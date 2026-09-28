شمسی توانائی کی ترقی میں پوشیدہ کچرے کا چیلنج اور مواقع کے امکانات
جیسے جیسے سولر انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، اس سے نکلنے والے کچرے کے نمٹارے کے لیے سسٹم کی تیاری بھی ضروری ہے۔
Published : September 28, 2026 at 10:32 AM IST
بھارت میں سولر انرجی کی توسیع، کلین انرجی کی طرف ملک کے سفر کی ایک اہم پہچان بن گئی ہے۔ اب ملک کے بڑے حصوں میں سولر پارک پھیلے ہوئے ہیں، چھتوں پر لگائے جانے والے سسٹمز عام ہوتے جا رہے ہیں اور فوٹو وولٹک ماڈیولز کی مقامی مینوفیکچرنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ اضافہ فوسل فیول پر انحصار کم کرنے اور بھارت کے قابلِ تجدید توانائی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک ایسا چیلنج بھی ہے جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔
جب لاکھوں سولر پینل اپنی افادیت کی عمر پوری کر لیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ سولر فوٹو وولٹک ماڈیول عام طور پر تقریباً 25 سال تک کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، حالانکہ کچھ ماڈیول خرابی، ٹوٹ پھوٹ، مینوفیکچرنگ میں کمی، خراب موسم یا نئی ٹیکنالوجی سے تبدیل کیے جانے کے باعث وقت سے پہلے ہی ہٹائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے، گزشتہ دہائی میں سولر انسٹالیشن کی تیز رفتار توسیع نہ صرف بھارت کی کلین اینرجی کی صلاحیت میں اضافے کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ مستقبل میں کچرے کا ایک نیا مسئلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ معاملہ سولر پاور کی توسیع کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ سولر پینل کا لائف سائیکل بجلی کی پیداوار بند ہونے پر ختم نہیں ہوتا۔
کونسل آن انرجی، انوائرمنٹ اینڈ واٹر کے مطابق، مالیاتی سال 2023 تک موجودہ انسٹال شدہ صلاحیت سے بھارت کا سولر کچرا 100 کلو ٹن ہونے کا اندازہ تھا۔ صرف اس موجودہ صلاحیت سے نکلنے والا کچرا سال 2030 تک بڑھ کر تقریباً 340 کلو ٹن ہو سکتا ہے۔ جب موجودہ دہائی میں شامل کی جانے والی سولر صلاحیت کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تو کل کچرا سال 2030 تک تقریباً 600 کلو ٹن تک پہنچ سکتا ہے۔ راجستھان، گجرات، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تامل ناڈو کا اس میں بڑا حصہ ہونے کی امید ہے، جس میں اکیلے راجستھان کا حصہ تقریباً 24 فیصد ہونے کا اندازہ ہے۔ یہ راجستھان کے لیے خاص طور پر اہم ہے، جو بھارت کے سب سے بڑے سولر پاور سینٹرز میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے اور سولر کچرے کے مینجمنٹ کا بھی ایک اہم مرکز بن سکتا ہے۔
سال 2030 کے بعد اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اندازے بتاتے ہیں کہ پروجیکشن (تخمینہ کاری) میں استعمال کیے گئے مفروضوں کی بنیاد پر، کل شمسی کچرا سال 2040ء تک تقریباً 4.98 ملین ٹن اور سال 2050ء تک تقریباً 19 ملین ٹن تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف اندازے ہیں، حتمی پیش گوئیاں نہیں، کیونکہ اصل مقدار مستقبل میں سولر صلاحیت میں اضافے، ماڈیولز کی عمر، تبدیل کیے جانے کی شرح، تکنیکی تبدیلیوں اور دوبارہ استعمال پر منحصر ہوگی۔ پھر بھی، رجحان بالکل واضح ہے۔
آج سولر ویسٹ کی جو مقدار پیدا ہو رہی ہے، وہ ایک بڑا صنعتی اور ماحولیاتی چیلنج بن سکتی ہے، کیونکہ بھارت کی توسیع کے ابتدائی برسوں میں لگائے گئے بڑے سولر سسٹمز اب پرانے ہونے لگے ہیں۔ یہ چیلنج وسائل کے لحاظ سے ایک بڑا موقع بھی ہے۔ سولر ماڈیولز میں سلیکون، تانبا، چاندی اور دوسرے مواد کے ساتھ ساتھ بڑی مقدار میں شیشہ اور ایلومینیم ہوتا ہے۔ ان وسائل کو دوبارہ حاصل کرنے سے نئے خام مال پر انحصار کم ہو سکتا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجی کے لیے مقامی سپلائی چین مضبوط ہو سکتی ہے۔
