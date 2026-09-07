دو نسلیں، ایک گھر: بھارت کا اپنے بزرگوں سے وعدہ
وَاسُدھیوَ کُٹُمبکم (دنیا ایک خاندان ہے) کے تصور کی روشنی میں، بزرگوں کی اصل شان ان کی بصیرت، علم اور دانائی میں ہے۔
Published : September 7, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:39 AM IST
نئی دہلی (سدھانش پنت) بھارتی گھروں میں ہمیشہ ایسی یادیں موجود رہتی ہیں جنہیں ہر فرد اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے؛ کبھی دادا اپنے بچپن کا کوئی مہم جوئی سے بھرپور قصہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی دادی سردیوں کی کسی خوشگوار دوپہر میں بالکونی میں بیٹھ کر کڑھائی یا بُنائی کا ہنر سکھا رہی ہوتی ہیں۔ خاندان کی حقیقی میراث انہی بظاہر معمولی دوپہروں میں خاموشی سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے—ایک چھوٹا سا ہنر اور ایک مشترکہ داستان، ایک وقت میں ایک۔
ہم اکثر نسلوں کے درمیان فاصلے کی بات کرتے ہیں؛ اس بارے میں کہ دادا دادی اسمارٹ فونز کو نہیں سمجھتے اور پوتے پوتیاں ماضی کے سنہرے دنوں کے طویل قصے سننے کا صبر نہیں رکھتے، لیکن میرے خیال میں ہم نسلوں کے درمیان بننے والے پلوں کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ یہ وہ تقریباً نظر نہ آنے والے رشتے ہیں جن کے ذریعے آج بھی بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے ہیں۔
درحقیقت ہر نسل ایک دوسرے کو کیا دے رہی ہے؟
ایک دادا دادی یا نانا نانی بچے کو وہ چیز دیتے ہیں جو کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا: وقت، جس کے بدلے کسی چیز کی توقع نہیں ہوتی۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی اور اکثر دونوں والدین کے ملازمت پیشہ ہونے کی وجہ سے بچے کا دن عموماً سخت اوقاتِ کار اور مقررہ نظام کے تحت گزرتا ہے، لیکن دادا یا دادی اکثر وہ واحد شخص ہوتے ہیں جو محض بچے کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہی کہانی پانچویں مرتبہ بھی سن لیتے ہیں۔ بچے کے جوتے کے تسمے باندھنے تک انتظار کرتے ہیں۔ بچوں کو دی جانے والی یہ بے عجلت توجہ ان کے اندر اس احساس کو پروان چڑھاتی ہے کہ وہ اہم اور قدر و منزلت رکھنے والے ہیں—ایسا اثر جسے ہم عموماً ناپ نہیں پاتے۔
اور بچے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی موجودگی۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی چیز ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ پوتے یا نواسے کی ایک ملاقات کسی بزرگ کے پورے ہفتے کا رنگ بدل دیتی ہے۔ کالج میں دور رہنے والے پوتے کی ویڈیو کال یا پوتی کا اپنی دادی سے یہ کہنا کہ اسے ان کے ہاتھ کے کھانے کی کتنی یاد آتی ہے یا ننھے پرپوتے کا محض آ کر گود میں بیٹھ جانا—یہ ایسے لمحات ہیں جو بزرگوں کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو صرف دوا نہیں کر سکتی۔
یہی 'گھر میں بڑھاپا گزارنے' کے تصور کی بنیاد ہے—یعنی بزرگ افراد کسی ادارے میں رہنے کے بجائے اپنے ہی گھر میں، اپنے خاندان اور اس محلے کے درمیان زیادہ خوش اور صحت مند رہتے ہیں جسے وہ ہمیشہ سے جانتے اور عزیز رکھتے آئے ہیں۔
یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھارت کے بیشتر علاقوں میں کسی بزرگ کے پاؤں چھو کر ان کی دعائیں لینا آج بھی ان اولین آداب میں شامل ہے جو ایک بچہ سیکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس سے وہ بات سیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی تقریر بھی نہیں سکھا سکتی: عمر رسیدگی قابلِ احترام ہے۔ سنسکرت کی تعلیم ’ماتری دیوو بھوا، پتری دیوو بھوا‘، یعنی ’اپنی ماں اور اپنے باپ کو اسی طرح قابلِ تعظیم سمجھو جیسے کسی معبود کو سمجھتے ہو‘، ان اقدار کی بنیاد ہے جو بھارتی خاندان اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری پرورش کرتے ہیں، وہ ہماری طرف سے عقیدت و احترام کے مستحق ہیں۔
