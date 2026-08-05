نایاب زمینی دھاتوں کی سفارت کاری: ازبکستان بھارت کے لیے اسٹریٹجک طور پر اہم کیوں؟
نایاب زمینی دھاتوں پر بڑھتی عالمی مقابلہ آرائی کے بیچ ازبکستان کے وسیع معدنی ذخائر بھارت کیلئے اسٹریٹجک طور پر اہم ثابت ہو رہے ہیں۔
Published : August 5, 2026 at 1:09 PM IST
نئی دہلی: اہم معدنیات اور نایاب زمینی دھاتوں میں ازبکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کا بھارت کا فیصلہ نئی دہلی کی اس حکمتِ عملی میں ایک اہم قدم ہے جس کے تحت ان وسائل کی مضبوط سپلائی چینزکو محفوظ بنانا ہے جو ملک کی صاف توانائی کی منتقلی، دفاعی جدید کاری اور اعلیٰ تکنیکی عزائم کے لیے انتہائی اہم ہیں۔
جیسے جیسے ان اسٹریٹجک معدنیات کے لیے عالمی مقابلہ تیز ہو رہا ہے اور چین پر انحصار ایک بڑی تشویش بنا ہوا ہے، معدنیات سے مالا مال ازبکستان وسطی ایشیا کے ساتھ بھارت کے روابط میں ایک اہم ترین شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔
منگل کے روز دوردرشن نیوز کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، تین اگست بروز پیر یہاں وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے مہمان ازبک ہم منصب بختیار سعیدوف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران، بھارت اور ازبکستان نے اہم معدنیات، کان کنی، تجارت، توانائی، انفراسٹرکچر (بنیادی ڈھانچے)، دفاع اور تعلیم میں تعاون کو مضبوط بنا کر اپنی تزویراتی شراکت داری کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ "وزیرِ خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کان کنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی وسائل میں تعاون کو وسیع کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔"
اگرچہ بھارت روایتی طور پر ازبکستان کو اس کے جغرافیائی سیاسی محلِ وقوع اور توانائی کے وسائل کی وجہ سے وسطی ایشیا میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتا رہا ہے، لیکن ایک تزویراتی ترجیح کے طور پر اہم معدنیات کی ضرورت نے اس تعلق کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔
نایاب زمینی عناصر 17 دھاتی عناصر کے ایک گروپ پر مشتمل ہیں جو الیکٹرک گاڑیوں (ای وی) کی موٹروں، ونڈ ٹربائنز، اسمارٹ فونز اور سیمی کنڈکٹرز، میزائل گائیڈنس سسٹمز، راڈار اور الیکٹرانک جنگی آلات، سیٹلائٹ اور خلائی ٹیکنالوجیز، مستقل مقناطیس اور طبی امیجنگ آلات (جیسے ایم آر آئی وغیرہ) کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔
اگرچہ انہیں "نایاب" کہا جاتا ہے، لیکن یہ عناصر زمین کی اوپری تہہ میں نسبتاً وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اصل چیلنج معاشی طور پر فائدہ مند طریقے سے ان کے نکالنے، پروسس کرنے اور صاف کرنے میں ہے، جس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔
آج، 'ریئر ارتھ' کی عالمی صنعت پر چین کا غلبہ ہے، جو عالمی سطح پر ہونے والی کان کنی کے تقریباً 60 سے 70 فیصد حصے کا مالک ہے، اور صاف کرنے اور پروسس کرنے کی صلاحیت میں تو اس سے بھی بڑا حصے دار ہے—یعنی 85 فیصد سے زیادہ—اسی کا ہے۔ چین کے اس غلبے نے بھارت، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور یورپی یونین کے اراکین ممالک کو اپنی سپلائی کے ذرائع میں تنوع لانے پر مجبور کیا ہے۔
ازبکستان کے پاس وسطی ایشیا میں اہم معدنیات کے سب سے زیادہ امید افزا ذخائر میں سے ایک موجود ہے۔ سرکاری تخمینوں اور ارضیاتی سروے کے مطابق، ملک کے پاس نایاب زمینی عناصر، لیتھیم، ٹنگسٹن، تانبا، مولیبڈینم، یورینیم، سونا، چاندی، گریفائٹ اور فلوراسپار کے تجارتی طور پر اہم ذخائر موجود ہیں۔