ایک حالیہ اندازے کے مطابق، بھارت سال 2047ء تک تقریباً 11.22 ملین ٹن سولر ماڈیول ویسٹ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے لیے تقریباً 299 ری سائیکلنگ مراکز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جن میں سے ہر ایک کی پروسیسنگ کی صلاحیت سالانہ تقریباً 3,600 ٹن ہوگی۔ ایسے انفراسٹرکچر کے لیے ضروری تخمینہ شدہ سرمایہ کاری تقریباً 4,274 کروڑ روپے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سولر ویسٹ مینجمنٹ بذاتِ خود ایک اہم صنعتی سیکٹر بن سکتا ہے۔
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سرکولر اکانومی پر نیتی آیوگ کا کام اس تبدیلی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت کو مزید تقویت دیتا ہے۔ ضروری معدنیات پر اس کے حالیہ جائزے میں، استعمال کے بعد بیکار ہو چکے سولر فوٹو وولٹک ماڈیولز کو دوبارہ استعمال کے قابل مواد (خاص طور پر سلیکون) کے ایک ابھرتے ہوئے ذریعے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی، اس کے لیے خاص کلیکشن چینلز، ریورس لاجسٹکس اور مخصوص پروسیسنگ مراکز کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کی ماڈلنگ میں موجودہ پالیسی کے تحت تقریباً 70 فیصد سولر پینلز کی پروسیسنگ پر غور کیا گیا ہے، اور اصلاحات کی صورت میں اسے 90 فیصد تک بڑھانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
نیتی آیوگ نے سولر پینل کو سرکولر اکانومی حکمتِ عملی کے لیے ایک ترجیحی شعبہ بھی مانا ہے، جس کے لیے وزارتِ نو اور قابلِ تجدید توانائی متعلقہ وزارت ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مستقبل میں نکلنے والے سولر ویسٹ کو صرف بیکار مواد نہیں، بلکہ ثانوی وسائل کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ بھارت نے سولر فوٹو وولٹک پینلز، ماڈیولز اور سیلز کو پہلے ہی 'ای-ویسٹ مینجمنٹ رولز، 2022' کے دائرے میں شامل کر لیا ہے۔ تاہم، اسے صحیح طریقے سے لاگو کرنے کے لیے زمینی سطح پر بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہوگی۔
سولر پروجیکٹس بڑے علاقوں میں پھیلے ہوتے ہیں، جب کہ استعمال کے بعد بیکار ہونے والے ماڈیولز وزنی ہوتے ہیں اور ان کے نقل و حمل پر زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس لیے، بڑے سولر پروجیکٹس کے مراکز کے قریب کلیکشن اور ایگریگیشن سینٹرز (کچرا جمع کرنے والے مراکز) بنانے سے ری سائیکلنگ کا کام معاشی طور پر زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ راجستھان اور گجرات جیسی ریاستیں، جہاں بڑی تعداد میں سولر پروجیکٹس موجود ہیں، سولر ویسٹ مینجمنٹ نیٹ ورک بنانے میں پہل کر سکتی ہیں۔ ایک اور اہم بات 'ٹریس ایبلٹی' یعنی ماڈیول کی تیاری سے لے کر اس کے بیکار ہونے تک کی پوری جانکاری رکھنا ہے۔
بھارت ایک ایسا نیشنل ڈیجیٹل سسٹم بنا سکتا ہے جس میں سولر ماڈیول بنانے والی کمپنی، ماڈیول کی ٹیکنالوجی، لگانے کی تاریخ، جگہ، صلاحیت اور آخر میں اس کے بیکار ہونے کی معلومات درج ہوں۔ ایسی معلومات سے حکومتوں اور ری سائیکلنگ کرنے والوں کو یہ اندازہ لگانے میں مدد ملے گی کہ کچرا کہاں اور کب نکلے گا، اور وہ پہلے سے ہی پروسیسنگ کی صلاحیت کا منصوبہ بنا سکیں گے۔ اس سے پروڈیوسر کی ذمہ داری بھی بڑھے گی اور قیمتی ماڈیولز کے غیر رسمی کچرا چینلز میں جانے کا امکان کم ہوگا۔ سولر ماڈیولز کے ڈیزائن میں بھی آہستہ آہستہ ری سائیکلنگ کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے۔
