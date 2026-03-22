سطح سمندر اس سے کہیں زیادہ بلند ہے جتنا پہلے سمجھی گئی تھی، تحقیق میں انکشاف
اس مطالعے کے مطابق عالمی حرارت کے اثرات کے نتیجے میں بلند ہوتی سطحِ سمندر سابقہ اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔
Published : March 22, 2026 at 1:07 PM IST
نیچر میگزین میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں سمندر کی سطح پہلے سے سمجھی جانے والی حد سے کہیں زیادہ ہے۔ نیدرلینڈز کی ویگننگن یونیورسٹی کے مصنفین کتھرینا سیگر اور فلپ منڈر ہاؤڈ نے سمندر کی سطح کو کم سمجھنے کی وجہ غلط ماڈلنگ بتایا ہے۔
مطالعہ نے ایک منظم غلطی کا پردہ فاش کیا کہ کس طرح سطح سمندر کے ارتفاع کی پیمائش کی گئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ 90 فیصد سے زیادہ مطالعات میں سطح سمندر کی مقامی، براہ راست پیمائش کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے بجائے، انہوں نے زمین کی بلندی کی پیمائشوں پر انحصار کیا جو عالمی جیوائیڈ ماڈلز سے متعلق سے ہیں۔
"حالیہ سطح سمندر میں اضافے کے اثرات اور ساحلی خطرات کی تشخیص کے جائزوں کا جائزہ لینے والے ایک منظم جائزے کے بعد ہم نے پایا کہ ان اہم اقدامات پر اکثر غور نہیں کیا گیا یا پیمائش غلط طریقے سے انجام دی گئی۔ اصل، مقامی سطح سمندر کے ارتفاع پر غور نہیں کیا گیا۔
مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی سطح پہلے سے سمجھے جانے والے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تحقیق عالمی درجہ حرارت کے مستقبل کے اثرات اور دنیا بھر میں ساحلی بستیوں پر منڈراتے خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے گہرے مضمرات پر کی گئی۔
عالمی سطح پر، تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سمندروں کی سطح پہلے کے خیال سے اوسطاً 30 سینٹی میٹر زیادہ ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے کچھ علاقوں میں، بشمول جنوب مشرقی ایشیا اور ہند-بحرالکاہل کا خطے میں یہ تضاد اور بھی زیادہ ہے جہاں اصل سطح سمندر پہلے کے تخمینوں سے 100-150 سینٹی میٹر زیادہ ہو سکتی ہے۔
اس طریقہ کار کے شارٹ کٹ سے ایک اہم خرابی پیدا ہوئی۔ تحقیق میں شامل مائنڈہوڈ نے وضاحت کی کہ "حقیقت میں، سطح سمندر اضافی عوامل جیسے ہواؤں، سمندری دھاروں، سمندری پانی کے درجہ حرارت اور نمکیات سے متاثر ہوتی ہے"۔ ان مقامی اور علاقائی حرکیات کا محاسبہ کرنے میں ناکام رہنے سے پچھلی تحقیق نے منظم طریقے سے حقیقی سطح کی سطح کو کم کر کے دکھایا تھا۔
اس مطالعے میں سال 2009 اور سال 2025 کے درمیان شائع ہونے والے نظرثانی شدہ سائنسی لٹریچر کے 385 پیسز کے تجزیے کو ملایا گیا جس میں عام طور پر فرض کیے جانے والے اور حقیقت میں ناپے جانے والے ساحلی سمندر کی سطحوں کے درمیان فرق کا حساب لگایا گیا۔ اس جامع جائزے نے پچھلے ماڈلز میں منظم انداز میں کمی کا انکشاف کیا۔
سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح پہلے ہی عالمی سطح پر ساحلی برادریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے بین الحکومتی پینل آن کلائمیٹ چینج (IPCC) نے فی الحال اندازہ لگایا ہے کہ سنہ 2100 تک، عالمی اوسط سمندر کی سطح 28-100 سینٹی میٹر تک بڑھ سکتی ہے۔ نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروجیکشن جو کہ پہلے سے ہی خطرے کی گھنٹی ہے - ایک بنیادی لائن سے شروع ہوتا ہے جو خود پہلے سے تسلیم شدہ تخمینے سے کافی زیادہ ہے۔
اگر موجودہ سمندر کی سطح پہلے ہی فرض کیے گئے ماڈلز سے 30-150 سینٹی میٹر زیادہ ہے، تو مستقبل میں سطح سمندر میں اضافے کے اثرات اسی طرح زیادہ شدید ہوں گے۔ ساحلی سیلاب، کھارے پانی کی مداخلت، کٹاؤ، اور کمیونٹیز کی نقل مکانی جلد اور زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی۔ نشیبی علاقوں میں آباد برادریوں اور گنجان آباد ساحلی علاقوں کے لیے انسداد خطرات کا وقت بھی کافی حد تک تنگ ہو گیا ہے۔
یہ اصلاحات بنیادی طور پر خطرے کے بارے میں ہماری سمجھ کو تبدیل کرتی ہیں۔ نئے حسابات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک میٹر کی سطح سمندر میں اضافے کے بعد مزید 37 فیصد ساحلی علاقے سطح سمندر سے نیچے چلے جائیں گے، جس سے 132 ملین اضافی لوگ متاثر ہوں گے۔
اس مطالعہ میں دنیا بھر میں ساحلی بلندی کے استعمال کے لیے تیار ڈیٹا گیا ہے، جو سطح سمندر کی تازہ ترین پیمائش کے ساتھ مربوط ہے۔ اس میں موجودہ ساحلی خطرات کے مطالعے اور طریقہ کار کا ازسر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ موسمیاتی تبدیلی کی پالیسیوں کو خطرے کے حقیقی پیمانے کے مطابق ڈھالا جائے۔
مصنفین اپنے مضمون کا اختتام کرتے کرتے ہوئے کہا کہ "ہماری دریافتوں کے موجودہ ساحلی موافقت، تحفظ اور تخفیف کی حکمت عملیوں کے لیے بہت دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ارتفاع کے ڈیٹا کو معلومات کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔" یہ کام سطح سمندر کے ارتفاع سے پیدا شدہ مسائل کی شناخت اور موجودہ ساحلی خطرات کے جائزوں کی فوری از سر نو جانچ کا مطالبہ کرتا ہے۔ موجودہ فیصلہ سازی، حکمت عملیوں کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے اور ان کے نفاذ کی ٹائم لائنز کو تیز کیا جانا چاہیے۔
گنجان آباد ساحلی علاقوں اور لکشدیپ اور انڈمان نکوبار کے نشیبی جزیروں کے ساتھ بھارت جیسے ممالک کے لیے سطح سمندر کے درست اعداد و شمار کے تعارف کے ساتھ احتیاطی اقدامات کی کھڑکی کافی حد تک تنگ ہوگئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری پالیسیاں بلند ہوتے پانی کی رفتار کو پیچھے چھوڑ پائیں گی؟