ایک اور آفاقی قول 'جنت ماں کے قدموں تلے ہے' بھی اسی ابدی سرچشمۂ برکت اور اطمینان کی عکاسی کرتا ہے جو والدین اور دادا دادی یا نانا نانی سے محبت، نگہداشت اور خدمت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ وقف کرنا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا راست راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس عظیم تکلیف، مشقت اور زندگی بھر کی قربانی کا بھی اعتراف ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کی پرورش کے دوران برداشت کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب خاندان مختلف نسلوں کے درمیان قریبی تعلق برقرار رکھتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے درمیان بہت کچھ منتقل ہوتا ہے۔ دادا دادی یا نانا نانی کے قریب پرورش پانے والے بچے اپنے خاندان کی تشکیل کرنے والی کہانیوں، اپنے بزرگوں کے عملی کردار سے سیکھی ہوئی اقدار اور صبر کی حقیقی کیفیت سے واقف ہوتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ بزرگ جو خاندان کی روزمرہ زندگی کا اٹوٹ حصہ بنے رہتے ہیں، زیادہ صحت مند، کم پریشان اور تنہائی سے کم دوچار ہوتے ہیں۔
جب یہ رشتہ کمزور پڑنے لگے؟
لیکن اگر ہم یہ تسلیم نہ کریں کہ آج بھارت کے بہت سے گھروں میں مختلف ثقافتوں کے درمیان یہ رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، تو ہم صرف آدھی حقیقت بیان کریں گے۔ روزگار کے سلسلے میں نقل مکانی، مشترکہ خاندانوں کی جگہ چھوٹے خاندانوں کا رواج اور جدید زندگی کی تیز رفتاری—ان سب نے خاموشی سے ہمارے بہت سے بزرگوں کو ایسے خالی گھروں میں دن گزارنے پر مجبور کر دیا ہے، جہاں وہ اس فون کال کے منتظر رہتے ہیں جو پہلے کی نسبت اب کم ہی آتی ہے۔
یہ محبت کی کمی نہیں ہے۔ عموماً مسئلہ وقت اور فاصلے کا ہوتا ہے اور چونکہ گھر میں رہتے ہوئے عمر رسیدگی کا مرحلہ طے کرنا ہر خاندان اور ہر بزرگ کی ضرورت اور خواہش ہے، اس لیے جو معاونت فراہم کی جائے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ والدین کو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونے کے بجائے اپنے ہی گھر میں رہنے میں مدد ملے۔
ہمیں یہ بات پوری طرح سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہے کہ بزرگ ایک ایسی دنیا میں دانائی، تجربے اور استحکام کا سرچشمہ ہیں جو مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔
معزز وزیرِ اعظم جناب نریندر مودی کی بصیرت افروز قیادت میں مرکزی حکومت کی ’ایلڈر لائن‘، ایک ٹول فری ہیلپ لائن (14567)، اس وقت بزرگوں کے لیے موجود ہے جب انہیں محض کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو—چاہے دن ہو یا رات۔
اور راشٹریہ ویوشری یوجنا (آر وی وائی) کے تحت بزرگ شہریوں کو چھڑیاں، سماعت کے آلات، عینکیں اور دیگر معاون آلات مفت فراہم کیے جاتے ہیں، تاکہ وسائل کی کمی کے باعث ان کی خود مختاری کبھی متاثر نہ ہو۔ یہ خاموش مگر اہم معاونت اسی مقصد کے لیے فراہم کی جاتی ہے کہ فاصلہ، باہمی تعلق میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب کوئی پوتا یا نواسا بالآخر اپنے بزرگ سے ملنے آتا ہے تو اسے ایسا دادا، دادی، نانا یا نانی ملتا ہے جو صحت مند، مصروفِ زندگی اور اب بھی اپنے گھر میں موجود ہو، اور جس کے پاس سنانے کے لیے بہت سی کہانیاں ہوں—نہ کہ ایسا بزرگ جو محض انتظار ہی کرتا رہا ہو۔
اگر کوئی خاندان واقعی ہر روز اپنے بزرگ کے پاس موجود نہ رہ سکتا ہو، تب بھی گھر میں رہتے ہوئے عمر رسیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ نگہداشت سے محروم رہیں۔ شَتایو (یعنی منظم نگہداشت پر مبنی مدد اور تربیت برائے عمر رسیدگان) ڈیش بورڈ ایک ایسی سہولت قائم کرنے میں مدد دے رہا ہے جس کی بھارت کو طویل عرصے سے ضرورت تھی۔ اس کے تحت ضلع بہ ضلع تربیت یافتہ اور قابلِ نگرانی بزرگوں کی نگہداشت کرنے والے کارکنوں کا ایک منظم نیٹ ورک تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ تربیت یافتہ اور اہل نگہداشت فراہم کرنے والا فرد ان اوقات میں خدمات انجام دے سکے جب ملازمت پیشہ بیٹا یا دور رہنے والی بیٹی اپنے بزرگ کے پاس موجود نہ ہو سکیں۔ یہ ایسی نگہداشت ہے جو خود گھر تک پہنچتی ہے، نہ کہ ایسی نگہداشت جس کے حصول کے لیے بزرگ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے۔
بزرگوں کی ایک نسبتاً کم تعداد ایسی بھی ہے جن کے قریب کوئی خاندان موجود نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے گھر کا یہ تصور محض ایک مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے اور اٹل ویو ابھیودیہ یوجنا (اے وی وائی اے وائی) کے تحت حکومت کے تعاون سے چلنے والے اولڈ ایج ہومز اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اور بالکل وہی خاندانی ماحول فراہم کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں رہنے والے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، گھر کے افراد کی طرح تہوار مناتے ہیں، یوگا اور صحت کی جانچ میں حصہ لیتے ہیں اور چائے پر کسی سے بات چیت کے لیے بھی کوئی موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جو ایک مختلف شکل میں دوبارہ تشکیل پاتا ہے، تاکہ کوئی بھی بزرگ کبھی مکمل طور پر تنہائی میں زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔
ایک چھوٹی سی روایت جسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے
اگر ہر خاندان صرف ایک کام کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ مختلف نسلوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع دے۔ صرف ایک شام ایسی ہو جب دادا یا دادی اپنے پوتے یا پوتی کو اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، یا کوئی نوعمر اپنی دادی کو وائس نوٹ بھیجنا سکھائے۔ اسے اپنے فون پر جیون (یعنی بزرگوں کی بااختیاری اور ورچوئل مدد کا مشترکہ نیٹ ورک) ایپ استعمال کرنا سکھائے، جہاں وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ کن فلاحی اسکیموں کی اہل ہے، یا محض یہ کہ ہنگامی صورتِ حال میں مدد کا بٹن اس کی پہنچ میں موجود ہو۔ یہ لمحات نہ کسی خرچ کے محتاج ہیں اور نہ کسی بڑے اہتمام کے۔ ان کے لیے صرف خلوصِ نیت اور ارادے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ آخرکار مختلف نسلوں کے درمیان مضبوط تعلق کا مقصد نہ تو صرف یہ ہے کہ بزرگ نوجوانوں کو کچھ سکھائیں اور نہ یہ کہ نوجوان بزرگوں میں نئی توانائی پیدا کریں۔ دراصل یہ اس بات کے بارے میں ہے کہ دونوں نسلیں ایک دوسرے کو اس حقیقت کی یاد دلاتی رہیں جسے زندگی کے درمیانی برس اکثر ہم بھلا دیتے ہیں۔
آج بھارت میں کہیں نہ کہیں کوئی دادا یا دادی ایک ایسے بچے کے ساتھ کاغذ کی کشتی بنا رہے ہیں جو شاید کبھی یاد نہ رکھ سکے کہ وہ دوپہر اتنی اہم کیوں تھی لیکن وہ دوپہر پھر بھی اہم تھی۔ آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسی اور بھی بہت سی دوپہریں آئیں، اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی اسکیموں کی خاموش معاونت کے ساتھ کسی بھی دادا یا دادی کو اپنی ایسی دوپہر تنہائی میں نہ گزارنی پڑے۔
(نوٹ: سدھانش پنت، آئی اے ایس، حکومتِ ہند کی وزارتِ سماجی انصاف و تفویضِ اختیارات کے سکریٹری ہیں۔)
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