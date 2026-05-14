بیجنگ میں ٹرمپ: حقیقی اور پائیدار امن کی قیمت
ٹرمپ چین کو سب سے بڑے اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی اداکار کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو عالمی تناؤ کو کم کر سکتا ہے۔
By Vivek Mishra
Published : May 14, 2026 at 4:53 PM IST
چین میں ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان دو روزہ ملاقات کئی حوالوں سے نتیجہ خیز ہے۔ اول، یہ اس توقع سے بالاتر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑھتی ہوئی اور نہ ختم ہونے والی ایران جنگ کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ قطع نظر، حقیقت یہ ہے کہ وہ شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے آگے آئے ہیں، جو ملکی افراط زر اور امریکی معیشت کے استحکام کے بارے میں ان کی گہری تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے ٹرمپ اپنے گھریلو وعدوں سے کھسکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی نیچے کھسک رہی ہے، شاید یہ ان وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے رضامند ہوئے ہیں۔
ٹرمپ ایک اعلیٰ اختیاراتی تجارتی وفد کے ساتھ چین کا سفر کر رہے ہیں، چین کے ساتھ ایک عظیم اقتصادی سودے تک پہنچنے کی کوشش میں، نو سالوں میں چین کا دورہ کرنے والے وہ پہلے امریکی صدر ہیں۔ معاہدے کے اہم اجزاء میں چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو دور کرنا، امریکہ-چین تجارت میں 30 فیصد کمی کے باعث تجارتی قدر میں کمی، سیمی کنڈکٹر اور اہم ٹیکنالوجی کی برآمدات اور توانائی اور زراعت جیسے شعبوں میں دیگر مسائل شامل ہیں۔ امریکہ میں مینوفیکچررز خاص طور پر اسٹیل، آٹوموبائل اور کچھ ٹیکنالوجیز جیسے شعبوں میں امریکہ اور چین کے درمیان ایک بڑے سودے کی امید کی جارہی ہے جو چین کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دے گا۔ ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے اہم مسائل تجارتی توازن، دو طرفہ خسارے میں کمی، ٹیکنالوجی کی منتقلی کی پابندیوں اور شاید سب سے زیادہ دباؤ کے طور پر جنگی حالات میں ایران کی معیشت کو برقرار رکھنے میں چین کے کردار پر مرکوز ہیں۔ ان تینوں دھاگوں کو، اگر ہم آہنگی کے ساتھ کھینچا جائے تو یہ باقی دنیا کے لیے ایک موقع فراہم کر سکتے ہیں۔
امریکہ اور چین کی میٹنگ کا جواز پیش کرنے کے لیے سب سے زیادہ قابل ذکر تھیوریوں میں سے ایک دنیا کی دو سرکردہ طاقتوں کے درمیان ایک عظیم سودے کا امکان ہے۔ یہ نظریہ مجبوری لگ سکتا ہے، لیکن قریب سے معائنہ کرنے پر یہ بہت کم ساکھ رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وینزویلا اور اب ایران دونوں میں ٹرمپ کے اقدامات نے چین کی معیشت کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے اور بیجنگ کو اپنی تیل کی سپلائی کو متنوع بنانے پر مجبور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے ٹریژری نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی قیادت میں کئی چینی کمپنیوں کو منظوری دی تھی، یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹرمپ ممکنہ طور پر مضبوط پوزیشن سے بات چیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔
گزشتہ مہینوں کے دوران، ایران میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے چین نے ایران کی حمایت کی، اس ضمن میں امریکہ کی طرف سے گہری جانچ پڑتال کی گئی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ چینی عزائم سے بخوبی آگاہ ہے۔
واشنگٹن پہلے ہی چین کو ایران جنگ میں کردار ادا کرنے پر نشانہ بنا چکا ہے۔ امریکہ چین اور ہانگ کانگ دونوں میں ایسے افراد اور چینی کمپنیوں پر پابندیاں لگا رہا ہے جنہوں نے ایرانیوں کو رسد اور جنگی ساز و سامان تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کی۔ خاص طور پر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مینٹروپی ٹیکنالوجی (ہانگزو) کمپنی لمیٹڈ، دی ارتھ آئی، اور چانگ گوانگ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ پر سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے جس نے مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کے خلاف ایران کے فوجی حملوں کو قابل بنایا۔ جبکہ ٹرمپ نے شی کو دوست اور مدمقابل کہنے کے درمیان احتیاط سے کام لیا ہے، شی ملاقات سے کسی بھی قسم کی توقعات سے بچنے میں ثابت قدم رہے ہیں۔
یہ حقیقت کہ ایران اور امریکہ کے درمیان محدود حملوں کے تبادلے کے باوجود جنگ بندی ہوئی ہے اور لبنان میں اسرائیل کی مسلسل دشمنی ہر طرف سے دشمنی کے خاتمے کی زبردست ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹرمپ اور ایران دونوں اپنا نام خراب کیے بغیر اس جنگ سے نکلنے کا راستہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ٹرمپ وسط مدتی انتخابات، گھریلو قیمتوں میں اضافہ، اور جنگ کے خلاف ماگا بیس کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایران میں اقتصادی مفاد پر تہذیبی حبس کی فوقیت نے تہران کو میز پر آنے سے روک دیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ شاید تہران کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوا ہے۔
ان پیچیدگیوں کے درمیان، ٹرمپ چین کو سب سے بڑے اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی اداکار کے طور پر پاتے ہیں جس کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ عالمی تناؤ کو کم کر سکتا ہے۔ یہ ایران کو ایک آف ریمپ تلاش کرنے پر راضی کر سکتا۔ چین امریکہ سے مزید خریداری پر بھی راضی ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر، ٹرمپ کی ایک اہم خواہش ہو سکتی ہے کہ چین ایران کو ساز و سامان اور انٹیلی جنس میں مدد فراہم کرنا بند کر دے۔ یہ الگ بات ہے کہ چین سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود ایسا کرنے کی اس کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
پوتن نے یوکرین کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار، اپنی یومِ فتح کی پریڈ کے دوران اعلان کیا تھا کہ یوکرین کے ساتھ تنازع اپنے اختتام کے قریب ہے، اور ایران کے ساتھ مختصر مدت کے امن کی تجویز پر غور کرنے کے ساتھ، عالمی امن کا ایسا موقع مل سکتا ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں اور طاقتیں اس ضرورت پر جھکنے کا فیصلہ کرتی ہیں، تو ایران کے معاہدے پر آنے کے امکانات پچھلے کسی بھی لمحے سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔
ٹرمپ انتظامیہ سفارت کاری کے لیے بالکل مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہے - جو چین کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بڑی حد تک اقتصادی ہے۔ ان کے دورہ چین میں، بیجنگ کے ساتھ جی ٹو کی ان کی سابقہ تجویز کے گرد جوش و خروش زیادہ تر پنکچر لگتا ہے۔ جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ ایک اقتصادی امید ہے جو ایران کے ساتھ واشنگٹن کی جاری دشمنی کے بارے میں غیر متوقع ہونے کی وجہ سے ہے۔
یہ بھی پڑھیں: