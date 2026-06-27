"غزہ پر اخلاقی وضاحت": غزہ سے متعلق مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سونیا گاندھی کی شدید تنقید، بی جے پی بوکھلائی
سونیا گاندھی کی غزہ سے متعلق مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پردی انڈین ایکسپریس میں ایک تنقیدی مضمون سے بی جے پی بوکھلا گئی ہے۔
Published : June 27, 2026 at 2:36 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ہفتہ کے روز مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر اپنی تنقید کو تیز کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ ہندوستان تیزی سے اسرائیل کی حکمت عملی کا حصہ بن رہا ہے جبکہ باقی دنیا تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔
گاندھی کے دلیرانہ تبصرے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے ہفتہ کو دی انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون کی حمایت میں سامنے آیے ہیں، جس میں انھوں نے ملک سے اپنی آزاد آواز کو دوبارہ اٹھانے اور غزہ میں امن اور 'انسانی اقدار' کی وکالت کرنے کی اپیل کی ہے۔
“We are slipping further into Israel’s strategic orbit, at a time when the world is increasingly pivoting away from it. The Prime Minister’s visit to Israel will go down in history as a bewildering strategic decision.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2026
The spirit of Indian nationhood demands that we speak up for… pic.twitter.com/GmB28smfl1
راہل گاندھی نے کہا کہا؟
راہل گاندھی نے ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں سی پی پی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے تحریر کردہ اداریہ کی بازگشت کرتے ہوئے ایک انسانی اپیل کا اعادہ کیا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ،، "اپنے اداریے کے ذریعے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ سونیا گاندھی جی نے ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی کو دوبارہ زندہ کرے، انسانی اقدار کو برقرار رکھے، اور غزہ پر اخلاقی وضاحت پیش کرے۔"
قائد حزب اختلاف نے ہندوستان کے موجودہ سفارتی مشن کے بارے میں اپنے خدشات کو مزید تفصیل سے بیان کیا، اور الزام لگایا کہ ہندوستان ایک ایسے وقت میں خطرناک طور پر اسرائیل کی حکمت عملی کا حصہ بنتا جا رہا ہے جب دنیا کا بیشتر حصہ اس (اسرائیل) سے دوری اختیار کر رہا ہے۔
انہوں نے لکھا، "ہم اسرائیل کے تزویراتی مدار میں مزید داخل ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں جب دنیا تیزی سے اس سے دور ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ اسرائیل تاریخ میں ایک حیران کن اسٹریٹجک فیصلے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔"
اپنے پیغام کو بنیاد بنا کر راہل گاندھی نے انسانی ضرورت پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ، "ہندوستانی قومیت کا جذبہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے آواز اٹھائیں جن کے بچے اس قدر بے دردی کا شکار ہوئے ہیں۔
Congress Parliamentary Party Chairperson, Smt. Sonia Gandhi's evocative piece calling out Modi Govt's silence and inaction for our Palestinian brothers and sisters whose children have been brutally targeted is a stark reminder of how our current foreign policy has alienated our… pic.twitter.com/VSWCA0qJPv— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 27, 2026
مودی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی نے تاریخی اتحادیوں کو دور کر دیا: کھرگے
وہیں، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں، سونیا گاندھی کی تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح موجودہ خارجہ پالیسی نے ہندوستان نے ایران اور مشرق وسطیٰ میں کلیدی شراکت داروں کے درمیان اپنی روایتی حیثیت کو کھو دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "ہم نے خود کو عالمی رائے عامہ سے بھی دور کر لیا ہے۔"
کھرگے نے لکھا، "ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے بچوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا گیا ہے، کے لیے مودی حکومت کی خاموشی اور بے عملی کو سونیا گاندھی کا اشتعال انگیز مضمون اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ کس طرح ہماری موجودہ خارجہ پالیسی نے فلسطین، ایران اور مشرق وسطیٰ میں ہمارے تاریخی اتحادیوں کو دور کر دیا ہے۔
اپنے مضمون میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے غزہ اور مغربی کنارے میں جاری انسانی بحران پر مودی حکومت کے موقف پر بھی سوال اٹھایا۔
سونیا گاندھی نے دلیل دی کہ موجودہ انتظامیہ کا عوامی مقام نہ ہونا ہندوستان کے قومی مفادات اور اخلاقی روایات سے مطابقت نہیں رکھتا۔
" the calculus of national interest demands that we respond to the global public opinion against the israeli regime’s genocidal actions in gaza and its brutal displacement and dispossession of lakhs of palestinian families in the occupied west bank. the modi government’s continued… pic.twitter.com/oDVIhfSE2x— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 27, 2026
