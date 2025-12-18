اغوا، شادی، جسم فروشی اور خوابوں کا قتل: بنگلہ دیش کے روہنگیا کیمپ بچوں کے لیے جہنم بن گئے
امریکی امداد میں کٹوتی نے بنگلہ دیش میں کیمپوں میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کی اذیت سے بھری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔
Published : December 18, 2025 at 2:37 PM IST
یوکھیا، بنگلہ دیش: میانمار میں جب روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا تو وہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے کو مجبور ہوگئے۔ بنگلہ دیش میانمار کی مظلوم روہنگیا اقلیت کے 12 لاکھ افراد کا گھر ہے۔
جون میں غیر ملکی امداد میں کٹوتی سے روہنگیا کیمپوں میں اسکول کی فنڈنگ چھین لی گئی ہے۔ اسکول بند ہو رہے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی مظلوم بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی اور اسی طرح ان کا بچپن بھی گزر رہا ہے۔
زندگی اب تباہ ہوگئی:
غیر ملکی امداد میں کٹوتی کیمپوں میں روہنگیا لڑکیوں کی بقا کی لڑائی کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی سینکڑوں دیگر لڑکیوں کی جلد شادی کر دی جاتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں ان مردوں کے ساتھ شادیوں میں پھنس چکی ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔
ایک 17 سالہ لڑکی حسینہ نے کہا کہ، "میں نے کچھ بننے کا، کمیونٹی کے لیے کام کرنے کا خواب دیکھا تھا، میری زندگی اب تباہ ہو گئی ہے۔"
اس سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غیر ملکی امداد میں اچانک اور شدید کٹوتیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کی جانب سے فنڈنگ میں کمی نے کیمپوں کے ہزاروں اسکولوں اور نوجوانوں کے تربیتی مراکز کو بند کر دیا اور بچوں کے تحفظ کے پروگراموں کو معذور کر دیا۔
ناپسندیدہ شادیوں کے علاوہ، 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو زبردستی دستی مزدوری پر مجبور کیا گیا، اور 12 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کو جسم فروشی پر مجبور کیا جارہا ہے۔ کھیلنے یا سیکھنے کے لیے محفوظ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھولبلییا کیمپوں میں گھومنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے وہ اغوا کاروں کے لیے آسان ہدف بن گئے ہیں۔ دوسری جانب نوجوان اور مایوس افراد کو اسمگلروں نے اٹھا لیا ہے۔
حسینہ کا کہنا ہے کہ، وہ ابھی جوان ہے۔ لیکن امدادی کٹوتیوں نے اسے عورت بننے اور ایک ڈراؤنے خواب میں جینے کے لیے مجبور کردیا۔ اپنے شوہر سے شادی کے کچھ عرصہ بعد، وہ کہتی ہیں، اس نے اسے اپنے خاندان سے الگ کر دیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ اسکول کے خواب دیکھتی ہے، جہاں وہ انگریزی میں ماہر تھی اور ٹیچر بننے کی امید رکھتی تھی۔ اب، وہ بڑی حد تک اپنی پناہ گاہ، کھانا پکانے اور صفائی ستھرائی تک محدود ہے اور اگلی مار کا خوف سے انتظار کر رہی ہے۔
وہ کہتی ہے اگر اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہے، تو وہ اسے اپنائے گی۔ لیکن جائے تو جائے کہاں؟ وہ میانمار واپس نہیں جا سکتی، جہاں فوج نے 2017 میں ہزاروں روہنگیا کو ہلاک کیا تھا۔ اس دوران امریکہ نے اسے نسل کشی قرار دیا تھا۔ حسینہ کا کہنا ہے اگر امدادی کٹوتی نہ ہوتی، اسکول بند نہ ہوتے تو وہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہوتی۔
بچوں کو نشانہ بنایا
ان افراتفری سے بھرے کیمپوں میں پڑے چھ لاکھ بچوں کے لیے زندگی ہمیشہ ہی خطرناک رہی ہے۔ جنوری میں ٹرمپ کے امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کو ختم کرنے کے فیصلے نے اسے مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ نیوز ایجنسی اے پی نے 37 بچوں، خاندان کے افراد، اساتذہ، کمیونٹی رہنماؤں اور امدادی کارکنوں کے انٹرویوز میں اس بات کو نوٹ کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق اس سال کیمپوں میں بچوں کے خلاف خلاف ورزیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جنوری اور نومبر کے وسط کے درمیان، اغوا کے واقعات پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 560 بچوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہیں۔ اور کیمپوں میں مسلح گروپوں کی بھرتی اور تربیت اور معاون کرداروں کے لیے بچوں کے استعمال کی اطلاعات میں آٹھ گنا اضافہ ہوا ہے، جس سے 817 بچے متاثر ہوئے ہیں۔
