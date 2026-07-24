مودی حکومت کی تعلیمی پالیسی پر سونیا گاندھی کی تنقید، طلباء کے ساتھ 'ملک دشمن' جیسا سلوک کرنے کا لگایا الزام
سونیا گاندھی نے کہا، حکومت اختلاف رائے کوملک دشمن قرار دینے کی پرانی 'ٹول کٹ' طلبہ کے احتجاج کو کمزور کرنے کے لیےاستعمال کرسکتی ہے۔
By PTI
Published : July 24, 2026 at 10:04 AM IST
نئی دہلی: تعلیمی اصلاحات اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کررہے احتجاجی طلباء کو سونیا گاندھی کی بھرپور حمایت مل رہی ہے۔ کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے جمعہ کو کہا کہ طلباء نے جوابدہی اور تعلیمی اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے، لیکن مودی حکومت نے ان کی ہمت کا جواب "بزدلی اور بے رحمی کے ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ مستقبل کے وارث کی طرح نہیں بلکہ ملک کے دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔"
انہوں نے حکومت پر ہندوستان کے تعلیمی منظر نامے کو خراب کرنے کا الزام لگایا اور زور دے کر کہا کہ ملک کے طلباء نے مودی حکومت کی دھوکہ دہی کو اجاگر کیا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ طلباء کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے مستقبل کی حفاظت کرنا اخلاقی، سیاسی اور آئینی فرض ہے۔
' دی ہندو' اخبار میں 'تعلیمی نظام کا خاتمہ، نوجوان ہندوستان کا صدمہ' کے عنوان سے شائع سونیا گاندھی کے آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ، "طلبہ کے احتجاج ان باہم منسلک قوتوں کا ایک فطری نتیجہ ہے: آج کا تاریک تعلیمی منظر، جو صرف ناامیدی کو جنم دیتا ہے، اور مودی حکومت کا ٹریڈ مارک تکبر اور جوابدہ یا تعمیری ہونے کی خواہش نہیں۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ کے براہ راست اختیار کے تحت کام کرنے والے پولیس اہلکاروں کی طرف سے طلباء مظاہرین پر جس طرح کی 'بربریت' کی گئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "ہم سب کو واضح طور پر یاد ہے کہ کس طرح مسلح پولیس اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں نے 2020 میں شہریت (ترمیمی) ایکٹ-نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے احتجاج کے دوران یونیورسٹی کیمپس کو تباہ کیا۔ ہندوستان کی خواتین پہلوانوں کے خلاف ناقابل قبول زیادتیاں ہماری یادوں سے کبھی نہیں مٹ سکتی ہیں۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ مودی سرکار نے نہ صرف ہندوستان کے تعلیمی منظر نامے کو خراب کیا ہے بلکہ اس نے "مکمل استثنیٰ، انتہائی خود فریبی، اور انتہائی بے حسی" کے ساتھ کام کرنے کی عادت میں مبتلا ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ امتحانی پیپر لیک ہونے اور تعلیمی نظام میں مجموعی طور پر زوال کے خلاف ہندوستان بھر میں طلباء کی طرف سے پرامن احتجاج حالیہ ہفتوں میں زور پکڑ رہا ہے۔
سونیا گاندھی نے کہا، "ان (طلباء) کے مطالبات سیدھے اور نکتے پر ہیں: حکومت ہند کی طرف سے جوابدہی اور تعلیمی اصلاحات۔ نریندر مودی حکومت نے ان کی ہمت کا جواب بزدلی اور بے رحمی سے دیا ہے، ان کے ساتھ مستقبل کے وارث نہیں بلکہ ملک کے دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے،"
کانگریس کی سابق صدر نے 20 جولائی 2026 کو بدنامی کے دن کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ، دہلی پولیس اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں (مظاہرین) کو تشدد سے دبانے کی کوشش کی۔
گاندھی نے کہا، متعدد پرامن مظاہرین زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ گھر جانے والے طلباء کو بھی نہیں بخشا گیا، کیونکہ پولیس نے اندھا دھند لاٹھی چارج کیا۔
اپنے مضمون میں سونیا گاندھی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو بھی نشانہ بنایاْ انھوں نے لکھا، "ملک نے نوجوانوں کے کچھ انتہائی افسردہ کن مناظر دیکھے ہیں جن کے جسموں پر چھروں سے زخم آئے ہیں، جس کے استعمال کو بلاشبہ خود مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منظوری دی ہو گی۔"
گاندھی نے کہا، "اس دن کے ویڈیوز ہماری یادوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس نے ہمارے اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ صرف حکومت اور اس کا اسیر میڈیا ہی اس بے ساختہ اٹھتے ہوئے احتجاج کے ارد گرد کہانیاں بُن رہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اونچی آواز میں اور صاف کہا جائے: رکو، یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے نوجوان اور خواتین ہیں۔"
