پوٹن کا دورہ بھارت: عالمی طاقت کے اتار چڑھاؤ کے درمیان ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس
پوٹن کا دورہ بھارت نئی دہلی اور ماسکو کو دفاع، توانائی اور جغرافیائی سیاسی ترجیحات پر بات کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
Published : November 29, 2025 at 3:01 PM IST
نئی دہلی: روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا 23ویں سالانہ دو طرفہ سربراہی اجلاس کے لیے 4-5 دسمبر کو بھارت کا دورہ نئی دہلی اور ماسکو کے تعلقات میں ایک اہم لمحہ ہے، جو بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاسی صورت حال کے درمیان ایک مشکل بدلاؤ سے گزر رہے ہیں۔
یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یوکرین تنازع کے بعد عالمی تعلقات بدل رہے ہیں، امریکہ اور چین کی دشمنی بڑھ رہی ہے اور توانائی کی مارکیٹ میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک، سیاسی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔
وزارت خارجہ نے جمعہ کو پوتن کے دورے کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "اس دورے کے دوران صدر پوتن وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے۔"
صدر دروپدی مرمو بھی صدر پوتن کا استقبال کریں گی اور ان کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کریں گی۔
وزارت نے مزید کہا کہ "مجوزہ سرکاری دورہ بھارت اور روس کی قیادت کو اپنے تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے اور باہمی فائدے کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا۔"
وہیں کریملن نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا کہ "یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ روس سیاست، تجارت اور معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور انسانی معاملوں میں روس بھارت کے خصوصی اور مروجہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے ایک بڑے دائرے پر بات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس موقعے پر بین الاقوامی اور علاقائی ایشوز پر بھی بات چیت ہوگی۔ یہ سبھی موضوعات نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی وفد کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا حصہ ہوں گے۔
بدھ کو یہاں اپنی معمول کی میڈیا بریفنگ میں، وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس ماہ کے شروع میں ماسکو کے دورے کا حوالہ دیا، جس کے دوران پوتن کے دورے کی تیاری میں روسی وزراء کے ساتھ کئی میٹنگیں کی گئیں۔
جیسوال نے کہا کہ "دونوں فریق تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سے معاملات پر بات چیت اور غور کیا جا رہا ہے جو نتائج کا حصہ ہوں گے۔"
فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پوتن کا یہ ہندوستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ مغربی طاقتوں کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی مصروفیت اور چین پر روس کے بڑھتے ہوئے انحصار کے باوجود نئی دہلی اور ماسکو اپنی "خصوصی اور مروجہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ" کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
بھارت کے لیے یہ سربراہی اجلاس اس پیغام کو مزید تقویت دیتا ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کثیر جہتی اور خود مختار ہے۔ نئی دہلی نے ماسکو کے ساتھ تعلقات خاص طور پر دفاع اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں مصروفیات کو کم کرنے کے لیے مغربی دباؤ کی مزاحمت کی ہے۔ لہٰذا، یہ سربراہی اجلاس بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کے لیے بھارت کے عزم کی عوامی تصدیق کے طور پر کام کرے گا۔
پچھلے سال جولائی میں، مودی اور پوتن نے ماسکو میں بھارت-روس دو طرفہ سربراہی اجلاس کے لیے ملاقات کی تھی۔ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد مودی کا روس کا یہ پہلا دورہ تھا۔ بھارت نے روس-یوکرین تنازع کو مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کی مسلسل وکالت کی ہے۔
