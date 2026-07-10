مصنوعی دردکُش ادویات کی روک تھام کی مؤثرحکمت عملی

مصنوعی دردکُش ادویات کی روک تھام کی مؤثرحکمت عملی
مصنوعی درد کُش ادویات کی غیر قانونی ترسیل کو روکنے کے لیے امریکی کی مربوط کارروائیوں کا ایک جائزہ۔
Published : July 10, 2026 at 9:05 PM IST
سید سلیمان اختر
غیر قانونی مصنوعی نشہ آور ادویات کے بڑھتے ہوئے استعمال نے دنیا بھر میں منشیات کے مسئلے کی نوعیت بدل دی ہے۔ روایتی منشیات کے برعکس، فینٹانِل جیسی مصنوعی اوپیئڈس (افیون نما طاقتور دردکُش دوا) کم وقت میں تیار کی جا سکتی ہیں، پیچیدہ بین الاقوامی ترسیلی نظام کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائی جا سکتی ہیں، اور انہیں روایتی ذرائع کے ساتھ ساتھ آن لائن نیٹ ورکس کے ذریعے بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ ان ادویات کے تیزی سے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ نے حکومتوں کو منشیات کی اسمگلنگ اور نشے کی لت سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی پر ازسرِ نو غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
اس سال کے آغاز میں جب صحافی پرانجیت ڈیکا اور پالیسی امور کے ماہر اعجاز احمد وانی منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق انٹرنیشنل وزیٹر لیڈرشپ پروگرام کے تحت امریکہ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ پالیسی سازوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیداروں، محققین اور صحت عامّہ کے ماہرین سے ملاقاتوں کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ امریکہ منشیات سے پیدا ہونے والے بدلتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے خفیہ معلومات، مؤثر قانونی کارروائی، علاج اور بین الاقوامی تعاون کو ایک جامع حکمت عملی کے تحت مربوط کرتا ہے۔
مصنوعی ادویات کا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننا
وانی کے مطابق امریکہ میں مصنوعی درد کُش ادویات کا استعمال ایک سنگین قومی چیلنج کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ حالیہ برسوں میں منشیات کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے ہونے والی اموات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جس کی بڑی وجوہات میں سے ایک مصنوعی دردکُش ادویات میتھا مفیٹا مین اور کوکین کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہے۔
اس بڑے چیلنج کے پیش نظر امریکہ اب منشیات کی اسمگلنگ اور نشے کی لت کو صرف قانون نافذ کرنے کا مسئلہ نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں صحت عامّہ اور قومی سلامتی، دونوں سے جڑا ہوا معاملہ مانتا ہے ۔ وانی کے مطابق ہرسال ہزاروں جانیں تلف ہونے کا سبب بننے والی دوا فینٹانِل کو امریکہ ایک ایسے خطرے کے طور پر دیکھتا ہےجس کے تانے بانے سرحد پار سرگرم جرائم پیشہ نیٹ ورکس اور عالمی ترسیلی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔
اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت نے، وانی کے بقول پوری حکومت کی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس کے تحت سرحدی نگرانی، اقتصادی پابندیاں ، خفیہ معلومات کا حصول، غیر قانونی اثاثوں کی ضبطی ، سفارتی تعاون اور صحت عامّہ کے اقدامات کو مربوط کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد صرف منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو توڑنا ہی نہیں بلکہ علاج، احتیاطی تدابیر اور مقامی طبقات میں آگاہی کے ذریعے منشیات کی طلب میں بھی کمی لانا ہے۔
خفیہ معلومات کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے کی حکمت عملی
اس مطالعاتی دورے کے دوران جو بات سب سے نمایاں ہو کر سامنے آئی وہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر مبنی قانون نافذ کرنے کی حکمت عملی کی اہمیت تھی۔ امریکی ادارے مصنوعی درد کُش ادویات کو محض ایک مقامی قانونی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنی توجہ ان جرائم پیشہ نیٹ
ورک پر بھی مرکوز رکھتے ہیں جو ان ادویات کی تیاری، ترسیل ، مالی معاونت اور تقسیم میں ملوث ہوتے ہیں ۔