مسلح گروہوں کے بہت سے ارکان میانمار میں سرحد پار ایک طاقتور نسلی ملیشیا سے لڑ رہے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق، انڈر رپورٹنگ کی وجہ سے کیسز کی اصل تعداد زیادہ ہے۔ واضح رہے یونیسیف نے امریکی امداد میں کٹوتیوں کی وجہ سے اپنی 27 فیصد فنڈنگ کھو دی ہے جس کے نتیجے میں تقریباً 2,800 اسکول بند کر دیے گئے۔
یونیسیف کے چائلڈ پروٹیکشن مینیجر، پیٹرک ہالٹن کا کہنا ہے کہ، " میانمار کے مسلح گروپ کیمپوں میں کام کر رہے ہیں، کیمپوں کو نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے ایک زرخیز زمین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، "ظاہر ہے، اگر بچے تعلیمی مراکز میں نہیں ہیں اور کثیر مقصدی مراکز میں نہیں ہیں، تو وہ اس کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔"
چائلڈ میرج کے تصدیق شدہ کیسز پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں سال ستمبر تک 21 فیصد اور چائلڈ لیبر کے تصدیق شدہ کیسز میں 17 فیصد اضافہ ہوا۔
ہالٹن کا کہنا ہے کہ "فنڈنگ میں کٹوتیوں کے ساتھ، ہمیں تعلیم کے معاملے میں بہت نیچے جانا پڑا۔" "اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بچوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہوں، اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، بچے چائلڈ لیبر بن رہے ہیں۔"
اگرچہ امریکہ نے اپنے بجٹ کا صرف ایک فیصد غیر ملکی امداد پر خرچ کیا ہے، ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو فضول قرار دیا اور اسے بند کر دیا، یہ اقدام دنیا کے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ میانمار میں، اے پی کو پتہ چلا کہ امدادی کٹوتیوں سے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کانگریس کو یہ بیان دیا کہ یو ایس ایڈ کی تحلیل کی وجہ سے "کوئی نہیں مرا۔" جون میں دی لانسیٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ امریکی فنڈنگ میں کٹوتی کے نتیجے میں 2030 تک 14 ملین سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں، جن میں 5 سال سے کم عمر کے 4.5 ملین سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔
امریکہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں طویل عرصے سے زیادہ تر مسلمان روہنگیا کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا ہے۔ اس نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً نصف کی کمی کر دی ہے۔ 2025 کے لیے مجموعی طور پر روہنگیا ایمرجنسی رسپانس کے لیے صرف 50 فیصد فنڈز فراہم کیے گئے ہیں، اور امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اگلا سال اس سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔
اے پی کو ایک بیان میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ٹرمپ کے دورِ اقتدار کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ نے روہنگیا کو 168 ملین ڈالر سے زیادہ کی امداد فراہم کی ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کی مالیاتی ٹریکنگ سروس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں امریکہ کا تعاون 156 ملین ڈالر ہے۔ تفاوت کے بارے میں پوچھے جانے پر، محکمہ خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی مالیاتی ٹریکنگ سروس کو حال ہی میں اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تھا اور "عام طور پر تمام امریکی فنڈنگ کے بارے میں تازہ ترین معلومات نہیں دکھاتی ہیں۔"
