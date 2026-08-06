بنگلہ دیش کیوں واپس جانا چاہتی ہیں شیخ حسینہ، کیا ہے ان کی حکمت عملی، کیا ہوں گی کامیاب؟
حسینہ نے اعلان کیا کہ وہ گرفتاری کے خطرے اور سزائے موت کے امکان کے باوجود دسمبر میں بنگلہ دیش واپس جانا چاہتی ہیں۔
Published : August 6, 2026 at 5:38 PM IST
نئی دہلی: بڑے پیمانے پر مظاہروں کی وجہ سے بنگلہ دیش سے بھاگنے پر مجبور ہونے کے دو سال بعد، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بدھ کو اپنے خلاف مجرمانہ الزامات ثابت ہونے، متعدد مقدمات زیر التوا اور گرفتاری کے امکان کے باوجود ہندوستان سے واپسی کے منصوبوں کا اعلان کیا۔
حسینہ کی واپسی محض ذاتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ ایک پیچیدہ سیاسی فیصلہ ہے۔ اس کا مقصد اپنے خلاف قانونی کارروائی کو چیلنج کرنا، عوامی لیگ کی سیاسی پوزیشن کو دوبارہ قائم کرنا اور بنگلہ دیش کے گہرے منقسم سیاسی ماحول میں اپنی پوزیشن کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔
نئی دہلی میں فارن کرسپانڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا کے زیر اہتمام ایک ورچوئل میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے حسینہ نے کہا کہ انہیں بنگلہ دیش واپس جانا ہوگا کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے دور نہیں رہ سکتیں جنہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میری قسمت میں کچھ بھی ہو، میں اپنے لوگوں کے پاس واپس آؤں گی۔ میں اس وقت دور نہیں رہ سکتی جب کہ میرے پیارے ہم وطن مصائب کا شکار ہیں۔ میں دسمبر میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں صحیح وقت آنے پر تاریخ کا اعلان کروں گی۔
انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عوامی لیگ پر سے پابندی ہٹائی جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور میڈیا کی آزادی بحال کی جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بنگلہ دیش واپسی کے خطرات کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا، "وہ مجھے مار سکتے ہیں، وہ مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے حراست میں لیا جا سکتا ہے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، وہ سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں،میری زندگی طویل عرصے سے ذاتی تحفظ کے تحفظات سے آگے بڑھ چکی ہے۔"
5 اگست 2024 کو طالب علموں کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور وہ ہندوستان فرار ہو گئیں۔ تب سے بنگلہ دیش میں بڑی سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ان کے رہنماؤں کے خلاف کئی فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور حسینہ کو خود 2024 کے کریک ڈاؤن سے متعلق مقدمات میں غیر حاضری میں سزا سنائی گئی ہے، اس فیصلے کو وہ سیاسی طور پر محرک سمجھتی ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔
گزشتہ ماہ حسینہ نے اعلان کیا کہ وہ گرفتاری کے خطرے اور یہاں تک کہ سزائے موت کے امکان کے باوجود دسمبر میں بنگلہ دیش واپس جانا چاہتی ہیں۔ دہلی سے ایک بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کو ٹیلی فون پر انٹرویو دیتے ہوئے حسینہ نے کہا وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں جب میں واپس آؤں گی، وہ مجھے مار بھی سکتے ہیں، پھر بھی، مجھے جانا ہے، اگر موت آتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میری ہی سرزمین پر آئے۔
اس کی سب سے فوری وجہ حسینہ کا اپنا یہ اعلان نظر آتا ہے کہ وہ غیر معینہ مدت کی جلاوطنی میں رہنے کے بجائے ذاتی طور پر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنا چاہتی ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ الزامات اور موت کی سزا سیاسی طور پر محرک اور غیر آئینی ہے۔ واپس آنے سے وہ براہ راست عدالتی عمل کو چیلنج کرنے کا موقع دیں گی، بجائے اس کے کہ ان کی غیر موجودگی میں سنائے گئے فیصلوں کو بغیر چیلنج کے قبول کر لیا جائے۔