ان میں سے بہت سی معدنیات بیٹریوں، قابلِ تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز اور دفاعی پیداوار کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
حالیہ برسوں میں، ازبکستان نے اپنے کان کنی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایک اہم پروگرام شروع کیا ہے۔ حکومت نے محض خام دھاتیں برآمد کرنے کے بجائے ارضیاتی تلاش، معدنیات کی پروسیسنگ اور ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ کو ترجیح دی ہے۔
بھارت کے لیے، یہ نہ صرف کان کنی میں بلکہ ڈاؤن اسٹریم پروسیسنگ اور ریفائننگ میں بھی حصہ لینے کا ایک بہترین موقع پیش کرتا ہے۔
بھارت نایاب زمینی دھاتوں کی اپنی ضروریات کا ایک بڑا حصہ، براہِ راست یا بالواسطہ طور پر، چینی سپلائی چینز سے درآمد کرتا ہے۔
اگرچہ بھارت کے پاس نایاب زمینی دھاتوں کے ملکی ذخائر موجود ہیں—بنیادی طور پر اوڈیشہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کیرالہ کے ساحلی ساحلوں کی ریت میں—لیکن چین کے مقابلے میں ملک کے پاس پروسیسنگ کی صلاحیت نسبتاً محدود ہے۔ کئی تزویراتی معدنیات پر حالیہ چینی برآمدی پابندیوں نے نئی دہلی میں سپلائی چین کی کمزوریوں کے حوالے سے خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔
اس کے نتیجے میں، بھارت نے ایک کثیر الجہتی حکمتِ عملی اختیار کی ہے جس میں ملکی تلاش کو وسعت دینا، بیرونِ ملک معدنی اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنا، طویل مدتی سپلائی کے معاہدے کرنا، ریفائننگ اور پروسیسنگ کی صلاحیتوں کو تیار کرنا، اور قابلِ اعتماد ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا شامل ہے۔
ازبکستان (بھارت کی) اس تنوع لانے کی حکمتِ عملی میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ بھارت نے اقتصادی سلامتی اور اسٹریٹجک صنعتوں کے لیے 30 سے زائد معدنیات کو "اہم" قرار دیا ہے۔
حالیہ پالیسی اقدامات میں نیشنل کریٹیکل منرل مشن کا آغاز، سرکاری شعبے کی کمپنیوں جیسے کہ 'کھنج بدیش انڈیا لمیٹڈ' (کے اے بی آئی ایل) کے ذریعے بیرونِ ملک کان کنی کے اثاثوں کا حصول، ارضیاتی تلاش میں اضافہ، نجی شعبے کی شراکت داری کی حوصلہ افزائی کے لیے اصلاحات، اور بھارت-امریکہ، بھارت-آسٹریلیا، بھارت-یورپی یونین اور کواڈ کے فریم ورک کے تحت بین الاقوامی شراکت داریاں شامل ہیں۔
ازبکستان کے ساتھ تعاون تزویراتی معدنیات کا ایک اور قابلِ اعتماد ذریعہ فراہم کر کے ان کوششوں کو مزید تقویت دیتا ہے۔ ازبکستان وسطی ایشیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، لیکن اس کی سرحدیں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں، جو اسے وسیع تر خطے کے لیے ایک اہم ترین گیٹ وے (راستہ) بناتی ہیں۔
بھارت کے لیے، ازبکستان کے ساتھ مضبوط روابط اس کی وسیع تر 'کنیکٹ سینٹرل ایشیا پالیسی' (وسطی ایشیا سے جڑنے کی حکمتِ عملی) کے مقاصد کو تقویت دیتے ہیں، جس کا مقصد وسطی ایشیا کی پانچوں جمہوریاؤں کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور سکیورٹی کے شعبوں میں روابط کو مزید گہرا کرنا ہے۔
بین الاقوامی شمال-جنوب ٹرانسپورٹ کوریڈور (آئی این ایس ٹی سی) اور چابہار بندرگاہ منصوبے کے ذریعے بہتر ہونے والے رابطے کی سہولیات بالآخر وسطی ایشیا سے بھارت تک معدنیات کی نقل و حمل کو آسان بنا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی روایتی سمندری راستوں پر انحصار کو بھی کم کر سکتی ہیں۔
نایاب زمینی دھاتیں جدید فوجی نظاموں کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ لڑاکا طیاروں، درست نشانہ لگانے والے گولہ بارود، ڈرونز، الیکٹرانک جنگی نظاموں، سونار آلات، فوجی مواصلات، راڈار اور میزائل گائیڈنس ٹیکنالوجیز میں استعمال ہوتی ہیں۔
