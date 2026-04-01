ایران جنگ پر ٹرمپ کے بدلتے بیانات نے امریکیوں کو الجھن میں ڈال دیا
ایران جنگ کے آغاز سے ہی ٹرمپ کے ہر دن اور ہر پل بدلتے بیانات نے امریکی عوام کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 3:27 PM IST
واشنگٹن: ایک ماہ قبل ایران میں ’’فوجی کارروائیوں‘‘ کے آغاز کے بعد سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پل پل بدلتے بیانات نے امریکیوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ان میں ایران جنگ میں نیٹو اتحادیوں سے مدد لینے سے لے کر یہ اعلان کرنے تک کہ اسے ان (نیٹو ممالک) کی ضرورت نہیں ہے، اور تہران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی دھمکی سے لے کر راتوں رات اس طرح کے حملوں کو ملتوی کرنے تک بیانات شامل ہیں۔
جنگ کے بارے میں ٹرمپ کے باقاعدہ بدلتے تبصروں پر لوگ سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے " (ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ) TACO " کو ایک طنزیہ انداز میں ٹرینڈ کیا جارہا ہے۔
اس ماہ کے شروع میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت میں، ٹرمپ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے تیل اور گیس پر انحصار کرنے والے دیگر ممالک سے مدد مانگتے نظر آئے۔۔ ٹرمپ نے کہا، "اگر ہمیں ان (نیٹو ممالک) کی کشتیوں کی ضرورت ہو یا اگر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کسی بھی سامان کی ضرورت ہو جو ان کے پاس کسی صورت حال کی وجہ سے ہو، تو انہیں ہماری مدد کے لیے کودنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آبنائے ہرمز میں ہماری مدد کریں۔"
لیکن کچھ ہی پل بیتے تھے کہ ٹرمپ کا بیان بدل گیا۔انہوں نے مزید کہا، "میرا ماننا ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہیں، ہمارے پاس دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔"
امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کی اپیل پر یورپی ممالک، چین اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کی جانب سے سرد ردعمل سامنے آیا ہے۔
اپنے اتحادی ممالک کی بے رخی سے ٹرمپ ناراض ہوگئے، اب ان کا کہنا ہے، "وہ تمام ممالک جو آبنائے ہرمز کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ برطانیہ، جس نے ایران کا سر قلم کرنے سے انکار کر دیا تھا، میری آپ کے لیے ایک تجویز ہے: نمبر 1، امریکہ سے خریدیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور نمبر 2، کچھ ہمت پیدا کریں۔۔اور آبنائے ہرمز جائیں اور تیل حاصل کریں۔۔۔"
گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ نہ کھولا تو وہ ایران کے پاور پلانٹس کو "تباہ کر دیں گے"۔
اگلے دن، ٹرمپ نے حملوں کو پہلے پانچ دن کے لیے ملتوی کر دیا اور پھر بعد میں اس میں مزید 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس دوران انھوں نے ایران میں ایک رہنما کے ساتھ مذاکرات کا حوالہ دیا تھا۔
وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل ایسوسی ایشن کے سابق چیف مورخ ایڈورڈ لینگل کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی میڈیا نے کہا کہ "جنگ میں شامل ہونے کی وجوہات کا حساب کتاب دینے کے بجائے، ٹرمپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ایڈورڈ لینگل کے مطابق، مسئلہ یہ بھی ہے کہ جنگ سے پیچھے ہٹنا یا شکست تسلیم کرنا ٹرمپ کی اپنی انا اور پوزیشن کو مجروح کرتا ہے۔
اینگل نے کہا کہ ٹرمپ "ابراہام لنکن کے بعد جنگ کے دوران اس میں سب سے زیادہ ملوث صدر ہیں۔ اینگل نے ٹرمپ کی اس خصلت کو ایک خامی قرار دیا کیونکہ یہ کمانڈروں کے ذریعے طے کیے جانے والے مستقل منصوبے کی کمی کا باعث بنتا ہے۔
انھوں نے کہا، "زیادہ تر صدور نے اس کے بعد سے فعال طور پر اس ( جنگ) سے بچنے کی کوشش کی ہے اور پردے کے پیچھے نظر آنے کی کوشش کی ہے، حکمت عملی کے فیصلے جنرلوں پر چھوڑ دیے گئے۔"
خارجہ امور کے تجزیہ کار فرید زکریا نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون میں کہا، ’’دنیا کے لیے اب امریکی ساکھ نام کی کوئی چیز نہیں رہی، صرف ایک عجیب و غریب ریئلٹی ٹیلی ویژن شو ہے جس میں مرکزی اداکار بحرانوں سے گزرنے کے لیے اپنا راستہ بناتا ہے، اس امید پر کہ آج جو کچھ وہ کہتا ہے اس سے پیدا ہونے والا بحران حل ہو جائے گا جو اس نے کل کہا تھا۔‘‘
ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو ملتوی کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے کی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے تضحیک کی گئی۔
ٹاکنگ پوائنٹس میمو کے بانی جوش مارشل نے بلیو اسکائی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا، "نیو میکسیکن ریستوراں چین کے لیے یہاں کافی TACO ہیں۔"
TACO (ٹرمپ آلویز چکن آؤٹ) کی اصطلاح گزشتہ سال اس وقت وضع کی گئی تھی جب امریکی صدر نے بڑے پیمانے پر ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی اور بعد میں پیچھے ہٹ گئے۔
ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم کے پریس آفس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ کی معاونین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
پیو ریسرچ کے ایک رائے عامہ کے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ دس میں سے چھ یا 61 فیصد امریکی ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کے طرز عمل کو ناپسند کرتے ہیں۔ سروے میں واضح کیا گیا ہے کہ صرف 37 فیصد امریکی عوام جنگ کی حمایت میں ہے۔
اس سروے کو مسترد کرتے ہوئے امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ، ان کے حامیوں اور ان کے کلیدی ووٹر بیس کے درمیان ایک سی این این پول نے جنگ کے لیے 100 فیصد حمایت پائی۔
پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق، ڈیموکریٹس اور ڈیموکریٹک جھکاؤ رکھنے والے 90 فیصد ارکان نے ٹرمپ کے تنازعہ سے نمٹنے کے طریقہ کار کو مسترد کیا اور 88 فیصد نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا غلط فیصلہ کیا ہے۔
اس کے برعکس، دس میں سے تقریباً سات ریپبلکن اور ریپبلکن جھکاؤ رکھنے والے 69 فیصد نے اس بات کی منظوری دی کہ ٹرمپ کس طرح تنازعہ سے نمٹ رہے ہیں اور 71 فیصد سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے درست فیصلہ کیا۔
AP-NORC کے سروے میں، 52 فیصد ریپبلکن نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجی کارروائی بالکل درست ہے، اور 20 فیصد نے کہا کہ یہ کافی حد تک آگے نہیں بڑھی، جبکہ 90 فیصد ڈیموکریٹس نے کہا کہ یہ بہت آگے جا چکا ہے۔
Quinnipiac سروے کے مطابق 79 فیصد ریپبلکن سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ دنیا کو محفوظ تر بنا دے گی، جبکہ 74 فیصد ڈیموکریٹس کے خیال میں اس سے دنیا کم محفوظ ہو جائے گی۔
مائیکل روبن، امریکن انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ کے ایک مورخ ہیں جنہوں نے 2002 سے 2004 تک پینٹاگون میں ایران اور عراق کے بارے میں اسٹاف ایڈوائزر کے طور پر کام کیا، انھوں نے کہا کہ ٹرمپ "حالیہ تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے پہلے صدر ہیں جس نے بیان بازی کی حدود میں رہنے کے لیے خود کو محدود نہیں کیا۔" "تو یقیناً یہ بہت زیادہ الجھن پیدا کرتا ہے۔"
جنگ کے بارے میں ٹرمپ کے غیر متوقع ردعمل نے ان کے ریپبلکن ہم وطنوں کو بھی الجھن میں ڈال دیا ہے۔
پولیٹیکو نے رپورٹ کیا کہ ایک ریپبلکن کانگریس مین، ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین مائیک راجرز نے شکایت کی کہ کس طرح قانون سازوں کو گزشتہ ہفتے محکمہ دفاع کے حکام کے ساتھ بند دروازے کی بریفنگ کے بعد جنگ کے بارے میں سوالات کے "کافی جواب نہیں مل رہے"۔
ریپبلکن کانگریس ویمن نینسی میس نے امریکی کارروائیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا جو زمین پر ناکام ہورہے ہیں۔ میس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "مجھے دہرانے دو: میں اس بریفنگ کے بعد بھی ایران میں زمینی کارروائی کی حمایت نہیں کروں گی۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
