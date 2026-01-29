یو جی سی کے نئے اصول کی اتنی مخالفت کیوں؟ کیا یہ واقعی عام طلباء کے لیے ایک مسئلہ ہے؟
یو جی سی نے سرکاری اور پرائیویٹ کالجز میں امتیازی سلوک کے خاتمے کیلئے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن پر ہنگامہ جاری ہے۔
Published : January 29, 2026 at 11:49 AM IST
حیدرآباد: 13 جنوری کو، یو جی سی نے نئے رہنما خطوط جاری کیے جس کا مقصد اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مساوات کو فروغ دینا ہے۔ اس کے بعد سے مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، حالانکہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ کالجز کو ایکویٹی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہوگی۔
کمیٹی میں او بی سی، معذور طلباء، درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل اور خواتین کی نمائندگی ہوگی۔ یہ کمیٹی امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والے طلباء کی شکایات کی تحقیقات کرے گی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمیٹی جنرل کیٹیگری کے طلبہ کے خلاف سازش ہے۔ انہیں جھوٹے الزامات میں پھنسایا جا سکتا ہے، جو ان کے کیریئر کو متاثر کرے گا۔
मोदी है तो मुमकिन है,विश्वास रखिए UGC नोटिफिकेशन की सभी भ्रान्तियों को दूर किया जाएगा । संविधान को आर्टिकलों 14 एवं 15 के अनुसार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग को केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी…— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) January 25, 2026
نئے قانون کے خلاف ملک کے کئی حصوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ فی الحال رہنما خطوط میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کا نیا اصول کیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ جنرل کیٹیگری کے طلباء کے لیے واقعی نقصان دہ ہے؟ احتجاج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ای ٹی وی بھارت کے اس تجزیے میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب پوائنٹ میں دیں گے۔
آٹھ پوائنٹس میں یو جی سی کے نئے رہنما خطوط کے بارے میں جانیں
1. ملک بھر کے تمام نجی اور سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایکویٹی اسکواڈ (مساوی مواقع کے مراکز) قائم کیے جائیں گے۔ امتیازی سلوک کا سامنا کرنے والے طلباء وہاں شکایات درج کر سکیں گے۔ سیل فوری ایکشن لے گا۔ اس کمیٹی میں کم از کم پانچ ارکان شامل ہوں گے جن میں او بی سی، معذور افراد، درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل اور خواتین شامل ہیں۔
2. اگر کسی ادارے میں مساوی مواقع کے مرکز کے لیے مطلوبہ تعداد میں اراکین کی کمی ہے، تو اس کام کو متعلقہ یونیورسٹی کے مساوی مواقع مرکز کے ذریعے سنبھالا جائے گا۔
3. ایکویٹی اسکواڈ کمیونٹی کے اراکین، مقامی میڈیا، پولیس، ضلعی انتظامیہ، این جی اوز، اساتذہ، عملہ اور والدین کے ساتھ رابطہ قائم کرے گا۔
4. مساوی مواقع مرکز شکایات کو حل کرنے اور متاثرین کو قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے ضلع اور ریاستی قانونی خدمات کے حکام کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرے گا۔
5. ایک معیاد پروفیسر یا سینئر فیکلٹی ممبر کو مساوی مواقع مرکز کے کوآرڈینیٹر کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس مرکز میں ایک مساوات کمیٹی بھی ہوگی، جسے ادارے کے سربراہ نے تشکیل دیا ہے۔
6. مساوات کمیٹی کا ایک چیئرپرسن ہوگا۔ ادارے کے تین پروفیسرز یا سینئر فیکلٹی ممبران کو بطور ممبر شامل کیا جائے گا۔ ایک ملازم بھی ممبر بننے کا اہل ہوگا۔ کمیونٹی کے دو نمائندے اور طلباء شامل ہوں گے۔
7. کمیٹی میں دیگر پسماندہ طبقات، معذور، درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل اور خواتین کے نمائندے شامل ہوں گے۔ مقررہ ارکان کی مدت دو سال جبکہ مدعو ارکان کی مدت ایک سال ہوگی۔
8. مساوات کمیٹی شکایات پر کی گئی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے سال میں کم از کم دو بار، ہر چھ ماہ بعد میٹنگ کرے گی۔
شکایت موصول ہونے کے بعد مساوات کمیٹی کیا کرے گی؟: کسی طالب علم یا ملازم کی طرف سے شکایت موصول ہونے پر، مساوات کمیٹی کارروائی شروع کرے گی۔ کمیٹی کا اجلاس 24 گھنٹے میں ہوگا۔ کمیٹی 15 روز میں اپنی رپورٹ ادارے کے سربراہ کو پیش کرے گی۔ ایک کاپی متاثرہ کو بھی فراہم کی جائے گی۔
اس کے بعد ادارے کا سربراہ 7 دن کے اندر کارروائی شروع کرے گا۔ اگر قانونی کارروائی کی ضرورت ہوئی تو وہ پولیس افسران کو مطلع کریں گے۔
کچھ معاملات میں جہاں ادارے کے سربراہ کے خلاف شکایت درج کی جاتی ہے، مساوات کمیٹی کے اجلاس کی صدارت مساوی مواقع مرکز کے کوآرڈینیٹر کریں گے۔
