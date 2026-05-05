اسمبلی انتخابات میں شکست، آسام میں اپوزیشن کا زوال، بقا کی جنگ
کانگریس کے جیتنے والے 19 امیدواروں میں سے 18 مسلم ہیں، صرف ایک ہندو امیدوار ہے۔ یہ BJP کے لیےگولہ بارود کا کام کرے گا۔
Published : May 5, 2026 at 12:02 PM IST
گوہاٹی: آسام میں بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے کی زبردست جیت نے اپوزیشن کے بدترین شکست اور کئی سوالات کو اجاگر کیا ہے۔
126 رکنی آسام اسمبلی میں این ڈی اے نے ریکارڈ 102 سیٹیں حاصل کیں جن میں سے اکیلے بی جے پی کو 82 سیٹوں پر جیت ملی ہیں۔ بھگوا پارٹی نے پہلی بار ریاست میں اپنے بل بوتے پر اکثریت حاصل کی ہے۔
دوسری طرف، کانگریس اور رائجور دل، جو چھ پارٹیوں کے اتحاد کا حصہ تھے، نے بالترتیب 19 اور دو نشستیں حاصل کیں۔ ترنمول کانگریس اور اے آئی یو ڈی ایف الگ الگ لڑے اور ان کے بالترتیب ایک اور دو ایم ایل اے ہیں۔
سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ جب تک بی جے پی کے حریف ایک نیا سماجی اتحاد تیار نہیں کرتے، ایک قابل اعتماد آسامی چہرہ تلاش نہیں کرتے اور شناخت اور ترقی کے بارے میں ایک جوابی بیانیہ تیار نہیں کرتے، اس کے 2031 میں اقتدار کی کوئی راہ ہموار نہیں ہو سکتی اور اپوزیشن کے مزید بکھر جانے کا خطرہ ہے۔
چھ جماعتی اتحاد کے ارکان کو اپنی حکمت عملی، قیادت اور مطابقت کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گورو گوگوئی کے آسام کانگریس کے سربراہ کے طور پر، اے جے پی کے سربراہ لورین جیوتی گوگوئی کے زبانی حملوں اور اکھل گوگوئی کی فعالیت کے باوجود، اپوزیشن کے پاس ہمنتا بسوا سرما سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑے چہرے کی کمی نظر آتی ہے۔
شکست اکثر داخلی جنگ کا باعث بنتی ہے، لیڈران ایک دوسرے پر ناقص کارکردگی کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں استعفے، قیادت میں تبدیلی یا پارٹیوں کے اندر پھوٹ پڑ سکتی ہے -- حالانکہ یہ سب کانگریس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔
کانگریس نے اپوزیشن اتحاد کی قیادت کی اس کے باوجود اس کی موجودہ تعداد 2021 کے 29 کے نمبر سے نیچے آگئی ہے۔ اے جے پی اور رائجور دل جیسی علاقائی تنظیموں نے کنکی چودھری اور گیان شری بورا جیسے اعلیٰ سطحی جین زیڈ چہروں کو میدان میں اتارا، لیکن وہ نوجوانوں کی توانائی کو نشستوں میں تبدیل نہیں کر سکے۔
دوسری طرف، "زمین، شناخت اور سلامتی" پر بی جے پی کے بیانیے کے ساتھ ساتھ بے دخلی کی مہم اور "غیر قانونی تارکین وطن" کے موضوع نے اپوزیشن کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔
اس کے علاوہ، کانگریس کے 19 امیدواروں میں سے جو جیتے ہیں، 18 مسلم کمیونٹی سے ہیں، اور صرف ایک ہندو ہے۔ یہ بی جے پی کے لیے گولہ بارود کا کام کرے گا۔
اس ذلت آمیز شکست کے بعد اپوزیشن اپنی حکمت عملی کا از سر نو جائزہ لینے اور تجزیہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ آیا ان کا اتحاد کارآمد تھا یا اس نے ووٹروں کی مخصوص بنیادوں کو الگ کر دیا تھا۔
سینئر صحافی امریندر ڈیکا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ، "ایک نقصان اکثر قیادت کے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔ ریاستی سطح کے لیڈروں پر حمایت کو متحرک کرنے میں ناکامی یا سیٹوں کی تقسیم اور مہم کا مقصد پہنچانے میں غلط حساب کتاب کرنے پر تنقید کی جا سکتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اس شدت کی شکست نچلی سطح کے کارکنوں کی حوصلہ شکنی کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مستقبل کی مہمات کے لیے جوش و خروش کم ہو جاتا ہے۔
ڈیکا نے کہا، " رفتار میں کمی پارٹیوں کے لیے مقامی سطح پر اپنی تنظیمی طاقت اور موجودگی کو برقرار رکھنا مشکل بنا سکتی ہے، جو کہ آسام کی سیاست میں بہت اہم ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اپوزیشن اتحاد کو اپنے سیاسی بیانیے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی۔"
آسام میں 2016 سے مسلسل تیسری مدت کے لیے کانگریس کی شکست اور ہر بار اس کی سیٹیں کم ہونے کے ساتھ، اس طرح کی بار بار انتخابی ناکامیاں آسام میں حزب اختلاف کو تنظیمی طور پر اور عوامی تاثر کے لحاظ سے کمزور کر سکتی ہیں۔
آسام میں این ڈی اے کی زبردست جیت نے اپوزیشن اتحاد کو ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آیا یہ اتحاد دوبارہ منظم ہو سکتا ہے، خود کا جائزہ لے سکتا ہے اور مستقبل کے انتخابات میں ایک متحدہ اور مضبوط محاذ پیش کر سکتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ اندرونی تنازعات کو کس حد تک مؤثر طریقے سے حل کرتے ہیں، اپنی حکمت عملیوں پر دوبارہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس شدت کے ساتھ ووٹروں سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں۔
بصورت دیگر، ریاست آسام کے سیاسی منظر نامے میں اپوزیشن جماعتیں مزید کمزور ہو سکتی ہیں اور این ڈی اے کا غلبہ مزید بڑھ سکتا ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
