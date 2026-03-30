ETV Bharat / opinion

وینزویلا اور ایران کے بعد اگلا ہدف کیوبا؟ جانیے یہ جزیرہ ٹرمپ کے ریڈار پر کیوں ہے؟

وینزویلا اور ایران کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا ہدف کیوبا ہو سکتا ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 12:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: امریکہ نے وینزویلا کو چند گھنٹوں کے آپریشن میں فتح کرلیا، لیکن ایران اس کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نئے ہدف کی نشاندہی کی ہے۔ ٹرمپ نے کیوبا کے بارے میں بیانات دینا شروع کر دیے ہیں جس سے یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ کیوبا امریکہ کا اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔

یہی نہیں ٹرمپ نے اس جزیرے کی قوم کو ’’ناکام قوم‘‘ قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پہلے ہی کیوبا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور جلد ہی مزید کارروائی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "میں نے امریکی فوج کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اسے استعمال کرنا پڑے گا، لیکن کبھی کبھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کیوبا کا نمبر ہے۔"

تیل کی سپلائی معطل، کیوبا گہرے معاشی بحران سے دوچار

وینزویلا پر حملے کے بعد کیوبا کو سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ درحقیقت، ٹرمپ نے گزشتہ ایک سال میں کم از کم 10 بار کیوبا کو دھمکی دی ہے۔ کیوبا کے صدر میگوئل ڈیاز کینیل نے ان دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے ملک کی خودمختاری کے تحفظ کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کیوبا گہرے معاشی بحران سے دوچار ہے۔ وینزویلا سے تیل کی سپلائی معطل ہونے سے ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد کیوبا کی بڑی توانائی کی سپلائی مکمل طور پر منقطع ہو گئی ہے۔

ٹرمپ کیوں بنا سکتے ہیں کیوبا کو نشانه؟ (AP)

کیوبا کے ساتھ امریکہ کی 67 سالہ دشمنی

امریکہ اور کیوبا کے درمیان دشمنی کی تاریخ تقریباً 67 سال پرانی ہے۔ جب فیڈل کاسترو نے انقلاب برپا کیا اور 1959 میں کیوبا میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے امریکی کمپنیوں سے زمینیں اور کارخانے چھین لیے اور سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس سے امریکہ ناراض ہوا، جس کے نتیجے میں کیوبا پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔

فیڈل کاسترو نے پانچ دہائیوں تک کیوبا پر حکومت کی (File Photo-@RT_com فائل فوٹو)

کیوبا کا میزائل بحران 1962 میں شروع ہوا، اس دوران روسی ایٹمی میزائل کیوبا میں رکھے گئے، جس نے دنیا کو ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تب سے امریکہ نے کیوبا کو کمیونسٹ خطرہ سمجھا۔ اگرچہ اوباما کے دور میں کچھ اصلاحات کی کوشش کی گئی تھی لیکن ٹرمپ نے پھر سے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ فیڈل کاسترو نے 1959 سے 2008 تک تقریباً پانچ دہائیوں تک کیوبا پر حکومت کی۔

ٹرمپ کیوبا کے بعد کیوں؟

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً ایک سال سے کیوبا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ کیوبا کے روس، چین اور ایران سے تعلقات ہیں۔ مزید یہ کہ کیوبا دہشت گردوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بارہا کیوبا پر حملے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ دریں اثنا، ٹرمپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ایک امن پسند صدر ہیں اور دنیا میں امن لا رہے ہیں۔ مزید برآں، صدر ٹرمپ نے 29 جنوری کو کیوبا کے بارے میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر پر دستخط کیے، جس میں اسے ریاستہائے متحدہ کے لیے ایک اہم خطرہ قرار دیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)

کیوبا کے ساتھ کشیدگی ایک بڑے تنازع میں بڑھ سکتی ہے

وینزویلا پر حملے اور کیوبا پر امریکہ کے جارحانہ موقف نے پورے لاطینی امریکہ میں عدم استحکام کو بڑھا دیا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو تشویش ہے کہ یہ کشیدگی ایک بڑے فوجی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ وینزویلا کے بعد کیوبا کے خلاف ممکنہ کارروائی کے آثار نے عالمی سیاست میں نئی ​​بے چینی پیدا کر دی ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکہ کی حکمت عملی اور کیوبا کا ردعمل اس بحران کا رخ متعین کرے گا۔

TAGGED:

US CUBA TENSIONS DONALD TRUMP
US PRESIDENT DONALD TRUMP
DONALD TRUMP ABOUT CUBA
ISRAEL IRAN WAR
S CUBA CONFLICT CHINA RUSSIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.