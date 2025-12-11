ٹرولز، دھمکیاں اور ڈیپ فیکس: ڈیجیٹل دنیا کی نئی جنگ
آج کی ڈیجیٹل دنیا میں خواتین صحافیوں، سماجی کارکنان اور خواتین سیاسی رہنماؤں پر حملے ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔
Published : December 11, 2025 at 4:01 PM IST
حیدرآباد: (عبد المقیت) آوازیں خاموش نہیں ہوتیں، انہیں صرف دبایا جاتا ہے کبھی دھمکی سے، کبھی تضحیک سے اور کبھی ایسے حملوں سے جن کا مقصد یہ ثابت کرنا ہو کہ عورت اگر سچ بولے تو اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں خواتین صحافیوں، سماجی کارکنان اور خواتین سیاسی رہنماؤں پر حملے ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا، جو کبھی اظہارِ رائے کا پلیٹ فارم سمجھا جاتا تھا، اب ان کے لیے ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے جہاں ہر لفظ کی قیمت اعصاب، شہرت اور کبھی کبھی زندگی تک سے چکانی پڑتی ہے۔
سوشل میڈیا نے انہیں ایک پلیٹ فارم تو دیا، مگر یہ پلیٹ فارم رفتہ رفتہ ان کے لیے سب سے بڑا محاذ جنگ بن گیا ہے۔ یہاں ہر لفظ پر حملہ ہے، ہر رائے پر طنز ہے، ہر اختلاف پر دھمکی ہے۔
امیشہ شہر حیدرآباد میں مقیم ایک نوجوان تحقیقاتی صحافی ہیں۔ انہوں نے چند سال پہلے تک اپنے کیریئر کا خواب نہایت ہی آسان اور شاندار سمجھا تھا 'سچ لکھنا'۔ مگر جلد ہی انہیں اندازہ ہوا کہ سچ کی قیمت صرف تنقید نہیں بلکہ خوف بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں، "میری ایک رپورٹ کے بعد کسی نے مجھے لکھا، 'تیری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے' میں اس دن پہلی بار کافی پریشان ہوئی۔ پھر اگلے دن دفتر گئی اور ایک نئی خبر پر کام شروع کر دیا۔ میرے پاس کھو جانے کو تھا ہی کیا؟"
وہ کہتی ہیں، اس لڑائی کی سب سے سفاک شکل ڈیجیٹل لینڈ اسکیپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ٹرولنگ صرف اختلاف کا اظہار نہیں رہی، یہ باقاعدہ نفسیاتی حملہ بن چکا ہے۔ عورت کے خلاف گالی نہ دلیل ہوتی ہے نہ بحث، یہ محض ایک ہتھیار ہے۔ سیاست یا نظریات سے زیادہ ہٹ کر اس کا مقصد عورت کو یہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ 'تمہاری جگہ وہیں ہے جہاں ہم کہیں۔'
امیشہ جیسی خواتین جب کسی طاقتور حلقے کی کرپشن پر روشنی ڈالتی ہیں، تو سچ کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ دھمکی سے ملتا ہے۔ امیشہ کہتی ہیں، "میری ہر رپورٹ کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے ایک نیا طوفان آنے والا ہے۔ لوگ خبر پر بحث نہیں کرتے، بلکہ میرے کردار، میرے لباس، میرے خاندان کو ہدف بناتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ 'صحافت چھوڑ دو، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا'۔ مگر میں جانتی ہوں، یہ لڑائی میری نہیں، میری جیسی ہر رپورٹر کی ہے۔"
صحافی امیشہ مزید کہتی ہیں، "میں نے دھمکیوں کا سامنا کیا، مگر میں نے اپنے اندر بھی ایک نیا حوصلہ ڈھونڈا۔ میری ہر رپورٹ کے بعد مجھے خواتین کے میسجز آتے ہیں کہ اپنی آواز نہ روکیے اور اسی سے مجھے ہمت ملتی ہے کہ جو بھی ہو، یہ آوازیں نہیں رکیں گی۔"
امیشہ آگے کہتی ہیں، "میں ڈرتی ہوں، مگر میں لکھتی ہوں کیونکہ اگر میں نہ لکھوں تو وہ جیت جائیں گے جنہیں سچ سے خوف ہے۔ ہم سب کی آواز مل کر ہی سچ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔"
دہلی میں مقیم فری لانس صحافی فاطمہ نے جب پہلی بار رپورٹنگ شروع کی تھی، تو انہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ ان کی ایک عام سی اسٹوری بھی ان کے لئے قیامت بن سکتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، "مجھے لگا تھا کہ لوگ میرے مؤقف سے اختلاف کریں گے۔ مگر مجھے اس چیز نے توڑ دیا کہ لوگوں نے پہلی ضرب میرے کام پر نہیں، میرے کردار پر لگائی۔"
