تلنگانہ اور آندھرا میں موسم خطرناک! گرمی، پانی اور فصل کے نقصانات کے لیے تیار ہو جائیں
گرمی کی لہر تشویشناک صورت حال پیدا کر رہی ہے جس سے پانی کا بحران اور فصلوں کا نقصان مزید بڑھ سکتا ہے۔
Published : April 21, 2026 at 10:11 AM IST
ڈاکٹر راکسی میتھیو کول
حیدرآباد: آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں موسمی حالات انتہائی چیلنجنگ رہنے کی توقع ہے۔ گرمی، بجلی، پانی کی قلت اور فصل کے خطرات بیک وقت بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم، ہم ابھی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کی پہلے مرحلے کی پیش گوئی کے مطابق، سال 2026 کے جنوب مغربی مانسون کے معمول سے کم رہنے کا سب سے زیادہ امکان ہے جو طویل مدتی اوسط کا 92 فیصد ہو گا۔
اس دوران 'ال نینو' کا ابھار تشویش کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہمارے خطے میں مانسون کی تاخیر یا کمزوری کا مطلب صرف کم بارش نہیں ہے۔ اس کا مطلب بارش شروع ہونے سے پہلے گرمی اور امس کا طویل دور، بوائی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال، پانی، فصلوں اور صحت پر بڑھتا ہوا دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔
اس کا سب سے پہلے اثر کسانوں اور محنت کشوں پر پڑتا ہے۔ جون گرمی اور مانسون کے بیچ کا انتظار نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کھیتوں کو تیار کیا جاتا ہے، بیجوں کو بویا جاتا ہے، بورویلوں کی بے چینی سے نگرانی کی جاتی ہے، اور روزی روٹی کا انحصار صحیح وقت کی بارش پر ہوتا ہے۔ اگر مانسون میں تاخیر ہوتی ہے، تو بہت سے محنت کش شدید گرمی اور امس کے طویل عرصے میں گھروں سے باہر (کھیتوں اور باغوں میں) رہتے ہیں۔ یہ صورت حال بذات خود صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔
گرمی کا خطرہ پہلے ہی منڈلا رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں، اے پی ایس ڈی ایم اے نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ 200 اضلاع میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا ہے۔ کڑپہ ضلع میں 44.7 ڈگری سینٹی گریڈ، نیلور ضلع میں 44.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور تروپتی ضلع میں 44.2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ رائلسیما میں گرمی کی لہر کی وارننگ پہلے سے ہی جاری ہے۔
تلنگانہ میں جگتیال میں درجہ حرارت 44.4 ڈگری سیلسیس اور عادل آباد، منچیریال، نلگنڈہ اور نظام آباد میں 44.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں گرمی اکیلے نہیں آتی، بلکہ مانسون کے موسم سے پہلے امس بڑھنے اور ماحولیات کے غیر مستحکم ہونے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔
تلنگانہ میں پہلے ہی گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی وارننگ جاری ہے، جب کہ گرمی کی شدت اب بھی برقرار ہے۔ ساحلی آندھرا پردیش بھی گرم، مرطوب موسم اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کا سامنا کر رہا ہے، جب کہ رائلسیما گرمی کی لہر کی وارننگ کے دائرے میں ہے۔ اس لیے بجلی گرنے کے واقعات کو اور بھی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔
بارش کا انتظار کرنے والے، کھلے میدانوں میں کام کرنے والے، یا درختوں کے نیچے پناہ لینے والے کسان آسمانی بجلی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ قومی سطح پر سال 2023 میں آسمانی بجلی گرنے سے 2,560 اموات ہوئیں، جس سے یہ بھارت میں سب سے بڑے موسمی آفات میں سے ایک بن گئی۔ اس سال آندھرا پردیش میں آسمانی بجلی گرنے سے 99 اموات ریکارڈ کی گئیں، جو جنوبی ریاستوں میں سب سے زیادہ ہے، جب کہ تلنگانہ میں 47 اموات ریکارڈ کی گئیں۔
