جنگ یا پابندیاں: امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے لیے ٹرمپ کی اگلی حکمتِ عملی کیا ہوگی؟
بھارت نے ایران امریکہ سے دشمنی ختم کرنے پر زور دیا ہے کیونکہ جہازوں پر حملوں میں بھارتی ملاح مسلسل اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔
Published : November 4, 2026 at 2:19 PM IST
نیو دہلی: جیسے ہی امریکہ کے وسط مدتی انتخابات اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں تنازع میں مزید عسکری طاقت کا استعمال کریں گے یا کسی حل تک پہنچنے کے لیے اقتصادی دباؤ اور سفارت کاری کے زیادہ سمجھداری پر مبنی آپشن کا انتخاب کریں گے۔
ووٹنگ شروع ہونے سے محض چند گھنٹے قبل اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران، امریکہ نے جزیرہ قشم پر محدود حملے کیے، جو کہ آبنائے ہرمز میں واقع ہے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔
ایران تنازع امریکی وسط مدتی انتخاب کی تشہیری مہم موضوع بحث اور تمام ایشوز پر حاوی رہا ہے کیونکہ ڈیموکریٹس نے اپنی انتخابی مہم کے پیغام کو اس نکتے پر مرکوز رکھا کہ کس طرح ایران تنازع امریکی فوجیوں کی ہلاکت، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور ایندھن سے لے کر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عام لوگوں کے لیے مہنگائی کا سبب بنا۔
ٹرمپ ایک ایسے وقت میں انتخاب میں سینیٹ اور ایوانِ نمائندگان پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ایران کے خلاف ان کی جنگ مہنگی ثابت ہوئی ہے، کیونکہ محنت کش امریکی طبقہ—جو ان کی سیاسی طاقت کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے—تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق نتائج میں ڈیموکریٹس کو برتری مل گئی ہے، جنہوں نے کانگریس کا کنٹرول حاصل کر کے ایران میں امریکی عسکری مداخلت کو محدود کرنے یا ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
وسط مدتی انتخابات کے نتائج جو بھی ہیں، اس بات پر بہرحال غیر یقینی صورت حال پائی جاتی ہے کہ ٹرمپ ایران تنازع کی مشکلات سے کیسے نمٹیں گے، جہاں آٹھ ماہ سے زائد عرصہ قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی حمایت سے جنگ شروع کرنے کے بعد سے وہ اب تک کسی حل تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔
اس کے برعکس، اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وسط مدتی انتخابات ختم ہونے کے بعد، ٹرمپ—جو انتخابی مہم کے دوران توانائی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا چاہتے تھے—کے پاس اب پیچھے ہٹنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بچی، جس کے نتیجے میں لڑائی میں شدت آ سکتی ہے اور تیل و گیس کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ نقل و حمل میں مزید خلل پڑ سکتا ہے۔
آگے کیا ہونے والا ہے؟
امریکہ کی جانب سے محدود حملے کے باوجود ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن آگے کیا ہوگا، اس سوال نے بہت سی قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے، جن میں ایران کے خلاف زمینی حملوں کے امکان سے لے کر حملوں کی دوسری لہر کا آغاز تک شامل ہے۔
ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ تہران کے ساتھ امن معاہدہ "ہو سکتا ہے" اور انہوں نے اس موقف کو برقرار رکھا کہ تہران خود ایک معاہدہ چاہتا ہے۔ اس کے باوجود، قدامت پسند مبصر ٹکر کارلسن نے پیر کو ایکس پر ایک پوسٹ میں اشارہ دیا کہ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ایران کی ایک جوہری تنصیب 'پک ایکس ماؤنٹین' پر جوہری حملہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیتن یاہو، جو حال ہی میں ختم ہونے والے انتخابات میں اکثریت سے محروم ہونے کے بعد اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وسط مدتی انتخابات کے مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد ایران کے خلاف نئے حملوں کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔
انہوں نے ٹوئٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ "مشرقِ وسطیٰ میں امریکہ کے دیگر دیرینہ اتحادی مزید جنگ کے امکان سے خوفزدہ ہیں۔"
اس جاری کشیدگی اور ایک دوسرے کو دھمکانے کے کھیل کے درمیان، ایران کی قیادت مسلسل سخت ردِعمل کی وارننگ دے رہی ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران "ٹرگر پر انگلی رکھے" تیار ہے اور انہوں نے خبردار کیا کہ اگر واشنگٹن نے کوئی قدم اٹھایا تو دشمنی کی ایک نئی لہر شروع ہو سکتی ہے۔
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ایران کے سرکاری میڈیا نے اس سے قبل رپورٹ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے فوجی کمانڈروں کو کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے، اور انہوں نے امریکی و اسرائیلی اثاثوں کی ایک تازہ ترین فہرست طلب کرتے ہوئے کسی بھی نئے خطرے کا فوری مسلح جواب دینے کی ہدایت کی ہے۔
اس میں اسرائیل کا پہلو بھی شامل ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے نامعلوم امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو دوبارہ مکمل پیمانے پر جنگ شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے انہیں اسرائیل میں حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں اکثریت نہ ملنے کے بعد ایک ہنگامی حکومت تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔
ٹرمپ کا غیر متوقع رویہ
ٹرمپ کے غیر متوقع اور غیر مستحکم طرزِ حکومت کی وجہ سے، اب کیا ہوگا اس بارے میں بہت کم یقین سے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وسط مدتی انتخابات کا نتیجہ جو بھی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس، اگر اس پر ڈیموکریٹس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، تو انہیں لگام دے پائے گی یا نہیں۔
