بجٹ میں ترقی کیلئے فنڈز مختص ہو جاتا ہے، پر کیا سرکار خرچ کرنے میں پیچھے رہ جاتی ہے؟
اعداد وشمار سے پتہ چلتا ہےکہ پچھلے تین برسوں کے اصل یا نظرثانی شدہ تخمینے ہمیشہ اس سال کے بجٹ تخمینوں سے کم رہے ہیں۔
Published : February 2, 2026 at 12:50 PM IST
کرشنانند
ملک کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے مزید شاہراہوں، بندرگاہوں اور ریلوے کی تعمیر کے لیے سرمایے کا خرچ بڑھانے پر مرکزی حکومت کا زور اتنا کامیاب دکھائی نہیں دے رہا ہے جیسا کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے پچھلے برسوں میں توقع کی تھی۔ اتوار یکم فروری کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے بجٹ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے تین برسوں کے اصل یا نظرثانی شدہ تخمینہ ہمیشہ اس سال کے بجٹ تخمینوں سے کم رہے ہیں۔
تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، نظرثانی شدہ تخمینوں پر مبنی مرکزی حکومت کے کل اخراجات مالی سال 2025-26 کے بجٹ تخمینہ (BE) سے ایک لاکھ لاکھ کروڑ (1,00,503 کروڑ روپے) سے کم ہوں گے۔ یہ 50.65 لاکھ کروڑ روپے (50,65,345 کروڑ روپے) کے بجٹ تخمینہ سے کم ہو کر 49.65 لاکھ کروڑ روپے (49,64,842 کروڑ روپے) ہو گیا ہے۔
سطحی طور پر یہ وزیر خزانہ کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے پیش کیے گئے کل بجٹ تخمینوں سے صرف 2.02 فیصد کی معمولی کمی معلوم ہوتی ہے۔ تاہم، باریک بینی سے جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ رواں مالی سال کے لیے مرکزی حکومت کے بجٹ اخراجات میں کل کمی کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ صرف سرمائے کے اخراجات میں کمی کی وجہ سے ہے۔
مرکزی حکومت معیشت کو سہارا دینے اور روزگار پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے اخراجات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے — جیسے کہ مزید ہائی ویز، بندرگاہیں، ہوائی اڈے اور ریلوے لائنیں بنانا۔ یہ قدم سال 2020 کے اوائل میں COVID-19 وبائی مرض کے بعد اٹھایا گیا تھا، کیونکہ وبائی مرض کی وجہ سے نجی شعبہ سرمایہ کاری کے خطرات مول لینے سے کترانے لگا تھا۔
بنیادی ڈھانچے کے شعبے کے لیے حکومت کی کوششوں پر بحث کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اتوار کو کہا کہ "معاشی ترقی کو تیز کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے ہمارے پہلے 'فرض' کے حصے کے طور پر، میں چھ شعبوں میں مداخلت کی تجویز پیش کرتی ہوں: سات اسٹریٹجک اور فرنٹیئر سیکٹرز میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا؛ پرانے صنعتی علاقوں کو زندہ کرنا؛ چیمپئن مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز بنانا؛ بنیادی ڈھانچے کو مضبوط رفتار دینا، طویل مدتی اینرجی سکیورٹی اور پائیداری کو یقینی بنانا اور شہری اقتصادی زونز کو ترقی دینا۔"
بجٹ کے تخمینے کے پیچھے
تاہم، اتوار کو وزیر خزانہ سیتارامن کے ذریعہ جاری کردہ نظرثانی شدہ تخمینوں سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کے شعبے کو 'طاقتور دھکا' دینے کی تمام باتوں کے باوجود، سرمایہ خرچ گھٹ کر ₹10.95 لاکھ کروڑ سے کچھ زیادہ رہ جائے گا۔ اس سال کے بجٹ کا تخمینہ 11.21 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ تھا۔
