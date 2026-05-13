ٹرمپ کا دورہ چین اور شی جن پنگ سے ملاقات، عالمی طاقت کی تبدیلی میں ایک اہم موڑ
ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات سال بھر کی بات چیت کو شکل دے گی۔پولیٹیاریسرچ فاؤنڈیشن کےچیئرپرسن سنجے پلیپاکا کا مضمون۔
Published : May 13, 2026 at 6:05 PM IST
حیدرآباد: کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی سربراہی ملاقات تعاون کے نئے دور کا آغاز کرے گی یا امریکا اور چین کے درمیان کنٹرول شدہ تنازعہ کو جاری رکھے گا؟ یہ مذاکرات اصل میں مارچ کے آخری ہفتے اور اپریل کے پہلے ہفتے میں ہونے والی تھی۔ تاہم امریکی صدر کی ایران جنگ میں مصروفیت کے باعث انہیں 14-15 مئی تک ملتوی کر دیا گیا۔
آخری بار کسی امریکی صدر نے تقریباً نو سال قبل چین کا دورہ کیا تھا، اس لیے صدر ٹرمپ کا دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ عظیم الشان تقاریب اور جذباتی تبصروں کے ذریعے نشان زد کیا جائے گا۔ تاہم، سرکاری عشائیہ اور سفارتی پروٹوکول کے پیچھے، دونوں ممالک مشکل مذاکرات میں مشغول ہوں گے جو عالمی طاقت کے تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ کی پہلی میعاد کے برعکس، چین اب اپنی سخت بیان بازی کے لیے بہتر طور پر تیار ہے۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ اب تک تقریباً چھ مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، بشمول سرکاری دوروں اور مختلف کثیر جہتی تقریبات میں۔ چینی رہنما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی سفارتی چالوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔
یہ دورہ اس سال صدر ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی متعدد ملاقاتوں میں سے پہلا دورہ ہے۔ چین ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی سربراہی کر رہا ہے، اور امریکہ جی 20 کی صدارت کر رہا ہے۔ دونوں اطراف کے پالیسی ساز اکثر ایک دوسرے کے دارالحکومتوں کا دورہ کریں گے۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی بات چیت کا نتیجہ سال کے مذاکرات کا رخ طے کرے گا۔
ایران کی جنگ
چاہے دونوں فریق اسے باضابطہ طور پر تسلیم کریں یا نہ کریں، ایران مذاکرات کا ایک بڑا موضوع رہے گا۔ چین کے لیے ایران کی جنگ نے چیلنجز اور مواقع دونوں پیدا کیے ہیں۔ 2025 میں چین نے ایران کا تقریباً 80 فیصد تیل خریدا، جو سمندر کے راستے اس کی تیل کی درآمدات کا تقریباً 13.4 فیصد ہے۔ جاری ایران جنگ نے ایران سے چین کو نسبتاً سستے تیل کی ترسیل میں خلل ڈالا ہے۔ ایران سے تیل کی آمد میں کمی سے چینی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
دوسری طرف، ایران جنگ نے چین کو غیر متوقع فوائد فراہم کیے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کی سہولت فراہم کی ہے۔ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات بھی پہنچا رہا ہے۔ جب بھی اسلام آباد کو ایران کے ساتھ مذاکرات میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے مدد کے لیے بیجنگ کا رخ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) کے مستقل رکن کے طور پر، جس کے ایران کے ساتھ قریبی اقتصادی اور سیاسی تعلقات ہیں، چین ایران کی مذاکراتی پوزیشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے چین ایران امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی حمایت کرتا ہے۔
امریکہ کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ چین ایران کو مسلح کر سکتا ہے اور اس کی جنگی کوششوں میں مدد کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چینی قیادت پر زور دیا کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرے۔ اس کے بعد، ٹرمپ نے کہا کہ چین سے ایران کو ہتھیار لے جانے والے جہاز کو روکا گیا ہے، اور کہا کہ اگر چین نے ایران کو فضائی دفاعی نظام فراہم کیا تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے مذاکرات میں نیا فائدہ اٹھایا ہے، فوجی مدد فراہم کرنے یا ایران کو کامیاب امن مذاکرات میں اکسانے کی دوہری صلاحیت کے پیش نظر۔
تائیوان کا مسئلہ
تائیوان ایک اور بڑا جغرافیائی سیاسی مسئلہ ہو سکتا ہے جس پر دونوں رہنما تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ تائیوان کو مکمل طور پر چین میں ضم کرنے کے بارے میں بیجنگ کے بیانات مشہور ہیں۔ اب تک، امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ "تائیوان کی آزادی یا کسی ایسے یکطرفہ اقدام کی حمایت نہ کی جائے جو جمود کو تبدیل کر سکے۔" اس کے برعکس چین چاہتا ہے کہ امریکہ واضح طور پر تائیوان کی آزادی کی مخالفت کرے اور تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے سے باز رہے۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے تائیوان کی طرف سے امریکی چپ (سیمی کنڈکٹر) کے کاروبار کی "چوری" پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ تائیوان کو کوئی بڑی رعایت دیں گے۔ اس کے باوجود چینی قیادت امریکہ کو تائیوان کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔
معاشی مسائل
دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں اقتصادی تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ دانشورانہ املاک کے حقوق، چین کے تجارتی طریقوں اور ٹرمپ کے محصولات سمیت متعدد امور پر اختلافات کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے چین پر تقریباً 145 فیصد محصولات عائد کیے تھے۔ ٹرمپ کے محصولات کے جواب میں، چین نے امریکہ کو نایاب زمین کی دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ نایاب زمین کی دھاتیں جدید ٹیکنالوجی جیسے موبائل فونز، ڈرونز اور لڑاکا طیاروں کے آپریشن کے لیے اہم ہیں۔ اس کے بعد، ایک غیر رسمی معاہدہ طے پا گیا کیونکہ دونوں فریقوں نے اپنے تعزیری معاشی حربوں کو کم کیا۔
ملک کی اقتصادی ترقی میں سست روی کو دیکھتے ہوئے، چین امریکہ کے ساتھ ایک اور تجارتی جنگ سے بچنا چاہے گا۔ اقتصادی اور وسائل پر چینی اور امریکی معیشتوں کے باہمی انحصار نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے چین پر بھاری محصولات عائد کرنے کی حکمت عملی پر قائم رہنا بھی مشکل بنا دیا ہے۔ ایران کی جنگ سے پیدا ہونے والے معاشی چیلنجوں کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک اور تجارتی جنگ شروع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین سے مطالبہ کرے گی کہ وہ امریکہ سے بڑی مقدار میں زرعی اجناس جیسے مکئی اور سویابین خریدے۔ امریکی قیادت یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ چین امریکہ سے سویلین طیاروں کے لیے بوئنگ جیٹ انجن اور دیگر انجینئرنگ آلات خریدے۔ طویل مدت میں، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ چین اقتصادی دباؤ کے بغیر اس طرح کے آلات کی خریداری جاری رکھے گا۔
چین پر مسلسل اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے امریکا کو ایک مضبوط علاقائی اقتصادی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے چین کے معاشی عروج کے جواب میں اپنی علاقائی حکمت عملی کو ترک کر دیا ہے۔ پچھلی امریکی انتظامیہ نے ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پر تبادلہ خیال کیا اور اتحادیوں اور دوست ممالک کے ساتھ ایک متبادل اقتصادی فریم ورک بنانے کی کوشش کی جو آزاد منڈیوں اور شفافیت کو فروغ دیں۔ دوطرفہ تجارتی تعلقات پر توجہ مرکوز کرکے اور اتحادیوں اور دوست ممالک پر محصولات عائد کرکے، صدر ٹرمپ نے چین کو اپنی علاقائی مصروفیات کو بڑھانے کی اجازت دی۔ آج، 2025 میں تجارت کا تخمینہ $1.055 ٹریلین ہے، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک چین کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں۔
اے آئی اور ٹیکنالوجی
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا میدان چین اور امریکہ کے درمیان تنازع کی ایک بڑی ہڈی بن گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ نے اعلی درجے کی اے آئی اور سیمی کنڈکٹر چپس پر کچھ برآمدی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر امریکہ اور چین ٹرمپ کے دورے کے دوران اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسی جدید ٹیکنالوجیز پر معاہدہ کر لیتے ہیں تو یہ صرف عارضی ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین امریکہ اور مغربی ممالک پر نمایاں طور پر کم انحصار کے ساتھ حقیقی تکنیکی سپر پاور بننے کے لیے ایک طویل کھیل کھیل رہا ہے۔ جبکہ چین امریکہ سے ایڈوانس چپس خریدنے کی کوشش کرے گا، اس کا طویل مدتی مقصد امریکی چپس پر انحصار سے بچنا اور خود ایک اے آئی اور سیمی کنڈکٹر سپر پاور بن کر ابھرنا ہوگا۔
نتیجہ
بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پر اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے امریکا اور چین کو سخت محنت کرنا ہوگی۔ تاہم، سربراہی اجلاس کی کامیابی کا تعین غیر متوقع متغیرات جیسے کہ اعلیٰ رہنماؤں کے مواصلاتی انداز سے کیا جائے گا۔ مہینوں کی تیاری کے باوجود، صدر ٹرمپ نے سرکاری دوروں کو ذاتی سفارت کاری میں تبدیل کر دیا ہے، اکثر پالیسیوں میں اچانک تبدیلی کے ساتھ۔ دوسری طرف چین سپر پاور بننے کی خواہش میں اٹل رہے گا۔ آئندہ سربراہی اجلاس کھیل کا اختتام نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقت کی تبدیلی میں ایک ضروری موڑ ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایران بحران کے بیچ ٹرمپ چین دورے کے لیے روانہ، کہا تہران معاملے میں کسی مدد کی ضرورت نہیں