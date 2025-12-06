کیا نئے قانون سے بدلے گا کسانوں کا مستقبل؟ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے بیج بل 2025
مودی حکومت کسانوں کے مستقبل کے تحفظ کیلئے ایک نیا قانون لا رہی ہے۔ اسے بیج بل 2025 کا نام دیا گیا ہے۔
حکومت پارلیمنٹ میں ڈرافٹ سیڈ بل 2025 پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی زراعت میں اس سے ہونے والی تبدیلیوں اور کسانوں پر اس کے اثرات کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ نئے بل کا مقصد 1966 کے موجودہ بیج ایکٹ اور 1983 کے سیڈ کنٹرول آرڈر کو ملا کر ایک ہی قانون بنانا ہے۔
سرکاری کے مطابق سیڈز بل 2025 کے بنیادی مقاصد میں اعلیٰ معیار کے بیجوں کی فراہمی کو یقینی بنانا، بیجوں کی ڈیجیٹل ٹریس ایبلٹی، جعلی بیجوں کے پھیلاؤ کو کم کرنا اور کسانوں کی فلاح و بہبود کو تقویت دینا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پرانے قوانین آج کی بیج مارکیٹ کی نئی حقیقتوں، جیسے کہ نجی سیڈ کمپنیوں کے بڑھتے ہوئے کردار، بائیو ٹیکنالوجی ایپلی کیشنز، بین الاقوامی بیجوں کی درآمدات، اور آن لائن سیڈ ٹریڈنگ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں نافذ کیے گئے قوانین آج کے زرعی، تجارتی اور تکنیکی حالات کے لیے موزوں نہیں ہیں، اس لیے نیا بل زیادہ شفافیت، کوالٹی کنٹرول اور جوابدہی کے ساتھ بیج کی فراہمی کے عمل کو جدید بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس بل میں بیج کے کام سے جڑی ہر تنظیم بشمول بیج تیار کرنے والے، بیج بیچنے والے، نرسری، اور ٹیسٹنگ لیبز کے لیے باضابطہ رجسٹریشن لازمی ہے۔ اس میں بیجوں کے پیکٹ میں بیچ نمبر، سورس اور لاٹ کی تفصیلات اور ٹریس ایبلٹی کے لیے ایک کیو آر کوڈ کوڈ جیسی تفصیلات شامل کرنا ضرور قرار دیا گیا ہے۔ ان نئے معیارات کا بنیادی مقصد جعلی بیجوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔
اس بل میں بیج کے معیار کی جانچ، پرائیویٹ ٹیسٹنگ لیبز کی منظوری، نمونے کے سائز اور جانچ کے طریقہ کار کے لیے سخت ضابطے بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد بیج کے معیار پر اعتماد پیدا کرنا اور غیر معیاری بیجوں کی وجہ سے کسانوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنا ہے۔
اسی طرح نئے بل میں جبکہ بیجوں کی درآمدات اور برآمدات کے لیے کچھ رعایتیں دی جا سکتی ہیں۔ حکومت حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے بیماری پیدا کرنے والے مائکروجنزموں کے لیے قرنطینہ اور جانچ جیسے بائیو سیفٹی کے قوانین کو مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ بل میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کسان کو ناقص معیار کے بیجوں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سپلائرز کو اس کی ذمہ داری کیسے لینی چاہیے۔
کسانوں اور چھوٹے کاروباریوں کے خدشات
حکومت اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ شکایات اور کیسز سے نمٹنے اور معاوضے کے لیے قانونی طریقہ کار موجود ہو۔ تاہم، بہت سے کسانوں، بیج کے چھوٹے کاروباری اور کچھ ماہرین نے اس بل کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت میں کسان پہلے ہی نسلوں سے اپنے بیج استعمال کر رہے ہیں، انہیں پڑوسیوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور رسمی منڈی پر بھروسہ کیے بغیر مقامی اقسام کو محفوظ کر رہے ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ بیج کی پیداوار اور تقسیم کے ہر قدم کو رجسٹریشن، لائسنسنگ، لیبلنگ اور ٹریس ایبلٹی پر منحصر کرنے سے ان روایتی نظاموں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ایک اور تشویش یہ ہے کہ بیج تیار کرنے والے چھوٹے کاروباری، مقامی کوآپریٹیو، اور گاؤں کی سطح پر بیج بیچنے والے لوگ نئے ضوابط کی تعمیل کے لیے مالی یا تکنیکی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ بڑی کمپنیاں ریگولیٹری بوجھ کو آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں، لیکن بیج کے مقامی نظام انہیں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں۔ نتیجتاً، یہ خدشات ہیں کہ مقامی بیجوں کا تنوع، مقامی اقسام، اور کسانوں کے بیج کے آزاد نظام میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
