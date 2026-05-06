بنگال میں زعفرانی لہر: بی جے پی نے ریاست کے سیاسی اسکرپٹ کو دوبارہ کیسے لکھا؟
اسمبلی انتخابات 2026 میں زعفرانی پارٹی کی زبردست جیت کے بعد BJP پہلی بار مغربی بنگال میں اپنی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔
Published : May 6, 2026 at 9:18 AM IST
حیدرآباد: 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کو اس لمحے کے طور پر یاد کیا جاسکتا ہے جب ایک طویل عرصے سے چلنے والی سیاسی لہر ایک طوفان میں بدل گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ایک ایسی ریاست میں فیصلہ کن فتح جس نے تاریخی طور پر اس کے نظریے کی مخالفت کی تھی، اب ڈھانچہ جاتی تبدیلی بن گئی ہے۔
روایتی معنوں میں یہ محض انتخابی فتح نہیں ہے۔ یہ بنگال میں ایک نئی سیاسی سوچ کا استحکام ہے، جو بی جے پی کو اپنے مرکز میں رکھتا ہے۔ اس لمحے کی اہمیت نہ صرف پارٹی کے کام کی سطح میں ہے، بلکہ اس معاشرے میں اس کے گہرے دخول میں بھی ہے جو کئی دہائیوں سے ایک بالکل مختلف سیاسی سوچ کا حامل ہے۔
آؤٹ سائیڈر سے میجر فورس تک
مغربی بنگال کی آزادی کے بعد کی زیادہ تر تاریخ میں، بی جے پی ایک معمولی کھلاڑی رہی۔ کانگریس کے بعد ریاستی سیاست کو بائیں بازو کے نظریاتی غلبے اور پھر آل انڈیا ترنمول کانگریس (TMC) کی پاپولسٹ علاقائیت نے تشکیل دیا۔ بی جے پی کا نقطہ نظر، قوم پرستی، شناخت، اور مرکزی تنظیم پر مبنی، ایسے ماحول میں زیادہ اثر ڈالنے میں ناکام رہا جہاں طبقاتی سیاست، اور بعد میں، انسان دوستی کی تحریک غالب آئی۔
اس کے باوجود، پچھلے دس سالوں میں، زعفرانی پارٹی نے خاموشی سے لیکن عزم کے ساتھ توسیع کی ہے۔ یہ محض علامتی موجودگی سے آگے بڑھ کر ایک مضبوط تنظیمی ریڑھ کی ہڈی کی تعمیر میں مصروف ہے۔ بوتھ کمیٹیوں، نچلی سطح پر متحرک افراد اور کیڈرس جیسے ڈھانچے نے اس کی بکھری ہوئی حمایت کو ایک مضبوط انتخابی بنیاد میں تبدیل کرنے میں مدد کی۔
2026 کے انتخابات کے اعلان کے وقت تک، بی جے پی دروازے پر دستک دینے والا کوئی بیرونی فرد نہیں تھا، جس نے 2019 کے عام انتخابات میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ یہ اقتدار کے لیے قابل اعتماد دعویدار تھا۔ بی جے پی کا عروج بنگال میں ایک نیا سماجی اتحاد بنانے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔
یہ اتحاد کوئی یکساں اتحاد نہیں ہے، بلکہ مختلف گروہوں کا ایک احتیاط سے بنایا گیا مجموعہ ہے جن کے مفادات اور خدشات ایک مخصوص سیاسی موڑ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ مغربی بنگال کی قبائلی پٹی کے جھارگرام اور پرولیا جیسے اضلاع میں، جہاں ترقیاتی وعدے طویل عرصے سے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں، پارٹی نے ترقی اور نمائندگی کے سلسلے میں دیرینہ شکایات کا فائدہ اٹھایا۔ شمالی بنگال میں، اس نے علاقائی امنگوں اور شناخت کے خدشات کا فائدہ اٹھایا۔
اس نے اپنی شہریت سے متعلق انحصار کے ذریعے متوا کمیونٹی کے طبقات کے درمیان حمایت پیدا کی۔ شہری رائے دہندگان، خاص طور پر متوسط طبقے کے بنگالی "بھدرلوک"، بہتر حکمرانی کے وعدوں اور سرپرستی کے نیٹ ورکس سے وقفے کے ذریعے متوجہ ہوئے۔
ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ہندو شناخت کے وسیع تر اتحاد کے ساتھ تھے، جو کہ تاریخی طور پر بنگال میں بکھر گئے تھے لیکن سیاسی پولرائزیشن کے حالات میں یکجا ہونا شروع ہوئے۔ بی جے پی نے شروع سے یہ جذبات پیدا نہیں کئے۔ اس نے انہیں شناخت کیا، بڑھایا اور مضبوط کیا۔ نتیجہ ایک ایسا اتحاد تھا جو جغرافیہ اور طبقے سے بالاتر تھا، روایتی سوچ سے کم اور سیاسی تبدیلی کی مشترکہ خواہش سے زیادہ متحد تھا۔
حکمت عملی بطور بیانیہ
انتخابات کارکردگی اور ادراک کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں اور یہاں بی جے پی نے کافی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مقابلہ کو ایک مد مقابل فلاحی ماڈل سے گورننس پر ریفرنڈم میں بدل دیا۔ مقامی سطح پر بدعنوانی، انتظامی عملداری اور سرپرستی کے مسائل سامنے آئے۔
بیانیہ صرف یہ نہیں تھا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ نظام کو از سر نو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ترتیب نے بی جے پی کو محض ایک متبادل حکومت کے بجائے ساختی تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر پوزیشن دینے میں مدد کی۔
پارٹی نے ریاست کے سیاسی تانے بانے میں قومی موضوعات کو بھی شامل کیا۔ ثقافتی شناخت، سلامتی، اور قومی یکجہتی کے خیالات کو مقامی بنایا گیا، جس سے ایک ہائبرڈ بیانیہ بنایا گیا جس نے رائے دہندگان کو اپیل کی جو ریاست اور قومی دونوں مسائل سے تیزی سے ہم آہنگ ہو رہے تھے۔ مقامی ناراضگی اور قومی امید کا یہ دوہرا پیغام ایک طاقتور انتخابی ہتھیار ثابت ہوا۔
اینٹی انکمبنسی وجہ نہیں ہے بلکہ بنیادی ذریعہ
اگرچہ ٹی ایم سی حکومت کے عروج میں اینٹی انکمبینسی ایک اہم عنصر تھی، لیکن بی جے پی کی کامیابی کو صرف ووٹر کی تھکاوٹ سے منسوب کرنا غلط ہوگا۔ اینٹی انکمبینسی مواقع پیدا کرتی ہے، لیکن یہ خود بخود فاتح نہیں بنتی۔ ناراضگی کو حقیقی سیاسی تحریک میں تبدیل کرنے کی صلاحیت میں بی جے پی کی کارکردگی قابل ذکر ہے۔
ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے کے بعد، ٹی ایم سی کو بڑھتی ہوئی شکایات کا سامنا کرنا پڑا۔ بدعنوانی کے الزامات، مقامی سطح پر دباؤ کے ہتھکنڈوں، اقربا پروری اور روزگار اور معاشی توقعات کو پورا کرنے میں حکومت کی پابندیوں نے ناراضگی کا ایک بڑا ذخیرہ پیدا کیا۔ بی جے پی کی کامیابی اس ناراضگی کو دور کرنے اور ایک قابل اعتماد متبادل پیدا کرنے میں ہے۔ اس تبدیلی کے طریقہ کار کے بغیر، اینٹی انکمبینسی پھیل جاتی اور اسے انتخابات میں غیر موثر کر دیتی۔
وہ خلا جس نے عروج کو ممکن بنایا
بنگال میں زعفرانی پارٹی کے عروج کو روایتی اپوزیشن کے نقصان سے براہ راست جوڑا جا سکتا ہے۔ بائیں بازو اور کانگریس، جو کبھی مضبوط طاقتیں تھیں، نے خود کو بدلتے ہوئے سیاسی ماحول کے مطابق ڈھالنے میں ناکام پایا۔ ان کے زوال نے نہ صرف مقابلہ کو کم کر دیا بلکہ مقابلے کی ساخت کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔
چونکہ انتخابی جنگ دو طرفہ سڑک بن گئی، بی جے پی حکومت مخالف جذبات کے لیے ایک فطری راستہ بن کر ابھری۔ تبدیلی کے خواہاں ووٹروں کو پارٹی کی طرف نہ صرف اس کے پیغام کی وجہ سے کھینچا گیا بلکہ اس لیے بھی کہ یہ واحد حقیقی چیلنجر دکھائی دیتی ہے۔ اس لحاظ سے زعفرانی لہر ایک سیاسی خلا سے بڑھ گئی جسے بی جے پی منفرد انداز میں پر کرنے کے لیے تیار تھی۔
بی جے پی کے فوائد کو یکساں لہر کے طور پر نہیں بلکہ ریاست بھر میں کئی علاقوں میں کامیابیوں کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ بڑی تبدیلیاں مغربی اضلاع میں دیکھی گئیں، خاص طور پر جن میں قبائلی آبادی زیادہ ہے۔ شمالی بنگال حمایت کا گڑھ بن کر ابھرا۔ شہری اور چھوٹے علاقوں میں، حکمرانی کے مسائل سے حساس، پارٹی کی طرف ایک مضبوط جھول دکھائی دیا۔
اس کے ساتھ ہی، ترنمول نے کچھ علاقوں میں اپنی طاقت برقرار رکھی، خاص طور پر اقلیتی علاقوں اور ان علاقوں میں جہاں اس کا فلاحی نیٹ ورک بہت گہرا ہے۔ یہ غیر مساوی تقسیم ظاہر کرتی ہے کہ زعفران کا اضافہ، اگرچہ کافی زیادہ ہے، مکمل نہیں ہے۔ یہ دیرینہ اپوزیشن کی جیبوں کے ساتھ ایک ساتھ رہتا ہے۔
2026 کے بعد: پولرائزیشن یا تبدیلی؟
آیا زعفرانی لہر ایک طویل مدتی تسلط کا آغاز ہے یا بنگال کی بدلتی ہوئی سیاست کا ایک اور مرحلہ ایک کھلا سوال ہے۔ ریاست کی ایک بڑی طاقت کو گلے لگانے کی تاریخ ہے، لیکن جب توقعات پوری نہیں ہوتیں تو وہ بالآخر اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔
بی جے پی کے لیے چیلنج اب توسیع سے گورننس کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ جن عوامل نے اسے اقتدار تک پہنچایا، جیسا کہ عوامی غصہ، احتساب کا مطالبہ، اور تبدیلی کی خواہش، وہ پیرامیٹرز طے کریں گے جن کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر یہ انتخابی جوش کو موثر حکمرانی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ آنے والے برسوں تک بنگال کی سیاسی سمت کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ اگر نہیں، تو تبدیلی کا یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔
2026 کے انتخابات اس لمحے کی نشاندہی کرتے ہیں جب ایک آہستہ آہستہ سیاسی لہر ایک اہم قوت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کا عروج کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ یہ مسلسل تنظیمی کوششوں، اسٹریٹجک بیانیہ کی تعمیر، اور سماجی تبدیلیوں کی گہری سمجھ کا نتیجہ ہے۔
اب جب کہ یہ بنگال میں آچکی ہے اور اس نے بنگال کی سیاست کا رخ اس طرح بدل دیا ہے جس کے اثرات اس الیکشن کے بعد بھی ہوں گے، بی جے پی کی کہانی کسی پارٹی کی جیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی سیاسی شناخت کو نئے سرے سے متعین کرنے کی ہے۔