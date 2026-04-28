بحری جہازوں کا عملہ اور ہزاروں ملاح خلیج فارس میں ہفتوں سے پھنسے ہوئے، کیا عبور کر پائیں گے آبنائے ہرمز؟
ملاحوں کے اہل خانہ تیزی سے بے چین ہو رہے ہیں، اپنے پیاروں کی بحفاظت واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : April 28, 2026 at 11:36 AM IST
نئی دہلی: تقریباً آٹھ ہفتوں سے، ہندوستانی کیپٹن راہل دھر اور ان کا عملہ خلیج فارس میں اپنے ٹینکر پر پھنسے ہوئے ہیں، بعض اوقات ڈرون اور میزائل پھٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز مؤثر طریقے سے بند ہے جب کہ ایران جنگ جاری ہے۔
راہل دھر نے کہا کہ عملے کے حوصلے برقرار ہیں لیکن تناؤ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان متزلزل جنگ بندی نے عملے کے لیے "امید کا محتاط احساس" لایا ہے، لیکن جنگ کا ابھی تک کوئی واضح خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ انھوں نے کہا، "روزانہ، ہم کھلی بات چیت اور چھوٹی ٹیم کی سرگرمیوں کے ساتھ چیزوں کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر کسی کے جذبے کو بلند کرنے میں مدد کرتے ہیں۔"
عملے نے جہاز کے قریب کئی بار ڈرونز اور میزائلوں کو دیکھا ہے۔ کیپٹن کے مطابق "وہ لمحات مشکل تھے اور عملے کے لیے حقیقی تناؤ پیدا کرنے والے تھے۔"
دھر نے ایسوسی ایٹیڈ پریس کو بتایا کہ، "ہم میں سے کسی کو بھی جنگی صورتحال کی توقع نہیں تھی،" انہوں نے کہا کہ قابل اعتماد انٹرنیٹ نے انہیں خاندانوں کے ساتھ رابطے میں رہنے میں مدد کی ہے۔ "وہ کالز اور پیغامات واقعی ہمیں مضبوط رکھتے ہیں اور ہمیں طاقت دیتے ہیں۔"
خلیج میں تقریباً 20,000 ملاح پھنسے ہوئے ہیں
تیل اور گیس کے ٹینکر اور مال بردار بحری جہازوں سمیت سیکڑوں بحری جہازوں پر 20,000 کے قریب ملاح آبنائے ہرمز کو عبور کرنے سے قاصر خلیج میں پھنس گئے ہیں۔
میری ٹائم ڈیٹا فرم Lloyd's List Intelligence کے مطابق، 13-19 اپریل کے ہفتے میں تقریباً 80 جہاز آبنائے سے گزرے، جبکہ جنگ سے پہلے روزانہ تقریباً 130 یا اس سے زیادہ جہاز گزر جاتے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک درجنوں بحری جہاز حملوں کی زد میں آ چکے ہیں اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
یہاں تک کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی تھی، تب بھی امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھی تھی۔ جواب میں ایران نے آبنائے میں بحری جہازوں پر فائرنگ کی اور دو کو پکڑ لیا۔
کیپٹن ارون کمار راجندرن نے کہا، "بحری جہاز عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر بھی ہم اکثر علاقائی جغرافیائی سیاسی تنازعات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔" کیپٹن ارون کمار راجندرن اپنے ٹینکر کے عملے کے ساتھ تقریباً آٹھ ہفتوں سے خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں۔
کچھ نے 'ڈیک سے دھماکے دیکھے'
ہندوستانی فارورڈ سیمینز یونین آف انڈیا کے منوج کمار یادیو نے کہا کہ ہزاروں ہندوستانی ملاح پھنسے ہوئے جہازوں پر سوار تھے، خوف اور تنہائی کے دنوں سے گزر رہے تھے کیونکہ بحری جہاز بندر عباس اور خرمشہر جیسی ایرانی بندرگاہوں کے قریب لنگر انداز تھے۔ بعض اوقات دھماکے صرف چند سو میٹر (گز) کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "وہ اپنے ڈیک سے دھماکے دیکھ رہے تھے،" انہوں نے مزید کہا کہ ان کی یونین عملے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے روزانہ پریشانی کی کالیں بھیج رہی ہے۔ "ان میں سے بہت سے پہلی بار جہاز پر سوار تھے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس ذہنی کیفیت سے گزرے ہوں گے۔"
ہندوستان، سمندری مزدوری کے دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز میں سے ایک ہے، اس خطے میں 20,000 سے زیادہ شہری غیر ملکی پرچم والے بحری جہازوں پر کام کر رہے ہیں، جن میں سے بہت سے انخلاء کی مربوط کوششوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بھارت کی جہاز رانی کی وزارت نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ تنازع شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 2,680 ملاحوں کو نکالا جا چکا ہے۔
یادو نے کہا کہ بہت سے ملاحوں نے خوراک اور پینے کے پانی کی شدید قلت کی اطلاع دی ہے، کچھ جہاز راشن کی فراہمی پر مجبور ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کی رکاوٹوں اور سگنل جام ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں خاندانوں کے ساتھ بات چیت بہت کم ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رابطہ ممکن تھا، ملاح اکثر صرف چند منٹ کی گفتگو کے لیے زیادہ رومنگ چارجز ادا کر رہے تھے۔
