جنگ کے دوران جان بچانے کے لیے عام لوگوں کو ان پانچ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے
جنگ کے وقت عام لوگوں کی حفاظت سب سے اہم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں لڑائی کے دوران محفوظ رہنے کی ٹپس جاننا ضروری ہے...
Published : March 5, 2026 at 11:25 AM IST
حیدرآباد (ڈیسک): ایران جنگ کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تہران سمیت پورے ایران میں مسلسل بم برسا رہے ہیں۔ ایران بھی بھرپور جواب دے رہا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ کا بھی کافی جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز پر امریکہ کے ذریعہ حملہ کرکے ڈبوئے جانے کے بعد تو اب اس جنگ کی آنچ بھارت تک پہنچنے لگی ہے۔ اس مشکل وقت میں عام لوگوں اور خاص طور سے جنگ زدہ ممالک میں رہنے والوں کے لیے انتہائی چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس صورت حال میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں اور کیسے محفوظ رہنا چاہیے۔
جنگ خوفناک اور کنفیوژنگ ہو سکتی ہے، لیکن کیا کرنا ہے، یہ جاننے سے جان بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ جنگ کی صورت میں ہر کسی کو یاد رکھنے والی پانچ ضروری باتیں یہاں دی گئی ہیں۔
- جنگ جیسی صورت حال میں پرسکون رہنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ گھبراہٹ صورت حال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے گہری سانس لیں، چوکنا رہیں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے خاندان یا گروپ کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر رہیں۔
- جنگی ایمرجنسی میں احتیاط اور حکومتی ہدایات پر عمل کرنے سے جان بچ سکتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے معلوم کریں کہ قریب ترین پناہ گاہ یا محفوظ جگہ کہاں ہے۔ اپنی کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند رکھیں۔ اگر آپ کے پاس پناہ گاہ یا تہہ خانہ ہے تو وہاں رہنے کو ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ، کسی بھی زیر زمین میٹرو اسٹیشن یا کنکریٹ کی عمارتوں کے تہہ خانے کی جانکاری رکھیں، اور حکومت کے حفاظتی منصوبوں اور ہدایات پر عمل کریں۔
- حکومتی احکامات (بذریعہ ریڈیو یا ٹی وی) موصول ہونے پر فوری طور پر جگہ خالی کریں۔ پانی، دوائی، اہم دستاویزات، اور ایمرجنسی کٹ کے ساتھ ایک بیگ پیک کریں۔ جنگ جیسی ایمرجنسی میں بَگ آؤٹ بیگ یا ایمرجنسی کٹ جان بچانے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ کم از کم 7-10 دن کی خوراک، پانی، ضروری ادویات، بیٹری سے چلنے والی ٹارچ، پاور بینک، اور نقدی پیک کریں۔ محفوظ مقام تک پہنچنے میں مدد کے لیے اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جیسے اہم دستاویزات ساتھ رکھیں، کیوں کی ایسے حالات میں بغیر جانچ اور تصدیق کے کوئی جلدی مدد نہیں کرتا۔
- ریڈیو، ٹی وی، ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے لائیو خبروں سے جڑے رہیں اور ہمہ وقت اپ ڈیٹ رہیں۔ سوشل میڈیا پر افواہوں پر یقین نہ کریں اور نہ ہی خود پھیلائیں۔ کون سا علاقہ لڑائی سے محفوظ ہے، جہاں آپ کو سامان یا طبی دیکھ بھال مل سکتی ہے، اور خطرناک حالات سے کیسے بچنا ہے، یہ جاننا آپ کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا، صرف قابل اعتماد این جی اوز، صحافیوں، یا مقامی حکام کی طرف سے دی گئی جانکاری پر بھروسہ کریں۔
- جنگ کے دوران اکثر عام لوگوں کو خوفزدہ کرنے یا افراتفری پیدا کرنے کے لیے غلط معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی غیر تصدیق شدہ اکاؤنٹس یا زبانی بات پر یقین کرنے سے محتاط رہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کریں اور متحد رہیں، بوڑھوں، بچوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال کریں۔
نوٹ: ایک عام شہری کے طور پر جنگ سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ خطرے والی جگہ سے جلد سے جلد نکلیں اور محفوظ جگہ کی تلاش کریں۔ ضروری سامان (پانی، ڈبہ بند خوراک، ادویات، نقدی) کا ذخیرہ ساتھ رکھیں اور خطرے سے باخبر رہیں۔ تصادم کے علاقوں سے دور رہ کر، اور ضرورت پڑے تو مال و زر اور گھر بار چھوڑ کر محفوظ جگہ پر جا کر اپنی حفاظت کو ترجیح دیں۔