ہمیں اس صورت حال کے لیے ابھی سے تیار رہنا چاہیے۔ ابھر رہے ال نینو مانسون میں تاخیر یا کمزور مانسون کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے گرمی جون کے آخر تک برقرار رہتی ہے۔ جس سے باہر کام کرنے والوں کو خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب محنت کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
مانسون سے پہلے کی یہ تبدیلی گرج چمک اور بجلی گرنے کا بھی سبب بن سکتی ہے، جس سے کھیتی باڑی کے لیے ایک اور جان لیوا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر بارش بے ترتیب یا ناکافی ہو تو اگلا دھچکا پانی کی کمی ہے، جس سے بوائی میں خلل پیدا ہوتا ہے اور فصل کو نقصان ہوتا ہے۔
آبی ذخائر کی گرتی سطح پہلے ہی ایک انتباہی علامت ہے۔ اپریل کے وسط کی رپورٹوں کے مطابق، سری سیلم آبی ذخائر اس کی کل صلاحیت کا 15.62 فیصد اور ناگرجناساگر ریزروائر 47.14 فیصد ہی بھرا ہوا ہے۔ مانسون کے کمزور ہونے پر ان آبی ذخائر میں پانی کی سطح آبپاشی، پینے کے پانی کی منصوبہ بندی اور بجلی کے انتظام کے لیے بہت اہم ہے۔ کمزور یا تاخیر کا شکار مانسون کے اثرات صرف کھیتوں تک محدود نہیں ہیں۔ یہ قصبوں اور دیہاتوں میں پانی کی دستیابی کو محدود کر سکتا ہے، فصلوں سے متعلق فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور بعد میں خوراک کی قیمتوں اور دیہی آمدنی پر اثر پڑ سکتا ہے۔
اس لیے دونوں ریاستوں (تلنگانہ اور آندھرا پردیش) کو رد عمل سے تیاری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس پہلے ہی کافی معلومات ہیں، جن میں آئی ایم ڈی ہیٹ ویو کی وارننگز، ضلع سطح کے الرٹس، اور گرج چمک اور بجلی گرنے کی پیشین گوئیاں شامل ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔
اے پی ایس ڈی ایم اے اور ریاستی نظام فعال ہیں۔ لیکن آخری میل تک رسائی کمزور ہے۔ پانی کا انتظام اکثر بحران کے ظاہر ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ بوائی کا موسم گزر جانے کے بعد فصلوں کے بارے میں مشورے جاری کیے جاتے ہیں۔ آسمانی بجلی گرنے کے بارے میں آگاہی مہم چلتی ہے جب اموات ہو چکی ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ تیاری اب عملی اور حقیقی ہو۔ کسانوں اور مزدوروں کے کام کے اوقات میں تبدیلی، سایہ دار آرام کی جگہوں، پینے کے پانی کی دستیابی، اور گرمی سے متعلق بیماریوں کے بارے میں مضبوط عوامی رابطے کی ضرورت ہے۔ طوفانی موسم کے عروج سے پہلے ہر گاؤں میں بار بار آسمانی بجلی سے بچاؤ کی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر بارشوں میں تاخیر ہوتی ہے تو زرعی محکموں کو بوائی کے وقت، فصل کے انتخاب، اور آبپاشی کی منصوبہ بندی پر ہنگامی مشورے جاری کرنے چاہئیں۔ پانی کا انتظام کرنے والوں کو حساس علاقوں کے لیے پانی ذخائر، زیر زمین پانی کی صورتحال اور پینے کے پانی کے منصوبوں کا پہلے سے جائزہ لینا چاہیے۔
آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پری مانسون اور مانسون کے بعد کے ادوار کے درمیان ایک ایسا عبوری دور ہو گیا ہے جس میں شدید گرمی، بجلی گرنے، پانی کی قلت، اور فصلوں کے نقصان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم مناسب انداز میں اندازہ لگا سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے نقصان شروع ہونے سے پہلے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اب طویل وقت تک رہنے والی گرمی، بجلی گرنے کے بڑھتے ہوئے خطرے، پانی کی سنگین صورت حال اور فصلوں کے نقصان کے لیے تیار رہنا ہو گا۔ ان خطرات کے سامنے آنے کے بعد ہی ردعمل ظاہر کرنے کو انتظام نہیں کہا جاتا۔ یہ تاخیر کی وجہ سے ہونے والی ناکامی ہے۔
