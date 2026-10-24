امریکی وسط مدتی انتخابات: ترقی پسند مسلم امیدوار عبدالسید ٹرمپ کے نشانے پر کیوں؟
السید نے تنظیم 'اخوان المسلمون' کے حامی کے طور پر پیش کرنے کی ٹرمپ کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔
Published : October 24, 2026 at 10:20 AM IST
نئی دہلی: تین نومبر کو ہونے جا رہے وسط مدتی انتخابات کے لیے جاری تشہیری مہم میں مشی گن سے ڈیموکریٹک سینیٹ کے امیدوار عبد السید کو اس نسلی اور مذہبی بارودی سرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا سامنا تمام غیر سفید فام امریکی سیاست دانوں کو کرنا پڑتا ہے۔
السید سال 1984 میں مشی گن میں مصری تارکینِ وطن والدین کے ہاں پیدا ہوئے، اور جب وہ تین سال کے تھے تو ان کے والدین کے بیچ طلاق ہو گئی۔ ان کی پرورش ان کے والد اور ایک سفید فام سوتیلی ماں نے کی۔ السید کولمبیا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد صحتِ عامہ کے ماہر بنے اور انہوں نے وین کاؤنٹی میں خدمات انجام دیں۔
وہ ان سینکڑوں امیدواروں میں شامل ہیں جو ان وسط مدتی انتخابات میں امریکی کانگریس میں نمائندگان کے ایوان کی 435 اور سینیٹ کی 35 نشستوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن کسی نے بھی عبد السید کی طرح توجہ حاصل نہیں کی، جو کہ ایک ترقی پسند مسلم امیدوار ہیں اور ریپبلکن پارٹی کا بنیادی نشانہ بن چکے ہیں۔ ٹرمپ نے ریپبلکن نامزد امیدوار اور سابق امریکی نمائندے مائیک راجرز کی حمایت میں ووٹروں کو پولرائز کرنے کی کوشش میں السید کے نام کا مذاق اڑایا ہے۔
جہاں ایک طرف سابق امریکی صدر براک اوباما نے ان کی امیدواری کی توثیق کی ہے، وہیں ان کی مہم پر ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق کثیر النسلی امریکہ کے نوجوان ڈیموکریٹس کے ایک ایسے نئے گروپ سے ہے جو اپنے تارکِ وطن والدین پر فخر کرتے ہیں اور اپنی تارکِ وطن جڑوں کے بارے میں کسی معذرت خواہانہ رویے کا شکار نہیں ہیں۔
اس بات کی وضاحت اس طریقے سے بہتر کوئی چیز نہیں کر سکتی جس طرح انہوں نے اپنے خلاف کالعدم اسلام پسند گروپ 'اخوان المسلمون' کے ساتھ روابط رکھنے کے الزامات کا سامنا کیا ہے۔ امریکہ نے اس تنظیم کے شعبوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے کر ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
نومبر سال 2012 میں، عبد السید نے مصر کے عوامی طور پر منتخب صدر محمد مرسی (جن کا تعلق اخوان المسلمون سے تھا) کی حمایت میں ایک بیان پر مشترکہ دستخط کیے تھے، جس میں مرسی کے اقدامات کو عدالتی جائزے سے استثنیٰ دینے، میڈیا اور پولیس میں رد و بدل کرنے، اور مصر میں مغربی مداخلت کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
This is Tommy. Tommy had a question about my allegiances. Listen to the end to hear about his. https://t.co/p09eMtsh0x— Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) October 18, 2026
مرسی کو سال 2013 میں عبدالفتح السیسی کی قیادت میں فوج نے معزول کر دیا تھا۔ اس تنظیم کے شعبوں کو امریکہ کی جانب سے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ السید کا مؤقف یہ رہا ہے کہ جمہوری طور پر منتخب ایک صدر کو ہٹانا درست نہیں تھا۔ یہی مؤقف سال 2026 کے وسط مدتی انتخابات میں ان کے لیے گلے پڑ گیا ہے۔
زیادہ تر ریپبلکنز السید کی امیدواری کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے خطرات سے بھرپور بنا کر پیش کرتے ہیں، جب کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تند و تیز اور بے لگام بیانات میں السید کو "100 فیصد مسلم بردرہڈ کا بندہ" قرار دیا ہے، اگرچہ اس دعوے کی پشت پناہی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔
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دریں اثنا، السید نے اس چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی اشتعال انگیزی کا شکار ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ صحت کی سہولیات تک رسائی کے علاوہ ایندھن اور اشیائے خوردونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایران کے تنازع کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے جوڑا ہے کہ کس طرح اس تنازع کی وجہ سے ایندھن اور راشن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے خود کو اخوان المسلمون کے حامی کے طور پر پیش کرنے کی ریپبلکن مہم کا جواب بھی دیا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ان کی وفاداری امریکی آئین کے ساتھ ہے، جو ہر فرد کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے اور اس کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے اپنے کیتھولک عقیدے کے حوالے سے دیے گئے ایک مشہور قول کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میں ایک مسلم سینیٹر بننے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا۔ میں امریکی سینیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں اور (اتفاق سے) مسلمان ہوں۔" جان ایف کینیڈی نے سال 1960 کی صدارتی مہم میں اپنے مذہب کے بارے میں خدشات کو دور کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عہدہ صدر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں، "جو اتفاق سے کیتھولک بھی ہیں۔"
السید مسلمان یا نسلی طور پر مصری ہونے کے بارے میں کسی بھی معذرت خواہانہ رویے سے انکار کرتے ہیں۔ اور وہ غصے میں آئے یا آواز انچی کیے بغیر، ایک پرعزم لہجے میں یہ مؤقف اختیار کرتے ہیں، اور ان مکارانہ الزامات کے سامنے خودسپردگی سے صاف انکار کرتے ہیں۔
اور وہ ان لوگوں کا سامنا یہ کہہ کر کرتے ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا وہ اخوان المسلمون کے لیے اپنی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کریں گے یا نہیں، دراصل وہ لوگ ان سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان اور مصری ہیں، نیز یہ سوال غیر سفید فاموں کے خلاف ان لوگوں کے ذہنوں میں رچی بسی عصبیت کو بے نقاب کرتا ہے۔
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ایک انٹرویو میں، السید کی بہن نے کہا کہ ان کا خاندان اخوان المسلمون کی حمایت کرتا تھا، اور یہ کہ ان کی والدہ نے اس تنظیم کے لیے کام کیا تھا۔ السید نے کہا کہ ان کا اخوان المسلمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تین سال کے تھے تو ان کے والدین کی طلاق کے بعد ان کی والدہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ 18 اکتوبر کو، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ مسلم برادرہڈ کی مذمت کر چکے ہیں۔
یہ بھی پتا چلا کہ ان کی والدہ نے ایک رضاکارانہ تنظیم کے لیے کام کیا تھا جو اخوان المسلمون کو امداد بھیجتی تھی، اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ السید کی والدہ، جو کہ ایک نرس تھیں، وہ کبھی کسی غلط کام کے لیے قصوروار نہیں پائی گئیں۔
لیکن ریپبلکن امیدوار مائیک راجرز نے مسلسل یہ بحث جاری رکھی ہے کہ السید نے اس تنظیم سے مناسب طور پر لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا ہے۔
لبرل مبصرین، جن میں فلسفی گریس پیٹرسن بھی شامل ہیں، نے اشارہ کیا کہ لفظ 'دستبرداری/لا تعلقی' ایک جال ہے۔ اظہار لا تعلقی کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی شخص کے اخوان المسلمون اور اسلامی انتہا پسندی کے ساتھ روابط تھے، اور اب وہ اس سے الگ ہو رہا ہے۔ پیٹرسن نے وضاحت کی کہ "لا تعلقی کے سوال میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ آپ ان چیزوں کی مذمت کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو ابھی معلوم ہوا ہو۔ میرے خیال میں لا تعلقی اپنے ساتھ یہ پوشیدہ مفہوم لاتی ہے کہ اس شخص اور اس چیز کے درمیان کوئی گہرا تعلق موجود ہے۔"
السید یہ مؤقف اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک فخر کرنے والے اور وفادار امریکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان اور مصری نژاد شخص بھی ہیں۔ وہ یہ مؤقف اپنا رہے ہیں کہ وہ کھلم کھلا اور دلیری سے اپنی کثیر الجہتی شناخت کا اظہار کرتے ہیں۔ السید کا تعلق ڈیموکریٹس کے درمیان ابھرتے ہوئے انتہائی بائیں بازو سے نہیں ہے۔ وہ ایک ترقی پسند ڈیموکریٹ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کو نقصان دہ قرار دے کر اس پر تنقید کی ہے، جس نے امریکہ کو ایران کے خلاف ایک ناپسندیدہ جنگ میں دھکیل دیا ہے۔
زیادہ تر ڈیموکریٹس، ریپبلکنز سے بھی بڑھ کر، اسرائیل کے غیر مشروط حامی ہیں۔ لیکن نوجوان ڈیموکریٹس اب پارٹی کے روایتی اور پرانے نظریات کی پیروی نہیں کرتے۔ ان کے اس نئے اسرائیل مخالف مؤقف کی حمایت میں لبرل یہودی امریکی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے انتخابی وعدوں میں سب کے لیے صحت کی سہولیات، قرض کے جال کے بغیر اعلیٰ تعلیم، اور سیاست میں کارپوریٹ اثر و رسوخ کو محدود کرنا شامل ہے۔
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السید نے سال 2018 میں مشی گن کے گورنر کی دوڑ میں حصہ لیا تھا اور وہ ہار گئے تھے، لیکن سینیٹ کی امیدواری کے لیے انہوں نے ڈیموکریٹک پرائمری الیکشن میں ڈیموکریٹ کانگریس ممبر ہیلی اسٹیونز کے خلاف کامیابی حاصل کی، جو کہ بہت سے دوسرے ڈیموکریٹس کی طرح اسرائیل کی حامی ہیں۔ اور اب السید کو ریپبلکن حریف مائیک راجرز کے ساتھ ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے۔
السید امریکی سیاست میں ایک نئے انداز کی شائستگی اور نکھار لائے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ٹرمپ اور ان کے ریپبلکن حامی سیاسی میدان میں تقسیم اور پولرائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی شناخت کے خلاف چلنے والی منفی مہم کے باوجود اپنی مسلم شناخت کو چھپانے یا کم تر پیش کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک جائز شہری کے طور پر اپنی مذہبی شناخت اور امریکی سیاست میں اپنی شمولیت کا دعویٰ کرنے کے لیے امریکہ کے آئین کے دائرہ کار کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔
ٹرمپ کی جارحیت میں ایک مایوسی دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکی ووٹرز ان کے اس دائیں بازو کے بیانیے سے گمراہ نہیں ہوں گے جو مسلمانوں، عربوں اور افریقیوں کو امریکہ کے مسائل کی وجہ قرار دیتا ہے۔
عام امریکیوں کو جو چیز سب سے زیادہ چبھ رہی ہے وہ ڈیزل کی اونچی قیمتیں ہیں، جو ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ کا نتیجہ ہیں۔ السید امریکہ کے معاشی دباؤ کی اصل وجوہات کو بھانپ چکے ہیں، اور وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے پورے عزم کے ساتھ اپنے مؤقف پر قائم ہیں۔
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