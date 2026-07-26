امریکہ ایران کے بیچ حملوں میں وقفہ اور مذاکرات کا آغاز، کیا فریقین بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کر پائیں گے؟
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے 13ویں دن امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔
Published : July 26, 2026 at 10:39 AM IST
واشنگٹن: امریکی فوج نے تقریباً دو ہفتوں کی شدید بمباری کے بعد ایران پر اپنے فضائی حملے روک دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وسیع جنگ کی طرف واپسی کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔
لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کیا امریکہ اور ایران اتار چڑھاؤ سے بھرپور اس تنازع میں ایک اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں، جسے منگل کے روز پانچ ماہ مکمل ہو جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ایک طرف مزید حملوں کی دھمکی دی، وہیں دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ دریں اثناء انہوں نے ان خدشات کو یکسر مسترد کر دیا جن کے مطابق جنگ کی وجہ سے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتیں نومبر کے وسط مدتی (مڈ ٹرم) انتخابات میں ریپبلکنز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
اس غیر یقینی صورت حال میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اگلے ہفتے واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل، جس نے 28 فروری کو امریکہ کے ساتھ مل کر اس جنگ کا آغاز کیا تھا، ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کیے جانے کے بعد، امریکہ کے تازہ حملوں سے نمایاں طور پر غائب رہا ہے۔
واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مائیکل سنگھ نے کہا کہ "ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صورت حال مزید خراب ہو سکتی ہے کیونکہ اسرائیل بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتا ہے۔" دوسری طرف، اب تک اسرائیل کی عدم شمولیت "ایرانیوں کو یہ سگنل دے سکتی ہے کہ ہم تنازع کو محدود رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
سنگھ، جو جارج ڈبلیو بش انتظامیہ کے دوران نیشنل سکیورٹی کونسل میں مڈل ایسٹ کے سینئر ڈائریکٹر تھے، نے کہا کہ وہ لڑائی میں اس وقفے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ "اگر یہ کئی دنوں کے وقفے میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہ ایک اہم بات ہوگی۔ لیکن یہ جاننا مشکل ہے۔ کیا یہ ایک آپریشنل وقفہ ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی مہلت ہے جو پردے کے پیچھے کسی قسم کی سفارت کاری کی اجازت دینے کے لیے ہے؟"
ثالث سفارتی کوششوں میں مصروف
ثالثی کی کوششوں میں شامل ایک علاقائی اہلکار نے بتایا کہ مربوط سفارت کاری جاری ہے اور امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے پڑوسی ممالک پر امریکی حملوں اور ایرانی جوابی حملوں میں وقفہ ایک "مثبت سگنل ہے جو کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔"
The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn't comply, and boarded 2 to ensure total compliance.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026
Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO
اہلکار نے کہا کہ امریکہ اور ایران دونوں عبوری جنگ بندی کے معاہدے پر واپس جانا چاہتے ہیں اور ایک سمجھوتہ، جس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس بات کے گرد گھومتا ہے کہ ایران جہازوں پر کم پابندیوں کے ساتھ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کا انتظام و انصرام کرے۔ اس اہلکار کو اس معاملے پر بات کرنے کا اختیار نہیں تھا اور انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ معلومات فراہم کیں۔
جب جنگ شروع ہوئی تو ایران نے ٹینکروں اور مال بردار جہازوں پر حملے کر کے خلیج فارس کی اس تنگ آبی گزرگاہ کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں، اس تنازع کے دوران تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، جو کہ کئی امریکیوں کے نزدیک ناپسندیدہ اقدام تھا، اور یہ صورت حال نومبر میں کچھ ریپبلکن قانون سازوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
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جون میں ایک عبوری جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد، آبنائے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ جہاز اس کے ساحل کے قریب کا راستہ استعمال کریں اور کہا کہ وہ ممکنہ طور پر فیس بھی وصول کر سکتا ہے۔ جب ایران نے کچھ بحری جہازوں پر حملہ کیا، تو اس وقت جہاز امریکی نگرانی میں عمان کے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوبی راستے پر تیزی سے سفر کر رہے تھے۔
ان حملوں کے بعد امریکہ نے ایران کے ساحلی دفاع پر دوبارہ حملے شروع کر دیے، جس کا مقصد آبنائے میں جہازوں پر حملہ کرنے کی تہران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اہداف کو وسعت دی، جس میں جنوب میں پُلوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا اور ایران کے وسطی علاقوں کے اندر تک گہرے حملے کیے گئے۔
سنگھ نے کہا کہ یہ حملے ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی ایک کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "سوال یہ ہوگا: ایرانی حکومت سفارتی ذرائع سے کس قسم کے پیغامات بھیج رہی ہے؟ کیا ان پیغامات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا وہ مذاکرات میں واپسی کے لیے زیادہ بے تاب نظر آ رہے ہیں؟"
سنگھ نے کہا کہ امریکہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایران کی منقسم قیادت بھی شامل ہے، جہاں مختلف دھڑے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی طرف ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ایران میں برسرِاقتدار لوگوں کو شاید یہ فکر ہو کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو کمزوری سمجھا جائے گا اور اس سے اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہو سکتی ہے۔ معاملہ کچھ بھی ہو، امریکہ اور ایران دونوں کو اپنی اپنی معاشی وجوہات کی بنا پر اس آبنائے کے دوبارہ کھلنے کی ضرورت ہے۔
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سنگھ نے کہا کہ "لیکن ان کے پاس اس بات کے بہت مختلف تصورات ہیں کہ یہ کن شرائط کے تحت اور کس کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کو طویل عرصے تک خاموشی دیکھنے کو ملے، ہمیں ان سوالات پر کسی قسم کے مستحکم توازن تک پہنچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ الفاظ کے ساتھ مذاکرات کرنے اور طاقت کے ذریعے بات چیت کرنے کی یہ کوشش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اس توازن کو حاصل نہیں کر لیتے۔"
دھمکیوں کے ساتھ سفارت کاری کی بھی باتیں
واضح رہے کہ ایران امریکہ کے بیچ لڑائی میں وقفے کے باوجود خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سنیچر کے روز کہا کہ انہوں نے بحیرہ احمر کے اسٹریٹجک شہر حدیدہ پر سعودی فضائی حملوں کے جواب میں سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ ایران نواز باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آبنائے باب المندب کو بند کر دیا ہے، جو کہ آبنائے ہرمز میں خلل پڑنے کے بعد سے سعودی تیل کی برآمدات کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔
امریکی فوج ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی بھی نافذ کر رہی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے جمعہ کے روز خلیج عمان میں موزمبیق کے جھنڈے والے ایک جہاز کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش اور انتباہات کو نظر انداز کرنے کے بعد ناکارہ بنا دیا۔
ٹرمپ نے سفارت کاری کو نمایاں کرنے کے باوجود ایران کے خلاف دھمکیوں کا سلسلہ بھی برقرار رکھا ہے۔ جمعہ کے روز جب ٹرمپ سے اس بحران سے نکلنے کی حکمت عملی (ایگزٹ اسٹریٹجی) کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے دو طریقے ہیں۔
اوول آفس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "آپ بالکل وہی کرنا جاری رکھ سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ زیادہ تیز رفتار طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، جو ہم شاید کریں گے۔ یا پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، جو کہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں۔"
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اگرچہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایران کسی معاہدے کے لیے "ابھی تیار" ہے، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ "میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ شاید واضح ہے۔"
اندرونی مشاورت پر بات کرنے کے لیے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ ٹرمپ نے جمعہ کو قومی سلامتی کے اعلیٰ معاونین سے ملاقات کی تاکہ ایران کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور یہ طے کیا جا سکے کہ آیا انتظامیہ کو موجودہ رخ برقرار رکھنا چاہیے یا فوجی حملوں میں تیزی لانی چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران میں مسلسل 13 راتوں کے بعد پہلی بار رات بھر کوئی امریکی فضائی حملہ نہیں ہوا۔
ٹرمپ نے جمعہ کو اس بات پر اصرار کیا کہ وہ آنے والے انتخابات کی وجہ سے معاملات کو نمٹانے میں "جلدی میں نہیں" ہیں، جن میں خوراک اور ایندھن کی اونچی قیمتوں پر ناراض ووٹرز ان کی ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے کنٹرول سے باہر کرنے کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "اس سب کے باوجود جو ہر کوئی انتخابات کے بارے میں کہہ رہا ہے، میں جلدی میں نہیں ہوں۔ ہمیں اسے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا۔ انتخابات اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔"
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