چین اور روس کی غیر موجودگی میں، بھارت جی سیون میں گلوبل ساؤتھ کے اہم پیروکار کے طور پر ابھرا
امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ بندی کے اعلان نے یورپی ممالک کو ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کا موقع فراہم کیا۔
By Vivek Mishra
Published : June 22, 2026 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: پچھلے کچھ برسوں سے، جی سیون "دیگر ملکوں کے عروج" کو ان کہے طور پر قبول کرتے ہوئے کام کر رہا ہے۔ اس میں ان اہم ملکوں کے تئیں مثبت رویہ ظاہر کیا ہے جو مغربی اقتصادی نظام میں ضم ہیں اور عالمی ترقی اور حکمرانی کے لیے اہم ہیں۔
چین اور روس کی غیر موجودگی میں، جی سیون کے اہم ملکوں کے علاوہ بلائے گئے 10 ارکان میں بھارت سب سے بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ اجلاس میں ٹرمپ کی موجودگی، بغیر امریکہ کے ٹرانس اٹلانٹک اتحادیوں کے ساتھ کسی کھلی دشمنی کے بغیر، بڑی حد تک ایران کے ساتھ جنگ بندی پر واشنگٹن کی توجہ مرکوز کرنے کا نتیجہ تھی۔
ایران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ بندی کے پس منظر میں یوکرین کے بارے میں بات چیت کو بہت زیادہ توجہ ملی۔ روس اور یوکرین کے درمیان حملوں کی تعداد اور شدت میں اضافے کے باوجود جی سیون رہنماؤں نے یوکرین کے لیے بھرپور حمایت کا وعدہ کیا۔
یوکرین کے لیے جی سیون سپورٹ، خاص طور پر یورپ سے، فضائی دفاعی صلاحیتوں، اضافی سسٹمز اور انٹرسیپٹرز، اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیتیں فراہم کرنے کا عزم کیا گیا، اور اراکین اب یوکرین کو فوجی پیداوار بڑھانے کے لیے لائسنس کا فائدہ دینے پر غور کرنے کے لیے تیار تھے۔
یورپ کا مضبوط موقف جزوی طور پر دوسری ٹرمپ انتظامیہ کے نقطہ نظر میں بتدریج لیکن فیصلہ کن تبدیلی کی وجہ سے تھا، جس میں یورپی اتحادیوں کی طرف سے اہم بوجھ کی تقسیم کو ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کے ایک نئے بنیادی اصول کے طور پر لاگو کیا جا رہا تھا۔
مزید پڑھیں: مودی اور ٹرمپ میں اہم ملاقات، تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق
ٹرمپ کی بوجھ بانٹنے کی حکمت عملی نے یورپ پر دباؤ ڈالنے اور بدلے میں یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے درمیان احتیاط سے متوازن بنائے رکھا، بجائے اس کے کہ واشنگٹن براہ راست یوکرین کو اقتصادی امداد فراہم کرے۔ مزید برآں، امریکہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش سے پیدا ہونے والے عالمی معیشت کے بحران کے درمیان، ٹرمپ نے یوکرین کے لیے واشنگٹن کی امداد کو یورپی ممالک کی حمایت سے جوڑ دیا۔
یہ تعاون ایک عالمی اتحاد کے ذریعے ہونا تھا جو امریکہ کو آبنائے کھلوانے میں مدد کرتا- دوسرے لفظوں میں، ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا، دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، جی سیون مغرب سے باہر کے ممالک کے ساتھ اپنے کئی تہوں والے اور منظم تعلقات پر منحصر دکھتا تھا۔
اس تناظر میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا موقف خاص طور پر قابل ذکر رہا۔ کارنی نے بھارت کے کردار، سفارتی اہمیت اور بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے بھارت کو گلوبل ساؤتھ (ترقی پذیر ممالک) کی ایک اہم آواز کے طور پر پیش کیا، جو کہ ایک عام "درمیانی طاقت" سے کہیں آگے ہے۔ یہ موقف اس سال جنوری میں ورلڈ اکنامک فورم میں ان کی مشہور تقریر کی بازگشت ہے، جس میں انہوں نے "درمیانی طاقتوں" کی وکالت کی تھی، جب کہ یہ برقرار رکھتے ہوئے کہ بڑی طاقتیں جارحانہ اور مطالبہ کرنے والی ہیں اور کم طاقتور ممالک کو کمتر سمجھتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: پی ایم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، ہرمز کے راستے محفوظ جہاز رانی کی اپیل
امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان نے یورپی ممالک کو ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے قبل، جنگ بندی سے پہلے، وہ امریکی کوششوں میں شامل ہونے سے ہچکچا رہے تھے- چاہے اس میں آبنائے ہرمز کو کھولنا ہو یا ایران کی اجتماعی ناکہ بندی کرنا ہو۔ یہ جی سیون کے وعدے سے واضح ہوا کہ "فرانس اور برطانیہ کی قیادت میں ایک کثیر القومی، خود مختار اور دفاعی اقدام آبنائے ہرمز میں سمندری ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔"
یہ اقدام تجارتی جہازوں کی حفاظت، تجارتی شپنگ آپریٹرز کا اعتماد حاصل کرنے، اور تمام بارودی سرنگوں کو ہٹانے کو یقینی بنانے میں مدد کر کے ایسا کر سکتا ہے۔" ایوین میں جی سیون اجلاس ایک اور عزم کے لیے بھی اہم تھا — اور وہ ہند-بحرالکاہل کے خطے سے متعلق تھا۔
ایک ایسے وقت میں جب ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ ہند-بحرالکاہل کے خطے میں اپنی ذمہ داریوں کو کم کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، ہند-بحرالکاہل خطے کے حوالے سے اجتماعی عزم ایشیا کے لیے ایک راحت کی بات تھی۔
ایشیا فروری سے امریکہ ایران کشیدگی کے اثرات سے دوچار ہے۔ جی سیون اجلاس میں چین کی غیر موجودگی نے مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین اور آبنائے تائیوان میں جمود کو تبدیل کرنے کے لیے کسی بھی یکطرفہ کوشش کی واضح مخالفت کی اجازت دی، خاص طور پر طاقت کے استعمال یا جبر کے ذریعے۔ اس ساری صورت حال میں تضاد بھی واضح تھا کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ چین کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے۔ وہ کسی ایسے اہم مسئلے کا ذکر کرنے سے گریز کر رہے ہیں جو بیجنگ کو ناراض کر دے۔ ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن چین کے ساتھ کسی بڑے معاہدے تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے۔
متعلقہ خبر: جی-7 اجلاس میں وزیراعظم مودی کی سمندری کارکنوں کے تحفظ پر زور، بھارتی ملاحوں کی ہلاکت کا معاملہ اٹھایا
ایوین میں جی 7 اجلاس سے پہلے، چین نے 11 جون کو صدر میکرون کی طرف سے بلائی گئی گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ میں شرکت کی۔ تاہم، اس گروپ میں چین کے پوری طرح شامل نہ ہونے کی کمی کو واشنگٹن کے اپنے یورپی اتحادیوں سے خود کو دور کرنے کے فیصلے نے متوازن کر دیا۔ اس کے نتیجے میں، عالمی ترقی اور حکمرانی کے مسائل پر درمیانی سطح کی طاقتوں کے تعاون کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔
بھارت کے لیے، جی سیون ایک تسلسل کی نمائندگی ظاہر کرتا ہے جو عالمی سطح پر اس کی اقتصادی ترقی اور بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایوین میں زیر بحث تین موضوعات نئی دہلی کی عالمی اور ملکی ترجیحات سے مطابقت رکھتے تھے۔
ایک ایسے وقت میں جب گلوبل نارتھ گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات سے الگ تھلگ ایک تجربہ گاہ کی طرح دکھائی دیتا ہے، ہندوستان کو گلوبل ساؤتھ کے سب سے بڑے ملک کے طور پر اپنی ترجیحات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعتماد سازی کا مطالبہ بھارت کی اس منفرد صورت حال کے مطابق ہے، جہاں وہ تنازع میں الجھے کسی بھی فریق کے ساتھ نہیں ہے اور اس لیے نہ صرف اپنے کے پڑوس میں بلکہ عالمی سطح پر امن اور استحکام میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ آخر میں، کنیکٹیویٹی میں بھارت کا داؤ اتنا ہی بروقت ہے جتنا کہ یہ فوری طور پر ضروری ہے۔ جاری جنگوں کے نتیجے میں عالمی کنیکٹیویٹی اور سپلائی چینز میں سکیورٹی اور سیاسی انتشار نے بھارت کے کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں کو متاثر کیا ہے جو مشرق وسطیٰ کو ایک اہم لنک سمجھتے تھے۔ شاید، ایران-امریکہ تنازع کے خاتمے کے ساتھ آئی 2 یو 2 اور آئی ایم ای ای سی جیسے کنیکٹیویٹی منصوبوں کو رفتار ملے گی۔
یہ بھی پڑھیں:
ایوین میں جی 7 سربراہی اجلاس کے دوران پی ایم مودی اور صدر ٹرمپ کی 16 مہینوں میں پہلی بار ملاقات
وزیر اعظم مودی اور ٹرمپ جی سیون سربراہی اجلاس کے دوران توانائی کی شراکت داری اور تجارتی معاہدے پر تبادلۂ خیال کریں گے: ذرائع