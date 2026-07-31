روس پر پابندیوں والے بل نے ہندوستان امریکہ تعلقات میں نئی رکاوٹیں کھڑی کر دیں
یہ بل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہند-امریکہ دوطرفہ تجارتی معاہدے کا پہلا مرحلہ اپنے آخری مرحلے میں تعطل کا شکار ہے۔
Published : July 31, 2026 at 9:59 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 10:06 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دوطرفہ تجارتی معاہدے کے آگے بڑھنے کے باوجود، تیزی سے آگے بڑھنے والے امریکی بل نے تعلقات میں غیر یقینی صورتحال کی ایک اور تہہ بنا دی ہے۔ بل میں روس سے تیل خریدنے والے ممالک بشمول ہندوستان پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔
امریکی سینیٹ نے "لنڈسے او گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ 2026" کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ووٹ دیا ہے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روسی تیل کے پانچ بڑے خریداروں: ہندوستان، چین، سلواکیہ، ہنگری اور آذربائیجان پر 100 فیصد ٹیرف لگانے کا اختیار دیتا ہے۔
اس کے علاوہ، بل میں امریکہ میں روسی درآمدات پر 500 فیصد ٹیرف کی تجویز ہے اور اس میں ایران کے خلاف پابندیاں بھی شامل ہیں۔ حکومت نے ابھی تک اس پر کوئی رائے ظاہر نہیں کی ہے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ حکومت قیاس آرائیوں پر تبصرہ نہیں کرتی ہے۔
یہ بل ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستان-امریکہ کا باہمی تجارتی معاہدہ معدوم ہے، جس سے تجارتی تعلقات کے مستقبل کی رفتار کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازعہ اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے تیل کی عالمی سپلائی کے راستوں میں رکاوٹوں کے درمیان ہندوستان نے روسی تیل کی خریداری میں اضافہ کیا ہے۔
مئی 2026 میں، روس سے ہندوستان کی خام تیل کی درآمدات اس کی کل درآمدات کے 40 فیصد سے تجاوز کر گئیں۔ اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے اور ایران کا تنازع حل نہیں ہوتا ہے تو ہندوستان کی توانائی کی سلامتی متاثر ہوسکتی ہے۔ تجارت کے ماہر اور جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر بسواجیت دھر نے کہا، "روسی تیل پر ہمارا انحصار بڑھ گیا ہے، اور اس وجہ سے، اس پر 100 فیصد ٹیرف کا ہم پر شدید منفی اثر پڑے گا"۔ انہوں نے کہا، "اگر ہم امریکہ یا وینزویلا سے درآمد کرنا شروع کرتے ہیں تو نقل و حمل کے اخراجات آسمان چھونے لگیں گے۔ پھر، ہم افراط زر کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کا بڑا اثر پڑے گا؛ یہ ایک معمولی تکلیف سے کہیں زیادہ ہونے والا ہے۔ ٹرمپ حقیقی طور پر اس بل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہندوستانی معیشت کو اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔"
اس قانون سازی کے پاس ابھی بھی کئی مراحل باقی ہیں — جس میں ایوان نمائندگان کی منظوری سے لے کر ایگزیکٹو کی منظوری حاصل کرنا شامل ہے — لیکن کم از کم ایک امریکی سینیٹر، جان تھون، توقع کرتے ہیں کہ بل اگلے چند دنوں میں پاس ہو جائے گا۔
"یہ اس ملک اور ہمارے قومی سلامتی کے مفادات کے لیے ایک اہم بل ہے؛ مجھے امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، بالآخر اسے منظور کر لیں گے، اور آنے والے دنوں میں اسے ختم کر لیں گے۔" یہ بل امریکی انتظامیہ کی طرف سے اعلان کردہ محصولات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے جو ہندوستانی مفادات کو نشانہ بناتے ہیں اور اقتصادی تجارتی تعلقات کو پیچیدہ بناتے ہیں۔
ٹرمپ نے حال ہی میں جنرک ادویات کے لیے مرحلہ وار ٹیرف پلان کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت امریکا اگست 2028 سے 100 فیصد ٹیرف لگانا شروع کر دے گا، جو کہ اگست 2029 تک بڑھ کر 200 فیصد ہو جائے گا، تاکہ کمپنیوں کو مینوفیکچرنگ کو امریکہ منتقل کرنے کا وقت مل سکے۔