نقلی بیجوں کے خلاف سخت کارروائی اور نفاذ ضروری ہے، لیکن کچھ کسانوں اور ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے معاملوں کو کریمنلائز کرنا اور جرمانہ لگانا درست حل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے عوامل بشمول موسم، ذخیرہ کرنے کے حالات، ہینڈلنگ اور قدرتی آفات بیج کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ ہر ناکامی کو دھوکہ ماننا اور کسانوں یا چھوٹے کاروباریوں کو سزا دینا ان کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
اس بل کے موثر ہونے کے لیے حکومت کو ریاستی سطح پر مناسب جانچ لیبز، تربیت یافتہ افسران، ٹریس ایبلٹی انفراسٹرکچر اور شکایات کے ازالے کا طریقہ کار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم، بہت سی ریاستوں میں اس طرح کے نظام کی کمی ہے۔ اس بنیادی ڈھانچے کے بغیر بل پاس ہونے کی صورت میں بھی اس کے حقیقی اثرات محدود ہوسکتے ہیں۔
تاہم، بیج کا کاروبار کرنے والے کچھ لوگ اس بل کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریگولیشن، لائسنسنگ اور جعلی بیجوں کے خلاف سخت کارروائی سے کسانوں کو معیاری بیج تک رسائی میں مدد ملے گی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ بل چھوٹی اداروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور صرف لائسنس پر مبنی فارمل کاروباری ماڈلز کو فروغ دے سکتا ہے۔
بہت سے اسٹیک ہولڈر کا مطالبہ ہے کہ بل کو کسانوں کی رائے اور ریاستی سطح کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہتر بنایا جائے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ کسانوں کے بیج کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے، اسے بتدریج لاگو کیا جانا چاہیے، جس میں چھوٹے دکانداروں کے لیے سپورٹ سسٹم، کم سود پر قرضے، اور مقامی سیڈ بینکوں کو مقامی کمیونٹیز کی مدد کرنا چاہیے۔
چونکہ بل کو عوامی مشاورت کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس لیے کسانوں، بیج فروشوں، محققین، کاروباریوں، اور حکومتی نمائندوں کو ایک وسیع بحث کے ذریعے بل کو شکل دینا چاہیے۔ بیج کسانوں کے لیے لائف لائن ہیں۔ غلط پالیسی کسانوں کی آزادی، بیج کے تنوع اور مقامی اقسام کے تحفظ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
مزید برآں، یہ بل بیج کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ بیج کی مارکیٹ کو مزید شفاف اور معیار پر مبنی بنانے کا ایک موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، زمینی حقائق، کسانوں کی فلاح و بہبود اور انتظامی کارکردگی کو نظر انداز کیے بغیر اسے احتیاط سے لاگو کیا جانا چاہیے۔ مستقبل میں بیج کے تنوع، بیج کے معیار اور کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔
بیج بل 2025 میں نہ صرف سخت ضابطے ہونے چاہئیں بلکہ اسے معاون اور تعاون پر مبنی نظام کے تحت کام کرنا چاہیے۔ اس ڈیجیٹل دور میں ٹیکنالوجی، جب مناسب طریقے سے استعمال کی جائے تو اس سے کسانوں کو مدد ملے گی نہ کہ رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس کو یقینی بنانا ہماری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس بل پر اچھی طرح سے بحث کرے اور اسے اس طرح پاس کرے کہ کسانوں میں خوف یا الجھن نہ، بلکہ یہ سبھی کو منظور ہو۔
