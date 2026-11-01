جنگ نے آب و ہوا کی صورت حال کو مزید خراب کیا، ایران جنگ نے تیل پر انحصار کم کرنے کے عمل کو تیز کر دیا
ایران اور عمان کےدرمیان واقع 21 میل چوڑی آبنائےہرمز سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل ہوتی ہے۔
Published : November 1, 2026 at 8:12 PM IST
ایران جنگ میں بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، اور دنیا کا تیزی سے ختم ہونے والا کاربن بجٹ اور بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ انسانی بحران ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماحولیاتی اور آب و ہوا کا بحران بھی بن چکا ہے۔ ایک ابتدائی تخمینہ کے مطابق، صرف پہلے 14 دنوں میں 5 ملین ٹن سے زیادہ کربن ڈائ آ کسائڈ کے مساوی اخراج پیدا ہوئے۔ اس میں تقریباً 1.88 ملین ٹن تیل کی آگ سے، 2.4 ملین ٹن تباہ شدہ عمارتوں سے، اور 0.53 ملین ٹن فوجی ہوا بازی اور امدادی کارروائیوں سے شامل ہیں۔
یہ اس اندازے کے برعکس ہے کہ عالمی فوجیں گرین ہاؤس گیسوں کے کل اخراج میں تقریباً 5.5 فیصد حصہ ڈالتی ہیں۔ تیل کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان نے بحران کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے زہریلا دھواں، ذرات کی آلودگی، تیل کا اخراج، مٹی، پانی اور سمندری ماحولیاتی نظام کی آلودگی۔ اس کے باوجود اس جنگ کا بہت ہی متضاد نتیجہ نکل رہا ہے۔ ایک طرف، یہ ماحولیاتی نقصان کو بڑھا رہا ہے، جب کہ دوسری طرف، اس نے پیدا کیا ہوا توانائی کی عدم تحفظ ایک ایسی منتقلی کو تیز کر رہا ہے جسے تین دہائیوں کی کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی تیزی سے حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حکومتیں اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ جیواشم ایندھن پر انحصار نہ صرف آب و ہوا کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ اقتصادی اور قومی سلامتی کی ایک بڑی کمزوری بھی ہے۔ وجہ جغرافیہ میں ہے۔
ایران اور عمان کے درمیان واقع 21 میل چوڑی آبنائے ہرمز سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ یہ عالمی پٹرولیم کی کھپت کا تقریباً 20-21 فیصد، سمندری تیل کی تجارت کا 25-27 فیصد، اور عالمی ایل این جی تجارت کا تقریباً پانچواں حصہ ہے، جس کی اکثریت ایشیا بھیجی جاتی ہے۔
28 فروری 2026 کو کشیدگی میں اضافے کے بعد، ٹینکر ٹریفک میں مبینہ طور پر 90-97 فیصد کمی واقع ہوئی۔ ایک موقع پر، خلیج سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد صفر اور دو کے درمیان گر گئی، اور تقریباً 200 ٹینکر خلیج فارس میں پھنسے ہوئے تھے۔ برینٹ کروڈ، جو فروری میں تقریباً 69–72 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہوا، بعد میں بڑھ کر 110–118 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے اس واقعے کو تیل کی جدید مارکیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سپلائی میں خلل قرار دیا ہے۔ دنیا آبنائے ہرمز کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ پائپ لائن کی گنجائش تقریباً 7 ملین بیرل یومیہ ہے جو کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے عام بہاؤ کا بمشکل ایک تہائی ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ تقریباً 600,000 بیرل یومیہ کی پیداوار 2027 کے آخر تک مکمل طور پر بند ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عارضی مسئلہ کو طویل مدتی سپلائی میں رکاوٹ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بحیرہ احمر کی صورتحال نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ خطرات صرف ایک آبی گزرگاہ تک محدود نہیں ہیں۔ 2026 میں ایک موقع پر، یورپ کو توانائی کی فراہمی بحران سے پہلے کی سطح کے تقریباً 49 فیصد تک گر گئی۔
یورپ سے ایشیا تک: توانائی کی عدم تحفظ صاف توانائی کی طرف ایک تبدیلی کی طرف گامزن ہے۔ ممالک اب صرف دوسرے پروڈیوسروں سے زیادہ تیل (بیرل) حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی مجموعی کھپت کو کیسے کم کیا جائے۔ الیکٹرک گاڑیاں اس تبدیلی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ای وی نے 2025 میں تقریباً 1.7 ملین بیرل یومیہ تیل کی طلب کو کم کیا، اور یہ تعداد 2030 تک تقریباً 5 ملین بیرل یومیہ تک بڑھ سکتی ہے۔ 2025 میں عالمی ای وی کی فروخت تقریباً 20.7 ملین گاڑیوں تک پہنچنے کا امکان ہے، جو کہ ایک سال میں تقریباً 20 فیصد کا اضافہ ہے اور نئی کاروں کی فروخت میں تقریباً 2025 فیصد اضافہ ہوگا۔
2026 میں تقریباً 23 ملین ای وی فروخت کی جا سکتی ہیں۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ آئی ای اے کے نیٹ زیرو منظر نامے کے تحت، صرف ای وی کے استعمال سے 2035 تک تیل کی کھپت میں 15 ملین بیرل یومیہ کمی ہو سکتی ہے، جو کہ موجودہ عالمی تیل کی کھپت کا تقریباً 15 فیصد ہے۔ چین اس تبدیلی کے مرکز میں ہے۔
اس کا مقصد 2035 تک پوری معیشت میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو ان کی بلند ترین سطح سے 7-10 فیصد تک کم کرنا ہے۔ یورپ بھی پچھلے جغرافیائی سیاسی دھچکے کے بعد اسی طرح کے نتیجے پر پہنچا ہے۔ ای یو کا مقصد 2030 تک تقریباً 600 گیگا واٹ شمسی توانائی کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ اس کے اہداف میں چھتوں کے سولر پینل کی ضروریات میں اضافہ، ہیٹ پمپس کے استعمال کو تیز کرنا، اور توانائی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر کرنا بھی شامل ہے۔
2022 اور 2025 کے درمیان، یورپی یونین کی درآمدات میں روسی گیس کا حصہ تقریباً 45 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد ہو گیا، جب کہ یورپ میں ای وی کی فروخت میں 2025 میں 30 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ سال کے آخر تک ناروے میں نئی گاڑیوں کی فروخت میں بیٹری الیکٹرک کاروں کا حصہ 95.9 فیصد تھا، جو کہ قابل ذکر اعداد و شمار ہے۔ اسی طرح کی ایک اہم تبدیلی جنوب مشرقی ایشیا میں جاری ہے۔ 2026 کے آغاز تک، ای وی کی فروخت پچھلے سال کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ کچھ تخمینوں کے مطابق، ان کا کل فروخت کا تقریباً 20 فیصد حصہ تھا، جس میں ویت نام، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سب سے آگے ہیں۔ الیکٹرک دو پہیوں اور تین پہیوں کی فروخت، جو کہ خاص طور پر کم آمدنی والے اور ایندھن کی قیمت کے لحاظ سے حساس گھرانوں کے لیے اہم ہیں، پچھلے سال کے مقابلے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران دگنی سے بھی زیادہ ہو گئیں۔
