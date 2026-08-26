کامیاب اور بااعتماد مستقبل کے لیے طلبہ کی شخصیت سازی میں اسکولوں کا کردار
طلبہ کی حوصلہ افزائی اور انکے تحفظ کیلئے سازگار ماحول بہت ضروری ہے۔۔۔ جے پور کے دھراو ہائی اسکول کی پرنسپل، نشی دھنجل کا مضمون
Published : August 26, 2026 at 10:51 AM IST
کسی بھی اسکول کی کامیابیوں کا اندازہ اکثر تعلیمی کارکردگی، امتحانی نتائج، یونیورسٹیوں میں داخلوں اور مقابلوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں سے لگایا جاتا ہے۔ تاہم، ایک پرنسپل کی حیثیت سے میرا ماننا ہے کہ تعلیمی عمل کا حقیقی پیمانہ رپورٹ کارڈ سے کہیں بڑھ کر ہے۔
آج کے تعلیمی نظام کو نہ صرف طلبہ کو صرف سوالات کے جوابات دے کر امتحان پاس کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ بلکہ تعلیم کا اصل مقصد افراد کو محض جواب دینے کے قابل بنانے کے بجائے صحیح سوالات پوچھنے کی تربیت دینا ہے۔ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور نئی صنعتوں کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، ہمیں اپنے طلبہ کو وہ تمام ضروری خصوصیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو انہیں ایک پڑھا لکھا انسان، بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والا فرد اور عمر بھر سیکھنے والا مسافر بنا سکیں۔
تعلیمی کامیابی سے لے کر زندگی کی تیاری تک
کسی بھی کریئر کی تیاری صرف اسی مرحلے تک محدود نہیں ہوتی جب طلبہ کسی خاص پیشے کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ اس کا آغاز ان کی ذاتی خصوصیات کی دریافت، ان کے شوق اور جذبے کو سمجھنے اور ایک ایسے رویے کی نشوونما سے ہوتا ہے جو نئے امکانات کو خوش آئند کہے۔ ایک ترقی پسند اسکول کے لیے یہ جتنا زیادہ مشق میں لایا جائے، اتنا ہی بہتر ہے۔
مباحثوں کا حصہ بن کر بات چیت اور چیزوں کا تجزیہ کرنے کی مہارتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جب طلبہ مختلف پروجیکٹس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ باہمی تعاون اور مشکل حالات سے نمٹنے کی صلاحیتیں سیکھتے ہیں۔ کھیل کود (اسپورٹس) استقامت اور قیادت جیسی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ تھیٹر اور عوامی خطابت (پبلک اسپیکنگ) سے وابستہ سرگرمیاں طلبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا سکھاتی ہیں۔ سماجی کاموں کے اقدامات کے ذریعے، ان کے اندر ہمدردی اور احساسِ مروت پیدا ہوتا ہے۔
ہمارا مقصد طلبہ کو ایسی تعلیم دینا نہیں ہونا چاہیے جو تمام سوالوں کے جوابات پہلے سے جانتے ہوں۔ بلکہ ہمیں ایسے طلبہ تیار کرنے چاہئیں جو مستقبل میں خود جوابات تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
ایک وقت میں ایک تجربہ، اعتماد سازی کا ذریعہ
اعتماد صرف موٹیویشنل اسپیچز سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تجربات سے گزرنے کا ایک عمل ہے۔ طلبہ کو اسٹیج پر پرفارم کرنے کا موقع دینے سے انہیں اپنی آواز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماہرینِ تعلیم کی حیثیت سے، ہمارے لیے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کریں جو ہمارے سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے اور ان کا تحفظ بھی، تاکہ وہ کھل کر بول سکیں اور قیادت کا کردار سنبھال سکیں۔
طلبہ کو ابھرتے ہوئے شعبوں کے لیے تیار کرنا