محکمہ نے کہا کہ روہنگیا معاملے میں بوجھ کے باوجود ہماری بہتر کارکردگی کے نتیجے میں 11 ممالک نے اپنی فنڈنگ میں سالانہ 10 فیصد سے زیادہ اضافہ کیا، اجتماعی طور پر 72 ملین ڈالر کا تعاون کیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ٹرمپ انتظامیہ اضافی ممالک کو بوجھ اٹھانے میں مدد کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔"
روہنگیا ویمن ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شوکتارا کہتی ہیں کہ جب اسکول بند ہوئے تو سینکڑوں نابالغ لڑکیوں کی شادیاں کر دی گئیں جن میں سے کچھ کی عمر 14 سال تھی۔ کیمپوں میں اس کے رابطوں کے نیٹ ورک نے اغوا اور اسمگلنگ میں اضافے کے ساتھ ساتھ امداد میں کٹوتی کے بعد سے 12 سال سے کم عمر لڑکیوں کی جسم فروشی میں بہت زیادہ اضافے کی بھی اطلاع دی ہے۔
جب کہ یونیسیف اپنی باقی ماندہ فنڈنگ میں سے کچھ کو دوبارہ استعمال کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایجنسی کو حال ہی میں اپنے زیادہ تر تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کا موقع ملا۔ حالانکہ دوسرے امدادی گروپوں کے ذریعے چلائے جانے والے متعدد اسکول اب بھی بند ہیں، اور ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ امدادی کارکن اگلے سال فنڈنگ میں مزید کٹوتیوں کی توقع کر رہے ہیں، جس سے اسکولوں کا مستقبل غیر یقینی ہو جائے گا۔
سیو دی چلڈرن نے 2026 کے لیے زندگی بچانے کی خدمات کے لیے اپنے فنڈنگ کے ہدف کا صرف ایک تہائی حاصل کیا ہے، یعنی اس کے اسکولوں میں جانے والے 20,000 بچے جنوری سے اپنی تعلیم سے محروم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔
پورے کیمپوں میں ایسے لڑکے ہیں جو کھانا بیچ رہے ہیں جو کھانے کے لیے بے چین ہیں اور نقدی کے بدلے ردی کی ٹوکری جمع کر رہے ہیں، کندھے تھکن سے گرے ہوئے ہیں، سورج کی وجہ سے جلد چھلنی ہو جاتی ہے۔
'میرا دل اب بھی رو رہا ہے'
ٹیچر نور ضیا کے کلاس روم میں جو ہنسی کبھی بھر جاتی تھی اس کی جگہ آنسوؤں نے لے لی ہے۔ تقریباً ہر روز، وہ کہتی ہیں، اس کے سابق طلباء یہ دیکھنے کے لیے رکتے ہیں کہ آیا اسکول دوبارہ کھل گیا ہے۔
امداد میں کٹوتی سے پہلے، نور ضیا 21 ابتدائی تعلیمی مراکز کی ہیڈ ٹیچر تھیں جنہوں نے 3-5 سال کی عمر کے 630 بچوں کو پڑھایا۔ لیکن بندشوں نے اسے نوکری کے بغیر چھوڑ دیا، اس کے لیے کیمپ کے کم راشن پر اپنے خاندان کو زندہ رکھنا مشکل ہو گیا۔
"میرا دل اب بھی رو رہا ہے، کیونکہ میرا خاندان اس کام پر منحصر ہے،" وہ کہتی ہیں، میانمار کے جھنڈے کی تصویر سے مزین خالی کلاس روم کی دیوار کے پاس بیٹھی وہ کہتی ہیں، یہ ایک ایسا ملک ہے جو کیمپوں میں پیدا ہونے والے اس کے زیادہ تر طالب علموں نے کبھی نہیں دیکھا۔
صرف مارچ تک خوراک کی فراہمی
فنڈنگ میں کمی کا درد اسکول کی بندش سے آگے بڑھتا ہے۔ ہنر کی ترقی کے پروگرام جو ہزاروں بچوں کو مصروف رکھتے تھے، بھی روک دیے گئے۔ صحت کی دیکھ بھال، غذائیت اور صفائی کی خدمات کم کر دی گئی ہیں۔ خارش اور دیگر بیماریوں کے ساتھ رینگنے والے کیمپوں میں، کمی کے نتائج بچوں کے کھردرے جسموں پر واضح ہیں۔ بچوں کی گیلی، کھڑکھڑانے والی کھانسی سے ہوا بھر جاتی ہے۔ ایک کیچڑ بھری پہاڑی کے اوپر، بچوں کے جھرمٹ اپنے سروں کو بے دردی سے نوچ رہے ہیں، جب کہ ایک 4 سالہ بچہ اپنے دوست کی کھوپڑی سے نٹس نکال رہا ہے۔
بنگلہ دیش نے روہنگیا کو کام تلاش کرنے کے لیے کیمپوں سے نکلنے سے روک دیا ہے، اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے انسانی امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام، جس نے امریکہ کو اپنے سب سے بڑے عطیہ دہندہ کے طور پر شمار کیا تھا، کا کہنا ہے کہ اس کے پاس صرف مارچ تک خوراک کی فراہمی جاری رکھنے کے فنڈز ہیں۔
راشن میں کٹوتی کے امکان نے خاندانوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ کسی بھی ملک نے روہنگیا کو بڑے پیمانے پر آبادکاری کی پیشکش نہیں کی، بہت سے لوگوں نے تباہ کن نتائج کے ساتھ اس کے لیے بھاگ دوڑ کا انتخاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق، اس سال کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش سے فرار ہونے والے 1,340 روہنگیا میں سے تقریباً ایک تہائی راستے میں ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: