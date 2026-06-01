ٹرمپ کا عرب ممالک پر اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے کا دباؤ مطالبہ ناکام ہو جائے گا
ٹرمپ کی مسلم اور عرب ممالک کو ابراہیم معاہدے کے ذریعہ اسرائیل کے قریب لانے کی کوشش ایک ناکام پالیسی معلوم ہوتی ہے۔
Published : June 1, 2026 at 1:59 PM IST
لندن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ابراہیم معاہدے میں شمولیت کے لیے عرب ممالک پر دباؤ ہے۔ حتی کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کو بھی ابراہیم معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے۔ 25 مئی کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کالز کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں انھوں نے مشرق وسطیٰ کے اہم رہنماؤں کو ابراہیم معاہدے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا۔
2020 میں اعلان کردہ، ابراہیم معاہدے نے اسرائیل اور متعدد عرب ریاستوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، جن کی شروعات متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور بحرین سے ہوئی۔اور اب ٹرمپ کو توقع ہے کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن اس پر دستخط کریں گے۔
امریکی صدر نے اس دوران ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اپنی تجویز کا اعادہ کیا: " اس انتہائی پیچیدہ پہیلی کو ایک ساتھ کھینچنے کی کوشش کرنے کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے کیے گئے تمام کاموں کے بعد، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک، کم از کم، بیک وقت، معاہدے ابراہیمی پر دستخط کریں،" ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایک یا دو کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔
ٹرمپ کی پوسٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ ایران بھی معاہدے میں شامل ہوسکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ٹرمپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔
مشرق وسطیٰ کے چند رہنما ٹرمپ کی تجویز سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکو کی طرف سے 26 مئی کو شائع ہونے والے تبصروں میں، ایک نامعلوم سابق امریکی سفارت کار نے ٹرمپ کے تبصروں کو "زہر کی گولی" قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس تجویز نے "امن کے لیے نئے حالات پیدا کر دیے ہیں جنہیں نہ تو ایران اور نہ ہی زیر بحث ریاستیں قبول کریں گی"۔
اس نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہوئے، ٹرمپ نے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی کارروائیوں کے بارے میں مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے - بہت سے لوگوں کی طرف سے رکھے گئے فتنہ کو غلط سمجھا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے۔ مزید 170,000 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی اس خونی کارروائی کو عرب ممالک "نسل کشی" قرار دے رہے ہیں۔
جنوبی لبنان میں، اسرائیل نے ایران جنگ کے آغاز سے ہی زمینی فوج اور فضائی حملوں کی ایک انتھک مہم کا چلائی ہے جس میں حزب اللہ کے حملوں کے خلاف "بفر زون" کو محفوظ بنانے کی کوشش دکھائی دے رہی ہے۔
لبنان میں اب تک 3,200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اپریل میں اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان جنگ بندی پر دستخط کے باوجود 7,500 افراد زخمی اور لاکھوں اپنے گھروں کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔
ٹرمپ کی تجویز کی مخالفت
غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے ہوئی تباہی نے بحرین اور متحدہ عرب امارات کو بے چین کیا ہے۔ جنگ کے آغاز کے فوراً بعد مناما نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ لیکن کوئی بھی ملک ابراہیم معاہدے سے دستبردار نہیں ہوا۔
اس کے بجائے دونوں ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تجارت اور سیکورٹی تعاون جاری رکھا۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ قریب سے کام کرنا ممالک کے بہترین مفاد میں ہوگا۔
اس کے باوجود بحرین اور متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں سب سے آگے ہیں۔ حالانکہ کئی ممالک ایسے ہیں جنھیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب امریکی حکام نے معاہدوں پر دستخط کے چار سال بعد 2024 میں سعودی عرب کا دورہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔
اگرچہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی مملکت غزہ میں جنگ سے قبل اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے قریب تھی، لیکن سعودی حکام نے اسے بڑی حد تک مسترد کر دیا ہے۔
اور غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر سعودی حکام نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لانا فلسطینی ریاست کی جانب موثر اقدامات کیے بغیر ممکن نہیں ہیں۔
دریں اثنا، کچھ عرصہ سے اسرائیل اور ترکی کے درمیان کشیدگی پائی جارہی ہے۔ فروری میں اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے اعلان کیا تھا کہ ترکی "اگلا ایران" ہے۔
ابھی حال ہی میں، 20 مئی کو، اسرائیل کے ثقافت اور کھیل کے وزیر، مکی زوہر نے اعلان کیا کہ ترکی کے ساتھ "دشمن ریاست" کے طور پر سلوک کیا جانا چاہیے۔
اور قطر میں، ریاستی حکام 2025 میں اسرائیل کی جانب سے دوحہ پر حملوں سے ناراض ہیں۔ اسرائیل نے دوحہ پر وہاں مقیم حماس کے اہم شخصیات کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ قطر نے اس وقت کہا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے درخواست کی گئی وسیع تر ثالثی کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر حماس کی شخصیات کی میزبانی کر رہا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں ٹرمپ کی شبیہ کو نقصان پہنچا، جس کے بعد نتن یاہو نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی سے فون پر معافی مانگ لی۔
ایک تباہ کن جنگ کے فوراً بعد ایران کا ابراہیمی معاہدے کا دستخط کنندہ بننے کا خیال بھی فرضی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ کا پتہ 1979 سے لگایا جا سکتا ہے، جب ایک انقلاب نے ایرانی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور اسلامی جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا۔
ایران کی نئی قیادت نے فوری طور پر فلسطینی کاز اور بعد کے سالوں میں، حزب اللہ اور مشرق وسطیٰ میں دیگر ملیشیاؤں کو مدد فراہم کی۔
اس کے جواب میں، اسرائیل نے پورے ایران میں اہداف پر فوجی حملے کیے، اہم جوہری سائنسدانوں کو قتل کیا اور ایران کے شہری انفراسٹکچر کو نقصان پہنچایا۔ ایسے میں ٹرمپ کی جانب سے تقریباً نصف صدی کی تاریخ کو مفاہمت کی کوششوں کے بغیر نظر انداز کرنے کا مشورہ دینا مضحکہ خیز ہے۔
پھر، ٹرمپ نے ایسا اقدام کیوں تجویز کیا؟ شاید اس کا مقصد تل ابیب اور عرب اور مسلم دنیا کے درمیان وسیع پیمانے پر تعلقات کو معمول پر لانا ہے۔ ابراہیم معاہدے میں شمولیت کی شرط امریکہ، یا اسرائیل کے اندرونی حلقوں کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے۔
دوسرا مطالعہ یہ ہے کہ یہ ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ ڈال کر ایران کے ساتھ کشیدگی کے حل میں سفارتی پیش رفت کو روکنے کی کوشش ہے، جو شاید واشنگٹن میں پائی جانے والی جنگ کے بارے میں متعدد پوزیشنوں کی عکاسی کرتا ہے۔
تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کا مقصد تباہی اور انسانی مصائب کے پیمانے کو کم کرنا ہے جو کہ غزہ، مغربی کنارے اور لبنان پر کی گئی ہے، اس امید پر کہ تجارت اور سلامتی سے چلنے والی لین دین کی سیاست کی شکل سدھر جائے۔ لیکن ہر خواہش اور ہر منصوبے کا پورا ہونا ضروری نہیں۔ ٹرمپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، یہ ایک لانگ شاٹ ہے۔