ڈیکا باخبر کرتے ہیں "اس معاملے میں امریکہ کی حکمت عملی خفیہ معلومات پر مبنی ہے اور اس کا دائرۂ کار بین الاقوامی ہے۔ مصنوعی درد کُش ادویات کو محض ایک مقامی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ انہیں عالمی جرائم پیشہ نیٹ ورک کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ "
امریکی محکمۂ انسدادِ منشیات (ڈی ای اے ) کے حکام سے ملاقات کے دوران انٹرنیشنل وزیٹر لیڈرشپ پروگرام کے شرکاء نے جانا کہ منشیات کی اسمگلنگ کے راستوں پر مختلف ممالک میں کس طرح نظر رکھی جاتی ہے، اور منشیات کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والے مالی لین دین اور آن لائن پلیٹ فارمس کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے۔
وفاقی اور ریاستی اداروں کے درمیان معلومات کا تبادلہ
ٹیکساس میں امریکی محکمۂ داخلی سلامتی اور قومی معلوماتی اشتراک اور تجزیاتی مراکز کا نیٹ ورک کے حکام سے ملاقاتوں کے دوران شرکاء نے دیکھا کہ سرحدی حکام، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مالیاتی تحقیقات کرنے والے اداروں سے حاصل ہونے والی معلومات کو ایک جگہ یکجا کرکے ان کا فوری تجزیہ کیا جاتا ہے۔
ڈیکا کہتے ہیں " مصنوعی منشیات کے خطرات سے نمٹنے میں مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا فوری تبادلہ اور تجزیہ نہایت اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ یہ منشیات روایتی منشیات کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے تیار ، اسمگل اور تقسیم کی جاسکتی ہیں ۔ "
وانی بھی مختلف سرکاری اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو اس حکمت عملی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہیں ۔ ان کے مطابق ڈی ای اے، ایف بی آئی اور محکمۂ داخلی سلامتی کے تفتیشی شعبے اشتراک و تجزیہ مراکز باہمی تعاون سے منشیات کے جرائم نیٹ ورکس کی نگرانی کرتے ہیں جب کہ وفاقی، ریاستی اور مقامی سطح پر قائم مشترکہ ٹاسٹ فورس معلومات کا تبادلہ کرتی ہیں اور تحقیقات کو باہمی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھاتی ہیں۔
نشے سے نجات اور عوامی صحت کو ترجیح
اگرچہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بدستور امریکہ کی حکمت عملی کا بنیادی ستون ہیں تاہم شرکاء اس بات سے خاص طور پر متاثر ہوئے کہ منشیات کی روک تھام، علاج اور نشے سے نجات کے بعد معمول کی زندگی کی بحالی کو بھی یکساں اہمیت دی جارہی ہے۔
ڈیکا کہتے ہیں " جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ عوامی صحت پر مبنی حکمت عملی کو دی جانے والی ترجیح تھی۔ وہاں نشے کی لت کو محض ایک مجرمانہ مسئلہ نہیں، بلکہ ایک دائمی صحت کا عارضہ سمجھا جاتا ہے جس کے لیے علاج اور مسلسل معاونت ناگزیر ہے۔"
مشی گن میں انہوں نے اینجل جیسے پروگراموں کا مشاہدہ کیا، جو نشے کی لت میں مبتلا افراد کو سزا کے خوف کے بغیر مدد حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ محققین سے ہونے والی گفتگو میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے عوامی آگاہی، مقامی طبقات کے ساتھ شراکت داری اور بروقت مداخلت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
وانی کے مطابق مقامی طبقات کی شمولیت انسدادِ منشیات کی وسیع تر حکمت عملی کا ایک اہم جز ہے۔ ان کے بقول صحت کے شعبے سے وابستہ افراد، قانون نافذ کرنے والے ادارے، مقامی انتظامیہ اور سماجی تنظیمیں باہمی تعاون سے منشیات کی طلب کم کرنے اور علاج تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرتی ہیں۔
وانی کہتے ہیں"امریکہ میں منشیات کی لت اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال کو ایک دائمی بیماری سمجھا جاتا ہے اور مقامی طبقات کی شمولیت کے ذریعے لوگوں کو علاج کی سہولتیں، مثلاً نارکن فراہم کی جاتی ہیں ۔"
ڈیکا کے مطابق ادویات پر مبنی معاون علاج اور ذہنی صحت کی خدمات بھی طویل المدتی بحالی کی کوششوں کا اہم حصہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں " جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ نشے کی لت سے وابستہ سماجی بدنامی کو کم کرنے کی مسلسل کوششیں تھیں، جن کی بدولت لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر مدد طلب کرنا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔"
انصاف اور باز آبادکاری کا امتزاج
شرکاء نے ایسے طریقۂ کار کا بھی مشاہدہ کیا جس کا مقصد فوجداری نظامِ انصاف کو باز آباد کاری اور علاج کی سہولتوں سے مربوط کرنا ہے۔ڈیکا کے نزدیک، سب سے نمایاں مثالوں میں سے ایک امریکہ کے ڈرگ کورٹس تھے۔وہ بتاتے ہیں "ڈرگ کورٹس کا تصور اس حقیقت پر مبنی ہے کہ منشیات سے متعلق ہر جرم کی سزا قید نہیں ہونی چاہیے۔ "
ان عدالتوں میں جج، وکلا، نگراں افسران اور علاج فراہم کرنے والے ماہرین مل کر ایسے افراد کی رہنمائی کرتے ہیں جو اس کے اہل ہوں، تاکہ وہ علاج اور اصلاح و بحالی کے عمل سے گزر سکیں، جبکہ ان کے قانونی احتساب کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔
وانی نے ایک ڈرگ کورٹ کے دورے کے دوران اسی نوعیت کے نظام کا مشاہدہ کیا، جہاں غیر پُرتشدد جرائم میں ملوث افراد کو جیل بھیجنے کے بجائے ججوں کی نگرانی میں علاج اور اصلاح و بحالی کے پروگراموں میں شامل کیا جاتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ نشے سے نجات اور بحالی کے بعد بھی مقامی طبقات اور انتظامی ادارے ایسے افراد کا ساتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ انہیں روزگار دلانے اور معاشرے میں دوبارہ باعزت مقام دلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔
قانونی کارروائی اور پالیسی کے نظام میں ہم آہنگی
دونوں شرکاء کے نزدیک اس دورے نے واضح کیا کہ جدید دور میں منشیات کی اسمگلنگ قومی سرحدوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک سرحد پار مسئلہ بن چکی ہے، جس سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے مربوط اور باہمی تعاون پر مبنی حکمت عملی ناگزیر ہے۔
ڈیکا کہتے ہیں " جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مختلف اداروں کے درمیان غیر معمولی ہم آہنگی اور ہر ادارے کے کردار کا واضح تعین تھا۔ واشنگٹن ڈی سی کے دورے کے دوران میں نے دیکھا کہ وہاں پالیسی سازی، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوامی صحت کا نظام الگ الگ نہیں، بلکہ ایک مربوط اور باہمی ہم آہنگ نظام کے طور پر کام کرتے ہیں۔"
امریکہ کو درپیش بہت سے چیلنجز دنیا کے دیگر ممالک، خصوصاً ہندوستان، میں بھی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وانی کے مطابق، ہندوستان میں بھی مصنوعی منشیات، ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیائی اجزاء اور سرحد پار اسمگلنگ کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورکس تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ ان کے نزدیک، ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مختلف اداروں کے درمیان مضبوط ہم آہنگی، مؤثر معلوماتی تبادلہ اور اسمگلنگ کے نیٹ ورکس اور ان کی مالی معاونت کے ذرائع کو ناکارہ بنانے کی مربوط کوششیں ناگزیر ہیں۔
ڈیکا کے نزدیک، ان چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں " آج منشیات کی اسمگلنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس لیے اس کا مقابلہ صرف بین الاقوامی تعاون سے ہی ممکن ہے؛ یہ محض ایک انتخاب نہیں بلکہ وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔"
جوں جوں مصنوعی منشیات منشیات کی اسمگلنگ کی نوعیت کو بدل رہی ہیں، آئی وی ایل پی جیسے پروگراموں کے ذریعے حاصل ہونے والے تجربات اس بات کی بہتر سمجھ فراہم کرتے ہیں کہ مختلف حکومتیں اس نئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو کس طرح ڈھال رہی ہیں۔ امریکی تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ جدید دور میں منشیات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے صرف گرفتاریاں اور اسمگلنگ کی روک تھام کافی نہیں۔ اس کے لیے خفیہ معلومات کا تبادلہ، عوامی صحت پر مبنی اقدامات، اداروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی اور ایسے مضبوط بین الاقوامی اشتراک بھی ضروری ہیں جو تیزی سے پیچیدہ ہوتے مجرمانہ نیٹ ورکس کا مؤثر مقابلہ کر سکیں۔
بشکریہ: اسپَین، امریکی سفارت خانہ نئی دہلی