وہ بتاتی ہیں کہ ایک رپورٹ کے بعد ان کے گھر والوں کو کالز آنے لگیں، جن میں کہا جاتا، اپنی بیٹی کا دھیان رکھو، بہت بولتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں، "یہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت بولے گی تو ماحول خراب ہو جائے گا، اصل میں وہ یہ ڈرتے ہیں کہ عورت سچ کیوں بول رہی ہے؟"
فاطمہ مزید کہتی ہیں، خطرات صرف آن لائن نہیں ہوتے۔ ہمیں زیادہ تر وہی نظر آتے ہیں جو وائرل ہو جائیں: ٹرولنگ، گالیاں، گندے میمز، لیکن وہ دھمکیاں جو موبائل پر آتی ہیں، وہ سائیکل سوار جو گلی کے موڑ پر رک کر نام لے کر کچھ کہہ جاتا ہے، وہ نگاہیں جو بازار میں پیچھا کرتی محسوس ہوتی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو زیادہ تر عورتیں کسی سے کہہ نہیں پاتیں-
شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی 65 سالہ سماجی کارکن خالدہ پروین، جنہیں خالدہ باجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خالدہ باجی اپنی این جی او، امومت سوسائٹی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں، خالدہ باجی نوجوانی کی عمر میں ہی سماجی خدمات میں سرگرم ہوگئیں اور انہوں نے عمر یا اپنے شوہر کی موت کو کبھی اپنے کام کے درمیان آڑے نہیں آنے دیا۔
خالدہ باجی کہتی ہیں، "ایک دفعہ ہم نے ایک ریلی منظم کی۔ اسی رات میرا نمبر لیک ہوا۔ میرے فون پر سیکڑوں میسج آئے۔ کوئی کہتا تھا کہ تم کو اغوا کر لیں گے، کوئی میری فیملی کے لوگوں کا نام لے کر دھمکی دیتا تھا۔ میں پہلی بار خوفزدہ ہوئی، مگر میں نے ہار نہیں مانا کیونکہ ہمارے پاس آواز کے سوا بچتا ہی کیا ہے؟"
علاوہ ازیں، عورت جب سیاست میں قدم رکھتی ہے تو یہ جنگ اور بھی سخت ہو جاتی ہے۔ مہاراشٹرا اے آئی ایم آئی ایم کے خواتین ونگ کی صدر ایڈوکیٹ اسماء شیخ نے بتایا کہ جب بھی وہ کسی ناپسندیدہ بل یا حکومتی فیصلے پر بات کرتی ہیں تو ان کے خلاف نہ صرف ٹرینڈ چلتا ہے بلکہ ان کی فیملی تک کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، "لوگ میرے مؤقف پر بحث نہیں کرتے، وہ میرے کپڑوں کی بات کرتے ہیں، میرے والد کی تربیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جیسے عورت کے لیے عزت بھی ایک ہتھیار ہے جسے کبھی بھی اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔"
اسماء شیخ کہتی ہیں، "مجھے اکثر یہ نہیں کہا جاتا کہ میں غلط بات کر رہی ہوں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 'عورت ہو کر سیاست کیوں کرتی ہو؟' میرے مخالفین نے میرے والد کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے پھیلائیں۔ میرے بھائی کو فون کر کے کہا گیا کہ اپنی بہن کو گھر بٹھا دو۔ ان لوگوں کا مقصد میری دلیل کو نہیں، میری ہستی کو ختم کرنا ہے۔"
وہ مزید کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ صرف لوگ نہیں، سسٹم بھی ہے۔ جب عورت دھمکی کی رپورٹ درج کروانے جائے، تو اکثر اس سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ جیسے جرم میرا نہیں بلکہ میری آواز کا ہو۔
نازیہ حسن، ڈپٹی میئر دربھنگا بہار، بتاتی ہیں کہ سوشل میڈیا ان کے لیے سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ وہ کہتی ہیں "میں نے ایک پالیسی پر اعتراض کیا، اگلے آدھے گھنٹے میں میرے بارے میں ٹرینڈ شروع ہو چکا تھا۔ میری شادی، میری فیملی، میری تربیت، ہر چیز پر کیچڑ اچھالا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ خواتین کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں۔"
بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو کر ایک لمحے کے لیے سوچتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، "دراصل مجھے اختلاف سے مسئلہ نہیں، مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ لوگ دلیل سے لڑنے کے بجائے میری ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ حملے عورت کے خلاف نہیں، عورت کی آزادی کے خلاف ہوتے ہیں۔"
