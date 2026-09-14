جرمنی میں انتہائی دائیں بازو کی سیاست کی بحالی
مشرقی جرمنی میں انتخابی نتائج یورپ کےانتہا پسند ماضی کی یاد دہانی اور دنیا بھر میں انتہائی دائیں بازو کی سیاست کی تشویشناک بحالی ہیں۔
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 4:12 PM IST
جرمنی کی مشرقی ریاستوں میں حالیہ انتخابی نتائج اور فرانس میں جاری انتخابی رجحانات 20ویں صدی کے یورپ کی یاد تازہ کر رہے ہیں، جو آمریت اور انتہا پسندی کے عروج کا دور تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے مرکز میں ہٹلر کا نازی جرمنی تھا۔ فرانس میں جنگ مخالف کارکنوں اور جین جورس جیسے لیڈروں کو دن دیہاڑے قتل کیا جا رہا تھا۔
تاریخ دان ایرک ہوبسبوم نے اپنی کتاب "دی ایج آف ایکسٹریمز" میں دوسری جنگ عظیم کی وجہ صرف دو الفاظ میں بیان کی ہے: ایڈولف ہٹلر۔
یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں سے نفرت خاموشی سے لیکن جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہود مخالف غلط فہمی کہ یہودیوں نے عیسائی بچوں کی قربان دیتے تھے شاید دنیا کے کچھ حصوں میں اب بھی موجود ہے۔
جب ہم اس کا موازنہ نازی جرمنی کے دور، فاشزم، سیاسی قتل و غارت اور ہماری عصری دنیا کے تنازعات سے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اس سے بھی زیادہ کپٹی کرداروں کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔انتہا پسندی کی مشعل پھر سے روشن ہو چکی ہے، انتہا پسندی کا دھواں پھر اٹھ رہا ہے، اور انتہا پسند دائیں بازو کی واپسی ہو رہی ہے۔
کاسمیٹک اصلاحات یا سیاسی چالوں کو چھوڑ کر، بنیادی باتیں وہی رہتی ہیں۔ وہ جماعتیں جو فسطائیت یا نازی ازم سے وابستہ نہیں رہنا چاہتیں، آسانی سے خود کو دائیں بازو کے طور پر برانڈ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ہسپانوی سیاسی جماعت ووکس خود کو اینٹی فاشسٹ، اینٹی نازی اور دائیں بازو کے طور پر بیان کرتی ہے۔
یہ تضاد وسیع ہے، اور ان کا دوغلا پن ان کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ کہ وہ امن کی بحالی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اتنا ہی کھوکھلا ہے جتنا کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے اس کے دعوے، جس نے ایک مضبوط طالبان کو پیچھے چھوڑ دیا، یا غزہ کی تعمیر نو کے اس کے دعوے، جہاں بچے اور خواتین سمیت عام شہری بندوقوں اور بموں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔
صدام حسین کے قتل نے ایران کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا، پورے خطے کو آئی ایس آئی ایس جیسے گروہوں کی افزائش گاہ بنا دیا۔
آیا 20 ویں صدی کی عالمی جنگوں کے دوران لوگوں کے پاس جو دلائل تھے اور جو دلائل لوگ اب پیش کرتے ہیں وہ واقعی قابلِ بحث ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کچھ رویے اتنے نارمل ہو گئے ہیں کہ غیر معمولی رویے کو اب غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا۔
یوکرین کو فوجی امداد کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں تاریخ کے صحیح راستے پر ہیں جو یوکرین کو فوجی امداد کی آنکھیں بند کر کے حمایت کرتے ہیں۔
جنگ میں ملوث ممالک کے بارے میں رائے منقسم ہے، چاہے وہ یوکرین روس جنگ ہو یا مغربی ایشیا کی جنگیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ غیرجانبداری درست ہے، دوسروں کا خیال ہے کہ خاموشی جرم میں ملوث ہونے کے مترادف ہے، اور پھر بھی دوسرے فریق لیتے ہیں، ہر ایک اپنے اعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے اپنی کہانی کے ساتھ۔
اس دور کے ان نکات پر غور کریں جب ہٹلر کو اس کے اعمال کے لیے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کم از کم کچھ اتفاق رائے تھا۔ اب، وہ تقسیم کرنے والی لکیریں دھندلی ہو گئی ہیں، یا اس کے برعکس، کمزور ہو گئی ہیں، اور مشرقی جرمنی کے انتخابی نتائج ایک بہترین مثال ہیں۔
دائیں بازو کی جماعت الٹرنیٹیو فار جرمنی اب سیکسونی انہالٹ میں اپنی پہلی فتح کے بعد اقتدار میں آنے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں اس نے سنٹرل رائٹ پارٹی کو شکست دی جو 2002 سے ریاست پر حکومت کر رہی تھی۔
اے ایف ڈی ایک ایسی جماعت ہے جسے حکومتی انٹیلی جنس ایجنسی نے ایک انتہا پسند گروپ کے طور پر درجہ بندی کیا تھا، جس کے نتیجے میں مقدمہ چلایا گیا۔ اگرچہ عدالت نے پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے روک دیا، حکومتی انٹیلی جنس ایجنسی نے پایا کہ پارٹی مخصوص کمیونٹیز کے لیے سخت نفرت رکھتی ہے، جیسا کہ نازیوں نے یہودیوں کے لیے ظاہر کیا تھا۔