قابل تجدید توانائی کے ساتھ ہندوستان کا پلٹ وار: ہندوستان شاید سب سے زیادہ واضح طور پر توانائی کے تحفظ کے مسئلے کو واضح کرتا ہے۔ یہ اپنے خام تیل کا 89-90 فیصد درآمد کرتا ہے، جبکہ FY2026 کے پہلے نو مہینوں میں، آبنائے ہرمز ہندوستان کے کل خام تیل کا تقریباً 41 فیصد، ایل اینڈ ڈی کا 55 فیصد، اور اس کی ایل پی جی درآمدات کا 88 فیصد تھا۔ رکاوٹ کے دوران، خام تیل کی درآمدات میں 22 فیصد کی کمی واقع ہوئی، روپیہ کمزور ہو کر 95.7-96.5 فی امریکی ڈالر پر آ گیا، اور سرکاری تیل کی کمپنیوں کو تقریباً 750 کروڑ روپے روزانہ کا نقصان ہوا۔
ہندوستان کے اسٹریٹجک ذخائر 36.87 ملین ٹن ہیں، جو صرف 18 دنوں کی کھپت کے لیے کافی ہیں۔ یہ 90 دنوں کے اے ای ای اے (انٹرنیشنل انرجی ایجنسی) کے معیار سے بہت نیچے ہے، جو درآمد شدہ جیواشم ایندھن پر ہمارے ساختی انحصار کو کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا پاور سسٹم ایک تاریخی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ جولائی 2026 تک، غیر جیواشم ایندھن پر مبنی صلاحیت تقریباً 300.5 گیگاواٹ تک پہنچ جائے گی، جو کل 552 گیگا واٹ نصب شدہ صلاحیت کے 54 فیصد سے زیادہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ 2030 کے لیے مقرر کردہ 500 گیگا واٹ ہدف کا 60 فیصد سے زیادہ ہے۔ شمسی توانائی کی صلاحیت 2014 میں صرف 2.8 گیگا واٹ سے بڑھ کر تقریباً 164.6 گیگا واٹ ہو گئی ہے، جب کہ ہوا سے بجلی کی صلاحیت 58 گیگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان نے مالی سال 2025-26 میں ریکارڈ 55.29 گیگا واٹ غیر فوسل صلاحیت کا اضافہ کیا، جس میں 44.6 گیگا واٹ شمسی توانائی شامل ہے۔
مالی سال 2014 سے اب تک قابل تجدید توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 45.7 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، اس کے ساتھ تقریباً 148 بلین ڈالر کی ملکی ادارہ جاتی فنانسنگ بھی ہے۔ ڈی کاربنائزیشن (کاربن کے اخراج کو کم کرنے) کے نئے انجن کے طور پر، کوئلہ، تیل اور گیس، بجلی، نقل و حمل اور صنعت کے لیے توانائی کی حفاظت ضروری ہے۔ قابل تجدید توانائی کے نظام کو بنیادی ڈھانچے میں اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اہم تبدیلی یہ نہیں ہے کہ جیواشم ایندھن اب متروک ہوچکے ہیں، لیکن یہ کہ اسٹریٹجک نقطہ نظر بدل گیا ہے۔
اب، چوک پوائنٹس کے ذریعے تیل کی منتقلی ایک جیو پولیٹیکل رسک پریمیم رکھتی ہے۔ سولر پینل، ٹربائن، بیٹریاں، ہیٹ پمپ اور الیکٹرک گاڑیاں نہ صرف اخراج کو کم کرتی ہیں بلکہ اسٹریٹجک خود کفالت بھی فراہم کرتی ہیں۔ امید ہے کہ ایران میں جاری جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب امن بحال ہو جاتا ہے، تو حکومتوں کو سستے تیل اور دوبارہ کھولے جانے والے جہاز رانی کے راستے پرانے انحصار کو پنپنے کی اجازت دینے کے لالچ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نومبر میں ہونے والی سی اوپی 31 کانفرنس ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے آج کی ہنگامی بنیادوں پر چلنے والی رفتار کو قابل تجدید توانائی، گرڈ، اسٹوریج، کارکردگی، برقی کاری، اور جیواشم ایندھن پر انحصار کم کرنے کے ٹھوس وعدوں میں ترجمہ کرنا چاہیے۔