10.95 لاکھ کروڑ کے اس اعداد و شمار میں موجودہ مالی سال کے بقیہ دو مہینوں - فروری اور مارچ 2026 کے لیے تخمینہ سرمایہ خرچ بھی شامل ہے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اصل سرمایہ خرچ کی صحیح رقم اگلے سال پیش کیے جانے والے مرکزی بجٹ میں معلوم ہوگی۔ سرمائے کے اخراجات میں یہ کمی 25,335 کروڑ روپے کی حقیقی کمی ہے، جو کہ رواں مالی سال کے بجٹ تخمینوں کے مقابلے میں 2.26 فیصد کمی کی نمائندگی کرتی ہے۔
یہ پہلا سال نہیں ہے جب مرکزی حکومت کا سرمایہ خرچ بجٹ تخمینوں سے کم ہوا ہو۔ پچھلے تین بجٹوں کے اعداد و شمار کے تجزیہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رجحان تینوں بجٹوں سے مسلسل برقرار ہے۔
مثال کے طور پر، مالی سال 2023-24 کے لیے تاریخ میں پہلی بار مرکزی حکومت نے سال 2024 کے عام انتخابات کے بعد پیش کیے گئے باقاعدہ بجٹ میں کیپٹل اخراجات کے لیے 10 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے تھے۔ تاہم، اصل سرمایہ خرچ صرف 9.5 لاکھ کروڑ روپے (9,49,195 کروڑ روپے) تھا، جو اس سال کے بجٹ تخمینوں کے مقابلے میں 50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔
اسی طرح، مالی سال 2024-25 کے لیے، وزیر خزانہ نے کیپٹل اخراجات کے لیے 11.11 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی ریکارڈ رقم مختص کی تھی، لیکن اتوار کے بجٹ میں پیش کیے گئے تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس مالی سال کے لیے اصل سرمایہ خرچ گھٹ کر 10.52 لاکھ کروڑ روپے رہ گیا۔ یہ ایک بار پھر اس سال کے بجٹ تخمینوں سے 59,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمی ہے۔
رواں مالی سال کے لیے، وزیر خزانہ سیتا رمن نے سرمائے کے اخراجات کے لیے بجٹ مختص کو 11.11 لاکھ کروڑ روپے سے بڑھا کر 11.21 لاکھ کروڑ روپے کر دیا تھا، لیکن اتوار کو ان کی طرف سے پیش کردہ نظرثانی شدہ تخمینہ ظاہر کرتا ہے کہ رواں مالی سال کے لیے سرمایہ خرچ 11 لاکھ کروڑ روپے سے کم رہے گا۔
سرمایہ جاتی شعبے کے لیے بجٹ مختص کرنے کے رجحان کو جاری رکھتے ہوئے، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ایک بار پھر اگلے مالی سال (اپریل 2026 سے مارچ 2027) کے لیے ریکارڈ 12.22 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔
انفراسٹرکچر فنانسنگ کے متبادل کو بڑھانے پر زور
ملک میں بنیادی ڈھانچے کی مالی اعانت کے متبادل کو بڑھانے پر چرچا کرتے ہوئے اقتصادی سروے 2025-26 میں کہا گیا ہے: بھارت کا انفراسٹرکچر فنانسنگ کا منظرنامہ ایک تبدیلی سے گزر رہا ہے اور بینک قرضوں پر روایتی انحصار سے ہٹ کر متبادل مالیاتی ذرائع اور کیپٹل مارکیٹ کے ٹولز کے متنوع ماحولیاتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے، "انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ٹرسٹ (InvITs) اور رئیل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ (REITs) کے بڑھتے ہوئے کردار نے اس بدلتے ہوئے منظر نامے کو مزید مضبوط کیا ہے، جس سے انفراسٹرکچر اثاثوں میں طویل مدتی ادارہ جاتی سرمائے کی شراکت داری ممکن ہو پا رہی ہے۔"