خدشہ ہے کہ اس سے دواسازی کے شعبے پر اثر پڑے گا، کیونکہ ہندوستان دنیا میں جنرک ادویات کا سب سے بڑا سپلائر ہے، جو اس طرح کی دوائیوں کی امریکی مانگ کا تقریباً 40 فیصد پورا کرتا ہے۔ امریکہ نے تجارتی ایکٹ کے سیکشن 301 کے تحت ہندوستان پر 10 فیصد ٹیرف بھی عائد کیا ہے۔ ہندوستان ان 60 ممالک میں شامل ہے جو جبری مشقت سے منسلک درآمدات کو روکنے میں ناکامی پر محصولات کا سامنا کر رہے ہیں۔
اب، دوطرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کی قسمت کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، جس کا ابتدائی طور پر 2025 میں اعلان کیا گیا تھا۔ ان محصولات نے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کو پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ ہندوستان کو تشویش ہے کہ دیگر ممالک بہتر ٹیرف سودے حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح امریکہ کو ہندوستانی برآمدات کا مسابقتی فائدہ ختم ہو جائے گا۔
اگرچہ معاہدے کے فریم ورک کو فروری میں حتمی شکل دی گئی تھی، وزیر تجارت پیوش گوئل نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان-امریکہ کا عبوری تجارتی معاہدہ صرف اس وقت نافذ العمل ہوگا جب "امریکہ یہ یقینی بناتا ہے کہ ہم اپنے حریفوں پر ایک تقابلی برتری حاصل کر لیں- خاص طور پر پڑوسی ممالک، آسیان خطہ، اور دیگر ممالک جن کے ساتھ ہم مارکیٹ شیئر کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔"
ٹرمپ کے لیے، ان کی ٹیرف پالیسی اتحادیوں، شراکت داروں اور حریفوں کے حوالے سے ان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد بن گئی ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے، ان کا مقصد امریکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنا، تجارتی خسارے کو کم کرنا، اور کاروباریوں کو امریکہ کے اندر پیداوار کی ترغیب دینا ہے۔
دھر نے نوٹ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ (بی ٹی اے) امریکی سامان اور کمپنیوں کے لیے ایک وسیع مارکیٹ کھول دے گا۔ نتیجتاً، ٹرمپ- جن کے لیے بھارت کے ساتھ معاہدہ ایک اہم ترقی کی نمائندگی کرے گا- ممکنہ طور پر بھارت پر معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا۔
دھر نے کہا، "ٹرمپ کی پوری تجارتی پالیسی ہندوستان اور چین جیسی بڑی منڈیوں تک رسائی پر منحصر ہے۔ چین نے اپنے نقطہ نظر کو متنوع بنایا ہے اور اب اس کے پاس کوئی واحد، اعلیٰ پوزیشن نہیں ہے۔ ہندوستان واحد بڑا ملک رہ گیا ہے، جو اسے اپنا حتمی فائدہ پہنچانے والا ملک بناتا ہے۔ اسے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہندوستان سے مراعات حاصل کی ہیں۔ آنے والے مہینوں میں ہندوستان پر دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔"
برسوں تک، بھارت-امریکہ کے تعلقات کو یکے بعد دیگرے انتظامیہ میں دو طرفہ حمایت حاصل رہی، جیسا کہ واشنگٹن نئی دہلی کو بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کے خلاف ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھتا تھا۔ تاہم، صدر ٹرمپ اپنی دوسری مدت کے دوران بہت زیادہ لین دین کرتے رہے ہیں، تجارت کو امریکہ کے اقتصادی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ہندوستان تک رسائی اور ٹرمپ کے وزیر اعظم نریندر مودی کو دوست کے طور پر ذکر کرنے کے باوجود تعلقات میں تناؤ برقرار ہے۔
تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایک معزز فیلو منوج جوشی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات اس وقت سب سے نچلی سطح پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، "وہ لین دین کی وجہ سے اپنی کم ترین سطح پر ہیں۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ ٹیرف اور امیگریشن سے متعلق بعض پالیسیوں کے حوالے سے دوستوں کو چھوٹ نہیں دے گا؛ تاہم، اگر روس کے ساتھ تیل کی تجارت پر بھارت پر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو تنازعہ مزید بڑھ جائے گا۔"
یہ بھی پڑھیں: