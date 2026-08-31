یورینیم سفارت کاری: ازبکستان کے ساتھ معاہدہ سے بھارت کے جوہری ایندھن کی سکیورٹی ملی مضبوطی
بھارت جوہری توانائی کی پیداوار میں نمایاں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کے پیش نظر یہ معاہدہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔
Published : August 31, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: ازبکستان کے ساتھ یورینیم کی طویل مدتی فراہمی کا بھارت کا معاہدہ جوہری توانائی کی بڑے پیمانے پر توسیع کے لیے درکار جوہری ایندھن کو محفوظ بنانے کی نئی دہلی کی کوششوں میں ایک اور اہم قدم ہے۔
اتوار کے روز تاشقند میں وزیر اعظم نریندر مودی اور ازبک صدر شوکت میرضیایف کے درمیان ہونے والی بات چیت کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کسی ایک ذریعے پر انحصار کم کرنے اور اپنی جوہری ایندھن کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے کے لیے یورینیم فراہم کرنے والے ممالک کے نیٹ ورک کو وسعت دے رہا ہے۔
دو طرفہ وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے بعد صدر میرضیایف کے ساتھ مشترکہ میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے کہا کہ "ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، مصنوعی ذہانت، اہم معدنیات، صاف توانائی، خلائی اور جوہری توانائی کے شعبوں میں تعاون ہمارے تعلقات کو مستقبل کے تقاضوں کے مطابق بنا رہا ہے۔"
بات چیت کے بعد ایک الگ میڈیا بریفنگ میں، وزارت خارجہ کے سکریٹری سیبی جارج نے بتایا کہ دونوں فریق نے یورینیم کی فراہمی کے طویل مدتی معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔
سیبی جارج نے کہا کہ "کان کنی پر ایک مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے جو یورینیم کی فراہمی سمیت اہم معدنیات کے شعبے میں تعاون کو فروغ دے گی۔"
ملاقات کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیے کے مطابق، فریقین نے قابلِ تجدید توانائی، توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، اور ممکنہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل درآمد کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کا خیرمقدم کیا۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ "دونوں رہنماؤں نے جیولوجی، کان کنی، جوہری توانائی، صنعتی تعاون، اور اہم و اسٹریٹجک معدنیات کے شعبوں میں تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا، جس میں معدنی وسائل کی پروسیسنگ، ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی تیاری اور ری سائیکلنگ کے اقدامات کے منصوبے شامل ہیں۔"
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اس میں مزید کہا گیا کہ "انہوں نے ازبکستان میں معدنیات کے ممکنہ ذخائر کو ترقی دینے کے لیے بھارتی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی اور بھارت میں مشترکہ تعاون کے لیے ازبک اداروں کی شرکت میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی۔"
اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ دونوں فریق نے ارضیاتی کھوج، کان کنی، معدنیات کی پروسیسنگ، اور مربوط ویلیو چینز کی ترقی میں مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کے ذریعے اہم معدنیات کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔
اس معاہدے کی اہمیت اس اضافی یورینیم سے کہیں زیادہ ہے جو ازبکستان فراہم کر سکتا ہے۔ چونکہ بھارت آنے والی دہائیوں میں جوہری توانائی کی پیداوار میں نمایاں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس لیے یورینیم تک یقینی رسائی اس کی توانائی کی سکیورٹی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن کر ابھر رہی ہے۔ ازبکستان کے ساتھ یورینیم سپلائی کا یہ معاہدہ، قازقستان، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے ساتھ بھارت کی موجودہ اور توسیعی جوہری ایندھن کی شراکت داریوں کے ساتھ مل کر، نئی دہلی کی اس کوشش کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ یورینیم کے حصول کا ایک جغرافیائی طور پر متنوع اور قابلِ اعتماد نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے۔