'آتم نربھر بھارت' (خود کفیل ہندوستان) کے اقدام کے تحت دفاعی شعبے کو مقامی بنانے پر بھارت کا بڑھتا ہوا زور ان مواد تک محفوظ رسائی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے، معدنیات سے مالا مال ازبکستان جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری بھارت کے طویل مدتی دفاعی صنعتی ڈھانچے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی بات چیت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ تعاون محض عام برآمدات تک محدود نہیں رہے گا۔ ممکنہ شعبوں میں مشترکہ ارضیاتی سروے، تلاش کے منصوبے، کان کنی میں سرمایہ کاری، پروسیسنگ اور ریفائننگ کی سہولیات، ٹیکنالوجی کی منتقلی، تحقیقی تعاون، اور کان کنی کے پیشہ ور افراد کی تربیت شامل ہیں۔
اگر ان اقدامات پر عمل درآمد کیا گیا، تو یہ بھارت کو اہم معدنیات کی ویلیو چین میں مزید اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے قابل بنائیں گے۔
انسدادِ دہشت گردی، دفاعی تعاون، کنیکٹیویٹی، فارماسیوٹیکل (دوا سازی)، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی جیسے روایتی شعبوں کے ساتھ ساتھ اب اہم معدنیات بھارت -ازبکستان تعلقات کا ایک اہم ترین ستون بنتی جا رہی ہیں۔
دو طرفہ ایجنڈے میں کان کنی اور نایاب زمینی دھاتوں کی شمولیت اقتصادی سلامتی اور سپلائی چین کی مضبوطی کی طرف ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔
نئی دہلی میں قائم تھنک ٹینک 'ایمیج انڈیا' کے صدر اور تزویراتی امور کے ماہر رابندر سچدیو کا کہنا ہے کہ بھارت اور وسطی ایشیا کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی اور ثقافتی روابط ہیں۔
سچدیو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "بھارت اور وسطی ایشیا کے تعلقات کے بہترین استعمال کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، وہ جغرافیہ ہے۔ بھارت کے شمال مغرب میں جہاں ہندوستان وسطی ایشیا سے جڑتا ہے، وہاں پاکستان واقع ہے۔ اس لیے، جغرافیائی طور پر ہم شاید بہت قریب ہوں، لیکن جہاں تک کنیکٹیویٹی کا تعلق ہے، ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس چیلنج پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایران میں چابہار بندرگاہ کو فعال کیا جائے، جو وسطی ایشیا کے لیے رابطے کی راہیں کھول دے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ازبک وزیر کا دورہ اور ان کے عزائم بالکل اسی سوچ کے مطابق ہیں جس پر بھارت توجہ دینا چاہتا ہے اور جو وسطی ایشیا کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں بھی ہے۔"
سچدیو نے کہا کہ نایاب زمینی عناصر اور اہم معدنیات وسطی ایشیا میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "اگر بھارت اور ازبکستان کے درمیان وہاں نایاب زمینی عناصر اور اہم معدنیات کے استعمال کے لیے کسی قسم کے مشترکہ منصوبے کا معاہدہ ہو بھی جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مشترکہ منصوبہ عالمی منڈیوں یا بھارت تک سپلائی کیسے پہنچائے گا۔ اس وقت، ازبکستان سے ایران بذریعہ ریل یا سڑک کا راستہ اور پھر ایران سے بھارت تک بحری جہاز رانی کا نظام محدود یا معذور نظر آتا ہے۔ لیکن، اس کے ساتھ ہی، مجھے یہ امید ہے کہ یہ رکاوٹ بہت زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہے گی۔"
خلاصہ یہ کہ ازبک وزیرِ خارجہ سعیدوف کے دورے کے دوران اہم معدنیات پر دیا جانے والا زور اس بات کا اشارہ ہے کہ معدنیات کی سکیورٹی بھارت-ازبکستان تعلقات کا ایک اسٹریٹجک پہلو بنتی جا رہی ہے۔ اگرچہ فوری تجارتی نتائج برآمد ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن قریبی تعاون نایاب زمینی دھاتوں اور دیگر اہم معدنیات کے ذرائع میں تنوع لانے، عالمی سپلائی چینز پر انحصار کم کرنے، صاف توانائی کی منتقلی میں مدد دینے اور بھارت کے پھیلتے ہوئے دفاعی اور اعلیٰ تکنیکی شعبوں کے لیے خام مال کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔
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