اترپردیش کے علی گڑھ سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن سعادیہ، جو عثمانیہ ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے ایک این جی او چلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں، "میں نے خواتین کے حقوق پر ایک چھوٹا سا بیان دیا تھا۔ اگلی صبح میرے بارے میں ٹرینڈ چل رہا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ 'تم خاندان تباہ کرنے نکلی ہو'۔ لیکن میں نے اس سے یہی سیکھا ہے کہ اگر ٹرینڈ بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی اہم بات کہی ہے۔ مخالف ہمیشہ اس شخص پر وار کرتا ہے جس کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔"
سعادیہ آگے کہتی ہیں،"ہمیں خاموش کرانے کی ہر کوشش، ہمیں مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ راستہ مشکل ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری آوازوں نے تبدیلی لانی شروع کر دی ہے اور تبدیلی ہمیشہ شور کے ساتھ آتی ہے۔"
آن لائن دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک اور بڑھتا ہوا ہتھیار ’ڈیپ فیک‘ ہے۔ ایسی ویڈیوز جن میں چہرہ، آواز، جسمانی حرکات کسی اور کے الفاظ اور مناظر میں جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی سوشل ایکٹوسٹ طالبہ سعادیہ شیخ کہتی ہیں، "ڈیپ فیک صرف تصویر کا مسئلہ نہیں، یہ نفسیاتی قتل ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو عورت کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں متاثرہ خواتین نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا، کچھ نے تو جاب چھوڑ دی، کچھ نے سماجی حلقے سے خود کو الگ کر لیا۔ ڈیپ فیک اب محض ٹرولنگ نہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی بن چکی ہے۔"
وہ کہتی ہیں، ٹیکنالوجی نے ہم سب کو طاقتور بنایا، مگر اس نے متعصب لوگوں کو بھی نیا اسلحہ دے دیا ہے۔
نیوز رومز بھی ہمیشہ محفوظ جگہ نہیں ہوتی۔ بہت سی خواتین صحافیوں کو دفتر میں کہا جاتا ہے کہ ایسی سخت رپورٹنگ یا اسٹوری مت کرو، لوگ چڑھ جائیں گے۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، "ہمیں خبر دینے سے پہلے اپنی جنس کا حساب دینا پڑتا ہے،" مگر اس ہنسی میں وہ تلخی تھی جو کسی بے بسی کی وجہ سے آتی ہے۔
فاطمہ نے اپنی آخری بات میں وہ جملہ کہا جو اس پوری اسٹوری کی روح ہے۔ وہ کہتی ہیں، "ہمیں ڈر لگتا ہے، ہاں۔ مگر ہم رکیں گے نہیں کیونکہ اگر ہم رک گئے تو سچ صرف طاقتور کی ملکیت بن کر رہ جائے گا۔"
قارئین: خواتین کی آوازیں آج نشانے پر ضرور ہیں، مگر کمزور نہیں۔ وہ زخمی ضرور ہیں لیکن خاموش نہیں۔ ان کے ارد گرد خوف کا حصار ضرور کھینچا گیا ہے، مگر اس حصار کے اندر وہ مسلسل روشنی جلا رہی ہیں اور یہی روشنی بہت کچھ بدل دے گی، شاید آہستہ، مگر ضرور۔
یہ تمام آوازیں ایک بڑے بیانیے کا حصہ ہیں کہ عورت کی آزادی آج بھی ناقابلِ برداشت سمجھی جاتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عورت کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ گونج رہی ہے۔ وہ خوفزدہ ضرور ہے، مگر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسٹوری دراصل ایک جنگ کی کہانی ہے، سچ اور طاقت کے درمیان، آزادی اور خوف کے درمیان، عورت اور معاشرے کے تعصبات کے درمیان۔ مگر یہ جنگ یکطرفہ نہیں اور نہ ہی یہ وہ جنگ ہے جس میں عورتیں شکست قبول کرنے والی ہیں کیونکہ آج جو آوازیں دبائی جا رہی ہیں، وہی کل تبدیلی کی بنیاد بنیں گی۔
"اور جب عورت بولے گی، تو دنیا کو سننا ہی پڑے گا۔"
(عبدالمقیت دہلی میں مقیم ایک صحافی ہیں۔ انہوں نے یہ رپورٹ لاڈلی میڈیا فیلوشپ پروگرام کے تحت تیار کی ہے۔ بیان کردہ آراء اور خیالات مصنف کے ہیں۔ای ٹی وی بھارت، لاڈلی اور یو این ایف پی اے ضروری نہیں کہ نظریات کی توثیق کرے)