مودی اور پوتن نے گذشتہ اکتوبر میں کازان، تاتارستان میں روس کی میزبانی میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران ایک بار پھر دو طرفہ میٹنگ کی۔
سالانہ سربراہی اجلاسوں کی روایت کا آغاز سنہ 2000 میں پوتن کے دورہ بھارت کے دوران ہندوستان-روس اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہوا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی باہمی وابستگی پر زور دیا۔ سال 2010 میں اس شراکت داری کو 'خصوصی اور مروجہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ' کی سطح تک بڑھا دیا گیا۔
تاہم، کووڈ 19 وبائی مرض نے اس سالانہ مکالمے میں خلل ڈالا۔ آخری سالانہ سربراہی اجلاس جولائی سال 2024 کے سربراہی اجلاس سے کافی پہلے سال 2021 میں منعقد ہوا تھا۔
پوتن کا دورہ بھارت ایک بڑا جغرافیائی سیاسی پیغام دے گا۔ روس کے لیے یہ اجلاس اشارہ کرتا ہے کہ وہ سفارتی طور پر الگ تھلگ نہیں ہے اور چین کے ساتھ اپنے اتحاد سے باہر مضبوط شراکت داری کو برقرار رکھتا ہے۔ ماسکو بیجنگ پر حد سے زیادہ انحصار کرنے سے محتاط ہے۔ بھارت جو گلوبل ساؤتھ کا ایک بڑا کھلاڑی ہے، روس کو ایک قابل قدر توازن فراہم کرتا ہے۔
بھارت کے لیے یہ دورہ بلاک سے منقسم دنیا میں اس کی اسٹریٹجک خود مختاری کو مضبوط کرتا ہے۔ نئی دہلی امریکہ، یورپی یونین، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھتا ہے، جب کہ روس اور گلوبل ساؤتھ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ سمٹ بھارت کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ راستے کھلے رکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب اس کے مغرب اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات جانچ کے دائرے میں ہیں۔
دفاعی تعاون تاریخی طور پر بھارت اور روس کے تعلقات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بھارت-روس فوجی تکنیکی تعاون ایک بائر-سیلر فریم ورک سے بڑھ کر ایک ایسا فریم ورک بن گیا ہے جس میں مشترکہ تحقیق، ترقی، اور جدید دفاعی ٹیکنالوجیز اور نظاموں کی تیاری شامل ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور ان کے روسی ہم منصب، آندرے بیلوسوف، ملٹری اور ملٹری-ٹیکنیکل کوآپریشن (IRIGC-M&MTC) پر ہندوستان-روس بین الحکومتی کمیشن کے شریک سربراہ ہیں۔ سنگھ اور بیلوسوف نے گذشتہ دسمبر میں ماسکو میں ملٹری اور ملٹری-ٹیکنیکل کوآپریشن کے 21ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ آئی این ایس توشیل کو 9 دسمبر 2024 کو سنگھ کی موجودگی میں کیلینن گراڈ کے ینٹر شپ یارڈ میں بھارتی بحریہ میں کمیشن دیا گیا تھا۔
روس نے بھی بھارت کے مستقبل کے لڑاکا طیاروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تیاری دکھائی ہے، جس میں Su-57 پانچویں نسل کے اسٹیلتھ فائٹر کے لیے غیر محدود ٹیکنالوجی کی منتقلی کی پیشکش کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام بھارتی مطالبات کو "مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔" رپورٹس کے مطابق مودی-پوتن ملاقات کے دوران بھارت S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کے مزید پانچ سکواڈرن کی درخواست کر سکتا ہے، جس نے رواں سال مئی میں پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے دوران اپنی کارکردگی ثابت کی تھی۔
سنہ 2022 سے رعایتی روسی خام تیل بھی بھارت کی توانائی کی حکمت عملی کا ایک اہم ستون بن گیا ہے۔ روس بھارت کو تیل فراہم کرنے والے سرفہرست ممالک میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے، جس نے تجارتی پیٹرن کو تبدیل کر دیا ہے۔ توانائی کی اس شراکت داری نے بھارت کو عالمی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو سنبھالنے میں مدد کی ہے اور ماسکو کو مغربی پابندیوں کے درمیان ایک مستحکم آؤٹ لیٹ فراہم کیا ہے۔
حالانکہ سال 2022 سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن توانائی کی درآمدات کی وجہ سے یہ روس کے حق میں بہت زیادہ جھکا ہوا ہے۔ روپیہ-روبل ادائیگی کے نظام کو ٹھیک کرنا، بینکنگ کے مسائل کو حل کرنا، اور فارماسیوٹیکل، مشینری، الیکٹرانکس اور زراعت میں برآمدات کو بڑھانا ہندوستان کی اولین ترجیحات ہیں۔
دونوں رہنماؤں نے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو ترجیح کے طور پر مضبوط کرنے کی نشاندہی کی ہے، جس میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو 2025 تک $50 بلین اور دو طرفہ تجارت کو 2030 تک $100 بلین تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ بھارت اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت مالی سال 2024-25 میں 68.7 بلین ڈالر کی ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس میں بھارتی برآمدات میں 4.9 بلین ڈالر اور روسی درآمدات میں 63.8 بلین ڈالر شامل ہیں۔
دریں اثنا، ایک متعلقہ پیش رفت میں بھارت نے ولادیووستوک-چنئی شپنگ روٹ کو فعال کر دیا ہے، جو بھارت کے مشرقی ساحل کو روس کے مشرق بعید سے جوڑتا ہے۔ یہ راستہ برآمد کنندگان میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اور مستقبل کا منصوبہ اس راہداری کے حصے کے طور پر دیگر مشرقی بندرگاہوں جیسے پارا دیپ اور ویزاگ کو جوڑنے کا ہے، جس سے یہ اور بھی قابل عمل ہو گا۔
ادے پور میں اوساناس فاؤنڈیشن تھنک ٹینک کے بانی، ڈائریکٹر، اور سی ای او ابھینو پانڈیا کے مطابق پوتن کا دورہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسے موڑ پر ہو رہا ہے جہاں بھارت کو ایک بڑے سفارتی چیلنج کا سامنا ہے۔
پانڈیا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور چین پاکستان کا ہر موسم کا ساتھی ہے۔" "چین کے ساتھ تعلقات میں کچھ نرمی کے باوجود، بیجنگ نے حال ہی میں اروناچل پردیش کا مسئلہ اٹھا کر بھارت کے خلاف بہت جارحانہ موقف اپنایا ہے۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ شیخ حسینہ کے استعفیٰ کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارت کے اثر سے باہر ہو گیا ہے۔"
اسی طرح ان کا خیال ہے کہ ہندوستان کو دنیا بھر میں ایک بڑے سفارتی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمارے بہت سے دوست نہیں بچے ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے درمیان، روس بھارت کا ایک ثابت قدم دوست ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔"
پانڈیا نے مزید نشاندہی کی کہ امریکہ بھارت پر روس سے تیل کی درآمدات کم کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ’بھارت ایسا کرے گا یا نہیں، یہ اب ایک بنیادی سوال ہے، اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو اس کے روس کے ساتھ تعلقات پر کتنا اثر پڑے گا یہ ایک اور سوال ہے۔ "مزید برآں، اس بدلتے ہوئے عالمی نظام میں روس اور امریکہ بلاشبہ مختلف کیمپوں میں ہوں گے۔ چین بھی روس کے کیمپ میں ہوگا۔ اب بھارت کو بہت احتیاط سے انتخاب کرنا ہوگا، کیوں کہ چاہے وہ مغربی ایشیائی ہو یا یورپی بحران، بھارت کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ مثال کے طور پر مغربی ایشیا میں بھارت اسرائیل کا دوست ہے، لیکن روس اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے۔ یورپ میں بھارت روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اسی کے ساتھ بھارت کے مغربی یورپی ممالک کے ساتھبھی اچھے تعلقات ہیں۔ اپنے غیر جانبدارانہ موقف کو برقرار رکھنا اور ان متبادل کو سمجھنا مشکل ہوتا جائے گا۔ ان تمام چیلنجز کے درمیان بھارت روس کی شراکت داری بہت ضروری بنی ہوئی ہے۔"
اصل میں پوتن کا بھارت کا مجوزہ دورہ اہم ہے کیونکہ یہ عالمی انتشار کے درمیان بھارت-روس تعلقات کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اور نئی دہلی کے ایک الگ اسٹریٹجک راستہ بنانے کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ دفاع اور توانائی سے لے کر کثیر جہتی سفارت کاری اور یوریشین کنیکٹیویٹی تک، یہ سربراہی اجلاس دونوں فریق کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے لیے اپنی شراکت داری کو نئے سرے سے متعین کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
