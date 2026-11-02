ایران کی بقا اور خوشحالی میں مدد کر رہے ہیں حوثی، سعودی عرب پر دباؤ ڈال کر طاقت کو متوازن کرنے کی کوشش
اگر حوثی کافی دیر تک برقرار رہے تو ان کا غلبہ پورے مغربی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ تجزیہ پڑھیں۔
By Bilal Bhat
Published : November 2, 2026 at 4:21 PM IST
حیدرآباد: ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجو سعودی عرب کے ہوائی اڈوں، آئل ریفائنریوں اور فوجی اڈوں پر حملے بند کرنے کو تیار نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ "محور مزاحمت" کا حصہ سمجھے جانے والے حوثیوں کا تعلق یمن کی زیدی شیعہ برادری سے ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے بعد حوثی واحد باقی رہ گئے گروپ ہیں جو کھل کر ایران کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیلی حملے سے حماس اور حزب اللہ کمزور ہو گئے ہیں۔
یمن میں سعودی قیادت میں سنی افواج کے خلاف حوثیوں کی لڑائی کئی دہائیوں پرانی ہے۔ 1960 کی دہائی میں سعودی حمایت یافتہ افواج کے ہاتھوں اقتدار سے بے دخل ہونے سے پہلے، یمن کی زیدی برادری نے صدیوں تک ملک پر حکومت کی۔ ان کی شکست کے بعد، زیدی برادری تباہ ہو گئی تھی اور انہیں اقتدار میں واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد ایران ان کے لیے ایک نئے قلعہ بن کر ابھرا۔
1979 میں اور اس کے بعد، جیسے جیسے ایرانی انقلاب نے عوامی حمایت حاصل کی اور طاقت حاصل کی، زیدی برادری نے بھی حوصلہ بڑھایا۔ جب آیت اللہ کی زیر قیادت تحریک نے شاہ رضا پہلوی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو نہ صرف شیعوں میں بلکہ پوری مسلم دنیا کے نوجوانوں میں بھی بنیاد پرستی جنم لینے لگی۔ اس عرصے کے دوران یمن میں زیدی شیعوں نے اسلامی ایران کے ساتھ اتحاد کی امیدیں باندھنا شروع کر دیں۔
یمن ہمیشہ سے ایران کے لیے سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے کا ایک ذریعہ رہا ہے، یا تو اپنے پراکسی گروپوں کے ذریعے کنٹرول حاصل کرنا ہے یا وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ ایران اور خطے میں اس کے اتحادیوں کا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ کی بادشاہتیں (خاص طور پر سعودی عرب) مغربی طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کو بہت زیادہ مذہبی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ کعبہ (مسجد الحرام)، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام، مکہ میں واقع ہے۔
دنیا بھر کے مسلمان نماز کے دوران دن میں پانچ بار کعبہ کا رخ کرتے ہیں۔ شیعہ کمیونٹی کا گہرا یقین ہے کہ مسیح (امام مہدی) دوبارہ ظہور کریں گے، مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں گے، اور مکہ کی اس مقدس مسجد سے ان سے خطاب کریں گے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی کامیابی نے اس یقین کو مزید مضبوط کیا۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں تحریک کے ذریعے ایران میں شاہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد یمن کے زیدیوں کو بھی امید ملی۔ ایک دہائی تک انہوں نے خاموشی سے سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے خلاف اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ ایران نے بھی ان میں بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی، انہیں ہتھیار اور تربیت فراہم کی۔
زیدی عالم حسین بدرالدین الحوثی نے اس ملیشیا کی بنیاد رکھی، اور یہ ان کے بعد حوثی گروپ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا۔ حزب اللہ نے سعودی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف حکمت عملی بنانے میں بھی ان کی مدد کی۔
مکہ میں عظیم الشان مسجد کا محاصرہ - یہ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد شروع ہوا۔ اسی سال، قوموں کے درمیان ایک بڑے تنازع اور تقسیم کی اسکرپٹ لکھی جا رہی تھی۔ تاریخ کے سب سے بڑے سانحات میں سے کچھ رونما ہونے والے تھے، کچھ بہت جلد، جبکہ دیگر بعد میں ایک بڑی تحریک میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پہلا بڑا سانحہ نومبر 1979 میں پیش آیا۔ یہ محرم کا پہلا دن تھا، یہ دن شیعہ برادری کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم کیلنڈر کے پہلے مہینے میں، مسلح عسکریت پسندوں نے، تابوتوں میں ہتھیار چھپا کر، مکہ کی عظیم الشان مسجد پر دھاوا بول دیا اور اسے دو ہفتوں تک اپنے قبضے میں رکھا۔
ابتدائی طور پر، رپورٹس کے مطابق حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا۔ تاہم آیت اللہ خمینی نے اس حملے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا جس میں دو امریکی مارے گئے۔ سعودی حکومت نے فوری طور پر گرینڈ مسجد حملے میں کسی بھی غیر ملکی کے ملوث ہونے کی تردید کی۔ ایک ماہ بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ حملہ آوروں نے یمن سے ہتھیار خریدے تھے اور اس میں سعودی عطیبہ قبیلہ ملوث تھا۔
یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ایران اپنے انقلاب اور کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ حملہ آوروں میں سے ایک کو مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا اور گرینڈ مسجد میں اعلان کیا گیا کہ مہدی آچکے ہیں۔ سعودی عرب میں حکومت کی تبدیلی کی یہ سب سے خونریز کوشش تھی، اور مسجد احاطے میں خون بہایا گیا۔ باغیوں کے خلاف مہم دو ہفتے تک جاری رہی اور بالآخر سعودی حکومت نے جامع مسجد کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔
اس واقعے نے پاکستان کو سعودی سلطنت کے قریب کر دیا، اور پاکستان نے مسجد الحرام کی حفاظت کے لیے کئی سالوں تک وہاں اپنی فوجیں تعینات کیں۔ یہ معلوم تھا کہ ہتھیار یمن کے راستے ملک میں داخل ہوئے ہیں اور مغربی طاقتوں کے حلقوں میں یہ چرچے تھے کہ ایران اس میں ملوث ہوسکتا ہے۔ اس وقت کے وزیر داخلہ کے اس بیان کہ حملے میں کوئی غیر ملکی ملوث نہیں تھا، نے قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا، لیکن بہت سی چیزیں معمہ بنی ہوئی ہیں۔ جو بات واضح تھی وہ یہ تھی کہ اسی سال ایرانی انقلاب کامیاب ہوا، یمن کے راستے ہتھیار پہنچے اور مسجد میں نعرے لگائے گئے۔
خیال کیا جاتا تھا کہ سعودی باغیوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے یمنیوں کے ایران سے کچھ تعلقات تھے۔ مکہ کا محاصرہ، جو دو ہفتوں تک جاری رہا، ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک عوام کی یادداشت میں محفوظ رہا۔ عربوں نے اسے فراموش نہیں کیا، جبکہ زیدی خاموش رہے، یہاں تک کہ ایرانی حمایت جاری رکھنے سے وہ ایک ایسی طاقت بن گئے جس کا حساب لیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تجزیہ کار مکہ کے محاصرے اور سعودی حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں کو یمنی ہتھیاروں کی فراہمی کو ایرانی اسلامی انقلاب کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ مکہ پر حملہ اسی سال ایران میں رونما ہونے والے واقعات کے موافق تھا۔
ایران۔یمن۔سعودی نظریاتی جنگ: ایران۔یمن۔سعودی تنازع صرف ایک سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک نظریاتی لڑائی ہے۔ سعودی عرب یمن کے سنی مسلمانوں کی شیعہ حوثیوں کے خلاف حمایت کرتا ہے۔ ایران کا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ سعودی بادشاہوں اور شہزادوں نے مغربی طاقتوں کے ساتھ پناہ لی ہے اور مغربی تسلط کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کو روکا ہے۔
ایران خود کو مسیحا کے طور پر دیکھتا ہے اور مذہب کے نام پر لڑی جانے والی کسی بھی جنگ کی حمایت کرتا ہے۔ مزاحمت کا محور اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس نظریے کے تحت حزب اللہ قائم کی گئی جو حماس کے ساتھ اتحاد میں اسرائیل کا مقابلہ کرتی ہے۔ حوثیوں کی حمایت کا مقصد سعودی قیادت والی حکومت کا تختہ الٹنا ہے تاکہ ایران یمن کے ذریعے سعودی عرب پر اپنا تسلط قائم کر سکے۔ حوثیوں کی بقا اب ایران کی بقا سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایران کی اپنی سرزمین پر سعودی عرب کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر حوثی سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے خلاف طویل عرصے تک برقرار رہے تو خطے میں ان کا غلبہ مغربی ایشیا میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