جرمنی کے ایک درجن سے زائد شہروں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، جن میں اے ایف ڈی پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو حکومت بنانے کے لیے اکثریت سے تین نشستیں کم ہے اور سیکسونی-انہالٹ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحادی مذاکرات کر رہی ہے۔اس کے جواب میں اے ایف ڈی کے حامیوں نے بھی مختلف شہروں میں جوابی مظاہرے شروع کیے ہیں۔
اگر وہ کامیاب ہو گئے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی ریاست میں حکومت بنائیں گے۔ یورپ میں نیا آرڈر کچھ حد تک 20 ویں صدی کی شکل اختیار کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ گروہوں نے رخ بدل لیا ہے۔بے وطن یہودی جو اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے جب نازی ان کا شکار کر رہے تھےاب جب کہ ان کے پاس اپنا ملک(یہودی) ہے، وہ غزہ کا شکار کر رہے ہیں۔
نازیوں کے ہاتھوں بے پناہ ظلم سہنے کے بعد، انہوں نے خود ظالموں کا کردار اپنا لیا ہے۔یہ بدلتی ہوئی صورت حال فرانٹز فینن کی کتاب دی ریچڈ آف دی ارتھ کی یاد تازہ کراتی ہے جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مظلوم کس طرح خود ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
آج، یہود مخالف جذبات صیہونیت مخالف میں ضم ہو چکے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے یہودیوں کو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حامیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔اسرائیلی قوم کے خلاف دشمنی بتدریج بڑھ گئی ہے کیونکہ ہولوکاسٹ کی یادیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ آج، زیادہ تر تنازعات ایک قومی ریاست کے طور پر اسرائیل کے اقدامات پر مرکوز ہیں، اس دور کے بالکل برعکس جب یہودی بے گھر تھے اور اپنی جانوں کے لیے بھاگ رہے تھے۔
اب جب کہ اسرائیل کا اپنا ملک سلامتی اور وطن ہے اس طرح کے وسیع پیمانے پر محرومیوں اور حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اس کے ظالمانہ کردار کو قبول کرنے کو اقوام متحدہ کے کئی رکن ممالک کی جانب سے تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسرائیل کوئی الگ تھلگ کیس نہیں ہے۔ انتہا پسندی ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر پھیل رہی ہے۔
انتہا پسند گروپوں کی کھل کر حمایت کرنا یا انتہائی دائیں بازو کی وکالت کرنا اب ممنوع نہیں رہا۔ لوگ اب کھل کر بنیاد پرست گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ روایتی تقسیم کی لکیریں دھندلی ہو گئی ہیں اور ان کے جھکاؤ کے ارد گرد موجود ابہام بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اے ایف ڈی جیسے دائیں بازو کے گروہ اپنے نظریے پر پروان چڑھ رہے ہیں، چاہے وہ تارکین وطن مخالف ہو، اقلیت مخالف ہو یا یوکرین مخالف ہو۔
یہ نظریہ جلد ہی جرمنی میں سرکاری زبان بن جائے گا۔ اسی طرح فرانس کی انتہائی دائیں بازو کی رہنما میرین لی پین بھی آمرانہ بیان بازی پر پروان چڑھ رہی ہیں۔ کئی دہائیوں کی ناکامی، بدعنوانی اور نا مکمل وعدوں کے بعد، لبرل اب انتہائی دائیں بازو کے لیے زمین کھو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔
انتہائی حق ہی واحد آپشن بن گیا ہے کیونکہ اسے کم برائی سمجھا جاتا ہے۔ صورتحال اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ انتہائی دائیں بازو کے رہنما، جیسے اٹلی کی جارجیا میلونی، کو بھی زیادہ بنیاد پرست دائیں بازو کے رہنماؤں کی جانب سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ رہنما نہ صرف انہیں سیاسی طور پر چیلنج کر رہے ہیں بلکہ ان کی قدامت پسندی پر بھی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں۔
بنیاد پرست خیالات کو اب بری چیز نہیں سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت، عوامی سطح پر ان کا اظہار عام ہو گیا ہے۔ دنیا کے ہر حصے کو اس خطرے کا سامنا ہے اور برصغیر پاک و ہند بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آنے والی نسل ان چیزوں کو حقارت کے احساس سے دیکھے گی اور دنیا کو پھر سے رہنے کے قابل بنائے گی، تاکہ لوگوں کو اس سب سے کچھ سکون ملے۔
امید اگلی نسل سے آتی ہے کیونکہ وہ 1914 کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے 25 فیصد طلباء جیسے لوگوں سے تحریک لیتے ہیں جنہوں نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