مستقبل میں طلبہ کو ملنے والی ملازمتیں موجودہ دور کی ملازمتوں سے بالکل مختلف ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے اسکولوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ طلبہ کو نہ صرف ایسی مہارتیں دیں جو ہر جگہ کام آ سکیں بلکہ پختہ اقدار بھی سکھائیں۔ ہماری تدریسی حکمتِ عملی بنیادی اقدار سے متعلق '6 سی' یعنی تخلیقی صلاحیت (Creativity)، باہمی تعاون (Collaboration)، ہمدردی (Compassion)، مواصلات/بات چیت (Communication)، تجسس (Curiosity) اور تنقیدی سوچ (Critical Thinking) پر مبنی ہونی چاہیے۔
یہ ہمارے طلبہ کے لیے تعلیمی نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ ان پیشہ ورانہ ماحول کے لحاظ سے بھی کافی اہم ہے جن کا انہیں آنے والے برسوں میں سامنا کرنا ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ، گروپی سرگرمیاں اور کلاس روم کی پڑھائی طلبہ کو مختلف نقطہ ہائے نظر سے روشناس کراتی ہے کیونکہ اس سے ان کی ترسیلی و مواصلاتی مہارتیں اور ٹیم ورک روان چڑھتی ہے۔ کسی بھی کریئر کی منصوبہ بندی جلد شروع ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی نمائشوں، کریئر کونسلنگ کے پروگراموں اور ماہرین و پیشہ ور افراد کے ساتھ ملاقاتوں کے ذریعے، طلبہ کا مختلف پیشوں، اعلیٰ تعلیم کے امکانات اور نئے کریئر کے مواقع سے تعارف کرایا جاتا ہے، جو انہیں اپنے تعلیم اور کریئر کے راستوں کے بارے میں سوچ سمجھ کر درست فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔
قیادت اور ذمہ داری کا ماحول
اعتماد کے ساتھ ذمہ داری کا ہونا بھی ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے علم کو پختہ اقدار اور اچھے کردار سے تقویت ملنی چاہیے۔ اس لیے اسکولوں کو ایک طرف کردار سازی اور دوسری طرف تعلیمی کارکردگی کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طلبہ کو محض اعزازی عہدے دینے کے بجائے حقیقی ذمہ داریاں سونپی جانی چاہئیں۔ ایونٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ، نوجوانوں کی رہنمائی، اسکول کی نمائندگی یا کمیونٹی سروس کا حصہ بننا کسی بھی دوسرے ایسے طریقے سے کہیں بڑھ کر ہے جسے کسی روایتی طریقۂ تدریس کے ذریعے سکھایا جا سکے۔ قیادت کا مطلب ذمہ داری اٹھانا، دوسروں کی بات سننا اور اہم فیصلے کرنا ہے۔
بطورِ معلم ہماری سب سے بڑی ذمہ داری
ایک پرنسپل کی حیثیت سے، میں ہمیشہ اپنے عملے پر اس بات کا زور دوں گی کہ ہم اپنے طلبہ کو صرف ان کے آنے والے امتحان، گریڈ یا کسی ادارے میں داخلے کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بلکہ ہم انہیں ان کی زندگی کے لیے تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے ادارے سے رخصت ہونے کے کئی برسوں بعد، ہو سکتا ہے کہ طلبہ اسکول میں پڑھائے گئے بہت سے اسباق اور فارمولوں کی تفصیلات بھول جائیں۔ تاہم، ایک چیز جو وہ کبھی نہیں بھولیں گے وہ ہے اسکول میں حاصل ہوا ان کا تجربہ۔
آیا اسکول نے انہیں کھل کر بولنے کا حوصلہ دیا، نئے سرے سے شروعات کرنے کی لچک (صلاحیت) دی، سخت محنت کرنے کا نظم و ضبط سکھایا اور یہ محسوس کرنے کا اعتماد دیا کہ وہ اس دنیا میں تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ صرف وہ اعزازات اور کامیابیاں نہیں ہیں جو اس کے نوٹس بورڈ پر آویزاں ہوتی ہیں۔ بلکہ، اس کی بہترین عکاسی ان نوجوانوں سے ہوتی ہے جو اسکول سے رخصت ہوتے وقت اعتماد، بہترین کردار اور اپنے اردگرد کے ماحول میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی صلاحیت سے سرشار ہوتے ہیں۔
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