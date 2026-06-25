آرٹیکل 370 کی منسوخی اور تنظیم نو کے بعد جموں کا بدلتا ہوا سیاسی مزاج
سیاسی مبصرین کے مطابق 2019 کے بعد جموں خطے میں سب سے نمایاں تبدیلی سیاسی طاقت کے توازن، انتخابی جغرافیہ اورعوامی ترجیحات میں دیکھی گئی۔
Published : June 25, 2026 at 11:26 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پانچ اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35-اے کی منسوخی اور سابق ریاست جموں و کشمیر کی تنظیم نو کے بعد جموں خطے کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ گذشتہ سات برسوں کے دوران سیاسی جماعتوں کی صف بندیاں تبدیل ہوئیں،کئی بااثر رہنماؤں نے پارٹیاں بدلیں، نئی انتخابی حد بندیاں عمل میں آئیں اور عوام نے ضلع ترقیاتی کونسل،لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں اپنے فیصلے کے ذریعے خطے کی سیاست کو نئی شکل دی۔
سیاسی مبصرین کے مطابق 2019 کے بعد جموں خطے کی سیاست میں سب سے نمایاں تبدیلی سیاسی طاقت کے توازن انتخابی جغرافیہ اور عوامی ترجیحات میں دیکھی گئی جہاں ایک طرف بی جے پی نے جموں کے بیشتر ہندو اکثریتی اضلاع میں اپنی سیاسی گرفت مضبوط کی، وہیں دوسری جانب روایتی علاقائی جماعتوں کو نئے سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑا دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں، جموں و کشمیر اور لداخ، میں تقسیم کر دیا گیا اس فیصلے نے نہ صرف انتظامی ڈھانچہ تبدیل کیا بلکہ سیاسی بیانیے کو بھی یکسر بدل دیا۔
2019 سے قبل سیاست کا بڑا محور خصوصی حیثیت، خودمختاری اور مرکز و ریاست کے تعلقات تھے، جبکہ جموں خطے میں سیاسی رہنما جموں کے ساتھ امتیازی سلوک پر اپنی سیاست چمکاتے تھے لیکن حالیہ برسوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں میں دفعہ 370 کی منسوخی کو ختم کرنے کو بڑی کامیابی قرار دیکر عوام سے ووٹ مانگا اور جموں خطے کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کرنے کی منظم مہم چلائی۔
جموں کی سیاست میں سب سے اہم پیش رفت حد بندی کمیشن کی سفارشات تھیں کمیشن نے اسمبلی حلقوں کی ازسرنو تشکیل کرتے ہوئے جموں و کشمیر اسمبلی کی مجموعی نشستوں کی تعداد 90 مقرر کی،جن میں 43 نشستیں جموں ڈویژن اور 47 نشستیں کشمیر ڈویژن کے حصے میں آئیں اس عمل کے نتیجے میں جموں خطے کی نمائندگی میں اضافہ ہوا اور خطے کو قانون ساز اسمبلی میں نسبتاً زیادہ سیاسی وزن حاصل ہوا۔
حامی حلقوں کے مطابق اس سے جموں کو اپنی آبادی اور جغرافیائی وسعت کے مطابق بہتر نمائندگی ملی،جبکہ ناقدین نے اسے سیاسی مفادات کے تحت طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا۔
سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی حد بندی نے کئی حلقوں کے سماجی اور انتخابی خدوخال بدل دیے اور روایتی سیاسی مساوات کو متاثر کیا اس کے نتیجے میں جموں خطہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر سیاسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔
نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جو کئی دہائیوں تک جموں و کشمیر کی سیاست کی مرکزی قوتیں رہی تھیں 2019 کے بعد جموں خطے میں نئے چیلنجز سے دوچار ہوئیں۔
ان جماعتوں کو جموں خطے میں اندرونی اختلافات، رہنماؤں کی علیحدگی اور بدلتے سیاسی ماحول کا سامنا کرنا پڑا اسی دوران کئی نئی جماعتیں اور سیاسی پلیٹ فارم بھی سامنے آئے۔ جس میں جموں و کشمیر اپنی پارٹی نے خود کو ایک اعتدال پسند سیاسی متبادل کے طور پر پیش کیا جبکہ سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی قائم کی ان جماعتوں نے ریاستی درجے، ترقی اور عوامی مسائل کو اپنی سیاست کا محور بنایا اور براہ راست مرکز کے ساتھ تصادم سے گریز کی حکمت عملی اختیار کی تاہم انتخابی سطح پر ان جماعتوں کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی بلکہ انہوں نے سیاسی مباحثے کو نئی سمت ضرور دی۔
آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جموں میں کئی سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے جماعتیں تبدیل کیں جن میں جموں کے معروف ڈوگرہ رہنما اور سابق وزیر چودھری لال سنگھ نے اپنی جماعت ڈوگرہ سوابھیمان سنگٹھن پارٹی کو کانگریس میں ضم کر دیا اس اقدام کو جموں میں کانگریس کی بحالی کی کوششوں کا اہم حصہ قرار دیا گیا،تاہم وہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔
مسلم اکثریتی علاقے راجوری پونچھ کے سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی نے پی ڈی پی اور پھر اپنی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی سابق ایم ایل سی مرتضیٰ احمد خان نے بھی بی جے پی کا رخ کیا اسی طرح معروف پہاڑی رہنما اور سابق وزیر مشتیاق احمد بخاری نے نیشنل کانفرنس چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی شمولیت کو پہاڑی برادری میں بی جے پی کی سیاسی رسائی بڑھانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا گیا۔ تاہم اسمبلی انتخابات میں وہ جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔
2019 کے بعد بی جے پی نے جموں خطے کے ہندو اکثریتی اضلاع میں اپنی سیاسی بنیادوں کو مزید مستحکم کیا پارٹی نے قومی یکجہتی دفعہ 370 کے خاتمے اور سکیورٹی کو اپنے سیاسی بیانیے کا حصہ بنایا جسکے بعد آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جموں کے ایک بڑے طبقے نے بی جے پی کی پالیسیوں کی حمایت کی۔ جس کا اظہار ڈی ڈی سی،لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملا اس عرصے کے دوران جموں کی سیاست میں مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر پولرائزیشن بھی بڑھی،جس سے انتخابی سیاست مزید دو قطبی ہوئی دوسری جانب بی جے پی اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کو عوامی اعتماد، ترقیاتی اقدامات اور مضبوط تنظیمی ڈھانچے کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔
2020 کے ضلع ترقیاتی کونسل انتخابات آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پہلا بڑا انتخابی امتحان تھے بی جے پی جموں خطے میں سب سے بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی جبکہ کشمیر میں گپکار اتحاد نے بہتر کارکردگی دکھائی جو کہ دفعہ 370 اور ریاستی درجہ کی بحالی پر رادہنگان کے سامنے جاتے تھے ان انتخابات کے نتائج کے بعد جموں اور کشمیر کے سیاسی رجحانات میں نمایاں فرق پیدا دیکھنے کو ملا۔
2024 کے پارلیمانی انتخابات میں جموں اور ادھم پور کی دونوں نشستوں پر بی جے پی نے کامیابی حاصل کی جموں سے جگل کشور شرما جبکہ ادھم پور سے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کامیاب ہوئے ان نتائج نے جموں خطے میں بی جے پی کی مضبوط سیاسی پوزیشن کی ایک بار پھر تصدیق کی خاص کر تب جب جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی اختیارات پارلیمنٹ کے ذریعے مودی حکومت نے چھین لیا تھا۔
پارلیمنٹ انتخابات کے بعد 2024 کے اسمبلی انتخابات میں مجموعی طور پر نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد حکومت بنانے میں کامیاب رہا، لیکن جموں خطے میں بی جے پی نے 43 میں سے 29 نشستیں جیت کر ہندو اکثریتی علاقوں میں اپنی مضبوطی کا ثبوت پیش کیا۔
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خاص کر جموں شہر، سانبہ، کٹھوعہ اور ادھم پور میں بی جے پی نے مضبوط کارکردگی دکھائی جبکہ راجوری، پونچھ، ڈوڈہ، کشتواڑ اور رام بن کے بعض علاقوں میں نیشنل کانفرنس نے اپنی موجودگی برقرار رکھی، جبکہ پورے خطے میں کانگریس راجوری میں ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ ان سات برسوں میں دفعہ 370 کے خاتمے نے نہ صرف آئینی اور انتظامی ڈھانچے کو نہیں بدلا بلکہ جموں کی سیاست،انتخابی منشور،انتخابی ترجیحات،سیاسی اتحادوں،علاقائی شناخت اور عوامی سوچ کو بھی گہرائی سے متاثر کیا ہے۔ 2019 کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتائج اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جموں کی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