ازبکستان یورینیم پیدا کرنے والا ایک تسلیم شدہ ملک ہے اور وسطی ایشیا میں قازقستان کے ساتھ ساتھ بھارت کو جوہری ایندھن کا ایک اور ذریعہ فراہم کرتا ہے، جو کہ بھارت کے لیے یورینیم کا ایک اہم سپلائر رہا ہے۔
بھارت کے سپلائی نیٹ ورک میں ازبکستان کو شامل کرنے کی اہمیت محض یورینیم کی اس مقدار سے بڑھ کر ہے جو آخر کار فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جغرافیائی طور پر متنوع اور لچکدار جوہری ایندھن کی سپلائی چین تیار کرنا ہے۔
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یورینیم کی منڈیاں جغرافیائی و سیاسی رکاوٹوں، نقل و حمل کی پابندیوں، کان کنی میں تعطل اور قیمتوں کے اتراؤ چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ اس لیے، محدود تعداد میں سپلائرز سے خریداری پر انحصار کرنا ان ممالک کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے جو آنے والی دہائیوں کے دوران جوہری توانائی کی پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔
ازبکستان کی شمولیت بھارت کو ایک ایسے خطے سے ایک اور سپلائر فراہم کرتی ہے جو پہلے ہی عالمی یورینیم مارکیٹ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سال 2025 میں امریکہ کو فراہم کی جانے والی یورینیم کا تقریباً سات فیصد حصہ ازبکستان سے آیا تھا، جب کہ اس میں قازقستان کا حصہ 28 فیصد تھا، جو بین الاقوامی مارکیٹ میں وسطی ایشیائی پروڈیوسرز کے بڑھتے ہوئے کردار کو ثابت کرتا ہے۔
اس معاہدے کا وقت خاص طور پر بہت اہم ہے کیونکہ بھارت دہائیوں میں اپنے جوہری توانائی کے پروگرام کی سب سے بڑی توسیع کا آغاز کر رہا ہے۔
بھارت میں اس وقت 24 جوہری ری ایکٹرز کام کر رہے ہیں جن کی کل پیداواری صلاحیت 8.78 گیگا واٹ ہے۔ حکومت کو توقع ہے کہ سال 2031-32 تک یہ صلاحیت بڑھ کر تقریباً 22 گیگا واٹ ہو جائے گی، جب کہ سال 2047 تک 100 گیگا واٹ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کا طویل مدتی روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔
اس توسیع میں مقامی طور پر تیار کردہ 700 میگا واٹ کے پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹرز، درآمد شدہ بڑے ری ایکٹرز اور بالآخر چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز شامل ہوں گے۔ حکومت کا ارادہ یہ بھی ہے کہ سال 2033 تک کم از کم پانچ مقامی طور پر تیار کردہ چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز کو فعال کر دیا جائے۔
اس طرح کی بڑے پیمانے پر توسیع کے لیے ناگزیر طور پر جوہری ایندھن کی بہت زیادہ مقدار درکار ہوگی۔ نتیجتاً، اضافی ری ایکٹرز کے شروع ہونے سے بہت پہلے یورینیم کو محفوظ بنانا اتنا ہی اہم ہوتا جا رہا ہے جتنا کہ خود ری ایکٹرز کی تعمیر۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، بھارت بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کی نگرانی میں کام کرنے والے ری ایکٹرز کے لیے سال 2008-09 سے 2024-25 کے درمیان یورینیم اور کنسنٹریٹ، قدرتی یو او ٹو چھروں اور افزودہ یو او ٹو چھروں کی شکل میں 18,842.60 ٹن یورینیم پہلے ہی درآمد کر چکا ہے۔
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چنانچہ ازبکستان کے ساتھ اس معاہدے کو محض ایک الگ خریداری کے فیصلے کے طور پر نہیں، بلکہ بھارت کی طویل مدتی جوہری توسیع میں مدد دینے والے ایندھن کی سکیورٹی ڈھانچے کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
سال 2008 کے بین الاقوامی شہری جوہری تعاون کے معاہدوں کے بعد، جس نے نگرانی میں کام کرنے والے ری ایکٹرز کے لیے جوہری ایندھن کی درآمد کا راستہ کھولا تھا، بھارت کی یورینیم حاصل کرنے کی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔
نئی دہلی نے بتدریج یورینیم پیدا کرنے والے متعدد ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں۔
قازقستان ان میں سب سے اہم سپلائرز میں سے ایک رہا ہے۔ بھارت کا سال 2011 سے قازقستان کے ساتھ شہری جوہری تعاون کا معاہدہ ہے، اور ماضی کے معاہدوں کے تحت یورینیم اور کنسنٹریٹ کی بڑی مقدار میں سپلائی کی گئی۔