گاندھی نے مودی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ معمول کے مطابق بات چیت کے بجائے تشدد کا انتخاب کرتی ہے۔
"کسانوں سے لے کر کارکنوں تک، پیٹرن واضح ہے۔ لیکن اس ہفتے، حکومت نے آمرانہ طرز حکمرانی کے نئے معیارات قائم کئے ہیں جو بے حس ہے اور ایک نئی نچلی سطح پر ڈوب گئی۔ سونیا گاندھی نے مزید کہا، ہمارے مستقبل کے ڈاکٹروں اور انجینئروں، اساتذہ اور سرکاری ملازمین، کاروباریوں اور قوم کے معماروں تک پہنچنے کے بجائے اس (حکومت) نے ان پر ملک کی جابرانہ طاقت کو مسلط کر دیا۔ یہ نہ تو معاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے۔"
انہوں نے نوٹ کیا کہ حکومت کی جانب سے اختلاف رائے کو ملک دشمن قرار دینے کی پرانی 'ٹول کٹ' کو طلبہ کے احتجاج کو کمزور کرنے کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پہلا بنیادی مسئلہ مودی حکومت کی عوامی تعلیم سے پسپائی ہے۔ اس نے اسکولی تعلیم پر خرچ کیے جانے والے اپنے کل بجٹ کے تناسب میں 50 فیصد اور اعلیٰ تعلیم پر 33 فیصد کی کمی کردی ہے۔
کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن نے اپنے مضمون میں مودی حکومت کی تعلیمی پالیسی کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ، " پچھلے 12 سالوں میں، مودی حکومت نے 43,000 نجی اسکول کھولے کی اجازت دی جبکہ تقریباً ایک لاکھ سرکاری اسکولوں کو بند کردیا ۔ سونیا گاندھی نے الزام لگایا کہ ان نجی اسکولوں میں سے ایک بڑا حصہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) اور اس کی الحاق شدہ تنظیموں چلا رہی ہیں۔"
گاندھی نے کہا کہ اعلیٰ معیاری، سستی عوامی تعلیم کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے، ہندوستان میں خاندان اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جیب سے خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا، "قومی اہلیت-کم-داخلہ ٹیسٹ (نیٹ) امتحان کی کوچنگ پر خاندانوں کی طرف سے خرچ کی گئی کل رقم اتنی ہی ہے جتنی کہ مودی حکومت مجموعی طور پر عوامی تعلیم میں سرمایہ کاری کرتی ہے"۔
انہوں نے دلیل دی کہ ہمارے طلباء کی شدید مایوسی تعلیم کی نجکاری اور تجارت کاری کا براہ راست نتیجہ ہے۔
گاندھی نے مزید کہا کہ دوسرا مسئلہ ہندوستان کے عوامی امتحانی نظام کی خرابی ہے۔ جس پر انہوں نے مرکزیت، نجکاری اور سیاست کاری کا الزام لگایا۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ یونیورسٹیوں اور ریاستوں کی اپنی منفرد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے امتحانات کا تعین کرنے کے روایتی عمل کو مرکزی، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے ذریعے منعقد کیے جانے والے امتحانات جیسے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ (CUET) نے بدل دیا ہے۔
"این ٹی اے بذات خود ایک بے بس، دائمی طور پر کم اسٹاف کا ادارہ ہے جو اپنے امتحانات کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر نجی ٹھیکیداروں کی فوج پر انحصار کرتا ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ این ٹی اے کی طرف سے پرچہ ترتیب دینے والے، مترجم، اور ماہرین ہندوستان کے اعلیٰ اداروں کے نامور ماہرین تعلیم نہیں ہیں، بلکہ زیادہ تر سیاسی تعلق رکھنے والے معمولی افراد ہیں۔"
گاندھی نے کہا کہ اس عمل کے سنگین حتمی نتائج برآمد ہوئے ہیں -- گزشتہ 12 سالوں میں ملک بھر میں 152 پیپر لیک ہوئے، جن میں سے 9 خود این ٹی اے کے ذریعہ 2017 میں تشکیل دیے گئے تھے۔
تیسرا مسئلہ ہندوستان کے تعلیمی نظام میں کامیاب ہونے میں دشواری ہے۔ سونیا نے دلیل دی کہ گریجویشن کے بعد اعلیٰ معیار، اچھی تنخواہ والی ملازمت کے مواقع آج نایاب بن گئے ہیں، جس کی ایک وجہ معیشت کی بڑھتی ہوئی اجارہ داری ہے۔
گاندھی نے زور دے کر کہا کہ، "لیکن تابوت میں آخری کیل مودی حکومت کی جوابدہی سے بچنے اور تعلیم پر نیک نیتی سے بات چیت سے گریز کرنے کی مستقل اور شعوری پالیسی رہی ہے۔"
سونیا گاندھی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر الزام عائد کیا کہ وہ این ٹی اے کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کی سفارشات کو عوامی طور پر برخاست کر کے جوابدہی سے بچ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس میں اپوزیشن کے اراکین تھے۔
گاندھی نے کہا کہ ان یادگار ناکامیوں کے باوجود عہدے سے استعفیٰ نہیں دینے کی ان کی خواہش نے رائے عامہ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔
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