وہ پہلے ہی یہ دکھا چکے ہیں کہ ان کی پالیسیاں کانگریس سے انحراف کر سکتی ہیں، خواہ کانگریس پر ریپبلکنز کا ہی کنٹرول کیوں نہ رہا ہو، اور رکاوٹوں کے باوجود وہ متبادل راستے نکالنے میں کامیاب رہے ہیں۔ روس اور روسی تیل کے خریداروں پر پابندیاں لگانے کے لیے 'لینڈسے گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ' کو دونوں پارٹیوں کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود، ٹرمپ نے ووٹنگ سے قبل تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے روس سے لاکھوں ٹن ڈیزل درآمد کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ تیل کے فنڈز کو نشانہ بنا کر ماسکو کو مذاکرات کی میز پر لانے کی جاری کوششوں کے دوران، خود ان کی اپنی پارٹی کے ارکان نے بھی اس معاہدے پر ان پر سخت تنقید کی۔
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اسی طرح، جب امریکی سپریم کورٹ نے ان کی ٹیرف پالیسی کو کالعدم قرار دیا، تو انہوں نے ایک دوسرے راستے سے ٹیرف نافذ کر کے اس کا حل نکال لیا۔ کانگریس میں ریپبلکنز کا کنٹرول ختم ہونے کے بعد بھی بھی صدر کے پاس انتظامی اختیارات موجود رہیں گے، اگرچہ عسکری کارروائیوں کے لیے فنڈز روکنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہوتا ہے۔
لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ریپبلکنز کی شکست ٹرمپ پر کچھ بندشیں عائد کر دے گی، جن کے پاس اب تک لامحدود اور بے لگام اختیارات رہے ہیں۔
سعودی عرب میں بھارت کے سابق سفیر اور مشرقِ وسطیٰ کے امور کے ماہر تلمیذ احمد کا کہنا ہے کہ "یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا ہوگا۔ کانگریس کا کنٹرول کھو دینے کے بعد ان کے لیے اس یکطرفہ انداز کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہوگا جس پر وہ اب تک چلتے آئے ہیں۔ ان پر سخت پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔"
"ایک پیغام جو بالکل واضح ہے وہ یہ کہ مغربی ایشیا (مشرقِ وسطیٰ) میں جنگ چھیڑنے سے کوئی انتخابی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک مدبر کی طرح سنجیدگی اور تدبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا، سفارت کاری کے ذریعے سوچنا ہوگا، اور مختلف نوعیت کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ وہ (ٹرمپ) اپنی شرائط پر آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں ناکام رہے، اس لیے انہوں نے (جزیرہ قشم پر) حملہ کر دیا۔ یہ علامتی حملہ جو انہوں نے کیا ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔"
لیکن اس کے باوجود اس حملے نے خطے کے ممالک کو خوفزدہ کر دیا ہے، جو وسط مدتی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد تنازع میں مزید شدت کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔
سنیچر کے روز بحرین میں ایک سکیورٹی کانفرنس کے دوران مصر کے وزیر خارجہ بدر عبد العاطی نے کہا کہ "ہمیں پورا یقین ہے کہ... حملوں کا دوسرا دور زیادہ خطرناک، زیادہ تباہ کن ہوگا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہم شدید فکر مند ہیں۔"
ایران تنازع کے بھارت پر اثرات
نئی دہلی ان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ تنازع بڑھنے سے خطے میں موجود بھارتی شہری خطرے میں پڑ جائیں گے اور توانائی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ بھارت کی جانب سے توانائی کی درآمدات میں تنوع لانے کے بعد، اب تیل کی کل درآمدات کا تقریباً 30 فیصد آبنائے ہرمز کے راستے آتا ہے، جو کہ پہلے 50 سے 70 فیصد ہوا کرتا تھا۔
نئی دہلی اس تنازع میں شدت آنے کی قیمت سے پوری طرح باخبر رہا ہے، جہاں وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے ستمبر میں خبردار کیا تھا کہ یوکرین جنگوں اور ایران تنازع کی وجہ سے خوراک اور توانائی کا ایک شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس تنازع نے بحیرہ اسود سے لے کر آبنائے ہرمز، خلیج فارس، خلیج عمان، بحیرہ احمر اور خلیج عدن تک اناج، کھاد، تیل اور گیس لے جانے والے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو درہم برہم کر دیا ہے۔
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خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے ممالک میں ایک کروڑ ہندوستانی شہری مقیم ہیں اور کام کر رہے ہیں، جو بھارت کے لیے درپیش خطرات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج بتایا کہ منگل کے روز عمان کے ساحل کے قریب بھارتی پرچم والے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا، جس سے ایران تنازع میں اپنی جانیں گنوانے والے ملاحوں کی کل تعداد 15 ہو گئی ہے۔
وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ پیر کے روز پیش آنے والے اس واقعے کے بعد عمان کے کوسٹ گارڈ نے 13 بھارتی شہریوں کو بچا لیا ہے۔
جب ممکنہ کشیدگی کے بارے میں پوچھا گیا تو جیسوال نے کہا کہ "ہم فریقین کے درمیان بات چیت اور سفارت کاری پر زور دیتے رہتے ہیں تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال ہو سکے۔ یہ تنازع پہلے ہی جانی نقصان کی صورت میں بہت بھاری قیمت وصول کر چکا ہے اور اس سے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں میں خلل پڑ رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اس (جنگ) نے عالمی سطح پر خوراک، ایندھن، کھاد اور مالیاتی بہاؤ پر انتہائی کمزور اور نقصان دہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہم دشمنی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ خطے میں معمولاتِ زندگی بحال ہو سکیں۔"
لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ، وسط مدتی انتخابات کے بعد سیاسی طور پر کمزور ہونے کے باوجود، ایران تنازع کو ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔
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