مودی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی میں فوری تبدیلی کی ضرورت: پرینکا گاندھی
راہل گاندھی اور کھرگے کے علاوہ پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی سونیا گاندھی کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں غزہ سے متعلق مودی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر میں تبدیلی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
پرینکا گاندھی نے لکھا، "قومی مفاد کا حساب کتاب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم غزہ میں اسرائیلی حکومت کے نسل کشی کے اقدامات اور مقبوضہ مغربی کنارے میں لاکھوں فلسطینی خاندانوں کی وحشیانہ نقل مکانی اور بے گھر ہونے کے خلاف عالمی رائے عامہ کا جواب دیں۔ مودی حکومت کی مسلسل خاموشی کو محض عقلی یا اخلاقی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔" : کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی
#WATCH | Delhi | On a recent editorial by Sonia Gandhi attacking PM Modi Govt over silence on Israel's action in Gaza, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla says, " those who are penning articles on gaza, tweet on rafah, carry the bags, are silent eloquently on hindus in dhaka. it… pic.twitter.com/QpEJP5r6dL— ANI (@ANI) June 27, 2026
کانگریس جھوٹ پھیلا رہی ہے: بی جے پی
بی جے پی نے ہفتہ کے روز غزہ تنازعہ پر مرکز کی "خاموشی اور بے عملی" پر کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے مضمون پر کانگریس پر جوابی حملہ کیا۔بھگوا پارٹی نے سونیا پر الزام لگایا کہ وہ اس مسئلہ پر ہندوستان کے موقف کے بارے میں "غلط معلومات اور اصل حقیقت کو چھپانے" کی کوشش کر رہی ہیں۔
حکمراں جماعت نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان نے غزہ اور فلسطین کے مسئلہ پر اپنا موقف مسلسل بیان کیا ہے، انسانی امداد میں توسیع کی ہے، اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
مضمون پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بی جے پی کے قومی ترجمان شہزاد پونا والا نے الزام لگایا کہ اس سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس کے لیے "ووٹ بینک پالیسی" کو "خارجہ پالیسی" پر فوقیت حاصل ہے۔
انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا، "سونیا گاندھی، اپنے مضمون کے ذریعے لوگوں کو غلط معلومات دینے اور اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے متعدد مواقع پر غزہ اور فلسطین کے مسئلے پر نہ صرف اپنا موقف واضح کیا ہے، بلکہ ٹھوس انسانی امداد بھی فراہم کی ہے۔"
پونا والا نے کہا کہ ہندوستان کا موقف جنگ بندی پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت سے ظاہر ہوتا ہے اور کہا کہ فلسطین کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز وزیر اعظم نریندر مودی کو دیا گیا ہے۔
وزیر اعظم کی سفارتی رسائی کو اجاگر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مودی عالمی تنازعات کے مخالف فریقوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔
اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ مودی کو دنیا بھر کے ممالک سے 30 سے زیادہ اعلیٰ شہری اعزازات ملے ہیں، پونا والا نے کہا کہ ان میں سے بڑی تعداد مسلم اکثریتی ممالک سے ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کی حکومتوں نے پارٹی کی ’’ووٹ بینک کی سیاست‘‘ کی وجہ سے کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کئے۔
"مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس ہمیشہ خارجہ پالیسی میں ووٹ بینک کی سیاست کرتی ہے۔ ووٹ بینک کی سیاست کے نام پر اس نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کئے۔
بی جے پی کے ترجمان نے مزید الزام لگایا کہ کانگریس غزہ اور رفح میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتی ہے لیکن ڈھاکہ میں ہندوؤں پر خاموش ہے۔
پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق 20 جون کو غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہوئے، جن میں دو بچے اور براڈکاسٹر الجزیرہ کے ایک کیمرہ مین شامل تھے۔
جون کے اوائل میں، فلسطینی وزارت صحت نے دعویٰ کیا تھا کہ دم گھوٹ دینے والے مالیاتی بحران اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل مالی محاصرے کے نتیجے میں فلسطینی صحت کے شعبے کو ایک سنگین اور شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب ہزاروں فلسطینی مریضوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے اور صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔
فلسطینی فریق کے مطابق، تیزی سے معاشی تنزلی، بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کی شرح اور صحت عامہ کے بگڑتے حالات کے درمیان صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔
فلسطینی فریق نے مزید خبردار کیا کہ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کی مسلسل خرابی ایک سنگین انسانی خطرہ ہے اور عالمی برادری، انسانی ہمدردی کی تنظیموں اور عطیہ دہندگان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فلسطینی صحت کے شعبے کی حمایت اور فلسطینی مریضوں کے زندگی اور طبی علاج کے حق کے تحفظ کے لیے فوری اقدام کریں۔
(اے این آئی اور پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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