مشرق وسطیٰ کے لیے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن کے نیٹ ورک کوآرڈینیٹر محمد اراچیدی نے کہا کہ اس ماہ کے شروع میں انھیں سمندری مسافروں سے خوراک سمیت امداد کے لیے سینکڑوں درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔
عملے کو ڈرونز اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا
ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے عمان میں پھنسے ہوئے، یونانی ملکیتی کارگو جہاز پر سوار انڈونیشیا کے چیف آفیسر رضا محمد صالح نے کہا کہ تین مارچ کو ان کے پہنچنے کے فوراً بعد ایک ڈرون بندرگاہ کے قریب پھٹ گیا۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔
صالح نے اے پی کو بتایا کہ "سب سے بڑا مسئلہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہرمز دوبارہ کب کھلے گا۔"
صالح نے کہا کہ اگرچہ تنازعہ والے علاقوں میں تجربہ کار ہے، لیکن عملہ میزائل حملوں اور جی پی ایس میں رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہے جس کی وجہ سے اسے دستی نیویگیشن استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا۔
انہوں نے کہا، "کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے، پھر اچانک ایسا نہیں ہے۔ آج ہم محفوظ ہیں، کل، کوئی نہیں جانتا۔"
عملے کی تبدیلیاں مشکل ہیں
اس کے سی ای او کیپٹن راجلنگم سبرامنیم نے کہا کہ فلیٹ مینجمنٹ لمیٹڈ عام طور پر درجنوں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کے ساتھ ایک دن میں کئی بار بات چیت کرتا ہے جن پر 400 سے زیادہ ملاح سوار ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کھانے کی فراہمی کے لیے اسٹاک کی جانچ باقاعدگی سے کی جاتی ہے، اور برتنوں کو قریبی مقامات پر منتقل کرکے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے پک اپ کا انتظام کیا گیا ہے جہاں سے وہ تازہ اور خشک چیزیں لے سکتے ہیں۔
عملے کی کچھ تبدیلیاں اب بھی ہو رہی تھیں، لیکن محدود تعداد میں۔ "کون جہاز پر جانا چاہتا ہے؟" سبرامنیم نے کہا۔ "ان باؤنڈ عملے کو انکار کرنے کا حق ہے اور ہم (اس) کا احترام کرتے ہیں۔"
جنگ شروع ہونے کے بعد سے زیادہ تر پھنسے ہوئے بحری جہاز خلیج میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "جو ملاح جنگ زدہ علاقے میں رہنے کے لیے سائن اپ نہیں کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کیا جانا چاہیے تاکہ وہ غیر ارادی ضمانت نہ بن جائیں۔"
جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے بحری جہازوں میں سے کئی پر گولی چلائی گئی اور دیگر واپس پلٹ گئے۔ سبرامنیم نے کہا کہ فلیٹ مینجمنٹ کے زیر انتظام جہازوں نے پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔
جرمنی کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی، Hapag-Lloyd نے آبنائے کے قریب چھ جہازوں پر 150 کے قریب ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ "یہ مشکل دن اور ہفتے ہیں،" Hapag Lloyd کے ترجمان Nils Haupt نے اس مہینے کے شروع میں اے پی کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ Hapag-Lloyd دن میں کم از کم ایک بار کپتانوں اور عملے سے رابطے میں رہتا تھا۔
عالمی سمندری بحری جہازوں کی کمی بدتر ہو جائے گی
بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی شپنگ ایجنسی، اور دیگر نے آبنائے میں تجارتی جہازوں کے لیے ایک محفوظ راہداری کا مطالبہ کیا ہے۔ زیادہ تر بحری جہاز اب بھی وہاں سے گزرنے سے قاصر ہیں، حالانکہ ایران نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز ان جہازوں کے لیے کھلا ہے جو اس کے دشمن نہیں سمجھے جاتے اور گزرنے کے لیے ٹول ادا کرتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ایران نے آبی گزرگاہ میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں، اور ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکہ ایرانی بارودی سرنگیں صاف کر رہا ہے۔ آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل آرسینیو ڈومنگیز نے کہا کہ بارودی سرنگوں اور بحری جہازوں پر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے تحت، "آبنائے ہرمز میں کہیں بھی محفوظ راہداری نہیں ہے۔"
حالیہ برسوں میں متعدد بحرانوں نے بہت سے سمندری مسافروں کو سمندر میں پھنسے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کورونا وبا، یوکرین پر روس کا حملہ اور بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملے شامل ہیں۔ سبرامنیم نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ایران کی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی بہت کم لوگ ایسے وقت میں سائن اپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے جب پہلے ہی ہنر مند سمندری جہازوں کی کمی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: