں، جو امریکہ کے مقابلے مشرق وسطیٰ کے تیل اور گیس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔
بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں ہر 10 فیصد اضافہ، بشرطیکہ وہ سال کے بیشتر حصے تک برقرار رہیں، عالمی افراط زر کو 0.4 فیصد پوائنٹس تک بڑھا دے گا اور عالمی اقتصادی پیداوار میں 0.2 فیصد تک کمی آئے گی۔
معاشیات میں 2024 کا نوبل میموریل انعام حاصل کرنے والے میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ماہر اقتصادیات سائمن جانسن نے کہا، "آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہوگا۔" وہاں سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسی گنجائش نہیں ہے جو اس خلا کو پر کر سکے۔''
عالمی معیشت نے دکھایا ہے کہ وہ چار سال قبل یوکرین پر روسی حملے اور 2025 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے پیمانے پر اور غیر متوقع محصولات سے متاثر ہونے والی ضربیں جھیل سکتی ہے۔
کارنیل یونیورسٹی میں تجارتی پالیسی کے پروفیسر ایشور پرساد نے کہا، "عالمی معیشت نے خود کو وسیع امریکی محصولات جیسے اہم جھٹکوں کو برداشت کے قابل دکھایا ہے، اس لیے اس امید کی گنجائش ہے کہ یہ ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں لچکدار ثابت ہو گا۔"
آئی ایم ایف کے سابق چیف ماہر اقتصادیات جانسن نے سوال کیا کہ، "سوال یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ مشکل ہے کہ ایران اب پیچھے ہٹے گا ہے جب کہ اس نے نئے رہنما کا اعلان کر دیا ہے۔"
اس کے علاوہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جانسن نے کہا "یہ سب صدر ٹرمپ کے بارے میں ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کب فتح کا اعلان کریں گے۔"
شیئرنگ نے لندن کے چیتھم ہاؤس کے تھنک ٹینک کے لیے ایک تبصرہ میں لکھا، توانائی کے درآمد کنندگان - زیادہ تر یورپ، جنوبی کوریا، تائیوان، جاپان، ہندوستان اور چین - زیادہ قیمتوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔
پاکستان خود کو خاص طور پر تاریک حالت میں پاتا ہے۔ جنوبی ایشیائی ملک اپنی توانائی کا 40 فیصد یہاں سے درآمد کرتا ہے اور خاص طور پر قطر سے مائع قدرتی گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کی سپلائی تنازعات کی وجہ سے منقطع ہے۔ توانائی کی بلند قیمت پاکستانی خاندانوں کو نچوڑ کر ان کی معیشت کو نقصان پہنچائے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے اور توانائی کی بلند قیمتیں اسے مزید خراب کرنے کا خطرہ ہیں۔
لیکن جنگ کے علاقے سے باہر تیل پیدا کرنے والے ممالک - ناروے، روس، کینیڈا - میزائل اور ڈرون حملوں کے خطرے کے بغیر تیل کی اونچی قیمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔
توانائی ہی واحد مسئلہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جوزف گلوبر کے مطابق، عالمی کھاد کی 30 فیصد تک برآمدات - بشمول یوریا، امونیا، فاسفیٹس، اور سلفر - آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں۔
آبنائے ہرمز میں رکاوٹ نے کھاد کی ترسیل پہلے ہی منقطع کر دی ہے، جس سے کسانوں کے اخراجات بڑھ رہے ہیں – اور ممکنہ طور پر خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اوبسٹفیلڈ نے کہا کہ "کوئی بھی ملک جن میں زراعت کے اہم شعبے ہیں، بشمول امریکہ، کمزور ہوں گے۔" "کم آمدنی والے ممالک میں اس کے اثرات سب سے زیادہ تباہ کن ہوں گے جہاں زرعی پیداواری صلاحیت کو پہلے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے بحران نے دنیا کے مرکزی بینکوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا ہے۔ توانائی کی اونچی قیمتیں افراط زر کو بڑھا رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے معیشت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ تو کیا مرکزی بینکوں کو مہنگائی کو روکنے کے لیے شرحوں میں اضافہ کرنا چاہیے - یا معیشت کو ایک لفٹ دینے کے لیے ان میں کمی کرنا چاہیے؟
ای فای ڈی پہلے سے ہی پالیسی سازوں کے درمیان تقسیم ہے جو سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور امریکی جاب مارکیٹ کو کم شرحوں سے مدد کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو اب بھی پریشان ہیں کہ افراط زر مرکزی بینک کے 2فیصد ہدف سے زیادہ پھنس گیا ہے۔