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آسانی سے الگ الگ حصوں میں کھلنے والا ڈیزائن، بہتر اسٹینڈرڈائزیشن اور شیشہ، ایلومینیم، پولیمر، سلیکون اور دھاتوں کو آسانی سے الگ کرنے کی سہولت سے ری سائیکلنگ کا خرچ کم ہو سکتا ہے۔ ماڈیول کے استعمال کے بعد کے انتظام میں مینوفیکچررز اور پروجیکٹ ڈیولپرز کا کردار واضح ہونا چاہیے، ساتھ ہی بہتر معاشی مراعات ری سائیکلنگ کو کاروباری طور پر فائدہ مند بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔
ری سائیکلنگ ہمیشہ پہلا آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ماڈیولز جو بڑے یوٹیلیٹی اسکیل پروجیکٹس کے لیے اب موزوں نہیں رہے، وہ صحیح ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن کے بعد کم مانگ والے کاموں میں اب بھی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ استعمال اور مرمت سے ان کی افادیت کی عمر بڑھائی جا سکتی ہے، اور جب ماڈیول تکنیکی طور پر استعمال کے لائق نہ رہے، تو اس سے کام کے مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔
بین الاقوامی تجربات سے مفید سبق ملتے ہیں۔ یورپی یونین نے اپنے ویسٹ مینجمنٹ فریم ورک میں فوٹو وولٹک پینلز کو شامل کیا ہے، جب کہ چین اور امریکہ جیسے ممالک اپنے شمسی تنصیبات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مخصوص ری سائیکلنگ اور مٹیریل ریکوری سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ ان کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ری سائیکلنگ کے لیے ریگولیشن، پروڈیوسر کی ذمہ داری، کلیکشن انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور دوبارہ حاصل کیے گئے مواد کے لیے مارکیٹ کا ایک ساتھ ترقی کرنا ضروری ہے۔
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راجستھان کے لیے، یہ ابھرتا ہوا چیلنج ایک معاشی موقع بن سکتا ہے۔ ریاست میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر سولر بجلی کی پیداوار، بڑے سولر پارکس اور ایک ایسا صنعتی اور تکنیکی ایکو سسٹم موجود ہے جو ماڈیول کی ٹیسٹنگ، مرمت، کلیکشن اور ری سائیکلنگ میں مدد کر سکتا ہے۔ ایسی سہولیات تیار کرنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، قیمتی مواد دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور بھاری کچرے کو لمبی دوری تک لے جانے کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔
بھارت کے پاس ابھی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ سولر کچرے کی سب سے بڑی لہر آہستہ آہستہ آئے گی، لیکن آج لیے گئے فیصلے یہ طے کریں گے کہ ملک اسے کتنی اچھی طرح مینج کرتا ہے۔ کچرے کی مقدار بہت زیادہ ہو جانے کے بعد ری سائیکلنگ انفراسٹرکچر بنانا مہنگا اور کم اثر دار ہوگا۔ کلیکشن نیٹ ورک، ٹریس ایبلٹی سسٹم، ری سائیکلنگ ٹیکنالوجی اور دوبارہ حاصل کیے گئے مواد کے لیے مارکیٹ کی ترقی اس وقت کی جانی چاہیے جب سولر انڈسٹری ابھی بھی ترقی کر رہی ہو۔
بھارت میں شمسی توانائی کے انقلاب نے ایک صاف ستھرا انرجی سسٹم بنانے کا موقع دیا ہے۔ اگلا قدم یہ پکا کرنا ہے کہ یہ تبدیلی ٹیکنالوجی کے پورے لائف سائیکل کے دوران پائیدار بنی رہے۔ آج لگائے گئے سولر پینلز کو صرف مستقبل کے کچرے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ انہیں مستقبل میں شیشے، ایلومینیم، سلیکون، تانبے، چاندی اور دوسرے قیمتی وسائل کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اگر بھارت کچرے کی مقدار تیزی سے بڑھنے سے پہلے ہی تیاری کر لے، تو ماحول پر پڑنے والے ممکنہ بوجھ کو ایک نئی سرکولر صنعت و معیشت میں بدلا جا سکتا ہے۔
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