حوثیوں کے خطرے کے بیچ سعودی عرب کو اتحادیوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا
اس معاملے میں عسکری شمولیت سے امریکہ کے انکار کے بعد مملکت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے اتحاد کی حدود کو جان لیا ہے۔
Published : September 22, 2026 at 12:28 PM IST
نئی دہلی: سعودی عرب خود کو ایک مشکل صورت حال میں پا رہا ہے کیونکہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ شیعہ عسکریت پسند گروپ حوثیوں نے اپنے حملوں کو تیز کر دیا ہے اور یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل سے متصل اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے انہیں اسٹریٹجک طور پر کافی اہم آبنائے باب المندب پر نمایاں برتری حاصل ہو گئی ہے، جو کہ تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے ایک اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ ہے۔
دریں اثنا، مملکت نے امریکہ کے ساتھ اپنی اتحاد کی حدود کو بھی پہچان لیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ حوثیوں کے خلاف اس کی لڑائی میں اس کے دوسرے دوست بھی فوجی مدد فراہم نہیں کر رہے ہیں۔
امریکہ نے نہ صرف اس تنازع میں فوجی طور پر شامل ہونے سے انکار کیا ہے، بلکہ یورپ سے لے کر پاکستان تک دیگر ممالک نے بھی اب تک اس بڑھتے ہوئے پیچیدہ تنازع میں گھسیٹے جانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابھی نہیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی براہ راست فوجی مداخلت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے حوثیوں کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھول دیے ہیں۔
یہ عمان کے تعاون سے ٹرمپ کی غیر روایتی لیکن لین دین پر مبنی سفارت کاری کا حصہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق، ٹرمپ نے حوثیوں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں پر حملہ نہیں کریں گے۔
امریکہ نے سعودی عرب کو مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ واشنگٹن نے انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ جاری رکھا ہوا ہے اور سعودی عرب کو 24.3 بلین ڈالر کے معاہدے کے تحت ایف-35 اسٹیلتھ طیارے فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کس طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ریاض کو بڑھتے ہوئے حوثی خطرے سے نمٹنے میں فوری مدد نہیں ملے گی، کیونکہ ان جنگی طیاروں کی ترسیل فوری نہیں ہوگی، اس میں سالہا سال لگیں گے۔
اس معاملے میں اسرائیل کا پہلو بھی شامل ہے۔ استحکام کے لیے ٹرمپ اور امریکہ کی سعودی عرب کے سامنے یہ پیشگی شرط ہے کہ ریاض اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس صیہونی ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لائے۔ سعودی عرب اب تک اس معاملے پر رکا ہوا ہے۔ ریاض نے فلسطینی ریاست کے قیام کے معاملے پر پیش رفت کے بغیر تعلقات کو معمول پر لانے کی مسلسل مخالفت کی ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ حوثیوں کے خلاف لڑائی میں ریاض کی مکمل حمایت نہیں کر رہا؟
برطانیہ، فرانس اور مصر جیسے دیگر دوست ممالک نے بھی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، بیجنگ نے ریاض کی درخواست پر تہران سے کہا تھا کہ وہ حوثیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہے۔
لیکن مبینہ طور پر ایران نے یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ وہ حوثیوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ بیان ایران کے اسٹریٹجک حساب کتاب کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ سعودی عرب اور خطے کے لیے اس تنازع کی قیمت کو بڑھانا چاہتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان اگست میں ہوئے مکہ دفاعی معاہدے سے ابھی تک مملکت کو زمین پر کوئی فوجی مدد حاصل نہیں ہو سکی ہے۔
اگر اس معاہدے پر عمل درآمد کا کوئی وقت تھا، تو وہ اب تھا۔ پھر بھی، جہاں ایک طرف حوثی سعودی عرب کے مغربی حصوں میں سویلین اور بنیادی ڈھانچے کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہیں پاکستان نے اب تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی مدد کرنے کا کیا ارادہ رکھتا ہے، جس نے غالباً اسی قسم کی ہنگامی صورت حال کے لیے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پہلے پاکستانی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر حوثیوں کے ساتھ جنگ سعودی عرب کے اندر تک پھیلتی ہے، تو پاکستان اس میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔
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وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی حکومت اور عوام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک "سفارتی اور مادی دونوں لحاظ سے مملکتِ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔"
اگرچہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ مملکت کی زمینی مدد کی صورت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، تاہم ایک اندازے کے مطابق 8000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ لیکن اب تک، پاکستان کی پرجوش حمایت براہ راست فوجی مدد میں تبدیل نہیں ہو سکی ہے۔
اس میں دیگر پیچیدگیاں بھی ہیں۔ مکہ معاہدے کی شرائط کے تحت، جس کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، اگر تینوں دستخط کنندگان میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا ہے، تو دوسرے ممالک بھی خود بخود جنگ کا حصہ بن جائیں گے۔
تکنیکی طور پر دیکھا جائے تو، یمن میں حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب کی جنگ ایک پراکسی جنگ ہے۔ عمان کے علاوہ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی عرب ممالک کی اکثریت عدن میں قائم یمنی حکومت یا صدارتی قیادت کونسل کی حمایت کرتی ہے۔
یمنی حکومت اکثریتی سنیوں کی نمائندگی کرتی ہے، جو کل آبادی کا 60 فیصد ہیں۔ ریاض پی ایل سی کی سربراہی میں قائم حکومت کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے، اور سعودی عرب کے لیے یہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے کہ حوثی پورے یمن پر اقتدار حاصل نہ کریں، کیونکہ اس سے ایران کا خطرہ براہ راست اس کی سرحد تک پہنچ جائے گا۔
حوثیوں کے ساتھ یہ تنازع دراصل ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک بالواسطہ جنگ ہے۔ جب ایران پہلے ہی خلیج کو نشانہ بنا رہا ہے، تو سعودی عرب کا کوئی بھی اتحادی یمن میں حوثیوں کے خلاف ایسی جنگ میں کیوں کودے گا جہاں ان کے کوئی براہ راست مفادات وابستہ نہیں ہیں؟
اسی طرح، پاکستان، جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کار کا کردار ادا کر رہا ہے، اگر وہ حوثیوں پر حملے میں سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی مذاکراتی گنجائش کھو دے گا۔
پھر بھی، مملکت کو کچھ تسلی ملی ہے۔ اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل نے سعودی شہری اہداف پر حوثیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ حوثیوں کا ایک ڈرون اسلامی دنیا کے مقدس ترین مقام، مکہ مکرمہ کو نشانہ بنانے جا رہا تھا جسے روک دیا گیا۔ تاہم، حوثیوں نے اس کی تردید کی ہے۔
سعودی عرب کی اقتصادی ری برانڈنگ پر اثرات
ان تمام عوامل نے سعودی عرب کی اس کوشش کو متاثر کیا ہے جس کے تحت وہ خود کو خطے میں ایک اقتصادی طاقت کے طور پر نئے سرے سے متعارف کروانا چاہتا ہے۔ محمد بن سلمان کٹر وہابی نظریے سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں جس نے تقریباً ایک صدی سے سعودی عرب کی شناخت قائم رکھی ہے، اور ملک کو باقی دنیا، خاص طور پر مغرب کے لیے ایک پرکشش ثقافتی اور سیاحتی مرکز کے طور پر کھولنا چاہتے ہیں۔
اس کوشش کا مقصد معیشت کو تیل پر ضرورت سے زیادہ انحصار سے نکالنا اور سعودی عرب کو بین الاقوامی مالیات اور تفریح کے ایک ایسے عالمی مرکز کے طور پر دبئی کا حریف بنانا ہے، جیسا کہ ان کے 'سعودی ویژن 2030' میں تصور کیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ، وہ خطے کے دیگر خلیجی عرب ممالک پر اپنے ملک کا اسٹریٹجک غلبہ اور ایران کے ساتھ اپنی روایتی دشمنی کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ پراکسی جنگ سعودی عرب کے وسائل کو کس حد تک نچوڑے گی اور ویژن 2030 کو کس طرح متاثر کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حوثی یمن میں ایک غالب قوت کے طور پر برقرار رہتے ہیں، تو یہ سعودی عرب کے لیے عدم تحفظ کا باعث بنے گا۔ یمن میں سیاسی استحکام سعودی عرب کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اس کے منصوبوں کے لیے بھی ایک لازمی شرط ہے۔
سعودی عرب، دیگر خلیجی عرب ممالک کے ساتھ مل کر، ایران کے خلاف امریکہ-اسرائیل جنگ کے حق میں نہیں تھا، اور اب وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ ایران نے سعودی عرب میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس دوران ملک کے معاشی بنیادی ڈھانچے پر بھی حملے کیے۔ یہ حیران کن نہیں ہے کہ سعودی عرب خود کو ان جیو اسٹریٹجک لڑائیوں میں تنہا محسوس کر رہا ہے جو خطے میں اس کی اپنی پوزیشن کو متاثر کر رہی ہیں۔
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