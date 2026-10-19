روس یوکرین تنازعہ: کیا ہندوستان کی تجویز سے دنیا کو راحت ملے گی؟
بھارت نے ایندھن اور خوراک کی سپلائی کی نقل و حرکت کی تجویز پیش کی ہے، اور دونوں ممالک متفق نظر آتے ہیں۔
Published : October 19, 2026 at 4:47 PM IST
نئی دہلی: روس۔یوکرین تنازعہ کو شروع ہوئے پانچ سال گزر چکے ہیں، اور اس کے جلد ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ درحقیقت، حالیہ مہینوں میں اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دریں اثنا، سپلائی چین میں رکاوٹ کی وجہ سے باقی دنیا کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہوئی، دنیا بھر میں کھادوں کی دستیابی میں بحران پیدا ہوا، اور سمندری تجارت اور ملاحوں کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔
امریکہ/اسرائیل ایران تنازعہ نے جغرافیائی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سمیت کئی عالمی رہنمائوں نے ثالثی کی چھوٹی ٹموٹی کوششیں کی ہیں لیکن آج تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل سکا۔ روس یوکرین تنازعہ پر ہندوستان کا موقف ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ بھارت نے بارہا کہا ہے کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے اور تنازع کو ختم ہونا چاہیے۔ بھارت نے تنازع میں ملوث دونوں فریقوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور دونوں فریقوں کو بھارت پر اعتماد ہے۔ تاہم، یہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا کہ آیا بھارت کو ثالثی کے لیے کہا گیا تھا یا بھارت نے تنازع کے خاتمے کے لیے کوئی خاص تجاویز پیش کی تھیں۔
اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ہندوستان نے روس اور یوکرین کے درمیان منتخب لیکن اہم علاقوں میں جنگ بندی کے لیے تین نکاتی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو روکنا، بحیرہ اسود کے ذریعے تجارت کے بلاتعطل بہاؤ کو یقینی بنانا اور تجارتی جہازوں پر حملوں کو مکمل طور پر روکنا شامل ہے۔ اس تجویز کا مقصد واضح طور پر تنازعات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو کم کرنا ہے۔ اس کا اثر توانائی کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں اور بحیرہ اسود کے ذریعے اناج کی آمدورفت میں خلل میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے میدان جنگ سے دور علاقوں میں بھی غذائی تحفظ کے بحران پیدا ہوتے ہیں۔ مزید برآں، یہ خطے میں کام کرنے والے تجارتی جہازوں کے عملے کی زندگیوں کو لاحق خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مختصراً، یہ روس-یوکرین تنازعہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ہونے والے بے پناہ معاشی اور انسانی نقصانات کا ازالہ کرتا ہے۔
روس اور جرمنی دونوں نے ان پیش رفتوں کو تسلیم کیا ہے اور ان کے بارے میں مثبت رویہ ظاہر کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی بار بار اپنی ملاقاتوں میں اسے ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اپنے ہندوستانی دوستوں کی تیاری اور ان کی طرف سے دی گئی تجاویز کے لیے شکر گزار ہے۔
یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری تسبیہا نے روس کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کی ہندوستان کی تجویز کو کیف کو موصول ہونے والی چار میں سے سب سے زیادہ جامع قرار دیا۔ دیگر تجاویز امریکہ، ترکی اور مصر کی طرف سے آئیں۔ مصری اور ترکی کی تجاویز کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مواد کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق دونوں تجاویز کا بنیادی فوکس تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کو روکنا اور بحیرہ اسود کے ذریعے اناج کے بہاؤ کو برقرار رکھنا ہے۔
کچھ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر اناج کے معاہدے کی تجویز دی ہے، جب کہ دیگر میں دو الگ الگ منصوبوں کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ جولائی 2022 میں ترکی اور اقوام متحدہ نے بلیک سی گرین انیشیٹو (بی ایس جی آئی) کی ثالثی کی، جسے بحیرہ اسود کا اقدام بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر یوکرین اور روسی فیڈریشن نے دستخط کیے تھے تاکہ یوکرین سے کھانے پینے کی اشیاء اور کھادوں کی برآمد میں آسانی ہو۔
روسی خوراک کی مصنوعات اور کھادوں کی برآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے، اقوام متحدہ اور روسی فیڈریشن کے درمیان تین سال کے لیے ایک علیحدہ معاہدے (مفاہمت کی یادداشت) پر دستخط کیے گئے۔ اس اقدام نے بحیرہ اسود پر یوکرین کی تین بڑی بندرگاہوں (اوڈیسا، چورنومورسک، اور یوزنی/پیوڈینی) سے اناج اور غذائی مصنوعات کی برآمد کی اجازت دی۔ اس معاہدے کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ رابطہ مرکز قائم کیا گیا تھا۔ اس میں روسی فیڈریشن، ترکی، یوکرین اور اقوام متحدہ کے نمائندے شامل تھے۔
جے سی سی نے سمندری انسانی ہمدردی کی راہداری کے ذریعے اناج اور خوراک لے جانے والے تجارتی بحری جہازوں کے محفوظ گزرنے کو یقینی بنایا۔ تاہم، 18 جولائی 2023 کے بعد، روسی فیڈریشن نے اس اقدام میں توسیع (تجدید) کرنے سے انکار کر دیا اور بحیرہ اسود کے شمال مغربی حصے میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے حفاظتی ضمانتیں واپس لے لیں۔ نومبر 2023 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق، اس اقدام کے دوران، 730 جہازوں نے 1,004 سفر کیے اور 32.9 ملین میٹرک ٹن خوراک کی ترسیل کی۔
ترکی کی تجویز کو ممکنہ طور پر 2022 کے اناج کے معاہدے کی بحالی سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ مصر بھی ایسا ہی کر رہا ہے، کیونکہ اسے اپنے اناج کی سپلائی کا تقریباً ایک تہائی یوکرین سے ملتا ہے۔
واشنگٹن نے مبینہ طور پر تین اقدامات تجویز کیے ہیں: دونوں طرف سے توانائی کی تنصیبات پر حملوں کو روکنا، اناج کی راہداری کو دوبارہ کھولنا، اور یوکرین اور روس کے ساتھ سہ فریقی اجلاس کا انعقاد (ممکنہ طور پر ابوظہبی میں)۔ اس سمت میں کوششیں ستمبر میں شروع ہوئیں، جب امریکی صدارتی ایلچی نے کیف اور ماسکو کا دورہ کیا۔
اپنے معمول کے انداز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک 11 اکتوبر کو روس اور یوکرین کے درمیان توانائی کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے، تاہم یوکرین کے رہنما ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ ابھی تک معاہدے کی تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماسکو کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے یوکرین پر روسی آئل ریفائنریوں پر حملے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔ ٹرمپ کے مطابق، ان حملوں کی وجہ سے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے اس سال نومبر میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات سے قبل ان کی ریپبلکن پارٹی کو نقصان پہنچا۔
ہندوستان کی تجاویز کو کافی جامع سمجھا جاتا ہے۔ ان میں دیگر تین تجاویز کے تمام عناصر شامل ہیں، اور کچھ معاملات میں، اس سے بھی آگے بڑھیں، کیونکہ ان میں بنیادی ڈھانچہ اور شپنگ دونوں شامل ہیں۔ انفرادی ممالک کی طرف سے پیش کردہ تجاویز میں سے کوئی بھی جنگ کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے گی۔ تاہم توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور تجارتی جہازوں پر حملوں کو روکنا، روس اور یوکرین سے اناج اور کھاد کی سپلائی چین بحال کرنا اور روسی ڈیزل کی سپلائی پر رضامندی سے عالمی برادری کو اہم ریلیف ملے گا۔ اس سے عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو گا اور خطے میں مستقبل میں امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