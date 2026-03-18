یو پی ایس سی 2025 کے نتائج مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا لیکن آبادی کے لحاظ سے مسلم نمائندگی باعث فکر
یو پی ایس سی 2025 کے نتائج نے مسلم کمیونٹی کو جشن منانے کا ایک موقع فراہم کیاجب ریکارڈ 53 مسلم امیدواروں نےکامیابی درج کی۔
Published : March 18, 2026 at 2:36 PM IST
حیدرآباد: 6 مارچ 2026 کو یونین پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) سول سروسز امتحان 2025 کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس سال منتخب ہونے والے کل 958 امیدواروں میں سے 53 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے۔ 2016 کے بعد مسلم کمیونٹی کا یہ سب سے زیادہ تناسب ہے جو سول سروسز میں کامیاب ہوا۔ 2025 کے کامیاب مسلم امیدواروں میں تیرہ خواتین شامل ہیں اور چار امیدواروں نے ٹاپ 100 میں جگہ حاصل کی ہے۔
جشن اپنی جگہ ہے تاہم یہ مسلم کمیونٹی کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ملک میں کل آبادی کے 14 سے 15 فیصد مسلمان ہونے کے باوجود کل کامیاب امیدواروں کا صرف 5.5 فیصد ہے۔ ماضی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ سول سروسز میں مسلمانوں کی نمائندگی تاریخی طور پر آبادی میں کمیونٹی کے حصہ سے بہت نیچے رہی ہے۔
2006 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ سے اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ رپورٹ کے اس وقت کے اعداد و شمار چونکانے والے ہیں۔
|اعلیٰ انتظامی عہدے
|2006 میں مسلم نمائندگی(فیصد میں)
|آئی اے ایس
|تقریباً 3 فیصد
|آئی ایف ایس
|تقریباً 1.8 فیصد
|آئی پی ایس
|تقریباً 4 فیصد
اس رپورٹ سے یہ اندازہ اخذ کیا گیا کہ سرکاری اور اعلیٰ انتظامی خدمات میں مسلم کمیونٹی کا تناسب دیگر کے مقابلے نہ کے برابر ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کا موازنہ 2006 سے کیا جائے تو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ مسلم نمائندگی میں کچھ اضافہ تو ہوا ہے لیکن آبادی کے تناسب سے کامیابی کا فیصد آج بھی بہت کم ہے۔ یو پی ایس سی کے گزشتہ سالوں کے نتائج کے ان اعداد وشمار پر نظر ڈالیں۔۔۔
|سال
|کامیاب مسلم امیدوار
|آبادی کے تناسب سے مسلم نمائندگی (فیصد میں)
|2016
|52 مسلم امیدوار
|تقریباً 4.7 فیصد
|2017
|50 مسلم امیدوار
|تقریباً 5.1 فیصد
|2018
|28 مسلم امیدوار
|تقریباً 3.6 فیصد
|2019
|44 مسلم امیدوار
|تقریباً 5.3 فیصد
|2020
|31 مسلم امیدوار
|تقریباً 4 فیصد
|2021
|25 مسلم امیدوار
|تقریباً 3.6 فیصد
|2022
|29 مسلم امیدوار
|تقریباً 3.1 فیصد
|2023
|50 مسلم امیدوار
|تقریباً 5 فیصد
|2024
|25 مسلم امیدوار
|تقریباً 2.5 فیصد
ایسا نہیں ہے کہ مسلم کمیونٹی میں ذہین اور کامیاب ہونے کا جذبہ رکھنے والے طلباء کی کمی ہے۔ لیکن کمیونٹی کو درپیش کئی مسائل نمائندگی میں اضافے میں دیوار کا کام کر رہے ہیں۔
1- کئی ریاستوں میں اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی کم شرکت
2- مسابقتی امتحانات میں مسلم طلباء کی عدم دلچسپی
3- کئی سالوں کی تیاری اور اخراجات کے لیے معاشی مجبوریاں اجازت نہیں دیتیں
4- مسلم اکثریتی علاقوں میں معیاری تعلیمی اداروں کی کمی
5- بیداری اور کیریئر گائیڈنس کی کمی سے قابل طلباء کو نقصان
6- ملک میں صنفی تفاوت آج بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے
سرکاری اور اعلیٰ انتظامی خدمات میں مسلم کمیونٹی کا تناسب بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں
1- معیاری اسکولنگ، پڑھنے کے کلچر اور اعلیٰ تعلیم میں زیادہ سرمایہ کاری
2- سول سروسز جیسے مسابقتی امتحانات سے متعلق زیادہ سے زیادہ بیداری مہم
3- مسلم کمیونٹی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں اور صاحب استعداد لوگوں کو چاہیے کے باصلاحیت طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کریں
4- کامیاب سرکاری ملازمین طلبہ کی رہنمائی کے لیے وقت نکالیں
اگر ان سب اعداد و شمار کو مدنظر رکھتے ہوئے مستقبل میں سول سروسز میں مسلم کمیونٹی کا تناسب بڑھانے کے لیے اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے تو وہ دن دور نہیں جب مسلم کمیونٹی کے باصلاحیت طلباء کا مستقبل سنور جائے گا۔