اپیلیں یہاں کی جا سکتی ہیں: یو جی سی کے نئے رہنما خطوط میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ کمیٹی کی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہیں وہ رپورٹ کی کاپی ملنے کے 30 دنوں کے اندر لوک پال سے اپیل کر سکتے ہیں۔ لوک پال ایک امیکس کیوری (جسٹس دوست) مقرر کر سکتا ہے۔ لوک پال اعلیٰ تعلیمی ادارے کی جانب سے امیکس کیوری کی فیس فراہم کرے گا۔ لوک پال 30 دنوں کے اندر اپیل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔
نئے رہنما خطوط کی ضرورت کیوں؟
مذہب، نسل، ذات، معذوری اور جائے پیدائش کی بنیاد پر سرکاری اور نجی کالجوں میں درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، اور سماجی و اقتصادی طور پر پسماندہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ یو جی سی کے نئے رہنما خطوط ایسے افراد کو راحت فراہم کریں گے اور انہیں اپنے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں شکایت کرنے کی اجازت دیں گے۔
2019 میں، ممبئی کے بی وائی ایل نائر اسپتال کی ڈاکٹر پائل تڈوی نے خودکشی کر لی۔ تین سینئر ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ساتھی ڈاکٹروں نے اسے ریگنگ کیا ہے۔ چونکہ پائل ایک درج فہرست قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے انھوں نے اس کے بارے میں ذات پات پر مبنی تبصرے کیے تھے۔ یہ کیس کافی دنوں تک سرخیوں میں رہا۔
نئی رہنما خطوط کی مخالفت کیوں؟
نئے یو جی سی رہنما خطوط کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ ایسے طلباء کے خلاف شکایات درج کی جائیں گی جو ایس سی، ایس ٹی، یا او بی سی کے طور پر درج نہیں ہیں۔ ان طلباء میں برہمن اور ٹھاکر سمیت دیگر ذاتوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ان ذاتوں کے طلباء ہی اس امتیاز کے ذمہ دار ہیں۔ پرانے رہنما خطوط میں جھوٹی شکایات پر کارروائی کا بندوبست تھا لیکن نئی ہدایات میں اسے ہٹا دیا گیا ہے۔
ان رہنماؤں نے نئے قانون کی بھی مخالفت کی:
شیو سینا (ادھو دھڑے) کی رہنما پرینکا چترویدی نے نئے رہنما خطوط کی مخالفت کی۔ اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا، "یہ گائیڈ لائن ایک فیصلے پر مشتمل ہے۔ ایک طبقے کو استحصال زدہ اور دوسرے کو استحصالی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔" انہوں نے مطالبہ کیا کہ نئے رہنما خطوط کو واپس لیا جائے یا اس میں ترمیم کی جائے۔
انہوں نے امتیازی سلوک کی تعریف پر سوال اٹھایا۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے نے بھی ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اقتدار میں رہنے کے لیے تقسیم کو ہوا دے رہی ہے۔ بریلی کے سٹی مجسٹریٹ الانکر اگنی ہوتری کے استعفیٰ کے بعد یہ معاملہ مزید زور پکڑ گیا۔ شاعر کمار وشواس نے بھی مختلف انداز میں اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ یہ غصہ شروع میں نئی دہلی اور اتر پردیش کے کئی شہروں میں شروع ہوا۔
کیا رہنما خطوط کی حمایت بھی کی جا رہی ہے؟
آزاد سماج پارٹی کے لیڈر اور ایم پی چندر شیکھر آزاد نے بھی اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا کہ بھیم آرمی اور آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) اس قانون کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
بی جے پی ایم پی نشی کانت دوبے نے لکھا، "آئین کا آرٹیکل 14 اس ملک میں ذات، طبقے، رنگ، مذہب، یا فرقے کی بنیاد پر کسی بھی امتیاز کی ممانعت کرتا ہے۔ UGC کا یہ اصول درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، پسماندہ طبقات اور اعلیٰ ذاتوں پر یکساں طور پر لاگو ہوگا۔"
مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے راجستھان میں میڈیا سے بات چیت میں صورتحال کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ "میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں۔ کسی کو بھی نئے قانون کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یو جی سی، حکومت ہند اور ریاستی حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔"
اگر رہنما خطوط پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟: اگر کوئی تعلیمی ادارہ UGC کے رہنما خطوط پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے مختلف کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسے کسی بھی UGC اسکیم میں ڈی انرول کردیا جائے گا۔ ڈگری پروگرام ممنوع ہوں گے۔ فاصلاتی تعلیم پر پابندی ہوگی۔ اسے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی فہرست سے بھی نکال دیا جائے گا۔
یو جی سی کیا ہے؟ یو جی سی کی مکمل شکل یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے۔ یہ وزارت تعلیم کے تحت ایک قانونی ادارہ ہے۔ اس کا بنیادی کام ملک بھر کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا اور ان کو منظم کرنا ہے۔ یہ اہل یونیورسٹیوں اور کالجوں کو گرانٹ فراہم کرتا ہے۔