حسینہ نے پارٹی کے دیگر جلاوطن ارکان بشمول سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال، جنہیں سزائے موت کا سامنا ہے، ان کے ساتھ شامل ہونے کی اپیل کی۔ "ہم سب مل کر عدالت میں سرینڈر کریں گے،" انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ایک مذاق ہے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایک اور اہم مقصد عوامی لیگ کی سیاسی بنیاد کے جو کچھ بھی بچا ہے اسے بچانا ہے۔ بنگلہ دیش میں مقیم صحافی سیف الرحمان تپن کے مطابق حسینہ کا بنگلہ دیش واپسی کا ارادہ بنیادی طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو چیلنج کرنے کا اقدام ہے۔
ڈھاکہ سے فون پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، تپن نے کہا، یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر واپس آسکیں گی یا نہیں۔ لیکن اس سے انہیں سیاسی طور پر ضرور فائدہ ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حسینہ واجد موجودہ حکومت کی مدد کے بغیر بنگلہ دیش واپس نہیں جا سکتیں۔ تپن نے مزید کہا، "دوسری طرف، ہماری حکومت جولائی 2024 کی بغاوت میں ملوث افراد کے ایک حصے کے دباؤ میں ہے، جو چاہتے ہیں کہ انہیں واپس لایا جائے اور سزا دی جائے۔ اس سے حکومت ایک مخمصے میں پڑ جاتی ہے۔"
عوامی لیگ پر 2024 سے پابندی عائد ہے، کئی سینئر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا یا ملک سے فرار ہو گئے، پارٹی کے اثاثے ضبط کیے گئے یا حملے کیے گئے، اور بنگلہ دیش کے اندر پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ بڑی حد تک منتشر ہو چکا ہے۔ حسینہ کی بظاہر واپسی پارٹی کی تعمیر نو کی کوشش کرنے والے وفاداروں اور جلاوطن رہنماؤں کے لیے ایک ریلینگ پوائنٹ فراہم کر سکتی ہے۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی واپسی بنگلہ دیش کی سیاست کو مزید پولرائز کر سکتی ہے۔ حسینہ نے مسلسل کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جائز سیاسی رہنما ہیں اور انہیں اقتدار سے ہٹانا انتخابی شکست کے بجائے غیر معمولی سیاسی حالات کا نتیجہ تھا۔ واپسی سے ان کے اس دعوے کو تقویت ملے گی کہ انہوں نے کبھی مستقل جلاوطنی قبول نہیں کی اور وہ خود کو ایک اہم سیاسی شخصیت کے طور پر دیکھتی ہیں جو موجودہ سیاسی نظام کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے وزیر اعظم طارق رحمان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے جولائی 2024 کی بغاوت کو اپنی سیاسی قانونی حیثیت کا ایک اہم ستون بنایا ہے۔
حالیہ اقدامات، بشمول سابق وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کو بغاوت کی یاد میں ایک میوزیم میں تبدیل کرنا، بتاتے ہیں کہ اس بیانیے کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوششیں جاری ہیں جو حسینہ کی حکومت کے خاتمے کو ایک جمہوری انقلاب کے طور پر پیش کرتی ہے۔ حسینہ کی واپسی انہیں اس داستان کو براہ راست چیلنج کرنے اور 2024 میں ہونے والے واقعات کا اپنا ورژن پیش کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا عوامی لیگ کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تپن نے کہا کہ عوامی لیگ کی بحالی یقینی ہے، لیکن مقررہ وقت کے اندر نہیں۔ دسمبر سے پہلے بنگلہ دیش کے سیاسی ماحول میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو عوامی لیگ کو بحال کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یا اس میں چند ماہ اور لگ سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حسینہ کی واپسی سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے سماجی اور سیاسی شعبے کا ایک بڑا طبقہ حسینہ واجد کی حمایت کرتا ہے۔ مہنگائی، بگڑتے امن و امان اور بے روزگاری نے ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لوگ ان بحرانوں سے بچنے کے لیے بے چین ہیں۔
تپن نے خیال ظاہر کیا کہ اگر حسینہ کو جیل بھیجا جاتا ہے تو ملک کے سیاسی حالات تیزی سے بدل جائیں گے۔ حسینہ کو واپس کیا جائے گا یا نہیں اس کا انحصار قانونی پیش رفت، بنگلہ دیش کی ملکی سیاسی فضا، حوالگی کی درخواست پر بھارت کی کارروائی اور سلامتی کی صورتحال پر ہوگا۔ اگر ان کی واپسی ہوتی ہے تو یہ 2024 کی بغاوت کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے اہم سیاسی واقعات میں سے ایک ہونے کا امکان ہے۔
یہ بھی پڑھیں: نئی دہلی میں شیخ حسینہ کی پریس کانفرنس پر بنگلہ دیش بھڑک گیا، کہا باہمی تعلقات کے لیے نقصان دہ