کینیڈا بھی ایک بار پھر ایک بڑے ذریعے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مارچ سال 2026 میں، ساسکاٹون، ساسکچیوان میں قائم کیمیکو جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پبلک لسٹڈ یورینیم کمپنی ہے، نے بھارت کے محکمہ جوہری توانائی کے ساتھ ایک طویل مدتی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت نو برسوں کے دوران تقریباً 22 ملین پاؤنڈ یورینیم اور کنسنٹریٹ فراہم کیا جائے گا، جس کی متوقع مالیت 2.6 ارب کینیڈین ڈالر ہے۔ امید ہے کہ یہ سپلائی سال 2027 میں شروع ہوگی اور سال 2035 تک جاری رہے گی۔
کینیڈا کے ساتھ یہ معاہدہ اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ بھارت کو وسطی ایشیائی خطے سے باہر ایک اور بڑا اور طویل مدتی ذریعہ فراہم کرتا ہے۔
آسٹریلیا اس نیٹ ورک میں ایک اور بڑا اضافہ ہے۔ جولائی سال 2026 میں، بھارت اور آسٹریلیا نے اپنے شہری جوہری تعاون کے معاہدے کے تحت ایک انتظامی نظام کو حتمی شکل دی، جس کے ذریعے آئی اے ای اے کی نگرانی میں پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا سے طویل مدتی یورینیم کی برآمد کے طریقہ کار کو وضع کیا گیا۔ آسٹریلیا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے یورینیم کے ذخائر ہیں، جو عالمی مجموعی حجم کے ایک تہائی سے زیادہ ہیں۔
بھارت روس اور ارجنٹائن کے ساتھ بھی شہری جوہری تعاون کے انتظامات برقرار رکھے ہوئے ہے، جب کہ امریکہ، فرانس اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ بھی اس کے معاہدے موجود ہیں۔ محکمہ جوہری توانائی (ڈی اے ای) قازقستان، آسٹریلیا، ارجنٹائن، کینیڈا اور روس کے ساتھ شہری جوہری تعاون کے معاہدوں کو بھارت کے اہم بین الاقوامی انتظامات میں شمار کرتا ہے۔
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نئی دہلی میں قائم تھنک ٹینک 'ایمیج انڈیا' کے صدر اور اسٹریٹجک امور کے ماہر روبندر سچدیو نے وضاحت کی کہ مارچ سال 2011 میں جاپان میں آنے والے بڑے زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں فوکوشیما جوہری پاور پلانٹ کی تباہی کے بعد، اب عالمی سطح پر جوہری توانائی کی بحالی کا دور دیکھا جا رہا ہے۔
جوہری توانائی کے شعبے پر گہری نظر رکھنے والے سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "اب چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس میں کم سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روایتی جوہری پاور پلانٹس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے اور ایک پلانٹ لگانے میں تقریباً آٹھ سے دس سال کا طویل عرصہ لگتا ہے۔"
اس سلسلے میں انہوں نے 'سسٹین ایبل ہارنسنگ اینڈ ایڈوانسمنٹ آف نیوکلیئر انرجی فار ٹرانسفارمنگ انڈیا' (SHANTI) ایکٹ کا حوالہ دیا جو دسمبر 2025 میں بھارت میں نافذ العمل ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بھارت میں، ہماری اپنی سرکاری ملکیت والی 'نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا' کے علاوہ جوہری توانائی نے اب تک اتنی زیادہ ترقی نہیں کی ہے۔ امریکہ-بھارت جوہری معاہدے کے بعد، جب بھارت عالمی منڈیوں میں جا کر خود یورینیم خرید سکتا تھا، تو اس وقت نقصان کی ذمہ داری کا قانون ایسا تھا کہ بین الاقوامی منڈیوں سے کوئی بھی نجی شعبہ بھارت آنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ 'شانتی' ایکٹ کے تحت نقصان کی یہ ذمہ داری سامان فراہم کرنے والے ملک یا ادارے پر نہیں بلکہ پلانٹ چلانے والے پر عائد ہوگی۔
سچدیو نے کہا کہ "اس لیے، اب بھارت میں توانائی کے ایک ذریعے کے طور پر جوہری توانائی کی تیز رفتار ترقی کے امکانات موجود ہیں۔ ہم اب بھارت کے جوہری توانائی کے شعبے کے لیے یورینیم کی سپلائی کا ایک پورٹ فولیو تیار کر رہے ہیں۔ میں ازبکستان کے ساتھ اس معاہدے کو بھارت کے لیے یورینیم کی فراہمی کا ایک متنوع پورٹ فولیو بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھتا ہوں۔"
اس لحاظ سے، مودی-میرضیایف معاہدہ محض ایک نئے توانائی کے معاہدے سے بڑھ کر ہے۔ یہ طویل مدتی، جغرافیائی طور پر متنوع، اور جغرافیائی و سیاسی طور پر لچکدار جوہری ایندھن کی سپلائی کا نظام بنانے کی بھارت کی کوششوں میں ایک اور اہم کڑی ہے—ایک ایسا نظام جو مستقبل میں بجلی کی پیداوار میں جوہری توانائی کے بڑے کردار کی طرف ملک کی منتقلی میں مدد فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
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